1. den v Melbourne: Do Australian Open vstoupí devět Čechů v čele s Kvitovou. Nadal vykročí za obhajobou

• Češi v akci •

Kateřina Siniaková (46.) - Cori Gauffová (7.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Kateřina Siniaková zakončila sedm z devíti a poslední čtyři starty na Australian Open hned v prvním kole a pro letošní ročník dostala do této fáze jednu z nejtěžších možných soupeřek. Rodačka z Hradce Králové vyzve světovou sedmičku Cori Gauffovou. Poslední souboj se uskutečnil v listopadu na finálovém turnaji BJK Cupu a Siniaková na čtvrtý pokus našla recept.

Siniaková loni nadále excelovala v deblových soutěžích, ale v singlu to stále není ono, přestože ve druhé půlce sezony přišlo zlepšení. V červenci uhrála své první čtvrtfinále, v srpnu ovládla W100 v Polsku a v září slavila v Portoroži první triumf na okruhu WTA po pěti letech. Do Melbourne Parku dorazila v solidní formě. Ve finále kvalifikace prvního podniku v Adelaide sice zahodila jasný náskok proti Claire Liuové, nicméně na druhém se z kvalifikace probila až do druhého kola a jen těsně v něm podlehla světové čtyřce Caroline Garciaové.

Gauffová si asi představovala loňskou sezonu alespoň o trochu lepší. V žebříčku je nicméně na sedmém místě a na French Open ji až ve finále zastavila suverénní světová jednička Iga Šwiateková. Překvapením je, že za celý rok uhrála už jen dvě další semifinále a neuspěla v australském Adelaide ani v Berlíně. Do letošní sezony vstoupila nejlépe, jak mohla. V Aucklandu byla jasnou favoritkou a v pěti zápasech ztratila dohromady pouhých 22 gamů a získala svůj třetí titul.

Siniaková se v posledních měsících ve dvouhře značně zvedla a i vstup do sezony měla solidní, ale na letos neporaženou vítězku jedné z generálek v Aucklandu to asi bude málo. Americká hvězdička je jasnou favoritkou a s největší pravděpodobností tuto roli potvrdí. Česká naděje ovšem před pár dny potrápila rozjetou Caroline Garciaovou a mohla by sehrát bitvu i s Gauffovou.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2K)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 8-25)

Kateřina Siniaková - Australian Open

Kariérní bilance: 2-9

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide 1 (Q), Adelaide 2 (2K)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (T)

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-0 (kariérní 37-40)

Cori Gauffová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Auckland (T)



Marie Bouzková (26.) - Bianca Andreescuová (43.) | Court 3 (1:00 SEČ)

Marie Bouzková je na grandslamech poprvé mezi nasazenými a los se s ní tedy rozhodně nemazlil. Do prvního kola schytala grandslamovou šampionku a bývalou světovou čtyřku Biancu Andreescuovou. S Kanaďankou po dramatickém průběhu vyhrála poslední souboj předloni právě tady v Melbourne a dnes může srovnat vzájemnou bilanci na 2-2.

Bouzková prožila zatím nejlepší sezonu své kariéry, na Livesport Prague Open získala premiérový titul a ve Wimbledonu senzačně prošla až do čtvrtfinále a poprvé pokořila druhé kolo grandslamových podniků. Jako první zastávku letošní sezony si vybrala United Cup, v němž prohrála s Madison Keysovou a porazila Jule Niemeierovou. Na jedné z posledních generálek v Hobartu byla poprvé v kariéře nasazenou jedničkou na turnajích WTA a neuspěla, ve druhém kole nestačila na kvalifikantku Annu Blinkovovou.

Andreescuová se po životní sezoně 2019, během níž ovládla Indian Wells, Toronto a US Open, stále trápí. Do loňské sezony naskočila až v dubnu a posbírala jen dvě čtvrtfinálové účasti (Řím a finále v Bad Homburgu). Na všech třech grandslamech, kterých se zúčastnila, však přešla přes první soupeřku. Generálku absolvovala na prvním ze dvou podniků v Adelaide, v úvodním kole otočila stav 0-6 2-5 proti trápící se Garbiňe Muguruzaové a ve druhém uhrála jen čtyři gamy s Veronikou Kuděrmetovovou.

Ani jedné z aktérek se na Australian Open nikdy nedařilo, jejich maximem je druhé kolo. Přece jen o něco stabilnější hráčkou je v posledním roce Bouzková, a přestože je mírnou kurzovou favoritkou Andreescuová, mohla by jít dál česká zástupkyně. Nebylo by překvapením, kdyby i jejich třetí vzájemný souboj na nejvyšším okruhu nabídl dramatickou a maratonskou bitvu.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (2K)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-1 (kariérní 16-33)

Marie Bouzková - Australian Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Generálka: United Cup (1-1), Hobart (2K)

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (2K)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 27-22)

Bianca Andreescuová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019, 2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Adelaide 1 (2K)



Petra Kvitová (15.) - Alison Van Uytvancková (68.) | John Cain Arena (3:00 SEČ)

Petra Kvitová do letošního Australian Open vstupuje coby česká jednička a má jedinečnou šanci vylepšit loňské vyřazení v prvním kole. Její úvodní soupeřkou bude Alison Van Uytvancková. Belgičance může vrátit porážku z předloňských olympijských her v Tokiu a znovu jít ve vzájemné bilanci do vedení.

Kvitová neprožila nijak oslnivou sezonu, ale zakončila ji s titulem a hrála finále na "tisícovce" v Cincinnati. Přestože byla na grandslamech nejdál v osmifinále US Open a na další semifinále nedosáhla, je nyní českou jedničkou. Letošní tenisový rok má mnohem lépe rozjetý než ten loňský. Do Melbourne dorazila s bilancí 4-1, v United Cupu porazila světovou trojku Jessicu Pegulaovou a v Adelaide v souboji wimbledonských šampionek Jelenu Rybakinovou. Až ve čtvrtfinále proti Darje Kasatkinové ztratila první letošní set i zápas.

Van Uytvancková se v elitní stovce světového hodnocení drží hlavně díky výsledkům v hale a na trávě. Jejím loňským maximem na nejvyšší tour byla čtvrtfinále v Lyonu a Hertogenboschi. Letos odehrála čtyři zápasy a všechny rozhodoval třetí set, v United Cupu měla nečekané potíže s Isabellou Šinikovovou i Despinou Papamichailovou a v Hobartu skončila ve druhém kole na raketě lucky losera Xinyu Wang.

Kvitová vypadá na začátku roku na rozdíl od loňska ve velmi solidní formě a ta by měla na postup do dalšího kola bohatě stačit. Pomoct by jí mohla i katastrofální bilance Van Uytvanckové s hráčkami Top 20, s nimiž prohrála 38 z 41 kariérních soubojů.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 168-52)

Petra Kvitová - Australian Open

Kariérní bilance: 25-13

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (2-0), Adelaide 2 (ČF)

Alison Van Uytvancková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (2K)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 3-38)

Alison Van Uytvancková - Australian Open

Kariérní bilance: 2-8

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: United Cup (2-0), Hobart (2K)



Karolína Muchová (133.) - Lesja Curenková (134.) | Court 15 (3:00 SEČ)

Semifinalistka ročníku 2021 Karolína Muchová startuje na Australian Open díky chráněnému žebříčku. To její žebříčková sousedka Lesja Curenková musela naopak projít tříkolovým kvalifikačním sítem. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Muchová toho v poslední době moc neodehrála. Loni v březnu se vrátila po sedmiměsíční pauze a zúčastnila se jen 12 turnajů, přičemž na čtvrtině z nich vzdala či odstoupila. V předchozí sezoně dosáhla na jedinou čtvrtfinálovou účast a není divu, že se v žebříčku propadla do druhé stovky. Zatímco loni si první postup do čtvrtfinále připsala až v poslední zářijový den, letos to zvládla hned na první akci. V Aucklandu ale nakonec příznivého losu nevyužila a ve čtvrtfinále prohrála s kvalifikantkou a pozdější finalistkou Rebekou Masárovou.

Rovněž Curenková má smůlu na častá zranění a nyní je v pořadí přesně o jedno místo za Muchovou. V předchozím roce se třikrát podívala do čtvrtfinále turnajů WTA a své působení v této fázi zakončila odstoupením, skrečí a odstoupením. Letos zvládla všech šest utkání. Na podniku ITF s dotací 60 tisíc dolarů v Canbeře nenastoupila k semifinále a v tříkolové kvalifikaci Australian Open ztratila dohromady jen 12 gamů.

V souboji bývalé světové devatenáctky Muchové s někdejší 23. hráčkou pořadí Curenkovou se více věří české hráčce. Rodačka z Olomouce je celkově lepší tenistkou a měla by tuto roli potvrdit, pokud nebude zdravotně limitována. Ukrajinka, která rovněž celou kariéru bojuje se zraněními, je však rozehraná z kvalifikace, což jí může do premiérového střetnutí poskytnout značnou výhodu.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 133-68)

Karolína Muchová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (ČF)

Lesja Curenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-0 (kariérní 282-111)

Lesja Curenková - Australian Open

Kariérní bilance: 6-11

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W60 Canberra (SF)



Brenda Fruhvirtová (136.) - Aljaksandra Sasnovičová (38.) | Court 17 (3:00 SEČ)

Brenda Fruhvirtová hned při svém debutu na dospělých grandslamech zvládla tříkolovou kvalifikaci a ve své prvním vystoupení na podnicích velké čtyřky bude pokračovat premiérovým soubojem s 38. hráčkou světa Aljaksandrou Sasnovičovou.

Fruhvirtová má za sebou první kompletní sezonu na dospělých turnajích a okamžitě se stala jednou z nejsledovanějších teenagerek, když ovládla osm antukových podniků kategorie W25, předvedla úchvatnou sérii 27 vítězství a vypracovala se až na 128. místo světového pořadí. Nový tenisový rok zahájila cennou zkušeností, od pořadatelů v Aucklandu dostala divokou kartu a zahrála si s grandslamovou finalistkou Leylah Fernandezovou. V Melbourne Parku prošla tříkolovou kvalifikací, ačkoli ve druhém prohrávala už 5-7 1-5 a po dalším obratu musela sáhnout ve finále.

Sasnovičová si loni zahrála dvě finále na turnajích WTA, ale na premiérový titul stále čeká. Závěr loňského roku se jí vůbec nepovedl, v San Diegu prohrála s Ashlyn Kruegerovou, v Guadalajaře s Martou Kosťukovou a ze 125k v Limoges na poslední chvíli odstoupila. Letos svou aktuální sérii porážek protáhla na pět, v Adelaide podlehla Kaie Kanepiové i Anně Kalinské, ačkoli vedla o set.

Fruhvirtová si podruhé zahraje s někým z Top 50 žebříčku, před dvěma týdny v Aucklandu uhrála jen dva gamy s Leylah Fernandezovou. Sasnovičová by ale nemusela být tak nebezpečná, poslední dva souboje s hráčkami mimo Top 100 prohrála a momentálně má na kontě sérii pěti porážek. Patnáctiletá Češka, která je jednou z nejmladších účastnic hlavní soutěže grandslamů v historii, by tak mohla překvapit. Běloruska navíc v Melbourne v posledních třech letech vypadla v prvním kole. Oba letošní nezdary však zaznamenala po těsném průběhu a proti podstatně zkušenějším a zatím i kvalitnějším tenistkám.

Tip na vítězku: Aljaksandra Sasnovičová

Brenda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-1 (kariérní 0-1)

Brenda Fruhvirtová - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (1K)

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 200-94)

Aljaksandra Sasnovičová - Australian Open

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018-19)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (Q)



Barbora Krejčíková (23.) - Sára Bejlek (175.) | 1573 Arena (4:30 SEČ)

Je jisté, že v rámci pondělního programu postoupí do další fáze Australian Open minimálně jedna Češka. V úvodním kole se totiž střetnou grandslamová šampionka, bývalá světová dvojka a loňská čtvrtfinalistka Barbora Krejčíková s 16letou kvalifikantkou Sárou Bejlek, která bude útočit na své premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Na oficiálních turnajích se potkávají poprvé, před třemi lety na exhibici měla navrch Krejčíková.

Krejčíková začala mít loni po skvělém lednu problémy s loktem, tři měsíce vůbec nehrála a velmi dlouho hledala formu z famózního předloňského roku. Pořádně se zvedla až v závěru sezony, když předvedla 10zápasovou vítěznou sérii a triumfovala v halách v Tallinnu a Ostravě. Do nové sezony naskočila na druhém podniku v Adelaide a její výkony nebyly moc přesvědčivé. Na Alison Riskeovou-Amritrajovou to ještě stačilo, ale Darja Kasatkinová už byla nad její síly.

Bejlek loni posbírala další tři tituly, rozšířila svou sbírku na čtyři, a navíc obhájila triumf na domácím antukovém podniku W60 v Olomouci. Také si poprvé vyzkoušela turnaje na nejvyšším okruhu. Ve Wimbledonu neuspěla v prvním kole kvalifikace, ale na US Open tříkolovým sítem prošla. Zatímco na první letošní akci na ITF v Canbeře kvalifikaci nezvládla, na Australian Open ztratila ve třech zápasech jediný set a vyšlápla si na nasazenou jedničku Alyciu Parksovou.

Krejčíková do sezony nevstoupila v nijak oslnivé formě, nicméně na nezkušenou a o 11 let mladší krajanku by to mělo stačit. Bejlek si bude muset s největší pravděpodobností na svůj první postup do druhého kola na této úrovni ještě počkat.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2K)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 231-128)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Sára Bejlek - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-0 (kariérní 0-0)

Sára Bejlek - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W60 Canberra (Q)



Dalibor Svrčina (216.) - Jaume Munar (64.) | Court 5 (4:30 SEČ)

Dalibor Svrčina si v kvalifikaci vybojoval svou premiéru v hlavních soutěžích grandslamových turnajů a v prvním kole poprvé změří síly s antukovým specialistou Jaumem Munarem.

Svrčina sice loni svůj třetí kariérní titul nepřidal, ale nějaké úspěchy i tak posbíral. Po zdravotních problémech hrál dvě finále na ITF a pak exceloval na domácích challengerech, když se dostal do finále v Praze a Prostějově a semifinále v Ostravě. Závěr roku mu však moc nevyšel a momentálně zaostává o více než 50 míst za svým žebříčkovým maximem. Na začátku letošního tenisového roku se prezentuje velice slušnou formou. V United Cupu potrápil člena Top 100 Oscara Otteho a na Australian Open prošel tříkolovou kvalifikací a zajistil si debut v hlavní fázi grandslamů.

Munar loni dosáhl jen na dvě čtvrtfinálové účasti na nejvyšším okruhu, první si zahrál v australském Melbourne a další na antuce ve švýcarském Gstaadu. V nejvyšším patře žebříčku tak figuruje hlavně díky výsledkům na challengerech, loni ovládl dva. Na první letošní výhru stále čeká, ale v Puné sehrál dva vyrovnané sety s pozdějším šampionem Tallonem Griekspoorem a v Aucklandu až v tie-breaku rozhodujícího dějství podlehl Laslovi Djeremu, který pak vyřadil Caspera Ruuda.

Rovněž 20letý Čech své největší úspěchy posbíral na nejpomalejším povrchu. Munar je favoritem, ale Svrčina nemusí být úplně bez šance a mohl by si klidně připsat svůj druhý kariérní skalp členů elitní stovky pořadí. Do prvního kola určitě mohl dostat mnohem těžšího protivníka.

Tip na vítěze: Jaume Munar

Dalibor Svrčina - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-1 (kariérní 1-4)

Dalibor Svrčina - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: United Cup (0-1)

Jaume Munar - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 251-120)

Jaume Munar - Australian Open

Kariérní bilance: 1-4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Puné (1K), Auckland (1K)



Jiří Lehečka (71.) - Borna Čorič (23.) | Court 7 (4:30 SEČ)

Jiří Lehečka v hlavních soutěžích grandslamů debutoval loni právě v tomto dějišti a na všech čtyřech skončil v prvním kole. Premiérové vítězství v hlavní fázi podniků velké čtyřky bude chtít určitě slavit už dnes v Melbourne, ale má velmi těžkého soupeře, a sice nasazeného Bornu Čoriče. S Chorvatem se utká poprvé.

Lehečka loni v únoru debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále, čímž si zajistil premiérový posun do elitní stovky a naplno se usadil na hlavním okruhu. Na něm ale dosáhl už jen na jedno čtvrtfinále a na všech grandslamech vypadl v prvním kole. Rok zakončil finále na Turnaji mistrů pro mladíky. Vstup do nové sezony může hodnotit jedině pozitivně. V United Cupu vzdoroval Taylorovi Fritzovi a porazil Alexandera Zvereva a v Aucklandu vyhrál tři zápasy a nebyl proti Cameronovi Norriemu daleko od postupu do čtvrtfinále.

Čorič se loni v březnu vrátil po roční pauze a zpočátku se mu vůbec nedařilo. Výrazné zlepšení přišlo až v létě, kdy ovládl challenger v Parmě a senzačně také Masters v Cincinnati, kde mimo jiné porazil Rafaela Nadala či Stefanose Tsitsipase a získal svou nejcennější trofej. Ve zbytku roku neměl stabilní formu, ale uhrál čtvrtfinále v Tokiu a semifinále ve Vídni. Novou sezonu zahájil stejně jako Lehečka v United Cupu, v týmové soutěži přehrál Francisca Cerúndola a Arthura Rinderknecha a těsně podlehl Tsitsipasovi.

Pokud nemá Čorič žádné zdravotní komplikace, pak bude v náročných australských podmínkách velmi těžkým soupeřem, ačkoli se mu v Melbourne nikdy moc nedařilo. Lehečka v posledním roce několikrát ukázal, že má na to porazit i hráče ze špičky, ale většinou mu chyběl poslední krok, a to dotáhnout nadějné vedení. Uvidíme, jak to bude dnes proti dalšímu zkušenému a favorizovanému protivníkovi.

Tip na vítěze: Borna Čorič

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2K)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 30: 1-2 (kariérní 2-8)

Jiří Lehečka - Australian Open

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-0 (kariérní 79-44)

Borna Čorič - Australian Open

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: United Cup (2-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (2.) - Jack Draper (38.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Rafael Nadal je po odstoupení světové jedničky Carlose Alcaraze nejvýše nasazeným a dnes vykročí za obhajobou loňského triumfu. Rekordman v počtu grandslamových trofejí se v úvodním kole poprvé utká s talentovaným mladíkem Jackem Draperem, který na Australian Open debutuje.

Nadal se loni vrátil po zranění a měl fantastický vstup do sezony, když vyhrál úvodních 20 zápasů a podruhé v kariéře dobyl Australian Open. Přemožitele nenašel ani na French Open a momentálně v počtu grandslamových trofejí vede o jeden kousek před Novakem Djokovičem. Ve druhé půlce roku se však trápil herně i zdravotně a po odstoupení ve Wimbledonu zvládl jen čtyři z devíti duelů. Letos zaznamenal svůj nejhorší vstup do sezony, poprvé prohrál úvodní dvě utkání nového tenisového roku. V United Cupu nestačil ve třech setech na Camerona Norrieho ani Alexe de Minaura, přestože získal úvodní sadu.

Draper si loni na trávě v Eastbourne zahrál své premiérové semifinále na nejvyšším okruhu, pak došel do čtvrtfinále na Masters v Montréalu a na US Open, kde ho nakonec zastavily zdravotní komplikace, si vyšlápl na Félixe Augera-Aliassimeho. Sezonu zakončil semifinálovou účastí na Turnaji mistrů do 21 let. Na Australian Open se připravoval na dvou podnicích v Adelaide. Na tom úvodním skončil ve druhém kole a na následujícím měl blízko ke svému prvnímu finále na této úrovni, ale nevyužil losu a prohrál s lucky loserem Soonwoo Kwonem.

Draper je velkým talentem, jenže jeho rozlet brzdí slabší fyzická kondice. Pokud je Nadal stoprocentně připravený, neměl by na úvod zaváhat, i když coby nasazená jednička mohl mít papírově určitě snazšího soupeře pro první kolo. Britský mladík má poměrně slušnou bilanci 2-4 se členy Top 10, s největší pravděpodobností ji však v tomto duelu nevylepší.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Bilance proti hráčům Top 50: 0-2 (kariérní 634-186)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 76-15

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: United Cup (0-2)

Jack Draper - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 2-4)

Jack Draper - Australian Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (SF)



• Šlágr dne •

Sofia Keninová (203.) - Viktoria Azarenková (24.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)

V letošním ročníku Australian Open figurují pouze dvě bývalé šampionky a potkávají se hned v prvním kole. Bývalá světová čtyřka a nyní až 203. hráčka světa Sofia Keninová se pokusí ve šlágru pondělního programu zaskočit nasazenou bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou. Vzájemná bilance je vyrovnaná. V Acapulku 2019 měla navrch Američanka a v Římě 2020 neuhrála s Běloruskou jediný game, ačkoli pak došla do finále French Open.

Keninová začala právě po senzačním triumfu na Australian Open 2020 postupně odcházet. V posledních letech často bojuje se zraněními a od začátku roku 2021 do konce toho následujícího uhrála jen čtyři čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a žádné semifinále. V žebříčku se tak propadla až na konec třetí stovky. Letošní sezonu ovšem zahájila s ohledem na poslední výsledky skvěle. Po druhém kole v Aucklandu došla do semifinále v Hobartu a vylétla na současnou 203. pozici.

Azarenková už má své nejlepší roky za sebou, ale stále patří ke stabilním hráčkám, drží se v Top 30 a nebýt častých zdravotních problémů, mohla by být ještě výš. V loňské sezoně čekala velmi dlouho na semifinálovou účast, mezi nejlepší kvarteto se probojovala až v říjnu na posledním turnaji WTA 1000 v Guadalajaře. Poslední triumf slavila v srpnu 2020 a letos se k dalšímu zatím ani nepřiblížila. Na prvním podniku v Adelaide vypadla ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou a na druhém ztroskotala hned na Veronice Kuděrmetovové.

Keninová odehrála na generálce v Hobartu jeden ze svých nejlepších turnajů za dlouhou dobu. Také Azarenková však měla kvalitní přípravu, je v posledních letech mnohem úspěšnější a stabilnější hráčkou a zaslouženě favoritkou na postup.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (SF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 27-40)

Sofia Keninová - Australian Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Auckland (2K), Hobart (SF)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-1 (kariérní 127-31)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 42-12

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (1K)