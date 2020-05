'Milý Dominicu,' prosí Alžířanka Ibbúová v emotivním videu Thiema o respekt a pochopení

Třetí hráč žebříčku Thiem v závěru dubna uvedl, že neví, proč by měl přispět do fondu pro níže postavené hráče, kteří jsou existenčně závislí na prize money z turnajů. Podle hvězdného Rakušana mnoho hráčů na nižších okruzích nepřistupuje k tenisu profesionálně a nedává mu sto procent. Proto řekl, že raději své peníze věnuje tam, kde je to skutečně zapotřebí.

Ibbúová reagovala výčtem toho, co vše musela pro svou kariéru obětovat. Vyzvala Thiema k tomu, aby se snažil pochopit rozdíly svého 'kouzelného světa' a jejího života na severu Afriky, kde k tenisu chybí základní podmínky.

"V zemi, jako je ta moje, není jednoduché být sportovcem. Nemáme tu například jediný krytý kurt. Když týden prší, trénujeme bekhendy v tělocvičně," uvedla Ibbúová. "Těším se na den, kdy si budu moci dovolit koupit svým rodičům dárek. Sním o tom dnu," dodala Alžířanka, jež se tenisu věnuje od šesti let a během kariéry dosud vydělala 27.825 dolarů.

"Cestuju sama po světě a snažím se vždy sehnat ty nejlevnější letenky. Jaké to asi je, mít trenéra, který vám pomáhá na tour? Osobního kouče? Fyzioterapeuta? Mentálního kouče? Celý tým?" upozornila Ibbúová na rozdíly mezi svou situací a Thiemovou. "Střídáš antuku a tvrdý povrch týden co týden? Máš na konci turnajů díry v botách jako já? Drahý Dominicu, na rozdíl od tebe, hodně lidí prožívá stejnou realitu jako já," řekla.

K pomoci hůře postaveným hráčům, kteří jsou zastavením turnajů postiženi nejvíce, vyzvala mimo jiné mužská světová jednička Novak Djokovič. Speciální fond solidarity zřídily mezinárodní tenisové organizace, jež mezi tenisty z nižších pater žebříčku rozdělí více než šest milionů dolarů.

Podle Ibbúové současná krize ukázala skutečné charaktery lidí. "Nikdo od tebe nic nežádal. Iniciativa vzešla od velkorysých hráčů, kteří prokázali soucit s ostatními. Nic od tebe nechceme, snad jen trochu respektu k našemu obětování. Díky hráčům jako ty se stále snažím naplnit své sny. Prosím, neznič to," vyzvala na závěr Thiema mladá Alžířanka.

Její příspěvek na instagramu komentovala mimo jiné sedminásobná grandslamová šampionka Williamsová. "Jsi má hrdinka," napsala starší ze slavných amerických sester. Přidal se i Australan Nick Kyrgios, jenž už dříve Thiema za jeho přístup kritizoval. "Respekt! Pokračuj v tom, co děláš, máš mou podporu," napsal Australan.

Poté, co se začal příspěvek Ibbúové šířit na sociálních sítích, vyjádřil se k němu i alžírský prezident Abdal Mandžíd Tabbúní a hráčce přislíbil podporu. "Alžírsko si nemůže dovolit přijít o takový sportovní talent. Brzy se ministerstvo mládeže a sportu postará o tvou práci. Máš mou plnou podporu a přeji ti úspěch," napsal na své oficiální facebookové stránce.

Profesionální tenisová sezona je kvůli pandemii koronaviru zastavena minimálně do poloviny července. Panují obavy, že se kvůli globální povaze sportu už letos nerozběhne.