1. den na US Open: Do akce půjdou Karolína Plíšková, Kvitová, Vondroušová, Bouzková a Martincová

V rámci prvního dne letošního ročníku US Open své působení ve Flushing Meadows zahájí hned pětice českých tenistek. Turnajová jednička Karolína Plíšková bude čelit Anhelině Kalininové, nasazenou šestku Petru Kvitovou vyzve Irina Beguová, Markéta Vondroušová se utká s Greet Minnenovou, Marie Bouzková nastoupí proti domácí Jessice Pegulaové a Tereza Martincová se pokusí zaskočit nasazenou osmičku Petru Martičovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (12-ČR) - Minnenová (Belg.) | Court 7 (17:00 SELČ) Kar. Plíšková (1-ČR) - Kalininová (Ukr.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Kvitová (6-ČR) - Beguová (Rum.) | Court 17 (18:30 SELČ) Martincová (ČR) - Martičová (8-Chorv.) | Court 11 (21:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Pegulaová (USA) | Court 5 (úterý 0:30 SELČ) • Šlágr dne - muži • Anderson (JAR) - A. Zverev (5-Něm.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Gauffová (USA) - Sevastovová (31-Lot.) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (19.) - Greet Minnenová (107.) | Court 7 (17:00 SELČ)

Loňská osmifinalistka Markéta Vondroušová bude útočit na první vítězství po koronavirové pauze a vlastně první výhru od poloviny února. Její soupeřkou pro první kolo bude 23letá Belgičanka Greet Minnenová, která bude hrát hlavní soutěž US Open poprvé v kariéře. Jediný dosavadní souboj před třemi lety na halovém podniku ITF suverénně vyhrála 21letá Češka.

Vondroušová i po restartu sezony pokračuje v trápení z úvodu roku. Na antuce v Palermu neudržela vedení proti kvalifikantce Kaje Juvanové a také na přípravném turnaji v New Yorku pro ni bylo konečnou první kolo, ve kterém prohrála s kvalifikantkou Laurou Siegemundovou. Talentovaná Češka prohrála už čtyři zápasy v řadě.

Minnenová zahájila letošní sezonu velmi solidně, po úspěšné kvalifikaci v Aucklandu prošla kvalifikačním sítem také na Australian Open a poprvé si zahrála hlavní soutěž grandslamů, skončila ve druhém kole. Stejně jako Vondroušová má momentálně na kontě čtyři porážky v řadě a po koronavirové přestávce se ještě výhry nedočkala.

Vondroušová by měla potvrdit roli jasné favoritky. Minnenová na tom momentální není o nic lépe a o dva roky mladší nasazená Češka je mnohem zkušenější.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 3-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 86-21)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: New York (1. kolo)

Greet Minnenová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2. kolo)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Greet Minnenová - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: New York (kvalifikace)



Karolína Plíšková (3.) - Anhelina Kalininová (145.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Karolína Plíšková bude podruhé v kariéře nasazenou jedničkou na grandslamech (US Open 2017, čtvrtfinále) a zahájí letošní program na centrálním dvorci Arthura Ashe. Světová trojka a česká jednička patří k největším favoritkám letošního ročníku a tuto roli bude chtít potvrdit proti Anhelině Kalininové. S Ukrajinkou, která v žebříčku figuruje až na 145. místě a bude hrát hlavní soutěž grandslamů podruhé v kariéře (US Open 2018), se utká poprvé.

Plíškové se od lednového triumfu v Brisbane nedaří, dva zápasy v řadě dokázala naposledy vyhrát na Australian Open, kde vypadla ve třetím kole. Po restartu sezony se ve Flushing Meadows představila na přípravném turnaji a hned v úvodním zápase prohrála s Veronikou Kuděrmetovovou.

Kalininová letos startovala hlavně na nižším okruhu a jejím maximem je finálová účast na turnaji ITF v Midlandu. Z vítězství v hlavní soutěži na hlavním okruhu se naposledy radovala loni v červenci.

Plíšková má v úvodním kole velmi příznivý los a s dnešní soupeřkou by neměla mít vůbec žádné potíže.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (vítězka)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 229-107)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (2. kolo)

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: ITF W100 Midland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: WTA 125k Newport Beach (osmifinále)

Bilance: 7-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Anhelina Kalininová - US Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: žádná



Petra Kvitová (12.) - Irina Beguová (73.) | Court 17 (18:30 SELČ)

Petra Kvitová, která se řadí k širšímu okruhu favoritek na celkový triumf, bude v úvodním kole čelit Irině Beguové. S Rumunkou se naposledy střetla na loňském Australian Open, kde zvítězila jednoznačně a vyhrála s ní i čtvrtý vzájemný souboj.

Kvitová, která před koronavirovou pauzou na všech čtyřech turnajích postoupila do závěrečných kol, se během přestávky trápila s problémovým levým předloktím a spoustu zápasů musela kvůli zranění vynechat. Po restartu sezony se vrátila na přípravném turnaji v New Yorku, kde hned v prvním zápase překvapivě prohrála s krajankou Marií Bouzkovou.

Beguová má letos na kontě dva triumfy, jenže na malých turnajích. V únoru vyhrála podnik ITF s dotací 100 tisíc dolarů v Káhiře a přemožitelku nenašla ani na začátku března na akci WTA 125k v Indian Wells. Po pauze se zatím představila jen na antuce. Zatímco v Palermu vypadla v prvním kole, v Praze se dostala až do semifinále a připsala si vůbec první letošní vítězství v hlavní soutěži na hlavní tour.

Kvitová na svou dnešní soupeřku umí. Ve čtyřech předchozích soubojích jí povolila jediný set, přesto zvítězila jednoznačně. V dalším kole by neměla chybět.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 12-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 144-42)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 26-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Irina Beguová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: WTA 125k Indian Wells (vítězka)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 6-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Irina Beguová - US Open

Kariérní bilance: 3-8

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2014, 2018)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: žádná



Tereza Martincová (136.) - Petra Martičová (15.) | Court 11 (21:00 SELČ)

Tereza Martincová poprvé na grandslamech nemusí do kvalifikace, ale los jí tedy vůbec nepřál. V úvodním kole totiž vyzve nasazenou osmičku a světovou patnáctku Petru Martičovou, se kterou jediný dosavadní souboj prohrála.

Martincová se během koronavirové pauzy několikrát představila na domácích exhibičních akcích a nutno říct, že ve velmi slušné formě. Tu ale zatím na mezinárodních turnajích neprodala, v Palermu (skreč) ani Praze neprošla kvalifikací.

Martičová má za sebou letos sedm turnajů a povedly se jí jen dva. Před pauzou se dostala do semifinále v Dubaji a stejného výsledku se dočkala na úvodní akci po restartu sezony v Palermu. Na tvrdém povrchu se po pauze ještě neukázala, po semifinálové účasti v Palermu startovala ještě v Praze, kde vypadla ve druhém kole.

Martičová letos nehraje ve své nejlepší formě, čehož by mohla česká outsiderka využít. I přes nepříliš oslnivé výkony v letošní sezoně je však Chorvatka jasnou favoritkou, s čímž nelze nesouhlasit. Martincová může jedině překvapit.

Tip: Martičová ve dvou setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Dauhá (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (2. kolo)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Tereza Martincová - US Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-1 (kariérní 214-106)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Petra Martičová - US Open

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: žádná



Marie Bouzková (46.) - Jessica Pegulaová (63.) | Court 5 (úterý 0:30 SELČ)

Marie Bouzková v roce 2014 na US Open ovládla juniorku, ale v hlavní soutěži mezi ženami ještě nevyhrála zápas. Na svém oblíbeném grandslamu se v hlavní soutěži představí třetím rokem po sobě a letos bude její úvodní soupeřkou Jessica Pegulaová. S domácí tenistkou, která si jediné předchozí vítězství v hlavní soutěži grandslamů připsala právě na US Open (2015), se dosud utkala dvakrát a ještě neztratila set.

Bouzková po restartu sezony úspěšně navázala na březnovou premiérovou účast ve finále turnajů WTA, když si zahrála čtvrtfinále v Lexingtonu, kde si připsala skalp Johanny Kontaové, a osmifinále na přípravném podniku v New Yorku, tam si vyšlápla na Petru Kvitovou.

Pegulaová do letošní sezony vstoupila finálovou účastí v Aucklandu. Poté se sice v rozletu zastavila, ovšem po pauze má na kontě další velký úspěch. Po postupu do druhého kola v Lexingtonu se na přípravném turnaji ve Flushing Meadows dostala z kvalifikace až do čtvrtfinále, přičemž si vyšlápla na Jennifer Bradyovou, Amandu Anisimovovou a Arynu Sabalenkovou, recept nenašla až na Elise Mertensovou.

Šance na postup jsou na obou stranách naprosto vyrovnané. Obě hráčky mají po pauze velmi dobrou formu a na kontě cenné skalpy. Tohle může dopadnout opravdu jakkoli. Jen kvůli vzájemné bilanci o chlup více věříme české tenistce.

Tip: Bouzková ve třech setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (finále)

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 9-9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-0 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jessica Pegulaová - US Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (čtvrtfinále)



• Šlágr dne - muži •

Kevin Anderson (124.) - Alexander Zverev (7.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Za dnešní šlágr mužské dvouhry jsme zvolili souboj mezi Kevinem Andersonem a nasazenou pětkou Alexanderem Zverevem. Někteří možná Jihoafričana neznají, ale rozhodně by se neměli nechat zmýlit jeho aktuálním žebříčkovým postavením, jelikož se jedná o bývalou světovou pětku vracející se po zranění a hlavně finalistu US Open 2017. Všechny čtyři předchozí souboje vyhrál Zverev.

Anderson se v podstatě od loňského března zdravotně trápí. Za poslední rok a půl zvládl odehrát jen šest turnajů. Po pauze si nenechal ujít úvodní podnik právě v New Yorku, kde po skalpu Kylea Edmunda neměl šanci proti Stefanosovi Tsitsipasovi. Postupem do druhého kola vyrovnal své letošní maximum.

Zverev letos startoval na čtyřech turnajích a až na Australian Open, kde si poprvé zahrál semifinále na grandslamech, je to bída. Na dalších třech akcích zvládl vyhrát jediný zápas. Na přípravce ve Flushing Meadows hned v úvodním utkání podlehl Andymu Murraymu, který v následujícím kole schytal výprask od pozdějšího finalisty Milose Raonice.

Zverev je sice jasným favoritem a do karet mu hraje vzájemná bilance, nicméně Anderson letos i přes nerozehranost a zdravotní potíže potvrdil, že to stále v ruce má. Vždyť hned v úvodním zápase sezony v ATP Cupu ohrožoval letos dosud neporaženého Novaka Djokoviče. Navíc se Zverev letos, až na Australian Open, žádnou extra formou neprezentuje. Mohl by nás tedy před startem Night Session čekat velmi zajímavý souboj.

Tip: Zverev v pěti setech

Kevin Anderson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Australian Open (2. kolo)

Bilance: 4-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 17-66)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Kevin Anderson - US Open

Kariérní bilance: 22-9

Nejlepší výsledek: finále (2017)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: New York (2. kolo)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-6

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-1 (kariérní 89-50)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (2. kolo)



• Šlágr dne - ženy •

Cori Gauffová (51.) - Anastasija Sevastovová (45.) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ)

Dnešní šlágr ženské dvouhry obstarají domácí hvězdička Cori Gauffová a nasazená Anastasija Sevastovová. Teprve 16letá Gauffová se bude chtít, nehledě na absenci diváků, na domácím grandslamu předvést, pro o 14 let starší Sevastovovou se zase jedná o její suverénně nejúspěšnější grandslam, předloni si ve Flushing Meadows zahrála semifinále. Aktérky se potkávají poprvé.

Gauffová, která loni na podzim získala svůj premiérový titul na okruhu WTA, zase zazářila na Australian Open, kde vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou a postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum. Na skvělý výsledek navázala ihned po pauze postupem do semifinále v Lexingtonu. Přípravný turnaj v New Yorku jí naopak nevyšel, hned v prvním zápase schytala výprask od Marii Sakkariové.

Sevastovová se letos neskutečně trápí. Bývalá světová jedenáctka se letos nedočkala jediného turnajového vítězství, přestože turnajů má za sebou už sedm, navíc uhrála jediný set. Jedinou výhru si připsala v únoru ve Fed Cupu. Po pauze skončila v prvním kole na antuce v Praze i přípravce v New Yorku.

Není divu, že je favoritkou na postup Gauffová. To nelze rozporovat, domácí hráčka má letos mnohem lepší formu. Sevastovová by ale mohla kousat, na US Open se jí v posledních letech opravdu daří (ČF - ČF - SF - 3K). Premiérový souboj by tak mohl být velmi dramatický.

Tip: Gauffová ve třech setech

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (semifinále)

Bilance: 7-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-1 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Lexington (semifinále), New York (1. kolo)

Anastasija Sevastovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první vítězství

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první vítězství

Bilance: 1-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 1-9

Bilance na venkovních betonech: 0-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-2 (kariérní 77-47)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anastasija Sevastovová - US Open

Kariérní bilance: 17-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: New York (1. kolo)