1. den v Turíně: Medveděv vykročí za obhajobou proti Hurkaczovi, Zverev se utká s Berrettinim

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Červená skupina • Medveděv (2-Rus.) - Hurkacz (7-Pol.) | Centre Court (14:00 SEČ) Zverev (3-Něm.) - Berrettini (6-It.) | Centre Court (21:00 SEČ)



Daniil Medveděv (2.) - Hubert Hurkacz (9.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Jako první si ostrý singlový zápas v novém dějišti Turnaje mistrů v Turíně vyzkouší Daniil Medveděv. Pětadvacetiletý Rus za obhajobou loňského triumfu vykročí proti o rok mladšímu Polákovi Hubertovi Hurkaczovi, který se na akci pro osm nejlepších tenistů sezony kvalifikoval poprvé v kariéře. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Medveděv je jasným favoritem. S Hurkaczem měl však v obou předchozích duelech velké potíže, ve Wimbledonu sice vedl, ale v následujícím dnu nezvládl dohrávku. Na Masters v Torontu, kde nakonec triumfoval, byl dvakrát dva míčky od porážky. Pokud by měl znovu problémy, mohly by v klíčových momentech rozhodnout jeho větší zkušenosti.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv v posledních letech patří k nejlepším hráčům na tour a své už tak parádní výsledky korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal první grandslamový titul. Letos zvládl 54 ze 66 zápasů a kraloval ještě na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. I po newyorském tažení si vede výborně. V osmifinále v Indian Wells sice zahodil jasné vedení proti Grigorovi Dimitrovovi, ale na halovém Masters v Paříži prošel až do finále, v němž podlehl Djokovičovi.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní potřetí. Zatímco při předloňském debutu se nedočkal jediné výhry, loni uspěl ve všech pěti utkáních.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Paříž, Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf); Paříž (finále)

Bilance: 54-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 7-4 (kariérní 23-23)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Paříž (finále)

Aktuální forma

Hurkacz celý rok předvádí nevyrovnané výkony. Do sezony vstoupil triumfem v Delray Beach, v Miami senzačně získal první trofej z Masters, ve Wimbledonu uhrál semifinále, přestože do Londýna dorazil se sérií šesti porážek, a přemožitele nenašel ještě v hale v Métách. Výjimkou nejsou ani poslední týdny. Po úspěchu v Métách padl ve druhém kole v San Diegu, v Indian Wells se naopak dostal až do čtvrtfinále, ale pak ve Vídni ztroskotal na prvním soupeři. Při posledním vystoupení na Masters v Paříži měl v semifinále blízko ke skalpu Novaka Djokoviče.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Miami, Delray Beach (triumf); Paříž, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 36-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 8-4

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 9-13)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Hubert Hurkacz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (1. kolo), Paříž (semifinále)



Alexander Zverev (3.) - Matteo Berrettini (7.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Večerní dvouhru Červené skupiny obstarají šampion ročníku 2018 Alexander Zverev a jediná domácí naděje Matteo Berrettini. Poslední střetnutí se uskutečnilo letos ve finále antukového Masters v Madridu, Zverev zvítězil po obratu a své vedení ve vzájemné bilanci navýšil na 3-1.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Hamburku ve druhé půlce sezony na rozdíl od Berrettiniho exceluje, má letos celkově lepší výsledky, je i kvalitnějším hráčem a zaslouženým favoritem. O rok staršího Berrettiniho určitě požene domácí publikum a italský dlouhán rozhodně není bez šance, v posledních měsících však utrpěl porážky s podstatně slabšími soupeři. Zverev by si tak měl úspěšný vstup do letošního Turnaje mistrů pohlídat.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Aktuální forma

Zverev má celou sezonu vynikající formu, ale ve druhé půlce exceluje. Po překvapivém vyřazení v osmifinále Wimbledonu ovládl olympiádu v Tokiu, Masters v Cincinnati a jeho vítěznou sérii až v semifinále US Open zastavil Novak Djokovič. Letos triumfoval ještě v Acapulku, na Masters v Madridu a ve Vídni. Po 16zápasové vítězné šňůře se do závěrečných kol probojoval také v Indian Wells (ČF), vídeňské hale (triumf) a na Masters v Paříži, kde v semifinále nenašel recept na Daniila Medveděva.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů absolvuje popáté. Dvakrát vypadl ve skupině (2017 a 2020), před třemi lety prestižní akci ovládl a předloni padl v semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); Paříž, US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 55-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 8-7 (kariérní 35-42)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (semifinále)

Aktuální forma

Berrettini má za sebou navzdory zdravotním potížím čtyři letošní finále a prožívá jednu z nejlepších sezon své kariéry, díky níž se pohodlně usadil v Top 10 žebříčku ATP. Kromě triumfů v Bělehradu a londýnském Queen's Clubu si zahrál své premiérové finále na grandslamech (Wimbledon) i turnajích Masters (Madrid). Po finále Wimbledonu (porážka s Novakem Djokovičem) ale přišel propad formy. Od té doby byl nejdále ve čtvrtfinále na US Open a ve vídeňské hale, kde absolvoval jedinou generálku.

Cesta turnajem

První zápas.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů startuje podruhé, předloni vypadl ve skupině.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad (triumf); Wimbledon, Madrid (finále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 41-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-6 (kariérní 7-14)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále), US Open (čtvrtfinále)

Matteo Berrettini - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2019)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)