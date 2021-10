Zverev vyhrál souboj olympijských vítězů s Murraym. Porazí poprvé na čtvrtý pokus i Monfilse?

Alexander Zverev prohrál s Andym Murraym v roce 2016 na Hopman Cupu i na Australian Open a neuspěl ani loni na Western & Southern Open v New Yorku, byť poprvé uhrál alespoň set.



Poprvé trojnásobného grandslamového šampiona porazil až na čtvrtý pokus v Indian Wells. 24letý Němec zdolal o deset let staršího Brita v souboji olympijských vítězů 6-4 7-6 a postupem do osmifinále v Kalifornii vyrovnal svůj nejlepší výsledek z roku 2016.



Světová čtyřka Zverev vylepšil svou bilanci od Wimbledonu na 19 výher a 1 porážku, kterou utrpěl v semifinále US Open v pěti setech s Novakem Djokovičem.















O první čtvrtfinále na Masters 1000 v Indian Wells si Zverev zahraje s Gaëlem Monfilsem. S o jedenáct let starším Francouzem hrál už třikrát, ale ještě nikdy proti němu nevyhrál ani set. Naposledy se však střetli před více jak pěti lety, kdy Němec patřil mezi teenagery.



Stefanos Tsitsipas hrál ve třetím kole v Indian Wells vůbec poprvé dobře ho nezačal. Nepříznivý vývoj s Italem Fabiem Fogninim ovšem otočil, zvítězil 2-6 6-3 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.



O čtvrtfinále si druhý nasazený Řek zahraje s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 7-1), jenž porazil 6-4 6-2 Chilana Nicolase Garína a poprvé od červnového triumfu na trávě v Eastbourne vyhrál dva zápasy po sobě.



Taylor Fritz pošesté v kariéře a poprvé od listopadu 2019 porazil hráče Top 10 a stejně jako před dvěma lety to odnesl Matteo Berrettini. Na domácím Masters 1000 v Indian Wells 23letý Američan zvítězil 6-4 6-3 a postoupil do osmifinále. V něm ho čeká další Ital Jannik Sinner (h2h 0-0).





• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8,359.455 dolarů

úterní výsledky (12. 10. 2021) • Dvouhra - 3. kolo • Tsitsipas (2-Řec.) - Fognini (25-It.) 2-6 6-3 6-4 Zverev (3-Něm.) - A. Murray (Brit.) 6-4 7-6(4) Fritz (31-USA) - Berrettini (5-It.) 6-4 6-3 Chačanov (24-Rus.) - Carreňo (12-Šp.) 6-0 6-4 De Minaur (22-Austr.) - Garín (13-Chile) 6-4 6-2 Monfils (14-Fr.) - Anderson (JAR) 7-5 6-2 Basilashvili (29-Grug.) - Ramos-Viňolas (Šp.) 4-6 7-6(2) 6-2