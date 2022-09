10. den na US Open: Plíšková má na dosah semifinále! Na úvod programu nastoupí proti Sabalenkové

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Kar. Plíšková (22-ČR) - Sabalenková (6-) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (8-USA) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Rubljov (9-) - Tiafoe (22-USA) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Sinner (11-It.) - Alcaraz (3-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Karolína Plíšková (22.) - Aryna Sabalenková (6.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Karolína Plíšková absolvuje své jubilejní 10. grandslamové čtvrtfinále a bude usilovat o druhou účast mezi nejlepším kvartetem v tomto dějišti. Finalistka ročníku 2016 vyzve světovou šestku Arynu Sabalenkovou, která může vyrovnat své maximum na podnicích velké čtyřky (Wimbledon a US Open 2021). Vzájemná bilance je vyrovnaná, závěrečné dva souboje ovládla poslední česká zástupkyně na turnaji.

Plíšková na Sabalenkovou umí, dvakrát s ní sice prohrála, ale pokaždé velmi těsně (7-5 a 7-6 ve třetím setu). Její soupeřka v úvodních čtyřech zápasech US Open Series nasázela neskutečných 77 dvojchyb, v New Yorku ovšem jen 25. Plíškové by mohly k postupu pomoct i větší zkušenosti a výborné výkony v posledních dvou duelech s Belindou Bencicovou a Viktorií Azarenkovou.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Aktuální forma

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a návrat jí zatím vůbec nevychází, před startem US Open se pouze na třech turnajích probojovala alespoň do čtvrtfinále. Jejím maximem jsou dvě semifinálové účasti. Do US Open Series vstoupila v San José a skončila ve druhém kole na Amandě Anisimovové. V Torontu se naopak dostala až do semifinále, jenže stejně jako ve dvou předchozích případech nedokázala navázat na solidní letošní výsledek a v Cincinnati se loučila již ve druhém kole.

Cesta turnajem

V úvodním kole US Open měla namále, s Magdou Linetteovou prohrávala 1-4 v rozhodující sadě a byla dva míčky od porážky. Ve druhém naopak měla usnadněnou práci, jelikož čelila zraněné krajance Marii Bouzkové. Ve třetím po obratu zdolala Belindu Bencicovou a další třísetovou bitvu vyhrála v osmifinále s trojnásobnou finalistkou Viktorií Azarenkovou.

Historie na US Open

V hlavní fázi US Open absolvuje jubilejní 10. start, také při pěti z posledních šesti hrála ve druhém týdnu. V roce 2016 ve Flushing Meadows sahala po titulu.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 19-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 37-43)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 28-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-3

Generálka: San José (2K), Toronto (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Linetteová (6-2 4-6 7-6), Bouzková (6-3 6-2), (13) Bencicová (5-7 6-4 6-3), (26) Azarenková (7-5 6-7 6-2)

Aktuální forma

Sabalenková má letos obrovské potíže s dvojchybami, v aktuálním roce jich nasekala jasně nejvíc ze všech hráček na tour (celkem 364 ve 45 zápasech). Přesto si zahrála finále v Hertogenboschi a Stuttgartu a semifinále v Římě a Cincinnati, kde ve třech setech podlehla pozdější šampionce Caroline Garciaové. Stále jí však hrozí, že poprvé od roku 2017 zakončí sezonu bez triumfu na hlavním okruhu.

Cesta turnajem

Na US Open zpočátku střídala lepší a horší výkony, v úvodním kole nedala šanci Catherine Harrisonové, ve druhém otáčela stav 2-6 1-5 a likvidovala dva mečboly proti Kaie Kanepiové a ve třetím přejela Claru Burelovou. V osmifinále zvládla parádní bitvu s domácí Danielle Collinsovou.

Historie na US Open

Hned při svém debutu v hlavní soutěži se dostala do osmifinále, následovala dvě vyřazení ve druhém kole a loňské semifinále.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 28-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-10

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-9 (kariérní 61-48)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 14-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Harrisonová (6-1 6-3), Kanepiová (2-6 7-6 6-4), Burelová (6-0 6-2), (19) Collinsová (3-6 6-3 6-2)



Iga Šwiateková (1.) - Jessica Pegulaová (8.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Iga Šwiateková bude o své čtvrté semifinále na majorech, první ve Flushing Meadows, usilovat proti domácí Jessice Pegulaové, která nezvládla ani jedno ze tří předchozích čtvrtfinále na grandslamových turnajích. Světová jednička suverénně vyhrála oba letošní souboje a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Šwiateková je celkem jasnou kurzovou favoritkou. Vedoucí žena pořadí ovšem v New Yorku nepůsobí přesvědčivě a sama se vyslovila, že jí vůbec nesedí míče, se kterými se hraje. Ve čtvrtfinálových duelech má vynikající úspěšnost 13-2. Pegula je naopak až na jedno menší zaváhání suverénní a na velkých akcích letos exceluje. Na druhou stranu v tomto roce zvládla jen dvě z devíti střetnutí s hráčkami Top 10. Asi by ale nebylo velkým překvapením, kdyby s pomocí domácího publika nasazenou jedničku vyřadila.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková prožívá naprosto neskutečnou sezonu. Do New Yorku dorazila s fenomenální bilancí 50 výher a pouhých sedmi porážek, podruhé ovládla antukové French Open a v aktuálním roce triumfovala celkem šestkrát. Ve třetím kole Wimbledonu však přišla o neuvěřitelnou sérii 37 vítězství, nejdelší v tomto století, a od té doby se trápí. Na domácí antuce ve Varšavě skončila už ve čtvrtfinále a na velkých generálkách v Torontu ani Cincinnati nepřešla přes osmifinále.

Cesta turnajem

Na US Open se možná znovu chytla, bez ztráty setu si poradila s Jasmine Paoliniovou, bývalou šampionkou Sloane Stephensovou i další domácí zástupkyní Lauren Davisovou. V osmifinále však znovu potvrdila, že stále není v nejlepší formě, Jule Niemeierové dovolila vedení setu a brejku.

Historie na US Open

Na US Open hraje počtvrté a každým startem se zlepšuje. Při debutu před třemi lety vypadla ve druhém kole, o rok později ve třetím a loni v osmifinále.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 54-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 32-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 7-1 (kariérní 12-7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 6-0), Stephensová (6-3 6-2), Davisová (6-3 6-4), Niemeierová (2-6 6-4 6-0)

Aktuální forma

Pegulaová je v poslední době hráčkou těch největších akcí, na podnicích WTA 1000 či grandslamech posbírala 11 ze 13 čtvrtfinálových účastí od začátku loňské sezony. Jejím letošním maximem je finále na antukové "tisícovce" v Madridu. Po semifinále v Torontu a čtvrtfinále v Cincinnati (pokaždé prohrála s pozdější šampionkou) se solidní formou prezentuje i na domácím grandslamu.

Cesta turnajem

Ve Flushing Meadows bez větších komplikací přehrála Aljaksandru Sasnovičovou, kvalifikantky Viktoriji Golubicovou a Yue Yuan i Petru Kvitovou.

Historie na US Open

Při všech předchozích pěti startech v hlavním losu skončila v úvodních kolech, jejím maximem bylo třetí kolo z posledních dvou let.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F); Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Miami (SF)

Bilance: 35-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-7 (kariérní 9-17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-2 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K)

Jessica Pegulaová - US Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (2K), Toronto (SF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Golubicová (6-2 6-2), Sasnovičová (6-4 6-4), Yue Yuan (6-2 6-7 6-0), (21) Kvitová (6-3 6-2)



• Čtvrtfinále mužů •

Andrej Rubljov (11.) - Frances Tiafoe (26.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Andrej Rubljov i Frances Tiafoe, který se pokusí navázat na senzační skalp Rafaela Nadala, mají na dosah své premiérové grandslamové semifinále. První jmenovaný neuspěl v ani jednom z pěti předchozích čtvrtfinále (na US Open 0-2) a nejmladší domácí čtvrtfinalista newyorského majoru od roku 2006 před třemi lety na Australian Open podlehl právě Nadalovi. Vzájemná bilance je vyrovnaná, loni se v tomto dějišti radoval Tiafoe, letos v Indian Wells měl jasně navrch Rubljov.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Oba aktéři letos ve Flushing Meadows ukázali, čeho jsou schopní. Rubljov v osmifinále nedal šanci nebezpečnému Cameronovi Norriemu a Tiafoe ztratil set až s Nadalem. Po velkém vítězství, zejména u mladíků, většinou přichází porážka, a jen proto o chlup více věříme ruskému tenistovi. Ten se však bude muset vypořádat s bouřlivou podporou na adresu soupeře.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Aktuální forma

Rubljov měl vynikající úvodní měsíce roku. Po semifinále v Rotterdamu ovládl halu v Marseille i venkovní betony v Dubaji, probojoval se do semifinále na Masters v Indian Wells a triumfoval ještě na antuce v Bělehradu. Od té doby byl ale jen dvakrát v semifinále, naposledy na svém prvním přípravném turnaji ve Washingtonu. Na akcích Masters v Montréalu ani Cincinnati se do závěrečných bojů nepodíval.

Cesta turnajem

Na US Open absolvoval už dvě pětisetové bitvy, a to s antukářem Laslem Djerem a nevyzpytatelným Denisem Shapovalovem. Mezitím smetl Soonwoo Kwona a v osmifinále suverénně přehrál nebezpečného Camerona Norrieho.

Historie na US Open

Za sebou má šest startů v hlavní soutěži, polovinu z nich zakončil v úvodních kolech. Čtvrtfinále si tu zahrál také v letech 2017 a 2020, nad jeho síly byli Rafael Nadal a Daniil Medveděvem.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Washington, Bastad, Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T); Washington, Indian Wells (SF)

Bilance: 40-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 19-6

Bilance proti hráčům Top 30: 10-9 (kariérní 56-61)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-5)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-)

Andrej Rubljov - US Open

Kariérní bilance: 17-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Washington (SF), Montréal (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Djere (7-6 6-3 3-6 4-6 6-4), Soonwoo Kwon (6-3 6-0 6-4), (19) Shapovalov (6-4 2-6 6-7 6-4 7-6), (7) Norrie (6-4 6-4 6-4)

Aktuální forma

Tiafoe ještě před pár dny neprožíval nijak povedenou sezonu. V Estorilu sice bojoval o titul, ale v dalším průběhu roku dosáhl jen na jediné další semifinále. To si zahrál na své první generálce v Atlantě, následovalo čtvrtfinále ve Washingtonu, v němž nevyužil šest mečbolů proti pozdějšímu šampionovi Nickovi Kyrgiosovi, a druhé kolo na podnicích Masters v Montréalu a Cincinnati.

Cesta turnajem

Na US Open využil příznivého losu a bez ztráty setu přehrál Marcose Girona, Jasona Kublera i trápícího se Diega Schwartzmana. V osmifinále senzačně slavil své nejcennější vítězství na grandslamech, když si vyšlápl na světovou trojku a čtyřnásobného šampiona Rafaela Nadala.

Historie na US Open

Na domácím majoru se mu začalo dařit až v posledních letech. Úvodních šest návštěv zakončil nejpozději ve druhém kole, v posledních dvou ročnících ale došel do osmifinále.

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (F); Atlanta (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (SF)

Bilance: 25-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-9

Bilance proti hráčům Top 20: 3-3 (kariérní 17-46)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 12-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (ČF), Montréal (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Giron (7-6 6-4 6-3), Kubler (7-6 7-5 7-6), (14) Schwartzman (7-6 6-4 6-4), (2) Nadal (6-4 4-6 6-4 6-3)



Jannik Sinner (13.) - Carlos Alcaraz (4.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)

Také Jannik Sinner a Carlos Alcaraz si to rozdají o své první grandslamové semifinále. Jednadvacetiletý Ital prohrál všechna tři předchozí čtvrtfinále na majorech a o dva roky mladší Španěl, který bojuje o post světové jedničky, obě. Druhý jmenovaný má svému soupeři co vracet, letos s ním prohrál ve Wimbledonu i ve finále v Umagu a dovolil mu srovnat vzájemnou bilanci.

Oba za sebou mají podobnou přípravu a Sinner bude mít výhodu v tom, že letos Alcaraze v obou případech porazil. Na rozdíl od Španěla se však v tomto roce trápí se zdravotními problémy a tento souboj bude rozhodně fyzicky náročný. V dosavadním průběhu turnaje si lépe vedl mladší z aktérů a mohl by mít navrch.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Sinner se letos často trápí zdravotně, přesto má skvělou bilanci 42-11 a na šesti z 10 dokončených turnajů (bez skreče či odstoupení) postoupil minimálně do čtvrtfinále. Uspěl až v tom posledním na antuce v Umagu, kde získal svou první letošní trofej. Na podnicích Masters v Montréalu a Cincinnati skončil shodně v osmifinále, v Kanadě prohrál s pozdějším vítězem Pablem Carreňem a ve Spojených státech s Félixem Augerem-Aliassimem.

Cesta turnajem

Na US Open se stabilní formou neprezentuje. V úvodním kole vyhrál divoký "pětiseťák" s Danielem Altmaierem, pak neztratil set s Christopherem Eubanksem, Brandona Nakashimu porazil ve čtyřech a další pětisetovou bitvu absolvoval proti outsiderovi Iljovi Ivaškovi.

Historie na US Open

Při úvodních dvou startech ztroskotal hned v prvním kole, loni skončil v osmifinále.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 42-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-5

Bilance proti hráčům Top 10: 3-7 (kariérní 9-19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-2 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (ČF)

Jannik Sinner - US Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Montréal (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Altmaier (5-7 6-2 6-1 3-6 6-1), Eubanks (6-4 7-6 6-2), Nakashima (3-6 6-4 6-1 6-2), Ivaška (6-1 5-7 6-2 4-6 6-3)

Aktuální forma

Alcaraz má letos fenomenální bilanci 48 výher (nejvíce na tour) a devíti porážek. Silnou měl hlavně první půlku sezony, po triumfu v Rio de Janeiru získal v Miami svou první trofej z Masters a ovládl i Barcelonu a další Masters v Madridu. Po vyřazení ve čtvrtfinále French Open se mu však přestalo dařit a po skončení Wimbledonu se ještě vrátil na antuku, v Hamburku i Umagu prohrál finále. Generálky na US Open se mu nepovedly vůbec, v Montréalu nestačil hned na Tommyho Paula a ve čtvrtfinále v Cincinnati ho zastavil Cameron Norrie.

Cesta turnajem

V New Yorku po cestě do osmifinále neztratil set, postupně si poradil se Sebastiánem Báezem (skreč), Federicem Coríou a Jensonem Brooksbym. V souboji o čtvrtfinále naopak potřeboval všech pět dějství s bývalým šampionem Marinem Čiličem.

Historie na US Open

Debut na US Open si odbyl loni a prošel až do čtvrtfinále. Postup mezi nejlepší osmičku je jeho grandslamovým maximem.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 48-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-4

Bilance proti hráčům Top 20: 15-6 (kariérní 19-11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Montréal (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Báez (7-5 7-5 2-0 skreč), Coría (6-2 6-1 7-5), Brooksby (6-3 6-3 6-3), (15) Čilič (6-4 3-6 6-4 4-6 6-3)