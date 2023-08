1. den US Open: Do závěrečného grandslamu roku vstoupí sedm Čechů v čele s Kvitovou a Muchovou

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku US Open vstoupí do turnaje sedm českých zástupců. Petra Kvitová se v úvodním kole utká s Cristinou Bucsaovou, Karolína Muchová se Storm Hunterovou, Linda Fruhvirtová s Danielle Collinsovou, Kateřina Siniaková s Annou Kalinskou, Jiří Lehečka s Aslanem Karacevem, Jakub Menšík s Grégoirem Barrérem a Jiří Veselý s Enzem Couacaudem. Obhajobu titulu zahájí Iga Šwiateková, světovou jedničku vyzve Rebecca Petersonová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.) | Court 12 (17:00 SELČ) Menšík (ČR) - Barrére (Fr.) | Court 6 (18:30 SELČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Collinsová (USA) | Grandstand (19:00 SELČ) Lehečka (ČR) - Karacev (-) | Court 9 (20:30 SELČ) Veselý (ČR) - Couacaud (Fr.) | Court 8 (20:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Kalinská (-) | Court 9 (22:30 SELČ) Kvitová (11-ČR) - Bucsaová (Šp.) | Court 17 (23:59 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Karolína Muchová (10.) - Storm Hunterová (158.) | Court 12 (17:00 SELČ)

Karolína Muchová má za sebou velmi solidní přípravu na závěrečný grandslam sezony. V Montrealu se podívala do osmifinále a podlehla v něm těsně ve třech setech světové jedničce Ize Šwiatekové. Na následujícím podniku v Cincinnati vyhrála čtyři třísetové zápasy (proti Beatriz Haddadové Maiaové, Petře Martičové, Marii Sakkariové a Aryně Sabalenkové) a padla až ve finále.

I díky skvělé letošní bilanci 33:12 se zaslouženě stala novou členkou TOP 10 pořadí. Šestadvacetiletá Češka letos mimo jiné uhrála své premiérové grandslamové finále na French Open a také čtvrtfinále na betonech v Indian Wells a Dubaji. Přesně takové výsledky potřebovala, protože loni touto dobou se kvůli neustálým zdravotním problémům propadla až na 235. místo žebříčku.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 33:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 23:8

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 8:3 (kariérní 140:70)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 7:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Varšava (2K), Montreal (OF), Cincinnati (F)

Storm Hunterová předvádí v poslední době své nejlepší deblové výkony v kariéře a v hodnocení čtyřhry figuruje v TOP 3. Devětadvacetiletá Australanka zaregistrovala v posledních 12 měsících triumfy na "tisícovkách" v Guadalajaře a Římě a finále či semifinále na US Open, v Adelaide, Birminghamu, Wimbledonu, Montrealu a Cincinnati.

Tyto úspěchy jí zřejmě zajistily divokou kartu do hlavního losu dvouhry na letošním US Open, v singlovém pořadí se totiž nachází mimo TOP 150 a musela by do kvalifikačních bojů. V prvním kole grandslamů má mizernou úspěšnost 1:8, jediný postup slavila před pár měsíci na antukovém French Open po skalpu Nurie Párrizasové.

Storm Hunterová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, French Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 23:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 11:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Storm Hunterová - US Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Montreal (Q), 125k Chicago (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Hunterová má na kontě jen 10 vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a v premiérovém souboji s Muchovou by na další dosáhnout neměla. Česká favoritka, která nedávno i vinou zranění vypadla ve Wimbledonu hned v prvním kole, by se měla vyhnout svému třetímu nezdaru v řadě v úvodním kole US Open.

Jakub Menšík (206.) - Grégoire Barrére (59.) | Court 6 (18:30 SELČ)

Jakub Menšík hned při svém grandslamovém debutu dokázal projít tříkolovou kvalifikací a zajistit si účast v hlavní fázi jednoho z podniků velké čtyřky. Sedmnáctiletý talent zvládl v posledních dnech najít recept na bývalého člena TOP 10 Fabia Fogniniho, Leandra Riediho i zkušenějšího krajana Zdeňka Koláře.

Na loňském Australian Open velmi těsně a po vyčerpávající bitvě prohrál finále juniorky. Nezdarem se však vůbec nenechal rozhodit a velmi brzy se začal prosazovat mezi dospělými. Během loňské sezony posbíral na profesionální tour celkem 39 výher a čtyřikrát triumfoval na akcích ITF. V té letošní má na kontě zatím 32 skalpů a květnu v Praze poprvé ovládl challenger.

Jakub Menšík - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 31:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 8:5

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 1:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Jakub Menšík - US Open

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Grégoire Barrére si momentálně prochází nejméně povedeným obdobím v letošním roce. Do New Yorku dorazil se třemi porážkami v řadě, což se mu v probíhající sezoně stalo poprvé. Po druhém kole ve Washingtonu vypadl hned v tom úvodním na podnicích Masters v Torontu a Cincinnati.

Devětadvacetiletý Francouz letos exceloval napříč všemi povrchy a vysloužil si debut v TOP 50 pořadí. Na grandslamech se mu ovšem nedařilo, na Australian Open i na French Open ztroskotal v prvním kole a ve Wimbledonu ve druhém.

Za sebou má 15 utkání prvního kola na grandslamech a pouze ve třech z nich se radoval vítěz bez ztráty setu. Čtyři naopak došla do rozhodující páté sady, včetně jednoho na US Open. Jedná se o ročník 2019, kdy v hlavní soutěži ve Flushing Meadows debutoval a po pětisetové bitvě vyřadil Camerona Norrieho.

Grégoire Barrére - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 27:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 6:9

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 13:5 (kariérní 336:233)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Grégoire Barrére - US Open

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019-20)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Washington (2K), Toronto (1K), Cincinnati (1K)

Vzájemná bilance: 0:0. Menšík se zdá být v New Yorku ve velmi dobré formě, je velkým talentem a neměl by být pro Barréreho snadným soustem. Podstatně zkušenější a o 12 let starší Francouz dokonce ani není kurzovým favoritem.

Linda Fruhvirtová (56.) - Danielle Collinsová (34.) | Grandstand (19:00 SELČ)

Linda Fruhvirtová se propadá do čím dál tím větší krize. Momentálně má na kontě sérii šesti porážek, přičemž čtyři nezdary zapsala proti hráčkám figurujícím mimo TOP 70 pořadí. Osmnáctiletá Češka zaznamenala v aktuální sezoně jen dvě vítězné série, a to po cestě do osmifinále Australian Open a do čtvrtfinále na trávě v Birminghamu.

Loni touto dobou měla naopak vynikající formu. Po postupu z kvalifikace do druhého kola na US Open senzačně ovládla zářijový podnik WTA v indickém Čennaí a získala první titul na této úrovni. V tomto utkání zaútočí na svůj pátý skalp TOP 50 v dohraných zápasech a první na betonech od únorového vystoupení v Dubaji, kde porazila právě Collinsovou.

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 12:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 6:10

Bilance proti hráčkám TOP 50: 3:6 (kariérní 5:12)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Linda Fruhvirtová - US Open

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Varšava (1K), Montreal (Q), Cincinnati (Q), Cleveland (1K)

Danielle Collinsová se nemůže v letošní sezoně kvůli častým zdravotním problémům prezentovat optimální formou. Devětadvacetiletá Američanka se mohla v průběhu antukového jara a travnaté části roku zúčastnit dohromady jen tří podniků a v úvodních sedmi měsících dosáhla pouze na dvě alespoň čtvrtfinálové účasti (Adelaide a Austin).

Finalistka loňského Australian Open zaznamenala jeden z těch letos povedenějších turnajů před dvěma týdny v Montrealu. Na kanadském podniku WTA 1000 přehrála Marii Sakkariovou a Elinu Svitolinovou a prošla z kvalifikace až do čtvrtfinále. Ve zlepšené formě má tak mnohem větší šanci obhájit na US Open loňské osmifinále.

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (SF)

Bilance: 16:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 15:12

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:3 (kariérní 43:30)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Danielle Collinsová - US Open

Kariérní bilance: 6:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Washington (1K), Montreal (ČF), Cincinnati (2K)

Vzájemná bilance: Fruhvirtová vede 1:0. Mladší z aktérek musela v Dubaji dvakrát likvidovat manko brejku ve druhé sadě a Collinsovou nakonec přehrála 6:3, 6:4. I tentokrát je favoritkou na postup Američanka a česká teenagerka to bude mít hodně těžké, aby v současné formě únorové vítězství zopakovala. Fruhvirtovou čeká druhý start na dospělém US Open.

Jiří Lehečka (29.) - Aslan Karacev (77.) | Court 9 (20:30 SELČ)

Jiří Lehečka se na poslední generálce ve Winston-Salemu rozehrál do solidní formy, ale turnaj pro něj skončil velkým zklamáním. Ve svém premiérovém finále na turnajích ATP totiž nestačil na Sebastiána Báeze. Proti Argentinci, který o den dříve absolvoval maratonské semifinále, vedl v obou setech o brejk, jenže vedení ani jednou neudržel a prohrál jasně 4:6, 3:6.

V hlavních soutěžích na grandslamech debutoval během průlomové loňské sezony a na všech čtyřech vypadl v prvním kole. Letos ovšem přes úvodní překážku přešel na všech třech, na Australian Open se dokonce stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a ve Wimbledonu došel až do osmifinále, v němž 21letý talent musel skrečovat.

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Winston-Salem (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Winston-Salem (F); Dauhá (SF)

Bilance: 33:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 18:11

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 10:5 (kariérní 22:17)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Jiří Lehečka - US Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K), Winston-Salem (F)

Aslan Karacev exceloval před pár měsíci během antukového jara, ukončil dlouhou krizi a dokázal se vrátit do TOP 100 světového hodnocení. Zlepšená forma však 29letému Rusovi dlouho nevydržela a už po přechodu na travnaté dvorce se zase začal trápit. Na nejrychlejším povrchu prohrál čtyři ze sedmi zápasů a během přípravy na US Open nezvládl poslední tři utkání

Bývalý semifinalista Australian Open zatím odehrál v hlavní soutěži US Open jen čtyři duely a tři z nich došly do pátého rozhodujícího setu. Loni ztroskotal ve Flushing Meadows hned v prvním kole, ačkoli disponoval náskokem 2:0 na sety proti Fabiovi Fogninimu.

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Puné (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Puné (SF)

Bilance: 23:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 4:6

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:7 (kariérní 16:26)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Aslan Karacev - US Open

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Washington (2K), Toronto (1K), Cincinnati (Q)

Vzájemná bilance: 0:0. Po srovnání formy obou aktérů je Lehečka zaslouženě favoritem. Hodně však bude záležet na výkonu Karaceva, bývalý 14. hráč pořadí je totiž se svým nejlepším tenisem schopný porazit téměř kohokoli na tour.

Jiří Veselý (437.) - Enzo Couacaud (180.) | Court 8 (20:30 SELČ)

Jiří Veselý se pokusí přerušit sérii šesti porážek v hlavní soutěži US Open. Třicetiletý Čech však nemá dobrou formu, takže to bude mít s ukončením šňůry nezdarů v tomto dějišti velmi obtížné. Navíc letos neabsolvoval jediný zápas ve Spojených státech a poslední utkání na venkovních betonech na nejvyšším okruhu odehrál loni právě ve Flushing Meadows.

V dubnu se vrátil po dlouhé zdravotní pauze a po nadějném prvním turnaji se začal zase trápit. Je však třeba zmínit, že na obou předchozích grandslamech předvedl v úvodním kole nečekaně dobrý výkon. Na French Open byl kousek od toho, aby si proti Stefanosovi Tsitsipasovi vynutil rozhodující dějství, a ve Wimbledonu senzačně vyřadil Sebastiana Kordu.

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 7:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 5:9 (kariérní 283:130)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Jiří Veselý - US Open

Kariérní bilance: 3:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Grodzisk Mazowiecki challenger (2K)

Enzo Couacaud možná bude na US Open pokračovat ve svém grandslamovém trendu. Osmadvacetiletý Francouz obvykle zvládne tříkolovou kvalifikaci a pak trápí soupeře v hlavním losu. Na turnajích nižších kategorií ale takovou hrozbou není. Hlavně proto ještě nikdy nebyl ani v TOP 150 žebříčku. Kvalifikačním sítem letos prošel také na Australian Open a ve Wimbledonu.

Například loni sehrál pětisetovou bitvu s Johnem Isnerem v prvním kole Wimbledonu a o pár měsíců později byl ve stejné fázi US Open blízko skalpu Borny Čoriče. Ještě k tomu je jediným hráčem, který na letošním Australian Open dokázal sebrat set Novakovi Djokovičovi. Ve všech případech měl za sebou úspěšnou kvalifikaci.

Enzo Couacaud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2K)

Bilance: 23:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 11:6

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 20:15 (kariérní 290:179)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (Q), Wimbledon (1K)

Enzo Couacaud - US Open

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Winnipeg challenger (1K)

Vzájemná bilance: Veselý prohrává 0:1. Couacaud je v lepší fyzické kondici i formě a nejspíše potvrdí roli favorita. Čeští příznivci mohou jen doufat, že se Veselý stejně jako nedávno ve Wimbledonu vzepře papírovým předpokladům.

Kateřina Siniaková (49.) - Anna Kalinská (89.) | Court 9 (22:30 SELČ)

Kateřina Siniaková vybojovala v červnu na trávě v Bad Homburgu svůj čtvrtý titul z turnajů WTA, ale už se zase trápí. Po návratu na tvrdé povrchy prohrála všechny čtyři zápasy, napříč podniky ve Varšavě, Montrealu, Cincinnati a Clevelandu (skreč kvůli problémům se zády) dokázala získat dohromady jediný set.

Sedmadvacetileté Češce se přestává dařit už i ve čtyřhře, ovšem stále je deblovou světovou jedničkou a na US Open bude obhajovat titul. Ve dvouhře se hlavní soutěže US Open zúčastní podeváté v kariéře, v sedmi z osmi případů ztroskotala v prvním či druhém kole a jejím maximem v tomto dějišti je pět let stará účast mezi nejlepší dvaatřicítkou.

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (SF)

Bilance: 14:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 8:11

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:7 (kariérní 90:69)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Kateřina Siniaková - US Open

Kariérní bilance: 5:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Varšava (1K), Montreal (1K), Cincinnati (1K), Cleveland (1K)

Anna Kalinská neodehrála kvůli zranění v posledních skoro čtyřech měsících jediný zápas. Čtyřiadvacetileté Rusce se před zdravotní pauzou dařilo, během antukového jara uhrála čtvrtfinále v Charlestonu a třetí kolo v Madridu i Římě. V italské metropoli však musela vzdát pro problémy s levou nohou a od té doby se nikde nepředstavila.

V prvním kole grandslamových akcí má mizernou kariérní bilanci 3:9. Nyní 87. hráčka pořadí, která loni v září figurovala na 51. pozici, ovšem může být motivována faktem, že všechny tři postupy slavila právě na US Open. Dál než do druhého kola (2019-20 a 2022) se však v tomto dějišti ještě nikdy nepodívala.

Anna Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Austin (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (ČF)

Bilance: 15:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:9

Bilance proti hráčkám TOP 50: 7:9 (kariérní 25:38)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (-), Wimbledon (-)

Anna Kalinská - US Open

Kariérní bilance: 3:4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019-20, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná

Vzájemná bilance: Siniaková vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo v prvním kole kvalifikace na podniku WTA 500 v petrohradské hale v roce 2016. Česká naděje tehdy porazila domácí Kalinskou až po obratu, ačkoli soupeřce bylo pouhých 17 let a v žebříčku se nacházela až na 600. místě.

Petra Kvitová (11.) - Cristina Bucsaová (65.) | Court 17 (23:59 SELČ)

Petra Kvitová nevyhrála na velkých generálkách v Montrealu a Cincinnati více než jeden zápas. Její letošní působení však nelze hodnotit na základě absence vyrovnaných výkonů a výsledků. Třiatřicetiletá Češka letos zaregistrovala jen čtyři čtvrtfinále, ovšem dvě z nich přetavila v triumf (Miami a Berlín), čímž se nemůžou pochlubit ani některé členky TOP 10 pořadí.

Poslední nezdar v úvodním kole US Open zaregistrovala v roce 2011, kdy poprvé ovládla slavný Wimbledon. Závěrečný grandslam sezony je ovšem jediným majorem, na kterém nikdy neprošla dál než do čtvrtfinále. Na druhou stranu byla ve Flushing Meadows už sedmkrát ve druhém týdnu, včetně loňského ročníku.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T)

Bilance: 27:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 19:7

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 7:2 (kariérní 175:54)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 33:15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (2K)

Cristině Bucsaové se poslední dva týdny před startem US Open vydařily. Pětadvacetiletá Španělka si v Cincinnati po obratu vyšlápla na zjevně vyčerpanou Belindu Bencicovou a slavila svůj první skalp TOP 20 (bilance 1:9) a pak i s pomocí odstoupení jedné ze soupeřek postoupila do semifinále na 125k v Chicagu.

Souboj o finále v Chicagu však musela kvůli zranění levého kotníku po pouhých třech gamech vzdát. Na kontě stále nemá ani jedno čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, a přesto je členkou TOP 70 žebříčku. V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu má letos úspěšnost 8:14 a jejím nejpůsobivějším výsledkem je třetí kolo na Australian Open.

Cristina Bucsaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 24:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 14:9

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:6 (kariérní 1:9)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Cristina Bucsaová - US Open

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montreal (1K), Cincinnati (2K), 125k Chicago (SF)

Vzájemná bilance: 0:0. Bucsaová se v minulosti US Open zúčastnila třikrát, v roce 2019 vypadla v kvalifikaci, předloni v prvním kole a loni ve druhém. Kvitová by měla potvrdit roli jasné favoritky, od začátku sezony 2011 sehrála v prvním kole grandslamů celkem 40 soubojů s hráčkami mimo TOP 50 hodnocení a neuspěla pouze ve třech případech.

Cesta za obhajobou titulu

Iga Šwiateková (1.) - Rebecca Petersonová (86.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Iga Šwiateková dorazila k obhajobě titulu na US Open po třísetových semifinálových nezdarech v Montrealu a Cincinnati. Pro 22letou Polku se i tak jedná o mnohem lepší přípravu než loni, kdy na generálkách posbírala pouhé dvě výhry, a přesto ve Flushing Meadows po cestě za triumfem porazila tři kolegyně z TOP 10 pořadí.

Úřadující šampionka French Open vyhrála na všech letošních turnajích minimálně tři zápasy a může se v aktuální sezoně pyšnit bilancí 53:9, která zahrnuje prvenství na tvrdých površích v Dauhá a doma ve Varšavě. Aby se udržela na postu světové jedničky, musí na US Open uhrát lepší výsledek než stíhající Aryna Sabalenková.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 53:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 27:6

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 16:1 (kariérní 57:8)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 13:3

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Varšava (T), Montreal (SF), Cincinnati (SF)

Rebecca Petersonová nezaznamenala od březnového Miami po srpnovou akci 125k ve Stanfordu jedinou vítěznou sérii. Čekání na dvě výhry v řadě ukončila až před pár dny na 125k v Chicagu, když vyřadila Diane Parryovou a Kaiu Kanepiovou a ve čtvrtfinále podlehla ve třech setech světové sedmdesátce Cristině Bucsaové.

Osmadvacetiletá Švédka měla mnohem lepší formu v úvodu sezony. V Méridě se dostala do svého prvního finále na nejvyšší tour od října 2019 a v Indian Wells do osmifinále, na obou akcích začínala v kvalifikaci. Hlavní fázi US Open hrála šestkrát a ve čtyřech případech a při posledních třech návštěvách vypadla v prvním kole.

Rebecca Petersonová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (F)

Bilance: 24:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na venkovních betonech: 18:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 2:10)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Rebecca Petersonová - US Open

Kariérní bilance: 3:6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Washington (Q), W100 Landisville (1K), 125k Stanford (2K), 125k Chicago (ČF)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:0. Také potřetí se potkávají na grandslamových podnicích, Polka měla jasně navrch předloni na French Open (6:1, 6:1) i na loňském Australian Open (6:2, 6:2). Petersonová má s hráčkami TOP 10 vysoce negativní úspěšnost 2:10, poslední takový skalp zapsala loni v Adelaide proti Aryně Sabalenkové.

Program 1. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.)

2. Tien (USA) - Tiafoe (10-USA)

3. Siegemundová (Něm.) - Gauffová (6-USA) / nejdříve v úterý v 1:00 SELČ

4. Müller (Fr.) - Djokovič (2-Srb.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Azarenková (18-) - Ferrová (Fr.)

2. Stephensová (USA) - Haddadová Maiaová (19-Braz.)

3. Johnson (USA) - Fritz (9-USA)

4. Tsitsipas (7-Řec.) - Raonic (Kan.) / nejdříve v úterý v 1:00 SELČ

5. Prozorovová (-) - Wozniacká (Dán.)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Bublik (25-Kaz.) - Thiem (Rak.)

2. L. Fruhvirtová (ČR) - Collinsová (USA)

3. Rybakinová (4-Kaz.) - Kosťuková (Ukr.)

4. Soonwoo Kwon (Korea) - Eubanks (28-USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ



• COURT 17 • (od 17:00 SELČ)

1. Masárová (Šp.) - Sakkariová (8-Řec.)

2. Ruud (5-Nor.) - Nava (USA)

3. Paul (14-USA) - Travaglia (It.)

4. Kvitová (11-ČR) - Bucsaová (Šp.) / nejdříve ve 23:59 SELČ



• COURT 12 • (od 17:00 SELČ)

1. Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.)



• COURT 6 • (od 17:00 SELČ)

1. Frechová (Pol.) - Navarrová (USA)

2. Menšík (ČR) - Barrére (Fr.)



• COURT 8 • (od 17:00 SELČ)

1. Ofner (Rak.) - Borges (Portug.)

2. Miyazakiová (Brit.) - Betovová (-)

3. Veselý (ČR) - Couacaud (Fr.)



• COURT 9 • (od 17:00 SELČ)

1. Mannarino (22-Fr.) - Watanuki (Jap.)

2. Lin Zhu (Čína) - Šarífová (Egypt)

3. Lehečka (ČR) - Karacev (-)

4. Siniaková (ČR) - Kalinská (-)



Kompletní program