10. den v Melbourne: Muchová vyzve světovou jedničku Bartyovou. Rubljov se utká s Medveděvem, Tsitsipas s Nadalem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (25-ČR) - Bartyová (1-Austr.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) • Čtvrtfinále dvouhry žen • Bradyová (22-USA) - Pegulaová (USA) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Rubljov (7-Rus.) - Medveděv (4-Rus.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ) Tsitsipas (5-Řec.) - Nadal (2-Šp.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (27.) - Ashleigh Bartyová (1.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Muchová si podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále grandslamu (Wimbledon 2019) a bude útočit na vylepšení svého grandslamového maxima. Do cesty se jí postaví jedna z největších favoritek, světová jednička, grandslamová šampionka a loňská semifinalistka Ashleigh Bartyová. Domácí hvězdě se pokusí oplatit tři roky starou porážku z US Open.

Muchová ani Bartyová letos ještě neokusily porážku a na letošním Australian Open neztratily set. Muchová měla i trochu štěstí, jelikož její poslední dvě soupeřky v jednom ze setů nedokázaly dotáhnout jasné vedení. Bartyová má po téměř roční pauze skvělou formu a bylo by obrovským překvapením, kdyby ji Muchová, jež sice také postupovala bez ztráty setu, ale její výkony byly nevyrovnané, vyřadila.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Aktuální forma

Muchová hraje po mizérii v loňské sezoně podstatně lépe, ale letos se jí na paty zpočátku lepila smůla. V Abú Zabí nenastoupila k utkání druhého kola, jelikož musela po kontaktu s nakaženou osobou do izolace. Na generálce v Melbourne kvůli zranění břišního svalu odstoupila před čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na úvodním grandslamu sezony neztratila set s Jelenou Ostapenkovou, Monou Barthelovou (poprvé postoupila do třetího kola), Karolínou Plíškovou, přestože s českou jedničkou ve druhé sadě prohrávala 0-5, ani Elise Mertensovou, ačkoli Belgičanka v úvodním dějství vedla už 4-0 a 5-2 se dvěma brejky v zádech.

Historie na Australian Open

Muchová hraje Australian Open potřetí. Při svém předloňském debutu skončila hned v prvním kole, loni o kolo dále na raketě CiCi Bellisové.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 2-8)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Karolína Muchová - Australian Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ostapenková (7-5 6-2), Barthelová (6-4 6-1), (6) Kar. Plíšková (7-5 7-5), (18) Mertensová (7-6 7-5)

Aktuální forma

Bartyová na generálce v Melbourne odehrála svůj první soutěžní turnaj po téměř roční pauze a hned se dočkala triumfu, když ve finále zastavila do té doby suverénní Garbiñe Muguruzaovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open v úvodním kole s Dankou Koviničovou neztratila jediný game, ve druhém kole si poradila s Darjou Gavrilovovou a set nepovolila ani Jekatěrině Alexandrovové a Shelby Rogersové.

Historie na Australian Open

Bartyová, která hraje domácí grandslam poosmé, se v posledních letech zlepšovala. V roce 2018 uhrála stejně jako o rok předtím třetí kolo, předloni se poprvé dostala do druhého týdne a ve čtvrtfinále prohrála s Petrou Kvitovou a loni v semifinále byla nad její síly pozdější šampionka Sofia Keninová.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (vítězka)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 16-7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Ashleigh Bartyová - Australian Open

Kariérní bilance: 17-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Melbourne 2 (vítězka)

Cesta turnajem: Koviničová (6-0 6-0), Gavrilovová (6-1 7-6), (29) Alexandrovová (6-2 6-4), Rogersová (6-3 6-4)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Jennifer Bradyová (24.) - Jessica Pegulaová (61.) | Rod Laver Arena (3:00 SEČ)

Zatímco Jennifer Bradyová bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima (semifinále US Open 2020), Jessica Pegulaová na grandslamech před startem letošního Australian Open nikdy nehrála ve druhém týdnu. Jediný vzájemný souboj loni v Cincinnati ve dvou těsných setech vyhrála Pegulaová.

Bradyová se s Pegulaovou utkala čerstvě po zisku svého premiérového titulu v Lexingtonu. Úspěšnější z Američanek mohla být unavená, jelikož poté na US Open došla až do semifinále. Obě Američanky v Melbourne předvádí skvělé výkony, vyrovnanější hráčkou je Bradyová, a i proto je favoritkou na postup. Nejspíše ale poprvé na turnaji ztratí set.

Tip: Bradyová ve třech setech

Aktuální forma

Bradyová sice do letošní sezony vstoupila porážkou, nicméně od té doby hraje skvěle a úspěšně navazuje na fantastický loňský rok. Na přípravném turnaji v Melbourne Parku bez ztráty setu došla do semifinále, v němž nestačila na překvapení letošního australského léta Ann Liovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open své soupeřky zatím ničí, šanci nedala Aljoně Bolšovové, Madison Brengleové, kterým nenabídla jediný brejkbol, Kaje Juvanové ani Donně Vekičové. Ve čtyřech zápasech jen dvakrát ztratila podání.

Historie na Australian Open

Bradyová v Melbourne Parku debutovala v roce 2017 a z kvalifikace se dostala až do osmifinále. Při dalších dvou startech v hlavní soutěži ovšem nepřešla přes první kolo, loni v něm vypadla se Simonou Halepovou.

Jennifer Bradyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (semifinále)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 35-36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Jennifer Bradyová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Melbourne 3 (semifinále)

Cesta turnajem: Bolšovová (6-1 6-3), Brengleová (6-1 6-2), Juvanová (6-1 6-3), (28) Vekičová (6-1 7-5)

Aktuální forma

Rovněž Pegulaová do letošní sezony vstoupila porážkou (s Elinou Svitolinovou), na generálce v Melbourne se naopak dostala až do osmifinále, v němž neudržela vedení setu a brejku proti Sofii Keninové.

Cesta turnajem

Na Australian Open si v úvodním kole vyšlápla na dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou a poté smetla Samanthu Stosurovou a Kristinu Mladenovicovou. Ve svém prvním osmifinále na grandslamech ve třech setech zdolala světovou pětku Svitolinovou.

Historie na Australian Open

Pegulaová si hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony poprvé zahrála loni a hned v prvním kole jí vystavila stopku krajanka Taylor Townsendová.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 2-2)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Jessica Pegulaová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: (12) Azarenková (7-5 6-4), Stosurová (6-0 6-1), Mladenovicová (6-2 6-1), (5) Svitolinová (6-4 3-6 6-3)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Andrej Rubljov (8.) - Daniil Medveděv (4.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Letos neporažení Andrej Rubljov a Daniil Medveděv potvrdili roli největších favoritů ve své části pavouka a ve středu si to rozdají o postup do semifinále. Zatímco Medveděv obě předchozí čtvrtfinále na grandslamech zvládl, Rubljov ani v jednom ze tří pokusů projít dál neuspěl. Jednou za to mohl právě i Medveděv, který bez ztráty setu vyhrál všechny čtyři předchozí souboje.

Rubljov i Medveděv v posledních měsících patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenis v současnosti nabídnout. Medveděv je zaslouženým favoritem, jeho neporazitelnost se táhne už od konce loňské sezony a momentálně čítá 18 vyhraných duelů. Navíc má v soubojích se svým méně úspěšným krajanem psychicky navrch, což jasně potvrzuje vzájemná bilance. Tentokrát by se ale Rubljovovi mohlo podařit minimálně jeden set získat. Oba aktéři si čtvrtfinále v Melbourne zahrají poprvé.

Tip: Medveděv ve čtyřech setech

Aktuální forma

Rubljov má za sebou životní sezonu, během níž získal pět titulů, debutoval v Top 10 žebříčku a premiérově si zahrál Turnaj mistrů. Do loňské sezony vstoupil 11 výhrami v řadě a něco podobného se mu daří i letos. Rok 2021 zahájil v ATP Cupu, při svém debutu v týmové soutěži vyhrál všechny čtyři dvouhry a výrazně pomohl Rusku k triumfu.

Cesta turnajem

Na Australian Open je zatím rovněž suverénní, bez ztráty setu si poradil s Yannickem Hanfmannem, Thiagem Monteirem, Felicianem Lópezem i Casperem Ruudem (skreč).

Historie na Australian Open

Rubljov se Australian Open účastní popáté a podruhé je ve druhém týdnu. Loni v osmifinále nestačil na Alexandera Zvereva.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 9-17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Andrej Rubljov - Australian Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 4-0)

Cesta turnajem: Hanfmann (6-3 6-3 6-4), Monteiro (6-4 6-4 7-6), F. López (7-5 6-2 6-3), (24) Ruud (6-2 7-6 skreč)

Aktuální forma

Medveděv zakončil loňskou sezonu triumfy na Masters v Paříži a Turnaji mistrů a neporazitelnost úspěšně protahuje i v letošní sezoně. Ruský tenista čtyřmi výhrami stejně jako Rubljov pomohl Rusku k triumfu v ATP Cupu.

Cesta turnajem

Na Australian Open si poradil s Vaskem Pospisilem i Robertem Carballésem, proti Filipovi Krajinovičovi po ztrátě koncentrace vyhrál svůj první pětisetový zápas v kariéře a v osmifinále potvrdil roli favorita proti Mackenziemu McDonaldovi. Momentálně se veze na vlně 18 výher.

Historie na Australian Open

Medveděv Australian Open hraje popáté, jeho předchozím maximem bylo osmifinále z posledních dvou ročníků. Loni v něm nestačil na Stana Wawrinku.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 10: 3-0 (kariérní 19-19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 4-0)

Cesta turnajem: Pospisil (6-2 6-2 6-4), Carballés (6-2 7-5 6-1), (28) Krajinovič (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0), McDonald (6-4 6-2 6-3)



Stefanos Tsitsipas (6.) - Rafael Nadal (2.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Zatímco 22letý Stefanos Tsitsipas ve středu nastoupí ke svému třetímu grandslamovému čtvrtfinále (obě předchozí zvládl) a bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového i melbournského maxima, o 12 let starší 20násobný grandslamový šampion a vítěz ročníku 2009 Rafael Nadal bude hrát už své 43. grandslamové čtvrtfinále a 13. v Melbourne Parku. Ve vzájemné bilanci jasně vede Nadal, který vyhrál šest ze sedmi předchozích soubojů.

Tsitsipas se až na jedno zaškobrtnutí v Melbourne prezentuje velmi dobrou formou, to ale i Nadal, jenž navíc kvůli problémům se zády hraje svůj první letošní turnaj. Nadal vyhrál všech pět předchozích vzájemných duelů na tvrdém povrchu, předloni přímo na Australian Open navíc řeckému mladíkovi povolil jen šest her. Tsitsipas není bez šance, ale Nadal je i kvůli vzájemné bilanci favoritem.

Tip: Nadal ve čtyřech setech

Aktuální forma

Tsitsipas loni v říjnu prohrál pětisetové semifinále s Novakem Djokovičem, v němž se zranil, a závěr sezony se mu právě i kvůli zdravotním potížím nepovedl. Do letošního tenisového roku však vstupuje velmi solidně. V ATP Cupu neztratil set s Alexem de Minaurem ani Robertem Bautistou.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradil s Gillesem Simonem i Mikaelem Ymerem, ve druhém kole naopak musel do rozhodující sady s domácím talentem Thanasim Kokkinakisem. V osmifinále měl po odstoupení Mattea Berrettiniho (břišní sval) volno.

Historie na Australian Open

Tsitsipas v hlavní soutěži úvodního grandslamu sezony účinkuje počtvrté a podruhé bojuje ve druhém týdnu. Jeho maximem je předloňské semifinále, loni ve třetím kole nestačil na Milose Raonice.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 18-24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Simon (6-1 6-2 6-1), Kokkinakis (6-7 6-4 6-1 6-7 6-4), M. Ymer (6-4 6-1 6-1), (9) Berrettini (bez boje)

Aktuální forma

Nadal měl solidní závěr sezony a na Masters v Paříži a Turnaji mistrů uhrál semifinále. Vstup do letošní sezony mu ovšem zkomplikoval problém se zády, kvůli němuž nezasáhl do letošního ročníku ATP Cupu a Španělsko bez jeho pomoci skončilo v semifinále.

Cesta turnajem

Antukový král tedy letošní tenisový rok zahájil až na úvodním grandslamu sezony a bez ztráty setu přehrál Lasla Djereho, Michaela Mmoha, Camerona Norrieho i Fabia Fogniniho.

Historie na Australian Open

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem pětkrát zahrál finále, naposledy předloni, kdy prohrál s Novakem Djokovičem, a jen jednou uspěl (2009). Úvodního grandslamu sezony se účastní pošestnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále. Loni pro něj bylo konečnou čtvrtfinále, v němž nestačil na Dominica Thiema.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 174-95)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 34-8)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 69-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 6-6

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Djere (6-3 6-4 6-1), Mmoh (6-1 6-4 6-2), Norrie (7-5 6-2 7-5), (16) Fognini (6-3 6-4 6-2)