1. den ve Wimbledonu: Do turnaje vstoupí Bouzková, Siniaková, Veselý a Rosol. Djokovič začne obhajobu

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Wimbledonu do turnaje vstoupí čtyři české naděje. Marie Bouzková vyzve nasazenou sedmičkou Danielle Collinsovou, Kateřina Siniaková se utká s kvalifikantkou Majou Chwaliňskou, Jiří Veselý nastoupí proti Federicovi Coríovi a kvalifikanta Lukáše Rosola čeká nasazený Nikoloz Basilašvili. Novak Djokovič vykročí za obhajobou proti Soonwoo Kwonovi. Šlágr obstarají Emma Raducanuová s Alison Van Uytvanckovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Chwaliňská (Pol.) | Court 16 (12:00 SELČ) Rosol (ČR) - Basilašvili (22-Gruz.) | Court 15 (12:00 SELČ) Bouzková (ČR) - Collinsová (7-USA) | No. 3 Court (14:00 SELČ) Veselý (ČR) - Coría (Arg.) | Court 9 (14:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Soonwoo Kwon (Korea) | Centre Court (14:30 SELČ) • Šlágr dne • Van Uytvancková (Belg.) - Raducanuová (10-Brit.) | Centre Court (16:30 SELČ)



• Češi v akci •

Kateřina Siniaková (79.) - Maja Chwaliňská (170.) | Court 16 (12:00 SELČ)

Kateřina Siniaková při posledních třech návštěvách Wimbledonu vždy zvládla úvodní kolo a letos v něm narazí na debutantku v hlavní fázi grandslamových turnajů Maju Chwaliňskou. S polskou kvalifikantkou, která v žebříčku figuruje o více než 100 míst níže, se potkává poprvé.

Siniaková pokračuje v singlovém trápení a naopak sbírání deblových triumfů. Ve dvouhře se letos přes úvodní kolo hlavní soutěže dostala až v Indian Wells a na dalších čtyřech akcích i kvůli zdravotním problémům nedokázala dojít dál než do druhého kola. Její výkony v posledních týdnech ovlivňovaly zdravotní potíže a na travnatých generálkách těsně prohrála s Biancou Andreescuovou i Simonou Halepovou. Proti poslední jmenované vedla 6-4 3-0, jenže pak začala mít problémy s nohou.

Chwaliňská je stále mladá, neustále se zlepšuje a může se pyšnit výbornou bilancí 32-9 v aktuálním roce. Letos byla třikrát ve finále na nižším okruhu ITF a ovládla antukovou akci W60 v Praze a také hardovou "pětadvacítku" v Tunisku. Hrát umí evidentně i na trávě, na W100 v Ilkley prošla až do čtvrtfinále a v tříkolové kvalifikaci Wimbledonu zdolala Aljonu Bolšovovou, Alexandru Ignatikovou a Coco Vandewegheovou.

Siniaková je daleko zkušenější hráčkou, a pokud nebude zdravotně limitována, měla by si s Chwaliňskou, která je momentálně na svém žebříčkovém maximu a v hlavních soutěžích na nejvyšší tour debutuje, poradit.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 8-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 0-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 150-50)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Kateřina Siniaková - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (1K)

Maja Chwaliňská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: W60 Praha, W25 Monastir (T)

Největší úspěchy na trávě: W100 Ilkley (ČF)

Bilance: 32-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Maja Chwaliňská - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: W100 Ilkley (ČF)



Lukáš Rosol (278.) - Nikoloz Basilašvili (27.) | Court 15 (12:00 SELČ)

Lukáš Rosol si v kvalifikaci vybojoval svou první účast v hlavní fázi grandslamů od French Open 2019 a ve Wimbledonu po pěti letech. V dějišti, kde v roce 2012 šokoval vítězstvím nad Rafaelem Nadalem, v úvodním kole letošního ročníku vyzve nasazeného Nikoloze Basilašviliho. S Gruzíncem, jehož maximem v All England Clubu je rovněž třetí kolo, má vyrovnanou bilanci 1-1.

Rosol to v žebříčku ATP dotáhl na 26. místo, ale v posledních letech už není tak kvalitním hráčem a momentálně je až na konci třetí stovky. Letos se na challengerech dostal maximálně do čtvrtfinále a na nejvyšším okruhu nezaznamenal jediné vítězství v hlavní fázi. Do kvalifikace Wimbledonu vstupoval se čtyřmi porážkami v řadě. V Roehamptonu ovšem neztratil jediný set a postupně si poradil s Thiagem Seybothem Wildem, Christopherem Eubanksem a Renzem Olivem.

Basilašvili letos absolvoval 17 turnajů a dočkal se jediné vítězné série, a to po cestě do finále únorového podniku v Dauhá, kde obhajoval titul. Na trávě si zpočátku vedl skvěle, ve Stuttgartu porazil Lorenza Musettiho a sehrál vyrovnanou bitvu s Nickem Kyrgiosem, v Halle si vyšlápl na Andreje Rubljova a jen těsně podlehl v životní formě hrajícímu Oscarovi Ottemu. Vše ale zazdil porážkou s členem až čtvrté stovky Matsem Rosenkranzem v kvalifikaci na Mallorce.

Basilašvili je hodně nevyrovnaným hráčem a bude záležet na tom, v jakém rozpoložení zrovna nastoupí. Rosol svou top formu už dávno nemá, ovšem na trávě stále může být se svým dělovým servisem a agresivním pojetím hry velmi nebezpečný. Bez šance není, ale vzhledem k výsledkům v posledních letech je Basilašvili zaslouženě celkem jasným favoritem.

Tip na vítěze: Nikoloz Basilašvili

Lukáš Rosol - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha 4 challenger, Oeiras 2 challenger, Roseto Degli Abruzzi challenger, Forlí 6 challenger (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 27-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčům Top 30: 0-0 (kariérní 22-69)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Lukáš Rosol - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2012)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Ilkley challenger (Q)

Nikoloz Basilašvili - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (2K)

Bilance: 10-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 2-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 1-5 (kariérní 249-176)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Nikoloz Basilašvili - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2K), Halle (2K), Mallorca (Q)



Marie Bouzková (66.) - Danielle Collinsová (8.) | No. 3 Court (14:00 SELČ)

Marie Bouzková si před třemi lety ve Wimbledonu připsala svou premiérovou výhru v hlavní fázi grandslamových turnajů a o vyrovnání maxima v All England Clubu se utká s Danielle Collinsovou, která byla v tomto dějišti nejdále ve třetím kole. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil v roce 2018 na akci WTA 125k ve Spojených státech, ve dvou těsných setech zvítězila Collinsová.

Bouzková si loni prošla nepříjemnou krizí, ovšem v letošní sezoně si opět vede skvěle. V Guadalajaře si zahrála své třetí finále na podnicích WTA a přidala čtvrtfinále v Monterrey a osmifinále na velké akci v Madridu. Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 nemohla nastoupit k utkání druhého kola na French Open a do akce se vrátila až na poslední generálce v Eastbourne. Tam ztroskotala hned na Shelby Rogersové a teprve podruhé v sezoně nezvládla úvodní zápas.

Collinsová letos hlavně kvůli zdravotním problémům absolvovala pouhých šest turnajů. Po finále na Australian Open vzdala úvodní kolo v Dubaji a pak uhrála čtvrtfinále v Miami. Na antuce odjížděla ze všech tří podniků s bilancí jedné výhry a porážky. Na trávě žádnou z generálek nehrála a představí se poprvé od French Open.

Bouzková má letos solidní formu, ale výsledek se bude odvíjet hlavně od výkonu a zdravotního stavu Collinsové. Světová osmička totiž bude diktovat tempo hry a klíčovým faktorem bude její počet nevynucených chyb. Bouzková si musí proti favoritce připravit co možná nejlepší obranu.

Tip na vítězku: Danielle Collinsová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 22-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 5-8)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Generálka: Eastbourne (1K)

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 36-24)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (2K)

Danielle Collinsová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: žádná



Jiří Veselý (66.) - Federico Coría (70.) | Court 9 (14:00 SELČ)

Jiří Veselý při všech sedmi předchozích startech v hlavní fázi Wimbledonu zvládl úvodní zápas a o prodloužení své neporazitelnost v této fázi nejslavnějšího turnaje bude usilovat proti antukovému specialistovi Federicovi Coríovi, který při loňském debutu v hlavní soutěži vypadl v prvním kole. Hráči se potkávají poprvé.

Veselý v únoru zazářil v Dubaji postupem z kvalifikace do svého největšího finále, po cestě do nějž vyřadil i světovou jedničku Novaka Djokoviče. Až na tento úspěch však pokračuje v dlouhém trápení, alespoň mezi nejlepší kvarteto se dostal už jen na challengeru v Marbelle. Poté nezvládl pět zápasů v řadě. Prvního vítězství po více než dvou měsících se dočkal na travnatém challengeru v Ilkley, kde ve čtvrtfinále prohrál bitvu s Jackem Sockem.

Coría má značně negativní bilanci na tvrdém povrchu (9-22), v hale (3-8) i na trávě (0-3) a ve své kariéře se soustředí hlavně na nejpomalejší povrch (532-306). Asi tedy není překvapením, že se semifinalista letošní akce v Marrákeši i pár dní před startem Wimbledonu představil na antukovém challengeru v Miláně, kde bez ztráty setu triumfoval, a neabsolvoval žádnou z travnatých generálek.

Pokud je Veselý dostatečně fit, pak by neměl mít s postupem do dalšího kola větší potíže. Coría totiž ještě včera dohrával finále na antukovém challengeru v Miláně, měl velmi málo času na přesun a na trávě zřejmě neabsolvoval žádný trénink ani přípravný neoficiální zápas.

Tip na vítěze: Jiří Veselý

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na trávě: Ilkley challenger (ČF)

Bilance: 16-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-7 (kariérní 62-67)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Jiří Veselý - Wimbledon

Kariérní bilance: 13-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Nottingham challenger (1K), Ilkley challenger (ČF)

Federico Coría - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 20-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-3 (kariérní 19-26)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Federico Coría - Wimbledon

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (3.) - Soonwoo Kwon (75.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Novak Djokovič zahájí útok na čtvrtý triumf ve Wimbledonu v řadě a celkově sedmý a také 21. grandslamovou trofej, kterou by stáhl náskok Rafaela Nadala na jediný kousek, proti Soonwoo Kwonovi. S korejskou jedničkou se největší favorit dosud utkal jen loni na domácí antuce v Bělehradu a suverénně vyhrál.

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů. Antukové jaro ale mohl absolvovat celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Žádnou z travnatých generálek neabsolvoval.

Kwon se letos naopak zúčastnil 18 akcí. Jenže jedinou vítěznou sérii zaznamenal v kvalifikaci madridského Masters, v úvodním kole na turnajích byl přitom úspěšný v deseti ze 16 případů. Do All England Clubu přijel se sérií čtyř porážek, na travnatém povrchu neuspěl proti Christopherovi O'Connellovi ani Hugovi Gastonovi.

Djokovič je zaslouženě jednoznačným favoritem. Bývalý lídr žebříčku je ve všech směrech jasně lepším hráčem a bylo by překvapením, kdyby měl s trápícím se Kwonem jakékoli potíže.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 0-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-0 (kariérní 225-15)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 79-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Soonwoo Kwon - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Estoril, Barcelona, Dubaj, Dauhá, Rotterdam, Montpellier, Australian Open, Adelaide 2, Adelaide (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 14-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na trávě: 0-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 0-7)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Soonwoo Kwon - Wimbledon

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Surbiton challenger (1K), Hertogenbosch (1K)



• Šlágr dne •

Alison Van Uytvancková (46.) - Emma Raducanuová (11.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Emma Raducanuová poprvé zazářila loni právě ve Wimbledonu, ale letos na domácí grandslam nepřijela v ideální fyzické kondici, a navíc do prvního kola schytala jednu z nejtěžších možných soupeřek. Domácí hvězdičku totiž čeká šlágr s na trávě extrémně nebezpečnou Alison Van Uytvanckovou. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo loni na hardové akci WTA 125k v Chicagu, Raducanuová zvítězila ve dvou těsných setech.

Raducanuová po senzačním Wimbledonu ve Flushing Meadows jako první v historii z kvalifikace ovládla grandslamový turnaj, v deseti zápasech dokonce neztratila set. Jenže od té doby nedosáhla na více než dvě výhry v řadě, neustále mění trenéra a často se trápí se zdravím. Na trávě absolvovala jediný zápas, v Nottinghamu po sedmi gamech vzdala Viktoriji Golubicové a zhoršila si letošní bilanci na 8-11.

Van Uytvancková nebyla letos až na čtvrtfinále v lyonské hale vidět, ovšem na nejrychlejším povrchu se opět rozjela. Po triumfu na W100 v Surbitonu byla ve čtvrtfinále v Hertogenboschi pár míčků od skalpu Aryny Sabalenkové a pak ovládla akci WTA 125k v Gaibě. I svou druhou letošní porážku na pažitu zaznamenala v tie-breaku rozhodující sady, v Bad Homburgu těsně nestačila na Amandu Anisimovovou.

Raducanuová má hru na to, aby v souboji bývalých osmifinalistek Van Uytvanckovou i na tomto povrchu dokázala porazit. Jenže její zdravotní stav je velkým otazníkem, Belgičanka má famózní formu, a je dokonce favoritkou. Na druhou stranu má s hráčkami Top 20 katastrofální úspěšnost 3-37.

Tip na vítězku: Alison Van Uytvancková

Alison Van Uytvancková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Lyon (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (ČF)

Bilance: 20-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 12-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-2 (kariérní 3-37)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Alison Van Uytvancková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: W100 Surbiton (T), Hertogenbosch (ČF), 125k Gaiba (T), Bad Homburg (1K)

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 8-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-5 (kariérní 9-5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Emma Raducanuová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Nottingham (1K)