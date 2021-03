Zverev v Miami prohrál s Ruusuvuorim, Medveděv nezaváhal

ATP MIAMI - Alexander Zverev šest dní po triumfu v Acapulku nezvládl vstup do turnaje Masters 1000 v Miami. Německý finalista z roku 2018 stejně jako předloni neudržel vedení, letos podlehl 6-1 2-6 1-6 Emilu Ruusuvorimu. Jednadvacetiletý Fin si o osmifinále zahraje s o rok starším Švédem Mikaelem Ymerem.

Alexander Zverev minulý týden triumfoval v Acapulku, ve finále přehrál Stefanose Tsitsipase. V Miami však podruhé v řadě nezvládl svůj úvodní zápas, opět navzdory snadno vyhranému prvnímu setu.



Zatímco předloni nestačil na loučícího se španělského veterána Davida Ferrera, letos prohrál s finským mladíkem Emilem Ruusuvuorim. Třiadvacetiletý Němec podlehl o dva roky mladšímu sokovi 6-1 3-6 1-6, když od stavu 6-1 a 2-2 uhrál jen dva gamy.



"Sám nevím, jak jsem ten zápas otočil. V prvním setu jsem se necítil vůbec dobře a dělal jsem spoustu chyb," komentoval 83. hráč světa Ruusuvuori, který během zápasu spáchal 36 nevynucených chyb a skoro polovinu z nich v prvním setu.



"Ale ve druhém setu se to změnilo. Začal jsem mít ze hry lepší pocit a teď jsem šťastný, protože tohle je jedna z mých největších výher," dodal Fin, jenž zaznamenal svůj druhý skalp hráče Top 10 a poprvé postoupil do 3. kola turnaje Masters 1000.



Ruusuvuori si o postup do osmifinále zahraje s dvaadvacetiletým Švédem Mikaelem Ymerem, který zdolal ve třech setech Gruzínce Nikoloze Basilašviliho.







Už na čtvrtém letošním turnaji skončil hned po svém úvodním vystoupení Belgičan David Goffin. V Miami 13. hráč světa prohrál hladce 3-6 1-6 s Australanem Jamesem Duckworthem, který si v 29 letech a až na 16. pokus připsal první skalp hráče Top 20.



Ze hry venku je také Grigor Dimitrov. Bulharský tenista podlehl 5-7 5-7 Britu Cameronu Norriemu a ani na desátý pokus v Miami nepřekročí práh osmifinále.



Naopak nezaváhal největší favorit turnaje Daniil Medveděv. Ruský tenista smetl dvakrát 6-2 chybujícího tchajwanského veterána Yen-Hsun Lua, když zahrál 24 winnerů a spáchal jen 13 nevynucených chyb. Ve třetím kole ho čeká Australan Alexei Popyrin (h2h 2-0).