Zverev ukončil krizi a slaví titul na domácí půdě. Potřetí ovládl antukový podnik v Mnichově

Sabalenková měla problém s rozhodčí

Není to první případ, kdy si tenista po debatě s umpirovým sudím vyfotil stopu míčku. Děje se to zejména na antuce, kde obvykle není k dispozici jestřábí oko. Snímek do mobilního telefonu si pořídili třeba Sergej Stachovskij či Benoit Paire a nově i Aryna Sabalenková. Světová jednička nesouhlasila s verdiktem rozhodčí během čtvrtfinálového utkání ve Stuttgartu. A reakce Miriam Bleyové prý byla zvláštní. Více informací najdete v článku.