Zverev stále nechává otevřenou možnost startu po zranění už na US Open

Alexander Zverev nechává stále otevřené, zda bude po těžkém zranění kotníku z Roland Garros startovat na US Open. Druhý hráč světového žebříčku dnes na tiskové konferenci přiznal, že stále v účast na závěrečném grandslamu sezony v New Yorku doufá a konečné rozhodnutí nechá až na poslední možnou chvíli.

"Budu se samozřejmě pořád snažit, abych US Open stihl, i když to bude velice těsné," řekl olympijský šampion z Tokia. Nejpozději by se rád vrátil v polovině září na zápasy Davisova poháru, v němž se bude jedna ze základních skupin hrát v jeho rodném Hamburku.

Pětadvacetiletý Němec se zranil 3. června v semifinálovém duelu Roland Garros s pozdějším vítězem Rafaelem Nadalem. Při ošklivém karambolu při dokluzu na antuce si přetrhl v kotníku trojici vnějších vazů a musel na operaci. Nyní už se pomalu vrací k tréninku. Minulý týden zveřejnil, že od dětství trpí cukrovkou prvního typu.