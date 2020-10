Zverev v Kolíně postoupil do 20. finále. Auger-Aliassime bude mít šestý pokus na první titul

Největší hvězda náhradního turnaje v Kolíně nad Rýnem Alexander Zverev zvládá roli favorita. Po hladké výhře nad zkušeným Španělem Fernandem Verdaskem a třísetovém duelu s Jihoafričanem Lloydem Harrisem si dnes poradil 7-5 7-6 s jednadvacetiletým Španělem Alejandrem Davidovichem.



Ale zatímco minulý měsíc na US Open Zverev zvítězil v prvním vzájemném duelu po třech jednoznačných setech, na domácí půdě tak suverénní nebyl. K prvním brejkbolům se dostal až za stavu 6-5 a proměnění třetí šance mu zajistilo zisk úvodního setu.



Ve druhé sadě třiadvacetiletý Němec přišel o vedení 4-1, za stavu 6-5 neproměnil mečbol a musel do tie-breaku. V něm si Davidovich při dobíhání míčku poranil dlaň o reklamní panel, po ošetření ale mohl pokračovat a ještě pár minu vzdorovat. Třetí dějství si však nevynutil a ani své druhé semifinále v premiérové finále neproměnil.



"Dnes to byl úplně jiný zápas než v New Yorku. Soupeř mnohem lépe podával a udělal mi to o dost těžší. Jsem rád, že jsem vyhrál ve dvou setech a že si tady doma zahraju finále," komentoval sedmý hráč světa Zverev.



Finalista letošního US Open Zverev se dostal do svého 20. finále, poslední 11. titul slavil loni v květnu na antuce ve švýcarské Ženevě.







O 12. trofej si nejvýše nasazený Zverev zahraje s Felixem Augerem-Aliassimem (h2h 2-0), s nímž vyhrál ve dvou setech loni v Monte Carlu a v Pekingu a dvakrát ho porazil i letos v létě na Ultimate Tennis Showdown v Nice.



Dvacetiletý Kanaďan Auger-Aliassime si dnes poradil 6-3 1-6 6-3 se světovou desítkou Robertem Bautistou ze Španělska a pošesté v kariéře postoupil do finále. Loni v Riu de Janeiro, Lyonu a Stuttgartu a letos v Rotterdamu a Marseille neuhrál ani set.



Další turnaj se bude v kolínské Lanxess Areně hrát od pondělí, znovu s nasazenou jedničkou Zverevem.

• ATP 250 KOLÍN NAD RÝNEM •

Německo, tv. povrch / hala, 325.610 eur

sobotní výsledky (17. 10. 2020) • Dvouhra - semifinále • A. Zverev (1-Něm.) - Davidovich (Šp.) 7-5 7-6(3) Auger-Aliassime (3-Kan.) - Bautista (2-Šp.) 6-3 1-6 6-3