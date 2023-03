1. den v Miami: Do hlavní soutěže vstoupí sestry Fruhvirtovy, Siniaková a Martincová

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Miami Open půjdou do akce čtyři české zástupkyně. Brenda Fruhvirtová se v prvním kole střetne s Xiyu Wang z Číny, Linda Fruhvirtová s kanadskou kvalifikantkou Katherine Sebovovou, Kateřina Siniaková s domácí Claire Liuovou a kvalifikantka Tereza Martincová s Němkou Tamarou Korpatschovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • B. Fruhvirtová (ČR) - Xiyu Wang (Čína) | PREVIEW LS | Grandstand (17:00 SEČ) Martincová (ČR) - Korpatschová (Něm.) | PREVIEW LS | Court 1 (19:00 SEČ) Siniaková (ČR) - Liuová (USA) | PREVIEW LS | Court 7 (19:00 SEČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Sebovová (Kan.) | PREVIEW LS | Grandstand (20:00 SEČ)



Brenda Fruhvirtová (142.) - Xiyu Wang (58.) | Grandstand (17:00 SEČ)

Brenda Fruhvirtová dnes zahájí svou premiéru na podnicích WTA 1000. Teprve 15letá Češka startující na divokou kartu od pořadatelů vyzve v úvodním kole hlavní soutěže o šest let starší Xiyu Wang. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Fruhvirtová se na nejvyšší tour představí počtvrté, loni v Guadalajaře a letos v Aucklandu i na Australian Open, kde prošla tříkolovou kvalifikací, skončila shodně hned v prvním kole. Do Miami dorazila po vystoupení na W40 v Bengalúru, v indické metropoli zvládla v roli nasazené jedničky všech pět zápasů a vyhrála i své deváté finále na turnajích ITF, a to po parádním obratu proti domácí Ankitě Rainaové. Jedná se o její první triumf mimo antukové dvorce a ten zatím nejcennější v kariéře.

Wang zakončila loňskou sezonu šokující porážkou s Ninou Potočnikovou v Billie Jean King Cupu a od té doby se trápí. Letos uspěla jen ve dvou z osmi duelů, a to proti trápící se Alison Riskeové-Amritrajové v Méridě a Olze Danilovičové v Indian Wells. V kalifornské poušti odehrála svůj nejpovedenější turnaj v aktuálním roce, po postupu přes Srbku neměla daleko ke skalpu Anastasie Potapovové.

Fruhvirtová patří k největším mladým talentům, a dokonce není ani nijak výraznou outsiderkou. Wang sice do utkání nastoupí s negativní letošní bilancí, nicméně na poslední akci v Indian Wells neměla daleko ke skalpu Anastasie Potapovové a pro českou teenagerku bude nejspíše až příliš solidní a těžkou soupeřkou. Mladší z talentovaných sester prohrála všechny tři dosavadní souboje s hráčkami Top 100 a stále čeká na první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Tip na vítězku: Xiyu Wang

Brenda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Brenda Fruhvirtová - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W40 Bengalúru (T)

Xiyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Mérida (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Mérida (2K)

Bilance: 2-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Bilance na venkovních betonech: 2-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-2 (kariérní 117-63)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Xiyu Wang - Miami Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Indian Wells (2K)



Tereza Martincová (113.) - Tamara Korpatschová (87.) | Court 1 (19:00 SEČ)

Tereza Martincová může poprvé od loňského srpna vyhrát tři zápasy v řadě. Na zvládnutou kvalifikaci se pokusí navázat v souboji s debutantkou Tamarou Korpatschovou. Na jediné předchozí střetnutí došlo před osmi lety na halové akci ITF ve Francii, česká zástupkyně v něm měla jasně navrch.

Martincová zakončila loňskou sezonu s negativní zápasovou bilancí, v pozitivních číslech není ani letos (6-8) a už vypadla z elitní stovky světového hodnocení. V probíhajícím roce má za sebou osm turnajů a ani na jednom nedokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže, navíc na posledních čtyřech akcích ztroskotala v kvalifikaci. V Miami si v bojích o hlavní fázi poradila se Simonou Waltertovou a po obratu s Julií Grabherovou.

Korpatschová loni prožila jednu ze svých nejlepších sezon v kariéře. Vstup do té letošní je ale z jejího pohledu katastrofální, v tomto roce prohrála všech sedm utkání a dohromady uhrála jen dva sety, konkrétně v úvodních dvou duelech. Nepomohl jí ani návrat na nižší okruh ITF, na konci února nestačila v Maconu na Audrey Albieovou a na začátku března v Trnavě nenašla recept na Weroniku Falkowskou.

Martincová se v posledních měsících ohromně trápí, nicméně soupeřka je na tom letos ještě mnohem hůře a ve své kariéře odehrála jen 18 utkání na venkovních betonech (6-12). Toho by měla pražská rodačka využít a vyrovnat své maximum v tomto dějišti.

Tip na vítězku: Tereza Martincová

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 6-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 6-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-2 (kariérní 33-42)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Tereza Martincová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (Q)

Tamara Korpatschová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 0-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 1-9

Bilance na venkovních betonech: 0-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-4 (kariérní 209-156)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Tamara Korpatschová - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W60 Trnava (1K)



Kateřina Siniaková (46.) - Claire Liuová (59.) | Court 7 (19:00 SEČ)

Kateřina Siniaková se až loni, při celkově osmém startu, dostala do třetího kola Miami Open. Do letošního ročníku floridského podniku vstoupí proti domácí Claire Liuové. S Američankou prohrála loni v Monastiru i letos v Adelaide.

Siniaková si letos vede až na pár zaváhání slušně. Ve druhém kole v Adelaide neměla daleko ke skalpu zástupkyně Top 10 Caroline Garciaové, v Méridě padla těsně v semifinále s pozdější šampionkou Camilou Giorgiovou, pak nešťastně podlehla Kamille Rachimovové v Monterrey a ve druhém kole v Indian Wells měla na dosah vítězství nad členkou elitní dvacítky Beatriz Haddadovou Maiaovou. Do Miami přijela s letošní bilancí 8-6.

Liuová naopak na Floridu dorazila s negativní úspěšností 7-9, přičemž více než polovinu výher posbírala v lednu na australském kontinentu a přes první kolo hlavní soutěže se letos podívala jen dvakrát. V posledních 10 utkáních se radovala z postupu pouze třikrát, naposledy před dvěma týdny v Indian Wells, kde si poradila s trápící se Annou Karolínou Schmiedlovou a pak schytala výprask od světové jedničky Igy Šwiatekové.

Siniaková má jedinečnou šanci poprvé Liuovou porazit. V posledních týdnech se totiž prezentovala solidní formou a dokázala držet krok i s kvalitnějšími soupeřkami, kdežto její protivnice zvládla jen tři z posledních 10 zápasů, dvakrát prohrála s Dajanou Jastremskou a nestačila třeba ani na Lauru Siegemundovou. Pokud Češka předvede jeden ze svých lepších výkonů, mohlo by to na postup stačit.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Mérida (SF)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-3 (kariérní 88-65)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - Miami Open

Kariérní bilance: 3-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Claire Liuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (2K)

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 7-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-4 (kariérní 10-24)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Claire Liuová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Indian Wells (2K)



Linda Fruhvirtová (50.) - Katherine Sebovová (172.) | Grandstand (20:00 SEČ)

Linda Fruhvirtová bude v Miami obhajovat osmifinále, svůj nejlepší výsledek na akcích WTA 1000. Letošní působení na Floridě odstartuje proti kvalifikantce Katherine Sebovové, která na Miami Open debutuje. Hráčky se potkávají poprvé.

Fruhvirtová přerušila na lednovém Australian Open sérii čtyř vyřazení v prvním kole, která se táhla od jejího senzačního zářijového triumfu v indickém Čennaí. V Melbourne Parku to nakonec dotáhla až do druhého týdne a od postupu do čtvrtfinále ji dělil jediný set. Přes úvodní soupeřku přešla i na dalších třech turnajích v Hua Hinu, Dubaji a Indian Wells. Pokaždé ztroskotala ve druhém kole, v kalifornské poušti po nevyužitém mečbolu proti nasazené Anhelině Kalininové.

Sebovová má v probíhající sezoně vynikající úspěšnost 10 výher a pouhých dvou porážek. Polovinu skalpů si ovšem připsala v kvalifikačních bojích a zbylých pět na domácím halovém podniku ITF v Torontu, kde za celý týden ztratila jediný set a slavila svůj třetí kariérní triumf. V žebříčku je momentálně na svém maximu a v Miami musela do kvalifikace. Zatímco Kamillu Rachimovovou přehrála snadno, s Jodie Burrageovou měla velké potíže a nebyla daleko od vyřazení.

Fruhvirtová je jasnou favoritkou. Její soupeřka má na kontě jediné vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, s hráčkami Top 100 disponuje bilancí 5-11 a neuspěla v ani jednom ze tří předchozích soubojů s členkami nejlepší padesátky. Navíc měla v posledních týdnech potíže třeba s Gabrielou Andreou Knutsonovou nebo ve finále kvalifikace v tomto dějišti s Jodie Burrageovou.

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 6-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 54-27)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Linda Fruhvirtová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Indian Wells (2K)

Katherine Sebovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-1 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Katherine Sebovová - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W25 Toronto (T)