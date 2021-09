10. den US Open: Karolína Plíšková zabojuje proti Sakkariové o semifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (4-ČR) - Sakkariová (17-Řec.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Raducanuová (Brit.) - Bencicová (11-Švýc.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Zverev (4-Něm.) - Harris (JAR) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Berrettini (6-It.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (4.) - Maria Sakkariová (18.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Karolína Plíšková na US Open stále může získat svůj první grandslamový titul. Finalistka ročníku 2016 a letošního Wimbledonu bude ale muset překonat přemožitelku dvou českých nadějí a předloňské šampionky Marii Sakkariovou, která si své jediné dosavadní grandslamové čtvrtfinále i semifinále zahrála letos v Paříži a měla v něm mečbol proti Barboře Krejčíkové. Vzájemná bilance je vyrovnaná, oba předchozí souboje se odehrály na antuce v Římě, kde Plíšková před třemi lety po sporném dopadu míčku a následné porážce rozmlátila umpire a o rok později řeckou jedničku porazila.

Plíšková je jen velmi mírnou favoritkou, což není žádným překvapením. V poslední době má lepší výsledky, nicméně Sakkariová je v těchto podmínkách nejsilnější a na US Open rovněž předvádí skvělý tenis. Česká jednička bude potřebovat co nejlepší servis, ve výměnách to totiž bude mít s řeckou atletkou nejspíše velmi těžké.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková v úvodních šesti měsících letošní sezony procházela krizí a nezměnila to ani květnová finálová účast na antuce v Římě, kde poprvé v sezoně zvládla čtvrtfinále. Rozjela se až ve Wimbledonu, když podruhé v kariéře došla do finále grandslamových turnajů. Finále hrála také nedávno v Montréalu, ovšem ani tentokrát na titul nedosáhla a na první triumf od loňského ledna stále čeká. Následovalo semifinále v Cincinnati.

Cesta turnajem

Na US Open potvrdila roli favoritky proti domácí Caty McNallyové, Amandě Anisimovové, přestože proti druhé jmenované musela v parádní přestřelce likvidovat mečbol, Ajle Tomljanovicové i finalistce letošního French Open Anastasii Pavljučenkovové.

Historie na US Open

Ve Flushing Meadows je v hlavní soutěži podeváté, jejím maximem je finále z roku 2016, do té doby do druhého týdne nepostoupila. Od pět let starého finálového tažení naopak už počtvrté prošla minimálně do osmifinále, loni ovšem dohrála již ve druhém kole.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 34-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-9

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 33-34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 24-8

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-2

Generálka: Montréal (finále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: McNallyová (6-3 6-4), Anisimovová (7-5 6-7 7-6), Tomljanovicová (6-3 6-2), (14) Pavljučenkovová (7-5 6-4)

Aktuální forma

Sakkariová si v úvodních měsících sezony na betonech vedla skvěle a uhrála tři semifinále. Od té doby ale byla v závěrečných kolech jen jednou, a to v semifinále French Open. Na olympiádě v Tokiu i v Montréalu skončila v osmifinále, na poslední přípravce v Cincinnati hned v prvním kole po jasné porážce s Angelique Kerberovou.

Cesta turnajem

Na US Open neztratila set proti Martě Kosťukové, Kateřině Siniakové ani Petře Kvitové. V osmifinále byla naopak velmi blízko vyřazení, předloňskou šampionku Biancu Andreescuovou zdolala až po obratu a tříapůlhodinové bitvě.

Historie na US Open

V New Yorku startuje posedmé. Do druhého týdne se probojovala až loni, v osmifinále podlehla Sereně Williamsové.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 30-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 20-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-4 (kariérní 15-18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Maria Sakkariová - US Open

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Montréal (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Kosťuková (6-4 6-3), Siniaková (6-4 6-2), (10) Kvitová (6-4 6-3), (6) Andreescuová (6-7 7-6 6-3)



• Další čtvrtfinále žen •

Emma Raducanuová (150.) - Belinda Bencicová (12.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Osmnáctiletá Emma Raducanuová na grandslamech nepřestává překvapovat. Po osmifinále ve Wimbledonu se v open éře stala teprve třetí kvalifikantkou ve čtvrtfinále US Open a je nejmladší britskou čtvrtfinalistkou závěrečného grandslamu sezony po 62 letech (Christine Trumanová, 1959). Její další protivnicí během senzačního debutu ve Flushing Meadows bude olympijská vítězka Belinda Bencicová, jež bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima (semifinále US Open 2019). Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Raducanuová všech sedm zápasů zvládla ve dvou setech a dnes narazí na nejtěžší dosavadní soupeřku na turnaji. Pokud si bude držet pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb, určitě může uspět a pokračovat ve svém senzačním tažení. Bencicová je ale také ve skvělé formě, rovněž neztratila set a po triumfu na olympiádě si hodně věří. O šest let starší Švýcarka je zaslouženě favoritkou, i když ji nic jednoduchého nečeká.

Tip: Bencicová ve třech setech

Aktuální forma

Raducanuová si nedávno ve Wimbledonu připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a senzačně došla až do osmifinále. To samé se jí povedlo na US Open, kam přijela po finálové účasti na akci WTA 125 v Chicagu, kde prohrála bitvu o titul s Clarou Tausonovou.

Cesta turnajem

V New Yorku zatím hraje naprosto fantasticky, včetně kvalifikace zvládla už sedm zápasů a všechny bez ztráty setu. Osmnáctiletá Britka nedala v hlavní soutěži šanci Stefanii Vögeleové ani Shuai Zhang, zničila obranářku Saru Sorribesovou i domácí přemožitelku světové jedničky Shelby Rogersovou a zajistila si debut v elitní stovce žebříčku WTA. Z posledních 17 utkání má bilanci 15-2.

Historie na US Open

Raducanuová na závěrečném grandslamu sezony debutuje.

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)

Bilance: 20-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (osmifinále)

Emma Raducanuová - US Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San José (1. kolo), ITF W100 Landisville (čtvrtfinále), WTA 125k Chicago (finále)

Cesta turnajem: Vögeleová (6-2 6-3), Shuai Zhang (6-2 6-4), Sorribesová (6-0 6-1), Rogersová (6-2 6-1)

Aktuální forma

Bencicové se až na finále v Adelaide a čtvrtfinále v Madridu úvodní půlrok moc nepovedl. Na trávě ale přišlo další finále (Berlín) a pak senzačně ovládla olympijské hry v Tokiu. Slušně si vedla i na velké generálce v Cincinnati, až ve čtvrtfinále podlehla rozjeté krajance Jil Teichmannové.

Cesta turnajem

Na US Open zatím postupuje bez ztráty setu, postupně si poradila s Arantxou Rusovou, Martinou Trevisanovou i nebezpečnými Jessicou Pegulaovou a Igou Šwiatekovou. Také Švýcarka má teď skvělou formu, z posledních 14 zápasů jich 13 vyhrála.

Historie na US Open

V New Yorku debutovala v roce 2014 a probojovala se až do čtvrtfinále. Při dalších třech startech se nedostala přes úvodní kola, ale předloni uhrála své jediné dosavadní semifinále na grandslamech.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Tokio (triumf); Berlín, Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: OH Tokio (triumf); Adelaide (finále)

Bilance: 30-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 20-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-2 (kariérní 112-45)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Belinda Bencicová - US Open

Kariérní bilance: 17-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rusová (6-4 6-4), Trevisanová (6-3 6-1), (23) Pegulaová (6-2 6-4), (7) Šwiateková (7-6 6-3)



• Čtvrtfinále mužů •

Alexander Zverev (4.) - Lloyd Harris (46.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Lloyd Harris předevčírem zvládl své první osmifinále na grandslamech a v premiérovém čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky narazí na jednoho z nejtěžších možných soupeřů. Na centrálním dvorci nastoupí proti jednomu z největších favoritů, zlatému medailistovi z olympijských her, šampionovi generálky v Cincinnati a 15 zápasů neporaženému Alexanderovi Zverevovi. Oba předchozí souboje vyhrál Zverev.

Zverev měl nedávno v Cincinnati celkem jasně navrch. Nejlepší německý tenista má skvělou formu a měl by se zase o krok přiblížit k úspěšné obhajobě loňského finále. Harris na druhou stranu nemá co ztratit, na US Open si rovněž vede výborně a mohl by Zvereva minimálně potrápit.

Tip: Zverev ve čtyřech setech

Aktuální forma

Zverev prožívá další povedenou sezonu a teď jedno z nejlepších období své kariéry. V semifinále olympijských her v Tokiu vyřadil Novaka Djokoviče a ve finále snadno přehrál Karena Chačanova. Na vítězné vlně pokračoval i na generálce v Cincinnati. Ani v Ohiu přemožitele nenašel, popáté v kariéře triumfoval na podnicích Masters a na závěrečný grandslam sezony dorazil se šňůrou 11 vítězství.

Cesta turnajem

V New Yorku si snadno poradil se Samem Querreym i Albertem Ramosem, ve třetím kole mu ve čtvrté sadě vzdal domácí Jack Sock a v osmifinále zlikvidoval pět setbolů Jannika Sinnera.

Historie na US Open

Zverev se na US Open postupně zlepšuje. Předloni při své páté účasti v hlavní soutěži poprvé prošel do druhého týdne a loni se probojoval až do finále, ve kterém selhal a neuhájil náskok 2-0 na sety proti Dominicovi Thiemovi.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf)

Bilance: 42-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 24-4

Bilance proti hráčům Top 31-50: 9-2 (kariérní 60-20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-1 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 17-6

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Querrey (6-4 7-5 6-2), Ramos (6-1 6-0 6-3), Sock (3-6 6-2 6-3 2-1 skreč), (13) Sinner (6-4 6-4 7-6)

Aktuální forma

Harris své největší letošní úspěchy sbírá venku na tvrdých površích. Jeho maximem je finále v Dubaji, kde coby kvalifikant porazil Dominica Thiema, Keie Nišikoriho či Denise Shapovalova. Před US Open se zúčastnil celkem čtyř generálek, nejlepšího výsledku dosáhl postupem do čtvrtfinále ve Washingtonu, v D.C. vyřadil Tennyse Sandgrena a Rafaela Nadala.

Cesta turnajem

V úvodním kole US Open zvládl pětisetovou bitvu s Karenem Chačanovem a pak bez ztráty setu přehrál Ernesta Escobeda i Shapovalova. V osmifinále po prohrané úvodní sadě s Reillym Opelkou dominoval.

Historie na US Open

Newyorského podniku velké čtyřky se účastní počtvrté, v minulosti v hlavní soutěži vyhrál jediný zápas.

Lloyd Harris - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále)

Bilance: 27-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 21-8

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 3-6)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Lloyd Harris - US Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Atlanta (1. kolo), Washington (čtvrtfinále), Toronto (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: (25) Chačanov (6-4 1-6 4-6 6-3 6-2), Escobedo (6-4 6-4 6-2), (7) Shapovalov (6-4 6-4 6-4), (22) Opelka (6-7 6-4 6-1 6-3)



Novak Djokovič (1.) - Matteo Berrettini (8.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)

Trojnásobný šampion Novak Djokovič v New Yorku stále útočí na kalendářní grandslam a rekordní 21. grandslamovou trofej. Další krok bude muset udělat proti semifinalistovi předloňského ročníku Matteovi Berrettinimu. Nejlepšího italského tenistu v žebříčku ATP porazil ve všech třech předchozích soubojích, uspěl na Turnaji mistrů 2019, letos ve čtvrtfinále French Open i ve finále Wimbledonu.

Djokovič je zaslouženě jasným favoritem. Ve Flushing Meadows sice letos nepůsobí tak přesvědčivě a má výpadky, ale Berrettini měl ještě větší potíže, přestože Srbova cesta do čtvrtfinále se jeví, obzvláště v posledních dvou kolech, jako o něco těžší. Na svého dnešního soupeře umí a jeho sen by se v tomto utkání rozplynout neměl. Ve čtvrtfinále US Open navíc ještě nikdy neprohrál.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Djokovič ovládl všechny tři letošní grandslamy, ale na olympijských hrách prožil zklamání. V semifinále neudržel náskok setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi, přišel o možnost získat Golden Slam a připsal si první letošní porážku na betonech, v semifinále padl s Pablem Carreñem a z Tokia nakonec odjel bez medaile (v mixu do souboje o bronz nenastoupil). Kvůli náročnému programu vynechal Masters v Torontu i Cincinnati.

Cesta turnajem

Na US Open hned na úvod musel do čtyř sad s kvalifikantem Holgerem Runem, proti Tallonovi Griekspoorovi mu stačily tři sety, ale další ztrátu setu zaznamenal proti Keiovi Nišikorimu i domácímu talentu a objevu letošní sezony Jensonovi Brooksbymu.

Historie na US Open

Djokovič se US Open účastní pošestnácté a pouze při úvodních dvou startech nedokázal dojít do druhého týdne. Na samotný vrchol dokráčel třikrát, naposledy v roce 2018. Poslední dva ročníky pro něj skončily v osmifinále, loni byl po nešťastném trefení lajnové sudí diskvalifikován.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 42-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-2

Bilance proti hráčům Top 10: 8-2 (kariérní 223-102)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3-0 (kariérní 40-9)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 79-12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 11-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Rune (6-1 6-7 6-2 6-1), T. Griekspoor (6-2 6-3 6-2), Nišikori (6-7 6-3 6-3 6-2), Brooksby (1-6 6-3 6-2 6-2)

Aktuální forma

Berrettini si letos vede výborně. V Bělehradu získal titul a v Madridu hrál své první finále na Masters. Parádní měl hlavně travnatou část sezony, když nenašel přemožitele v londýnském Queen's Clubu a ve Wimbledonu se probojoval až do finále. Generálku absolvoval pouze v Cincinnati, v osmifinále nestačil na Félixe Augera-Aliassimeho.

Cesta turnajem

V New Yorku je ve čtvrtfinále, přestože se mu zatím moc nedaří. Jérémyho Chardyho sice přehrál bez ztráty setu, ale v úvodních dvou měl velké potíže, pak ztratil sadu s Corentinem Moutetem, rozjetého Ivašku zdolal až v pětisetové bitvě a set mu sebral i kvalifikant Oscar Otte.

Historie na US Open

Berrettini ve Flushing Meadows debutoval v roce 2018 a skončil hned v úvodním kole. O rok později však došel až do semifinále a loni do osmifinále.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad 1 (triumf); Wimbledon, Madrid (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Antalya (čtvrtfinále)

Bilance: 37-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-5 (kariérní 7-13)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-1 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále)

Matteo Berrettini - US Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Chardy (7-6 7-6 6-3), Moutet (7-6 4-6 6-4 6-3), Ivaška (6-7 6-2 6-4 2-6 6-3), Otte (6-4 3-6 6-3 6-2)