Zverev třetí titul z Mnichova nezíská, ve čtvrtfinále prohrál s Ivaškou

Alexander Zverev se po březnovém triumfu v Acapulku dostal částečně i vinou problémů s loktem do útlumu. Z posledních pěti zápasů tři prohrál. Po Ruusuvuorim a Goffinovi dnes na domácí antuce v Mnichově nestačil na 107. hráče světa Ilju Ivašku.



Německý šampion z let 2017 a 2018 přitom otočil první set ze stavu 3-5 a ve druhé sadě šel po celkově druhém brejku podávat za stavu 7-6 a 5-4 na postup. Vedl 30-15, ale k mečbolu se nedostal. Naopak ztratil tři gamy po sobě a nakonec i vinou 14 dvojchyb po více než dvou a půl hodinách boje padl 7-6 5-7 3-6.



27letý Ivaška, který minulý týden v Barceloně uhrál set proti Rafaelu Nadalovi, letos na antuce odehrál 12 zápasů s bilancí 10-2 a podruhé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP.



O premiérové finále bude běloruský tenista bojovat proti dalšímu domácímu hráči Janu-Lennardu Struffovi (h2h 0-1). 31letý Němec až po třech hodinách přetlačil 6-4 4-6 7-6 Srba Filipa Krajinoviče a do semifinále postoupil poprvé od června 2019. Také on bude usilovat o premiérové finále.



Další dva čtvrtfinálové duely přerušil déšť a dohrávat se budou až v sobotu. Druhý nasazený Nor Casper Ruud dnes získal první set proti Australanu Johnu Millmanovi, Gruzínec Nikoloz Basilašvili zítra půjde podávat za stavu 5-4 na zisk první sady proti slovenskému lucky loserovi Norbertu Gombosovi.

• ATP 250 MNICHOV •

Německo, antuka, 481.270 eur

středeční výsledky (30. 04. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Ivaška (Běl.) - A. Zverev (1-Něm.) 6-7(5) 7-5 6-3 Struff (7-Něm.) - Krajinovič (4-Srb.) 6-4 4-6 7-6(3)