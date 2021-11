Zverev v Paříži uspěl v bitvě s Dimitrovem, Medveděv ztratil set s Kordou

Alexander Zverev po Wimbledonu vyhrál už 27 z 29 zápasů. Olympijský vítěz útočící na čtvrtý triumf z posledních šesti turnajů dnes v Paříži zvládl náročnou bitvu s Grigorem Dimitrovem.



V celkově čtvrtém vzájemném duelu a prvním po více než pěti letech svedli dva vítězové Turnaje mistrů dvě a tři čtvrtě hodiny dlouho bitvu. Zverev měl šanci zápas ukončit už ve druhém setu, ale za stavu 6-5 nevyužil dva mečboly při podání soupeře.



V rozhodujícím dějství německý favorit čelil celkem sedmi brejkbolům ve třech různých gamech, ale všechny odvrátil, sám využil obě šance na brejk a zvítězil 7-6 6-7 6-3.



"Nebyl to vůbec snadný zápas. Grigor od začátku předváděl skvělý tenis a myslím, že si diváci zápas užili. Ve třetím setu jsem měl štěstí a nakonec jsem lépe zvládnul klíčové okamžiky," komentoval 24letý Zverev.



Ve čtvrtfinále se loňský finalista Zverev utká v jediných souboji majitelů pěti letošních titulů s Norem Casperem Ruudem, který dnes smetl Američana Marcose Girona a zajistil si premiérový start na Turnaji mistrů.



Tři sety potřeboval také Daniil Medveděv. Ruský obhájce titulu porazil 4-6 6-1 6-3 Američana Sebastiana Kordu, který mu pomohl 40 nevynucenými chybami. Ve čtvrtfinále druhý nasazený Medveděv čeká na vítěze duelu Carlos Alcaraz - Hugo Gaston.



Naopak bez boje postoupil do dalšího kola pětinásobný šampion Novak Djokovič. Světové jedničce situaci usnadnily zdravotní problémy domácího Gaëla Monfilse, který odstoupil kvůli svalovému zranění a nepokusil se přerušit sérii 17 porážek ze vzájemných duelů.



Djokoviče ve čtvrtfinále vyzve Američan Taylor Fritz (h2h 4-0), který porazil Brita Camerona Norrieho a na druhém turnaji ATP Masters 1000 po sobě postoupil do čtvrtfinále. Předtím se mu to z 28 pokusů nepovedlo ani jednou.



Ve hře o poslední volné místo si v Paříži polepšil Hubert Hurkacz. Sedmý nasazený polský tenista otočil zápas s Němcem Dominikem Koepferem a pokud zítra porazí i Australana Jamese Duckwortha a postoupí do semifinále, zajistí si debut na Turnaji mistrů.



V opačném případě by se rozhodlo příští týden ve Stockholmu, šanci dostat se před Poláka by měli Ital Jannik Sinner a Brit Cameron Norrie.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 3.084.450 eur

čtvrteční výsledky (04. 11. 2021) • Dvouhra - 3. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Monfils (15-Fr.) bez boje Medveděv (2-Rus.) - Korda (USA) 4-6 6-1 6-3 Zverev (4-Něm.) - Dimitrov (Bulh.) 7-6(4) 6-7(3) 6-3 Ruud (6-Nor.) - Giron (USA) 6-2 6-1 Hurkacz (7-Pol.) - Koepfer (Něm.) 4-6 7-5 6-2 Fritz (USA) - Norrie (10-Brit.) 6-3 7-6(3) Duckworth (Austr.) - Popyrin (Austr.) 7-6(6) 6-4