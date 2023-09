10. den US Open: Vondroušová vyzve Keysovou a pokusí se uhájit neporazitelnost ve čtvrtfinále grandslamů

V rámci 10. hracího dne letošního ročníku US Open se odehraje druhá polovina čtvrtfinálových duelů. Markéta Vondroušová se pokusí proti bývalé finalistce Madison Keysové uhájit svou neporazitelnost ve čtvrtfinále majorů, Qinwen Zheng se bude snažit zaskočit největší favoritku Arynu Sabalenkovou, obhájce titulu Carlos Alcaraz se utká s bývalým finalistou Alexanderem Zverevem a předloňského šampiona Daniila Medveděva čeká derby s Andrejem Rubljovem.

Češi v akci

Markéta Vondroušová (9.) - Madison Keysová (17.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Markéta Vondroušová po obratu zdolala domácí vycházející hvězdu Peyton Stearnsovou a protáhla svou grandslamovou neporazitelnost na 11 zápasů. Šampionka nedávného Wimbledonu potřebovala poprvé na turnaji všechny tři sety, v těch posledních dvou sebrala Američance šestkrát servis a nakonec ji přetlačila 6:7, 6:3, 6:2.

Náročné vítězství si vybralo svou daň. Čtyřiadvacetiletá Češka si po utkání ledovala levý loket a nemohla nastoupit ke čtyřhře s loučící se krajankou Barborou Strýcovou. V úvodních kolech v singlové soutěži nedala šanci kvalifikantce Na-Lae Han, antukové specialistce Martině Trevisanové ani nasazené Jekatěrině Alexandrovové.

Kvůli zranění levého zápěstí loni šest měsíců nehrála a ještě v březnu figurovala mimo TOP 100 žebříčku. Na nejvyšší okruh se vrátila letos a vede si skvěle, na kontě má už 40 výher a povedla se jí také další vystoupení na amerických betonech: v Indian Wells (osmifinále), Miami (osmifinále) a před pár týdny v Cincinnati (čtvrtfinále).

Obě předchozí čtvrtfinálové účasti na grandslamových podnicích přetavila ve finále. Na French Open 2019 prohrála těsně před 20. narozeninami s Ashleigh Bartyovou a před necelými dvěma měsíci se stala první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje v otevřené éře tenisu.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 40:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 19:7

Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:8 (kariérní 31:28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Na-Lae Han (6:3, 6:0), Trevisanová (6:2, 6:2), (22) Alexandrovová (6:2, 6:1), Stearnsová (6:7, 6:3, 6:2)

Madison Keysová je ve čtvrtfinále domácího US Open po pěti letech. Nasazená sedmnáctka, která na třech generálkách posbírala dohromady jen tři výhry, deklasovala v osmifinále krajanku Jessicu Pegulaovou. Proti světové trojce a vítězce velké přípravné akce v Montrealu od začátku dominovala a zvítězila snadno 6:1, 6:3.

Finalistka ročníku 2017 potřebovala na postup pod zataženou střechou centrálního dvorce Arthura Ashe zhruba hodinu. V letošní, z jejího pohledu nestabilní, sezoně prošla do čtvrtfinále na druhém grandslamu v řadě. Proti Pegulaové si připsala svůj druhý kariérní skalp TOP 3, loni v Cincinnati vyřadila Igu Šwiatekovou.

Osmadvacetiletá Američanka má ve Flushing Meadows skvělou historii, dokonce se tu v pěti ročnících po sobě zúčastnila druhého týdne. Právě tehdy to dvakrát dotáhla do čtvrtfinále a nakonec ztroskotala až ve finále (2017) na Sloane Stephensové a v semifinále (2018) na pozdější šampionce Naomi Ósakaové.

V grandslamových čtvrtfinále disponuje bilancí 5:4, v tom posledním před pár měsíci ve Wimbledonu nestačila jasně 2:6, 4:6 na světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. Bývalá sedmá žena pořadí zaznamenala od konce sezony 2018 jen jedno semifinále na podnicích velké čtyřky, a to na loňském Australian Open.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Dubaj (ČF)

Bilance: 32:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 25:40)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 5:4)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Madison Keysová - US Open

Kariérní bilance: 30:11

Nejlepší výsledek: finále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Washington (ČF), Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Rusová (6:2, 6:4), Wickmayerová (6:1, 6:2), (14) Samsonovová (5:7, 6:2, 6:2), (3) Pegulaová (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Šance na postup jsou vyrovnané a hodně bude záležet na zdravotním stavu Vondroušové, která narazí ve druhém zápase po sobě na domácí hrozbu. Keysová může teprve počtvrté v kariéře porazit na jednom turnaji více než jednu zástupkyni TOP 10 žebříčku.

Další čtvrtfinále žen

Qinwen Zheng (23.) - Aryna Sabalenková (2.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Qinwen Zheng přehrála snadno 6:2, 6:4 nasazenou pětku a loňskou finalistku Ons Jabeurovou, která celý turnaj bojovala s nemocí a nebyla stoprocentně fit, a prošla do svého prvního čtvrtfinále na grandslamech. Dvacetiletá Číňanka nicméně zaslouží uznání. Jedná se totiž o její už třetí skalp TOP 10 v dohraných zápasech, všechny posbírala za poslední rok.

Teprve před rokem a půl prorazila do TOP 100 žebříčku a od začátku loňské sezony uhrála už šest čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, přičemž ve čtyřech případech se podívala ještě dál. Ačkoli úvodní tři semifinále na této úrovni zapsala na betonech, včetně loňského finále v Tokiu, svůj první titul vybojovala před pár týdny na antuce v Palermu.

V úvodních kolech narazila jen na soupeřky figurující mimo TOP 50 pořadí, s Nadiou Podoroskou si poradila ve dvou setech a s Kaiou Kanepiovou a Luciou Bronzettiovou ve třech. Na dospělém US Open startuje semifinalistka místní juniorky z roku 2019 podruhé, loni nestačila ve třetím kole na Jule Niemeierovou.

Po vítězství nad Jabeurovou se stala nejmladším čínským zástupcem ve čtvrtfinále grandslamů v open éře. Do semifinále US Open se v minulosti z Číny probojovaly pouze Na Li (2013) a Shuai Peng (2014). Aby na krajanky navázala, musí poprvé porazit hráčku TOP 2 (bilance 0:4, všechny porážky jí uštědřila Iga Šwiateková).

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (T); Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (SF)

Bilance: 29:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 4:7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Qinwen Zheng - US Open

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (1K), Montreal (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Podoroská (6:1, 6:0), Kanepiová (6:2, 3:6, 6:2), Bronzettiová (6:3, 4:6, 6:4), (5) Jabeurová (6:2, 6:4)

Aryna Sabalenková odehrála první zápas poté, co získala jistotu premiérového posunu na post světové jedničky. Nasazená dvojka dominovala v osmifinále s turnajovou třináctkou Darjou Kasatkinovou, získala sedm z osmi gamů na returnu, trefila 31 vítězných úderů oproti 23 nevynuceným chybám a Rusku deklasovala poměrem 6:1, 6:3.

Pětadvacetiletá Běloruska zatím v New Yorku exceluje, v ani jednom ze čtyř utkání neztratila více než pět gamů. V úvodním týdnu nedala šanci Maryně Zaněvské, Jodie Burrageové ani Claře Burelové. Letos má na grandslamových akcích famózní bilanci 21:2, minimálně o šest výher více než v jakékoli z předchozích sezon.

Čtvrtfinále na US Open si zahraje třetím rokem po sobě. Před dvěma lety i loni vypadla po těsné bitvě v semifinálové fázi. Deblová šampionka z roku 2019 přitom byla v obou případech velmi blízko finálové účasti, a to proti Leylah Fernandezové i Ize Šwiatekové, která nakonec zvedla nad hlavu trofej pro vítězku.

Za sebou má šest čtvrtfinálových duelů na grandslamech a všechny vyhrála ve dvou setech, pouze v jednom případě potřebovala tie-break. Pokud by svou neporazitelnost protáhla, pak postoupí do semifinále už při pátém vystoupení na majorech v řadě. Mezi nejlepším kvartetem nechyběla loni na US Open ani letos na Australian Open (triumf), French Open a ve Wimbledonu.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 48:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 28:5

Bilance proti hráčkám TOP 30: 18:7 (kariérní 83:59)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 3:0 (kariérní 6:0)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 19:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Zaněvská (6:3, 6:2), Burrageová (6:3, 6:2), Burelová (6:1, 6:1), (13) Kasatkinová (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Sabalenková je momentálně největší adeptkou na triumf a pro mnohem méně zkušenou Zheng bude velmi těžké Bělorusku, která kosí jednu soupeřku za druhou, zastavit. Sabalenková letos prohrála jen čtyřikrát s hráčkami mimo TOP 20 hodnocení, v polovině případů s grandslamovými šampionkami.

Čtvrtfinále mužů

Daniil Medveděv (3.) - Andrej Rubljov (8.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Daniil Medveděv narazil v osmifinále US Open druhým rokem po sobě na nebezpečného australského protivníka. Zatímco loni nestačil ve čtyřech setech na Nicka Kyrgiose, tentokrát stejným poměrem přehrál finalistu nedávného Masters v Torontu Alexe de Minaura. Sedmadvacetiletý Rus si musel po vítězství oddechnout, protože s De Minaurem prohrál poslední dva souboje a po čtvrtfinálovém duelu v Torontu neskrýval frustraci.

Letošní sezonu amerických betonů zatím nemůže hodnotit jako pozitivní, obzvláště poté, co se mu v této části roku v posledních letech náramně dařilo. V roce 2019 postoupil na čtyřech akcích v řadě do finále a předloni získal na US Open svůj jediný dosavadní grandslamový titul. I díky těmto výsledkům patří v poslední době k nejlepším hráčům na severoamerickém kontinentu.

Až na poslední nezdary jsou jeho letošní výkony i výsledky na tvrdých površích famózní a právě s jejich pomocí překonal loňskou krizi a vrátil se do TOP 5 žebříčku. Na březnových Masters v USA dokonce sršel takovým sebevědomím, že se při jednom ze zápasů sám označil za specialistu na betony. V letošním roce se včetně US Open zúčastnil 10 hardových turnajů a na osmi z nich prošel alespoň do čtvrtfinále. Navíc triumfoval v Rotterdamu, Dubaji, Dauhá a na Masters v Miami.

Po průlomové sezoně 2019 se může hrdě zařadit mezi nejlepší aktivní tenisty na grandslamech hraných na betonech. Na Australian Open se probil do finále ročníků 2021-22 a na US Open dokráčel v letech 2019-21 minimálně do semifinále.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 53:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 31:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:4 (kariérní 35:36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 27:5

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 3:0

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6:1, 6:1, 6:0), O'Connell (6:2, 6:2, 6:7, 6:2), Báez (6:2, 6:2, 7:6), (13) De Minaur (2:6, 6:4, 6:1, 6:2)

Andrej Rubljov nedorazil do New Yorku v dobré formě, ba naopak se sérií tří porážek. Ačkoli se neprezentuje zrovna přesvědčivými výkony ani ve Flushing Meadows, nechybí ve čtvrtfinále. Poděkovat může i příznivému losu, v úvodních kolech potkal tři talentované, ale nevyrovnané Francouze a v osmifinále narazil na Jacka Drapera, který nemá tak dobrou kondici, aby zvládl takovou porci zápasů na tři vítězné sety.

Pětadvacetiletý Rus vyhrál na loňském Turnaji mistrů třísetové bitvy s Medveděvem a Stefanosem Tsitsipasem a poté zaregistroval progres v psychické odolnosti. Od té doby mnohem lépe zvládá kritické momenty, nicméně stále má rezervy. Jen mírné zlepšení mu přineslo premiérovou trofej z podniků Masters, kterou vybojoval před několika měsíci na antuce v Monte Carlu.

Stále však nepřekročil čtvrtfinále na grandslamech, přestože do nich postupuje celkem pravidelně. V této fázi se ovšem nedokáže vzepřít největším adeptům na titul a výsledkem je bilance 0:8, na US Open 0:3. Letos měl obrovskou smůlu, protože v obou čtvrtfinále na majorech (Australian Open i Wimbledon) potkal Novaka Djokoviče.

Zároveň pořád čeká na skalp TOP 5 ve formátu na tři vítězné sety. Na grandslamech odehrál od Australian Open 2017 po nedávný Wimbledon celkem sedm takových soubojů, všechny prohrál a dohromady uhrál pouhé tři sety.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bastad, Monte Carlo (T); Halle, Banja Luka, Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (F)

Bilance: 44:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 22:30)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:2 (kariérní 0:8)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF)

Andrej Rubljov - US Open

Kariérní bilance: 21:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020, 2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:3

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Cazaux (6:4, 7:6, 6:1), Monfils (6:4, 6:3, 3:6, 6:1), Rinderknech (3:6, 6:3, 6:1, 7:5), Draper (6:3, 3:6, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:2. Největší zbraní Rubljova je forhend, s nímž je schopný porazit kohokoli na tour. Pokud ale jeho krajan a dobrý kamarád Medveděv předvede to nejlepší ze svého repertoáru, pak to bude mít méně úspěšný z Rusů s prolomením čtvrtfinálového prokletí na grandslamech velmi těžké. Bude se tak muset spoléhat na to, že předloňský šampion bude mít slabší den.

Carlos Alcaraz (1.) - Alexander Zverev (12.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)

Carlos Alcaraz měl v pondělí možná více než jeden důvod k radosti. Nejprve si v osmifinále US Open suverénně poradil s Matteem Arnaldim a poté vypadl z turnaje jeden z jeho největších rivalů Jannik Sinner. Mladý Ital navíc prohrál až v pěti setech a následujícího protivníka nasazené jedničky zdržel na kurtu skoro pět hodin.

Dvacetiletý Španěl odehrál napříč dvěma generálkami osm zápasů, v sedmi z nich musel do třetího setu. V New Yorku tak určitě chtěl pošetřit síly pro případné závěrečné boje. To se mu povedlo na jedničku, ve čtyřech duelech dohromady ztratil jen jeden set a na kurtech strávil mnohem méně času než Zverev.

Postupem do čtvrtfinále US Open předčil všechny aktivní hráče a také všechny členy velmi dobře známé Big Four. Je totiž čtvrtým nejmladším hráčem po Borisovi Beckerovi, Björnovi Borgovi a Matsovi Wilanderovi, který posbíral šest čtvrtfinálových účastí na grandslamech. Zároveň je druhým nejmladším tenistou, jenž postoupil při čtyřech po sobě jdoucích vystoupeních na majorech do čtvrtfinále.

Úřadující wimbledonský šampion vyhrál posledních 11 utkání na grandslamech a na US Open zůstává neporažen v dohraných zápasech. Při předloňském debutu musel vzdát právě ve čtvrtfinále Félixovi Augerovi-Aliassimemu a loni v tomto dějišti vybojoval svůj první titul z majorů, nicméně nemusel se vypořádat s Novakem Djokovičem ani Rafaelem Nadalem.

Letos se nedostal alespoň do čtvrtfinále pouze na jednom turnaji, což potvrzuje jeho dominanci, obzvláště na akcích ATP. Pravidelně má ale potíže se soupeři disponujícími dělovým servisem a takový ho čeká teď na US Open. Ačkoli ani jedna z jeho šesti letošních porážek nepřišla proti protivníkovi se silným podáním, ztratil set s Nicolásem Jarrym (dvakrát), Janem-Lennardem Struffem, trápícím se Matteem Berrettinim či Hubertem Hurkaczem (dvakrát). V dohraných čtvrtfinále na grandslamech má bilanci 3:1, prohrál jen se Zverevem loni na French Open.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 57:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 20:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 19:5 (kariérní 41:19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 15:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Köpfer (6:2, 3:2 skreč), Harris (6:3, 6:1, 7:6), (26) Evans (6:2, 6:3, 4:6, 6:3), Arnaldi (6:3, 6:3, 6:4)

Alexander Zverev se letos vrací po dlouhé zdravotní pauze a v posledních týdnech zvýšil obrátky. Šestadvacetiletý Němec nedávno na domácí antuce v Hamburku ukončil dlouhé čekání na triumf, pak na Masters v Cincinnati přerušil proti rivalovi Daniilovi Medveděvovi sérii devíti porážek s hráči TOP 10 a nyní v osmifinále US Open přetlačil Jannika Sinnera.

"Myslím, že můžu říct, že jsem zpět. Tohle je jeden z nejlepších okamžiků mé kariéry," radoval se Zverev po pětisetové a téměř pětihodinové osmifinálové bitvě se světovou šestkou Sinnerem.

Vítězství nad Italem je pro něj určitě nesmírně důležité, protože na grandslamech se mu proti zástupcům TOP 10 pořadí vůbec nedaří. Hlavně kvůli tomu stále čeká na první grandslamový titul. Před startem letošního US Open prohrál s tenisty z elitní desítky 13 ze 14 grandslamových soubojů, porazit dokázal právě jen Alcaraze ve čtvrtfinále na loňském French Open.

Ve čtvrtfinálových duelech na podnicích velké čtyřky má solidní úspěšnost 6:3. Dva ze tří nezdarů zaregistroval proti tehdejší světové jedničce, a to Novakovi Djokovičovi na French Open 2019 a Australian Open 2021.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (T); Cincinnati, Halle, French Open, Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Dubaj (SF)

Bilance: 42:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:9 (kariérní 44:57)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (SF), Wimbledon (3K)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 22:7

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Vukic (6:4, 6:4, 6:4), Altmaier (7:6, 3:6, 6:4, 6:3), (19) Dimitrov (6:7, 7:6, 6:1, 6:1), (6) Sinner (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Zverev vede 3:2, na betonech 2:0. Na grandslamech možná nemá dobrou úspěšnost proti nejlepším hráčům světa, nicméně i na nich je pro kohokoli na tour hrozbou. Například předloni dostal v semifinále na US Open do pěti setů Novaka Djokoviče a loni na French Open dokázal porazit Alcaraze na jeho nejsilnějším povrchu. Španělský supertalent má letos lepší i stabilnější formu a měl by mít také více sil. I proto je jasným favoritem na postup.

Program 10. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Qinwen Zheng (23-Čína) - Sabalenková (2-)

2. Medveděv (3-) - Rubljov (8-)

3. Vondroušová (9-ČR) - Keysová (17-USA) / nejdříve ve čtvrtek v 1:00 SELČ

4. Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (12-Něm.)



• COURT 17 • (od 17:00 SELČ)

1. T. Valentová (9-ČR) - Quevedová (7-USA)

2. Bartůňková/T. Valentová (6-ČR) - A. Penicková/K. Penicková (USA) / nejdříve v 19:00 SELČ



• COURT 12 • (od 17:00 SELČ)

1. Bartůňková (ČR) - Jamrichová (1-SR)



• COURT 15 • (od 17:00 SELČ)

1. Samsonová (10-ČR) - Miličová (Slovin.)

2. A. Kovačková/Samsonová (4-ČR) - Ivanovová/Zhiyenbayevová (Bulh./Něm.) / nejdříve v 19:00 SELČ



Kompletní program