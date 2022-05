10. den na French Open: Djokovič a Nadal se utkají o semifinále, Alcaraze vyzve Zverev

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Trevisanová (It.) - Fernandezová (17-Kan.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) Gauffová (18-USA) - Stephensová (USA) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Zverev (3-Něm.) - Alcaraz (6-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Nadal (5-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Martina Trevisanová (59.) - Leylah Fernandezová (18.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Martině Trevisanové se podařilo zopakovat senzační jízdu z roku 2020 a znovu se v Paříži dostala do čtvrtfinále. O první semifinálovou účast na majorech se utká s finalistkou loňského US Open Leylah Fernandezovou, rovněž bývalá vítězka místní juniorky si zahraje čtvrtfinále grandslamů podruhé v kariéře. Hráčky se potkávají poprvé.

Osmadvacetiletá Trevisanová sice vyhrála posledních devět zápasů a ztratila v nich jediný set, nicméně narazila na trápící se Garbiñe Muguruzaovou a papírově slabší hráčky, než je v tuto chvíli zase rozjetá Fernandezová. Devatenáctiletá kanadská teenagerka je favoritkou, ovšem Trevisanová na pařížské antuce překvapit umí, předloni tady vyřadila Marii Sakkariovou, Kiki Bertensovou či Cori Gauffovou.

Tip na vítězku: Leylah Fernandezová

Aktuální forma

Trevisanová po zmíněném čtvrtfinále French Open 2020 úplně odpadla, loni se dokonce vrátila na nižší okruh ITF. V posledních týdnech se však zvedla a teď je v žebříčku nejvýše v kariéře. Její aktuální devítizápasová neporazitelnost začala v minulém týdnu v Rabatu, kde si nakonec i díky skalpu Garbiñe Muguruzaové došla pro svůj premiérový titul z turnajů WTA.

Cesta turnajem

V Paříži v životní formě pokračuje, šanci nedala Harriet Dartové, Magdě Linetteové ani Darje Savilleové a v osmifinále ve dvou těsných setech přetlačila nebezpečnou Aljaksandru Sasnovičovou.

Historie na French Open

Po čtvrtfinále ročníku 2020, kdy debutovala v hlavní soutěži, loni skončila ve druhém kole.

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (T)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (T)

Bilance: 19-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 12-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-1 (kariérní 2-5)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Martina Trevisanová - French Open

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Madrid (Q), Řím (1K), Rabat (T)

Cesta turnajem: Dartová (6-0 6-2), Linetteová (6-3 6-2), Savilleová (6-3 6-4), Sasnovičová (7-6 7-5)

Aktuální forma

Fernandezová loni zazářila postupem do finále US Open, ale na další výraznější výsledek čekala až do března, kdy obhájila titul v Monterrey. Na dalších sedmi letošních akcích zaznamenala jedinou vítěznou sérii a na antuce před startem French Open zvládla jen dva z pěti zápasů.

Cesta turnajem

V Paříži ovšem prožívá další z mála povedených turnajů, bez ztráty setu přehrála Kristinu Mladenovicovou a Kateřinu Siniakovou a pak zdolala Belindu Bencicovou a Amandu Anisimovovou, poslední dvě jmenované měly skvělou přípravu na antukový vrchol sezony.

Historie na French Open

Jedná se o její třetí start na turnaji a poprvé se dostala do druhého týdne.

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na antuce: French Open (ČF)

Bilance: 16-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-2 (kariérní 19-11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Leylah Fernandezová - French Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (2K)

Cesta turnajem: Mladenovicová (6-0 7-5), Siniaková (6-3 6-2), (14) Bencicová (7-5 3-6 7-5), (27) Anisimovová (6-3 4-6 6-3)



Cori Gauffová (23.) - Sloane Stephensová (64.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Cori Gauffová si i své druhé grandslamové čtvrtfinále zahraje v Paříži a pokusí se složit reparát za loňské vyřazení v této fázi. Její soupeřkou bude krajanka a grandslamová šampionka Sloane Stephensová, která měla v areálu Rolanda Garrose před čtyřmi lety blízko k triumfu a tehdy si zahrála své poslední semifinále na majorech. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil na loňském US Open a jasně navrch měla starší z Američanek.

Osmnáctiletá Gauffová využila snazšího losu a mezi nejlepší osmičku prošla suverénně. Devětadvacetiletá Stephensová s přehledem zvládla až poslední dvě kola a opět ukazuje, že na grandslamech je vůbec nejnebezpečnější. Favorizovanou Gauffovou tak nečeká nic jednoduchého, Stephensová neměla nejlepší formu ani loni v New Yorku, přesto zvítězila jednoznačně.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Aktuální forma

Gauffová letos nemá nejlepší formu a v aktuální sezoně se mezi nejlepší kvarteto podívala pouze jednou, a to v lednu na malém podniku v Adelaide. Alespoň čtvrtfinále si pak zahrála už jen na konci února v Dauhá. Na French Open přijela po osmifinálových účastech na velkých akcích v Madridu a Římě.

Cesta turnajem

V Paříži využila příznivého losu a zaváhání favoritek a bez ztráty setu si poradila s kvalifikantkou Rebeccou Marinovou, Alison Van Uytvanckovou, Kaiou Kanepiovou i Elise Mertensovou.

Historie na French Open

V hlavní fázi debutovala předloni a vypadla ve druhém kole, loni ji ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Barbora Krejčíková.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (ČF)

Bilance: 18-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-1 (kariérní 31-10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Madrid (OF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Marinová (7-5 6-0), Van Uytvancková (6-1 7-6), Kanepiová (6-3 6-4), (31) Mertensová (6-4 6-0)

Aktuální forma

Stephensová se obvykle dokáže najít na těch největších akcích, ačkoli si zrovna prochází krizí. Na konci února sice v Guadalajaře vybojovala svou první trofej od sezony 2018, nicméně pokud tento turnaj škrtneme, pak do areálu Rolanda Garrose dorazila s katastrofální letošní bilancí 1-7 a pěti porážkami v řadě.

Cesta turnajem

Do pozitivních čísel se dostala až na pařížském grandslamu, když otočila souboje s kvalifikantkou Jule Niemeierovou a nasazenou Soranou Cirsteaovou a v dalších zápasech jasně přehrála domácí Diane Parryovou i rozjetou Jil Teichmannovou, chybující Švýcarce dokonce od stavu 0-2 nepovolila jediný game.

Historie na French Open

Při předchozích deseti startech byla sedmkrát ve druhém týdnu, nejdále ve finále ročníku 2018. Čtvrtfinále si zahraje potřetí.

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T)

Největší úspěchy na antuce: French Open (ČF)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-2 (kariérní 57-80)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 32-10

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K), Štrasburk (1K)

Cesta turnajem: Niemeierová (5-7 6-4 6-2), (26) Cirsteaová (3-6 6-2 6-0), Parryová (6-2 6-3), (23) Teichmannová (6-2 6-0)



• Čtvrtfinále mužů •

Alexander Zverev (3.) - Carlos Alcaraz (6.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Carlos Alcaraz na French Open stále živí naději na premiérový vavřín ze čtyř nejprestižnějších tenisových podniků. Jeden z největších favoritů ale nejprve musí vylepšit své grandslamové maximum, což se mu pokusí znemožnit loňský semifinalista Alexander Zverev. Ve vzájemné bilanci sice vede 2-1 Zverev, nicméně Alcaraz v pár týdnů starém finále v Madridu dominoval a ztratil jen čtyři hry.

Oba aktéři byli v Paříži jediný míček od vyřazení a v areálu Rolanda Garrose si celkově vede jasně lépe Alcaraz. Španělský teenager by měl navázat na nedávné suverénní vítězství a Zverevovo působení na turnaji ukončit. Pětadvacetiletý Němec navíc na grandslamech nikdy neporazil hráče Top 10 (bilance 0-11).

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Zverev má sice letos solidní bilanci 28-9, nicméně aktuální sezona pro něj zatím musí být velkým zklamáním. Na Australian Open se loučil už v osmifinále, v ve finále v Montpellieru nepotvrdil roli favorita a trofej si neodvezl ani z Indian Wells, Miami, Monte Carla, Mnichova (konec po prvním zápase), Madridu či Říma.

Cesta turnajem

Na French Open v úvodním kole potvrdil zlepšenou formu a suverénně si poradil se Sebastianem Ofnerem. V dalším utkání však pustil Sebastiána Báeze do vedení 2-0 na sety, a dokonce čelil mečbolu. Ve třetím kole proti Brandonovi Nakashimovi a nakonec ani v osmifinálové tříhodinové bitvě s kvalifikantem Bernabém Zapatou naopak ztrátu sady nepřipustil.

Historie na French Open

Debut v hlavní soutěži si odbyl před šesti lety a ani o rok později se nedostal přes úvodní kola. Při posledních čtyřech návštěvách ovšem ve druhém týdnu nechyběl, jeho nejlepším výsledkem je loňské semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Montpellier (F); Řím, Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F); Řím, Monte Carlo (SF)

Bilance: 28-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 14-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 41-47)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 22-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-2

Generálka: Madrid (F), Řím (SF)

Cesta turnajem: Ofner (6-2 6-4 6-4), Báez (2-6 4-6 6-1 6-2 7-5), Nakashima (7-6 6-3 7-6), Zapata (7-6 7-5 6-3)

Aktuální forma

Alcaraz, který loni touto dobou ještě nebyl ani v Top 100 žebříčku, má letos fenomenální bilanci 32-3 (dvě ze tří porážek mu uštědřili hráči Top 10) a na kontě čtyři trofeje. Tři ze čtyř vavřínů vybojoval na antuce, v únoru se radoval v Rio de Janeiru a přemožitele nenašel ani v Barceloně a na Masters v Madridu. V domácí metropoli jako první v historii na jednom antukovém turnaji porazil Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče.

Cesta turnajem

Poté si dal kratší pauzu a do akce se vrátil v Paříži, kde začal demolicí Juana Ignacia Lóndera, v dalším kole ovšem likvidoval mečbol krajana Alberta Ramose. Ve třetím kole snadno přehrál svého jediného letošního přemožitele na antuce Sebastiana Kordu a v osmifinále nedal šanci Karenovi Chačanovovi.

Historie na French Open

Premiéru v hlavní fázi antukového grandslamu absolvoval loni a vypadl ve třetím kole.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 32-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 19-1

Bilance proti hráčům Top 10: 8-2 (kariérní 11-6)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - French Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (T)

Cesta turnajem: Lóndero (6-4 6-2 6-0), Ramos (6-1 6-7 5-7 7-6 6-4), (27) Korda (6-4 6-4 6-2), (21) Chačanov (6-1 6-4 6-4)



Novak Djokovič (1.) - Rafael Nadal (5.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)

Loňský šampion Novak Djokovič a se 13 triumfy nejúspěšnější hráč v historii pařížského grandslamu Rafael Nadal spolu svedou velmi důležitý souboj. Djokovič totiž kvůli deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open a Nadal mu po prvenství v Melbourne v počtu grandslamových vavřínů o jeden kousek odskočil. Nadal se zase bude chtít pomstít za loňskou semifinálovou porážku, vzít si zpět trofej pro vítěze a navýšit svůj náskok v počtu vyhraných majorů.

Na poslední vzájemné měření sil došlo loni v semifinále právě v tomto dějišti, Djokovič vyhrál ve čtyřech setech a své vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 30-28. Nadal navzdory loňské porážce na antuce dominuje poměrem 18-8 a na French Open 7-2. Od startu sezony 2013 ovšem na nejpomalejším povrchu vede jen 7-6 a v Paříži 3-2.

Djokovič je proti Nadalovi na French Open favoritem teprve podruhé, ve čtvrtfinále ročníku 2015 tuto roli potvrdil a vyhrál ve třech setech. Znovu mu úloha připadla, jelikož měl mnohem lepší přípravu na antukový vrchol sezony a v Paříži si zatím vede suverénně, Nadal v posledních devíti letech už na cihle v těchto soubojích nedominuje, a navíc se mu před pár týdny znovu ozvalo chronické zranění chodidla.

Nadal má za sebou více než čtyřhodinové osmifinále, v něm sice vypadal stoprocentně fit, ale s odstupem času mohl mít potíže. Proti Djokovičovi musí počítat s delšími výměnami a fyzicky velmi náročným duelem, ve kterém mu mohou dojít síly nebo ho může limitovat chodidlo jako nedávno v Římě proti Denisovi Shapovalovovi. Sám Nadal uvedl, že každý další zápas může být jeho posledním vystoupením na pařížské antuce. Navíc se bude hrát večer, ačkoli Nadal žádal o opak.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič prožívá hlavně psychicky velmi náročnou sezonu. V Austrálii mu byla zrušena víza a kvůli následné deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open. Do akce naskočil až na konci února v Dubaji, kde ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. V průběhu antukového jara se postupně zlepšoval herně i fyzicky. V Monte Carlu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi, ale v Bělehradu hrál finále, v semifinále Masters v Madridu sehrál parádní maratonskou bitvu s rozjetým Carlosem Alcarazem a v Římě bez ztráty setu získal svou 38. trofej z Masters.

Cesta turnajem

V Paříži zatím neztratil set, postupně vyřadil Jošihita Nišioku, svěřence svého bývalého kouče Alexe Molčana, Aljaže Bedeneho a nebezpečného Diega Schwartzmana.

Historie na French Open

French Open je pro Djokoviče nejhorším grandslamem. Titul na pařížské antuce slavil jen dvakrát, v roce 2016 zkompletoval kariérní grandslam a další triumf přidal loni. Letos si odbývá svou 18. účast a jen dvakrát nedokázal dojít do druhého týdne (2005 a 2009), od roku 2010 vždy postoupil minimálně do čtvrtfinále.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 14-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 232-106)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 41-9)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 85-15

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 10-4

Generálka: Madrid (SF), Řím (T)

Cesta turnajem: Nišioka (6-3 6-1 6-0), Molčan (6-2 6-3 7-6), Bedene (6-3 6-3 6-2), (15) Schwartzman (6-1 6-3 6-3)

Aktuální forma

Nadal loňskou sezonu uzavřel už v srpnu a letos se vrátil v plné parádě, když zvládl úvodních 20 zápasů, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamovou trofej a ovládl také generálku v Melbourne a Acapulko. Jeho vítězná série se zastavila až ve finále Masters v Indian Wells, kde si přivodil zranění žebra. Do své nejoblíbenější části sezony naskočil až v Madridu, ve čtvrtfinále prohrál s krajanem a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě se mu znovu ozvalo chronické zranění levého chodidla a v osmifinále podlehl Denisovi Shapovalovovi.

Cesta turnajem

Na French Open neztratil set s Jordanem Thompsonem, Corentinem Moutetem ani Boticem van de Zandschulpem. V osmifinále však musel do rozhodující sady se svěřencem svého strýce Félixem Augerem-Aliassimem.

Historie na French Open

Nadal je suverénně nejúspěšnějším hráčem antukového grandslamu v historii. Na svém nejoblíbenější turnaji startuje poosmnácté a pouze čtyřikrát si z areálu Rolanda Garrose neodvezl trofej pro vítěze (2009 - osmifinále, 2015 - čtvrtfinále, 2016 - odstoupení před zápasem třetího kola a 2021 - semifinále).

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 27-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 4-1 (kariérní 182-100)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 36-9)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 109-3

Nejlepší výsledek: triumf (2005-08, 2010-14, 2017-20)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 14-1

Generálka: Madrid (ČF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Thompson (6-2 6-2 6-2), Moutet (6-3 6-1 6-4), (26) van de Zandschulp (6-3 6-2 6-4), (9) Auger-Aliassime (3-6 6-3 6-2 3-6 6-3)