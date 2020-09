1. den na French Open: První kolo čeká Strýcovou, Bouzkovou, Krejčíkovou a Macháče. Wawrinka se utká s Murraym

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Kanepiová (Est.) | Court 7 (11:00 SELČ) Macháč (ČR) - Fritz (27-USA) | Court 11 (12:30 SELČ) Strýcová (32-ČR) - Lepchenková (USA) | Court 14 (14:30 SELČ) Krejčíková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) | Court 11 (16:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Wawrinka (16-Švýc.) - A. Murray (Brit.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Kontaová (9-Brit.) - Gauffová (USA) | Court Suzanne Lenglen (14:30 SELČ)



• Češi v akci •

Marie Bouzková (46.) - Kaia Kanepiová (106.) | Court 7 (11:00 SELČ)

Marie Bouzková bude o svou premiérovou účast ve druhém kole French Open a první letošní grandslamové vítězství bojovat s Kaiou Kanepiovou. S loňskou osmifinalistkou a dvojnásobnou čtvrtfinalistkou antukového grandslamu jediný dosavadní souboj vyhrála.

Bouzková těsně před pauzou v Monterrey poprvé postoupila do finále turnajů WTA a po pauze na skvělý výsledek navázala, když si zahrála čtvrtfinále v Lexingtonu (skalp Johanny Kontaové), osmifinále na generálce v New Yorku (vítězství nad Petrou Kvitovou) a v prvním kole US Open až v tie-breaku rozhodující sady podlehla rozjeté Jessice Pegulaové. Na generálce v Římě vyřadila Ajlu Tomljanovičovou a ve druhém kole ve dvou těsných setech podlehla kometě letošní sezony Jeleně Rybakinové.

Kanepiová letos stihla odehrát pouhé tři turnaje a až na tom posledním na US Open se dočkala prvního vítězství, když smetla Kateřinu Siniakovou. Ve druhém kole prohrála s Ons Džabúrovou. Na antuce se letos představí poprvé. I na svém čtvrtém letošním turnaji v úvodním kole narazí na jednu z českých tenistek.

Bouzková má teď velmi dobrou a stabilní formu, což by jí k postupu přes nebezpečnou, ale nerozehranou soupeřku mělo pomoct.

Tip: Bouzková ve třech setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 14-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-2 (kariérní 185-89)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Marie Bouzková - French Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (2. kolo)

Kaia Kanepiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 1-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-1 (kariérní 28-42)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Kaia Kanepiová - French Open

Kariérní bilance: 16-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2008, 2012)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: žádná



Tomáš Macháč (252.) - Taylor Fritz (29.) | Court 11 (12:30 SELČ)

Devatenáctiletý Tomáš Macháč vůbec poprvé hraje grandslam mezi dospělými a hned při premiérovém startu prošel tříkolovou kvalifikací. Na ni se pokusí navázat proti nasazenému Taylorovi Fritzovi. S o tři roky starším Američanem se utká poprvé.

Macháč v posledních dvou letech čtyřikrát triumfoval na okruhu ITF a letos v únoru v Koblenzu vyhrál svůj první challenger. Po sérii odhlášek dostal šanci si na letošním French Open poprvé v kariéře zahrát grandslam mezi dospělými a ukázal se v daleko lepší formě než na domácích akcích po pauze. Český mladík dokonce kvalifikačním sítem prošel bez ztráty jediného setu, postupně vyřadil Juliana Lenze, nasazeného Go Soedu a Frederica Ferreiru Silvu.

Fritz měl před pauzou celkem slušné výsledky, jeho letošním maximem je březnové finále z Acapulka. Po účasti ve třetím kole domácího US Open letos poprvé zamířil na antuku a ani jeden z turnajů se mu absolutně nepovedl, dokonce neuhrál ani set. V Římě v prvním kole prohrál se Stefanem Travagliou a v Hamburku v úvodním kole nestačil na Pabla Cuevase.

Fritz je sice hlavně díky zkušenostem a výbornému servisu favoritem na postup, nicméně teď si nevede vůbec dobře, čehož by mohl Macháč využít a nasazeného protivníka alespoň trochu potrápit.

Tip: Fritz ve čtyřech setech

Tomáš Macháč - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Koblenz challenger (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: French Open (1. kolo)

Bilance: 14-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (nehrál)

Tomáš Macháč - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Praha challenger (osmifinále), Praha challenger (2. kolo), Ostrava challenger (1. kolo), ITF M25 Praha (2. kolo)

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (finále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 12-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-1 (kariérní 119-50)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Taylor Fritz - French Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Řím (1. kolo), Hamburk (1. kolo)



Barbora Strýcová (37.) - Varvara Lepchenková (183.) | Court 14 (14:30 SELČ)

Barbora Strýcová se jako poslední vešla mezi nasazené hráčky a tuto roli se pokusí potvrdit proti kvalifikantce a bývalé světové devatenáctce Varvaře Lepchenkové. S Američankou se potkává po více než pěti letech, ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Zatímco ve čtyřhře Strýcová neskutečně válí, ve dvouhře na dvě výhry v řadě čeká od loňského životního Wimbledonu. Po pauze se představila na domácím antukovém turnaji v pražské Stromovce, kde vypadla hned v prvním kole. Americké betony se rozhodla vynechat a po měsíci se na kurty vrátila v Římě, v italské metropoli porazila Veroniku Kuděrmetovovou a ve druhém kole prohrála s pozdější finalistkou Karolínou Plíškovou.

Lepchenková během koronavirové pauzy absolvovala neskutečný počet exhibičních zápasů. V těch soutěžních se jí však vůbec nedaří, letos na hlavním okruhu nevyhrála jediný zápas hlavní soutěže a za úspěšná nemůže považovat ani svá vystoupení na nižším okruhu ITF. Na French Open prošla tříkolovou kvalifikací bez ztráty setu.

Strýcová se trápí, ale Lepchenková je na tom herně ještě hůře, proto by nasazená Češka měla projít do dalšího kola.

Tip: Strýcová ve dvou setech

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Dauhá, Dubaj, Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 4-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 1-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 320-118)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Strýcová - French Open

Kariérní bilance: 7-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (2. kolo)

Varvara Lepchenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavní soutěži na hlavním okruhu

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavní soutěži na hlavním okruhu

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 24-44)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), US Open (nehrála)

Varvara Lepchenková - French Open

Kariérní bilance: 9-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2012)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: WTA 125k Praha (1. kolo), ITF W60 Saint-Malo (čtvrtfinále), ITF W80 Cagnes-sur-Mer (2. kolo)



Barbora Krejčíková (117.) - Nina Stojanovičová (91.) | Court 11 (16:00 SELČ)

Barbora Krejčíková má velkou šanci vybojovat svou první výhru v hlavní soutěži French Open a vyrovnat své grandslamové maximum. V úvodním kole totiž bude čelit hráčce až z konce elitní stovky žebříčku Nině Stojanovičové, která ještě nikdy na grandslamech zápas hlavní soutěže nevyhrála. Srbskou tenistku letos zdolala v kvalifikaci v Shenzhenu.

Krejčíková letos kvůli obavám z pandemie koronaviru vynechala americké betony a po pauze hraje jen na antuce. Po pražském turnaji WTA, kde měla ve druhém kole blízko ke skalpu Simony Halepové, už jezdila jen po domácích akcích ITF. Na nich však roli největší favoritky nepotvrzovala a v Praze i Frýdku-Místku skončila již ve čtvrtfinále a z Přerova po výhře v prvním kole odstoupila.

Stojanovičová letos nemá vůbec dobrou formu, na hlavním okruhu vyhrála jen dva zápasy, a to v kvalifikacích. Na antuce absolvovala generálku na podniku ITF s dotací 80 tisíc dolarů ve Francii a hned v prvním kole prohrála s hráčkou šesté stovky Elsou Jacquemotovou.

Krejčíková sice teď nemá nijak oslnivou formu, ale Stojanovičová je na tom podstatně hůře. České tenistce by neměl postup do dalšího kola uniknout.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Praha (2. kolo)

Bilance: 13-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 8-10)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018, 2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: ITF W25 Praha (čtvrtfinále), ITF W25 Frýdek-Místek (čtvrtfinále), ITF W25 Přerov (2. kolo)

Nina Stojanovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první vítězství v hlavní soutěži na hlavním okruhu

Největší úspěchy na antuce: první turnaj na hlavním okruhu

Bilance: 5-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-9 (kariérní 169-117)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Nina Stojanovičová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: ITF W80 Cagnes-sur-Mer (1. kolo)



• Šlágr dne - muži •

Stan Wawrinka (17.) - Andy Murray (111.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr bude patřit trojnásobným grandslamovým šampionům Stanovi Wawrinkovi a Andymu Murraymu. Bývalá světová trojka a vítěz ročníku 2015 Wawrinka s bývalou světovou jedničkou a finalistou ročníku 2016 Murraym svedou 21. souboj, ve vzájemné bilanci vede 12-8 Murray.

Wawrinka se rozhodl vynechat americké betony a na antukové French Open se připravoval i na pražských challengerech. Na nich se mu herně příliš nedařilo, i když první vyhrál, přestože ve čtyřech z pěti zápasů musel proti podstatně horším soupeřům do rozhodující sady, a ze druhého před čtvrtfinále odstoupil. Na římském Masters se loučil hned v prvním kole po překvapivé porážce s domácím teenagerem Lorenzem Musettim, od kterého dokonce schytal "kanára".

Murray do letošní sezony vstoupil až po pauze na ze Cincinnati do New Yorku přesunutém Masters, kde si připsal skalp Alexandera Zvereva, ale v osmifinále jasně nestačil na pozdějšího finalistu Milose Raonice. Na grandslamy se vrátil na US Open, kde po vydřeném vítězství uhrál jedno kolo, ve druhém kole neměl šanci proti Felixovi Augerovi-Aliassimemu. Na antuce hrál naposledy před třemi lety právě v Paříži, kdy v semifinále podlehl svému dnešnímu soupeři.

Wawrinka i Murray jsou na míle vzdáleni své top formě. Přesto je Wawrinka celkem jasným favoritem. Murraymu teď zdraví celkem drží, tak by se přece jen nemuselo jednat o tak jednoznačnou záležitost.

Tip: Wawrinka ve čtyřech setech

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha challenger (vítěz)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 8-1 (kariérní 192-69)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Stan Wawrinka - French Open

Kariérní bilance: 42-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2015)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Řím (1. kolo)

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 0-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 92-36)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (2. kolo)

Andy Murray - French Open

Kariérní bilance: 39-10

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná



• Šlágr dne - ženy •

Johanna Kontaová (13.) - Cori Gauffová (51.) | Court Suzanne Lenglen (14:30 SELČ)

Dnešní ženský šlágr nabídne premiérový souboj mezi 29letou Britkou a loňskou semifinalistkou Johannou Kontaovou a teprve 16letou Cori Gauffovou, která bude hrát hlavní soutěž antukového grandslamu poprvé v kariéře, ovšem předloni v Paříži ovládla juniorku.

Kontaové se letos povedly jen dva turnaje, přičemž sezonu zahájila třemi porážkami v řadě. Jejím letošním maximem je semifinále na menší akci v Monterrey a na generálce Western & Southern Open. Na antuce se letos představila pouze v Římě, kde v osmifinále vypadla s Garbiñe Muguruzaovou a neobhájila loňské finále.

Gauffová měla po osmifinálové účasti na Australian Open kvůli koronavirové pauze skoro sedmiměsíční přestávku, přesto na novém domácím turnaji v Lexingtonu došla až do semifinále, které je jejím letošním nejlepším výsledkem. Ve Flushing Meadows však na generálce i grandslamovém US Open ztroskotala na úvodní soupeřce. Na antuce letos hrála rovněž jen v Římě, po skalpu Ons Džabúrové stejně jako Kontaová nestačila na Muguruzaovou.

Gauffová na antuce rozhodně hrát umí, v Římě se předvedla v lepší formě než Kontaová, nicméně Britka má více zkušeností s grandslamy i velkými zápasy a měla by mít mírně navrch.

Tip: Kontaová ve třech setech

Johanna Kontaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Monterrey (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (osmifinále)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-4 (kariérní 66-39)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Johanna Kontaová - French Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Řím (osmifinále)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-2 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Řím (2. kolo)