1. den US Open: Do turnaje vstoupí pět českých nadějí v čele s Krejčíkovou

V rámci prvního dne letošního US Open do závěrečného grandslamu sezony vstoupí pětice českých zástupců. První kolo absolvují Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Jiří Veselý a Marie Bouzková, která vyzve obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou. Šlágr obstarají bývalý šampion Andy Murray a jeden z největších favoritů Stefanos Tsitsipas.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Veselý (ČR) - Anderson (JAR) | Court 7 (17:00 SELČ) Krejčíková (8-ČR) - Sharmaová (Austr.) | Court 11 (20:30 SELČ) Vondroušová (ČR) - Ruseová (Rum.) | Court 4 (20:30 SELČ) Martincová (ČR) - Azarenková (18-Běl.) | Grandstand (22:30 SELČ) Bouzková (ČR) - Ósakaová (3-Jap.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:30 SELČ) • Šlágr dne • A. Murray (Brit.) - Tsitsipas (3-Řec.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)



• Češi v akci •

Jiří Veselý (90.) - Kevin Anderson (77.) | Court 7 (17:00 SELČ)

Jiří Veselý, jediný český mužský zástupce letošního US Open, se pokusí sérii tří vyřazení v prvním kole závěrečného grandslamu sezony přerušit proti finalistovi z roku 2017 a bývalé světové pětce Kevinovi Andersonovi. S Jihoafričanem se utká po pěti letech, poslední dva souboje vyhrál a vzájemnou bilanci srovnal na 3-3.

Jiří Veselý má letos za sebou celkem 18 turnajů a pouze na jednom dokázal porazit více než jednoho soupeře a postoupit do čtvrtfinále. Trápící se nejlepší český tenista v žebříčku ATP měl navíc na začátku srpna autonehodu se svou rodinou, která se naštěstí obešla bez vážných zranění. Poslední podnik absolvoval před měsícem na antuce v Kitzbühelu. Do New Yorku přijel s mizernou letošní bilancí 12-18.

Anderson má letos na této úrovni na kontě jen o jedno čtvrtfinále víc, ovšem také titul, který vybojoval v polovině července na trávě v Newportu. Díky němu se vrátil do elitní stovky světového hodnocení. Od předloňské zdravotní pauzy se ale stále trápí. Na generálkách v Atlantě, Washingtonu ani na Masters v Cincinnati nepřešel přes první kolo hlavní soutěže.

V souboji trápících se hráčů je jasným favoritem Anderson. Soupeř Veselého má přece jen o něco stabilnější formu, lepší letošní bilanci i výsledky.

Tip: Anderson ve čtyřech setech

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 12-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-4 (kariérní 58-57)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Jiří Veselý - US Open

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Kevin Anderson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (osmifinále)

Bilance: 14-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-6

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-2 (kariérní 132-60)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Kevin Anderson - US Open

Kariérní bilance: 22-10

Nejlepší výsledek: finále (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Atlanta (1. kolo), Washington (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)



Barbora Krejčíková (9.) - Astra Sharmaová (114.) | Court 11 (20:30 SELČ)

Vítězka letošního French Open Barbora Krejčíková svůj debut v hlavní soutěži US Open zahájí proti kvalifikantce Astře Sharmaové. S Australankou se nasazená osmička a jedna z největších českých nadějí střetne poprvé.

Krejčíková má v posledních měsících fenomenální forum, včetně triumfů ve Štrasburku a na French Open zvládla 25 z 28 posledních zápasů a pokaždé prohrála s pozdější šampionkou. Ve Wimbledonu v osmifinále podlehla Ashleigh Bartyové, pak ovládla pražskou Stromovku, na olympiádě jí v osmifinále vystavila stopku Belinda Bencicová a ve čtvrtfinále v Cincinnati byla nad její síly znovu Bartyová.

Sharmaová už byla hráčkou elitní stovky, ale momentálně figuruje až v té následující. To jí nezabránilo senzačně ovládnout menší antukovou akci v Charlestonu a získat premiérový titul na nejvyšším okruhu. Dále má letos na kontě dvě čtvrtfinále (Palermo a Guadalajara). Na US Open se ztrátou jednoho setu zvládla tříkolové kvalifikační síto, přestože na obou generálkách ztroskotala hned na úvod kvalifikace.

Sharmaová může mít mírnou výhodu v tom, že už si ve Flushing Meadows třikrát vyzkoušela ostrý zápas. Krejčíková je i tak jasnou favoritkou a neměla by mít s dnešní soupeřkou žádné potíže.

Tip: Krejčíková ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 39-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 8-2 (kariérní 221-125)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Astra Sharmaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston 2 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (čtvrtfinále)

Bilance: 20-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Astra Sharmaová - US Open

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montréal (kvalifikace), Cincinnati (kvalifikace)



Markéta Vondroušová (38.) - Elena Gabriela Ruseová (108.) | Court 4 (20:30 SELČ)

Markéta Vondroušová svou letošní newyorskou pouť odstartuje proti kvalifikantce a aktuálně 108. hráčce světa Eleně Gabriele Ruseové. S Rumunkou změří síly poprvé.

Vondroušová měla velice solidní vstup do letošní sezony, když uhrála semifinále na generálce v Melbourne a na Australian Open poprvé prošla do osmifinále. Na další čtvrtfinálovou účast však čekala skoro půl roku, o to byl zisk stříbrné medaile na olympijských hrách v Tokiu překvapivější. Příprava na US Open se příliš nepovedla. V Cincinnati skončila hned v prvním kole na Belindě Bencicové, se kterou prohrála finále na olympiádě, a v Chicagu ve čtvrtfinále neudržela vedení setu a brejku proti Alizé Cornetové.

Ruseová na začátku července šokovala na antuce v Hamburku, když si z kvalifikace došla pro svůj první titul na nejvyšším okruhu, na kterém nikdy předtím nehrála ani semifinále. Následovala finálová účast v Palermu, ale od té doby už to není ono. Na oranžové drti v Kluži vypadla v prvním kole a v Cincinnati ve finále kvalifikace schytala výprask od Leylah Fernandezové. Na US Open nicméně tříkolové kvalifikační síto zvládla.

Na antuce by asi Vondroušová nebyla tak velkou favoritkou, nicméně na rychlejším povrchu by měla mít jasně navrch. Ruseová je nebezpečná hlavně na nejpomalejším podkladu.

Tip: Vondroušová ve dvou setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Tokio (stříbro); Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (stříbro); Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 21-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-2 (kariérní 93-24)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Cincinnati (1. kolo), Chicago (čtvrtfinále)

Elena Gabriela Ruseová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (triumf); Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (1. kolo)

Bilance: 26-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-1 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace)

Elena Gabriela Ruseová - US Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Cincinnati (kvalifikace)



Tereza Martincová (60.) - Viktoria Azarenková (19.) | Grandstand (22:30 SELČ)

Tereza Martincová v hlavní soutěži US Open startovala třikrát, pokaždé do prvního kola schytala těžkou soupeřku a prohrála. Ani letos k ní los nebyl milosrdný, dnes premiérově vyzve loňskou finalistku, dvojnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou.

Martincová prožívá nejlepší sezonu své kariéry. V březnu se konečně poprvé prokousala do elitní stovky žebříčku a nyní uzavírá nejlepší šedesátku. Navíc si v Praze zahrála své první finále na turnajích WTA. Přípravu na US Open zakončila s bilancí 4-3. V Montréalu prošla kvalifikací, ale v prvním kole hlavní soutěže musela skrečovat, v Cincinnati naopak skončila hned na úvod kvalifikace a v Chicagu vzdala své čtvrté letošní čtvrtfinále.

Azarenkovou letos trápí časté zdravotní potíže, za sebou má jen 11 turnajů a ze čtyř musela v průběhu odstoupit. Přesto si vede solidně, na kontě má dvě semifinálové účasti (Dauhá a Berlín) a na generálkách v Montréalu a Cincinnati uhrála čtvrtfinále a osmifinále. Na grandslamech to žádná sláva není, na Australian Open skončila hned v prvním kole, v Paříži v osmifinále a ve Wimbledonu v kole druhém.

Azarenková je letos vinou zdravotních problémů určitě zranitelná a Martincová není úplně bez šance. Sázkové kanceláře nicméně Bělorusku vidí jako jasnou favoritku. Od Češky, která se po posunu do elitní stovky ohromně zlepšila, však nedostane jediný míček zadarmo, pokud je tedy pražská rodačka po skreči na posledním turnaji fit.

Tip: Azarenková ve dvou setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (finále)

Bilance: 33-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 16-7

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-2 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tereza Martincová - US Open

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (kvalifikace), Chicago (čtvrtfinále)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-1 (kariérní 152-24)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 40-13

Nejlepší výsledek: finále (2012-13, 2020)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Montréal (čtvrtfinále), Cincinnati (osmifinále)



Marie Bouzková (87.) - Naomi Ósakaová (3.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:30 SELČ)

Marie Bouzková v roce 2014 na US Open vyhrála juniorku, ale mezi dospělými se při předchozích třech startech v hlavní soutěži nedočkala jediného vítězství. To se pokusí změnit proti obhájkyni titulu a jedné z největších favoritek Naomi Ósakaové. Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a bývalou světovou jedničkou se utká podruhé, loni na Australian Open na Japonku jasně nestačila.

Bouzková měla v úvodních měsících vynikající formu, ale od překvapivé porážky v prvním kole v Miami se extrémně trápí a z posledních 17 zápasů má katastrofální bilanci 4-13. Nedařilo se jí ani na oblíbených betonech. V Praze, San José, Montréalu i na posledním podniku v Chicagu vypadla hned v prvním kole. V Cincinnati sice po obratu zvládla první kolo kvalifikace, nicméně v souboji o hlavní soutěž nestačila na Shuai Zhang.

Ósakaová ve čtvrtfinále v Miami přišla o sérii 23 vítězství na tvrdém povrchu a už dlouho se i vinou psychických potíží trápí. Kvůli nim odstoupila z French Open a na kurty se vrátila až na domácí olympiádě v Tokiu, kde v osmifinále vypadla s Markétou Vondroušovou. Ve stejné fázi skončila také v Cincinnati po porážce s pozdější a senzační finalistkou Jil Teichmannovou. Do Flushing Meadows dorazila s bilancí 5-4 od začátku dubna.

Ósakaová možná prochází trápením, ale krize Bouzkové je daleko horší. Japonská jednička je jasnou favoritkou a bylo by velkým překvapením, kdyby se české naději podařilo jednu z největších favoritek vyřadit.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Bilance: 14-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 11-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Marie Bouzková - US Open

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: San José (1. kolo), Montréal (1. kolo), Cincinnati (kvalifikace), Chicago (1. kolo)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf); Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-1 (kariérní 53-20)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (2. kolo), Wimbledon (nehrála)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 21-3

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2020)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Cincinnati (osmifinále)



• Šlágr dne •

Andy Murray (112.) - Stefanos Tsitsipas (3.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Šlágr úvodního hracího dne letošního US Open obstarají bývalá světová jednička Andy Murray, který v New Yorku v roce 2012 slavil první ze svých tří grandslamových triumfů, a aktuální světová trojka a jeden z největších favoritů Stefanos Tsitsipas. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Murrayho v posledních letech sužují zdravotní potíže a letos zvládl odehrát jen sedm turnajů. Na hlavním okruhu byl nejdále ve třetím kole Wimbledonu. Přípravu na US Open absolvoval na Masters v Cincinnati a ve Winston-Salemu, z obou podniků po porážkách s Hubertem Hurkaczem a Francesem Tiafoem odjížděl s bilancí 1-1.

Tsitsipas měl v úvodním půlroce letošní sezony famózní formu, pouze na jedné akci nepostoupil alespoň do čtvrtfinále a v Monte Carlu získal první trofej z Masters. Od prohraného finále French Open se však celkem trápí. Ve Wimbledonu skončil hned v prvním kole (Frances Tiafoe), v Hamburku ve čtvrtfinále (Pablo Carreño), na olympiádě v osmifinále (Ugo Humbert), v Torontu v semifinále po překvapivé porážce s Reillym Opelkou a v Cincinnati rovněž v semifinále, když zahodil jasné vedení proti Alexanderovi Zverevovi.

Tsitsipas je teď možná zranitelný, ale s Murraym, který už dávno nehraje v nejlepší formě, by si měl bez větších potíží poradit. Murray na druhou stranu nemá co ztratit a může jen překvapit.

Tip: Tsitsipas ve třech setech

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 102-85)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál), Wimbledon (3. kolo)

Andy Murray - US Open

Kariérní bilance: 46-13

Nejlepší výsledek: triumf (2012)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Cincinnati (2. kolo), Winston-Salem (2. kolo)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Australian Open (semifinále)

Bilance: 48-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 21-6

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-0 (kariérní 142-63)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo)

Stefanos Tsitsipas - US Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (semifinále)