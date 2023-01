10 finále, 10 trofejí. Král Djokovič 22. grandslamovým triumfem vyrovnal Nadalův rekord

Novak Djokovič byl loni z Austrálie deportován kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 a na Australian Open nemohl obhajovat triumfy z předchozích tří sezon a útočit na rozšíření rekordní sbírky trofejí.



Letos se však na 'místo činu' vrátil, po vynucené roční odmlce pokračoval na vítězné vlně a loňskou absenci si maximálně vynahradil. Přestože od 7. ledna laboroval s bolestmi levého hamstringu a více času trávil léčbou než na tréninkových kurtech, v Melbourne už podesáté nenašel přemožitele.



Navíc v sedmi duelech, z toho dvou proti členům Top 10, ztratil jediný set. V dnešním finále si poradil se světovou pětkou Stefanosem Tsitsipasem. O jedenáct let mladšího Řeka porazil 6-3 7-6 7-6, vyhrál desátý vzájemný duel po sobě a celkovou bilanci upravil na 11-2.



Djokovič už ve čtvrté hře prolomil soupeři servis a následně sadu po 38 minutách dopodával. V druhém setu, v jehož průběhu Srb upadl a na okamžik vystrašil své fanoušky, si oba hráči drželi podání až do zkrácené hry. Řek měl sice za stavu 5-4 setbol, Djokovič jej ale odvrátil a v tie-breaku zvítězil 7-4.



V úvodu třetí sady získal Tsitsipas poprvé v zápase brejk, jenže jej vzápětí nepotvrdil. Utkání tak znovu dospělo do zkrácené hry. V ní Djokovič vedl 5-0, závěr si ale zkomplikoval a neproměnil dva mečboly. Ten třetí za stavu 6-5 už ale dotáhl a mohl se po třech hodinách hry začít radovat z triumfu.







"Se Stefanosem jsme velcí rivalové na kurtu, ale mimo něj se navzájem respektujeme. Moc ti gratuluju ke skvělému turnaji i dnešní bitvě. Tohle určitě není tvoje poslední finále, během kariéry toho ještě hodně dokážeš," řekl Djokovič, který odehrál 261. zápas na tři vítězné sety, v nichž vedl 2-0, a připsal si 260. vítězství. Náskok neudržel pouze ve čtvrtfinále French Open 2010 proti Rakušanu Jürgenu Melzerovi.



35letý rodák z Bělehradu na melbournském grandslamu neprohrál již 28 zápasů v řadě, čímž letos o dvě výhry překonal rekord Američana Andreho Agassiho z let 2000 až 2004.



Na Australian Open startoval poosmnácté v kariéře a opět potvrdil, že po překonání čtvrtfinále je neporazitelný. Na 10-0 si letos v Melbourne vylepšil bilanci v semifinále i ve finále a navázal na triumfy z let 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 a 2021. Předloni triumfoval i s natrženým břišním svalem, letos ho nezastavily potíže s nohou.



"Tenhle turnaj pro mě byla jedna z největších výzev v životě. Ustát všechny ty okolnosti, vrátit se sem po tom, co jsem tu loni nemohl hrát. Chci poděkovat všem, co mě tu vřele přivítali a já mohl hrát svůj nejlepší tenis. Jenom můj tým a rodina ví, co vše jsem musel zkusit a překousnout. Cesta k tomuhle titulu byla vzhledem ke všem okolnostem tou nejnáročnější, co jsem kdy absolvoval," přiznal v dojemné řeči srbský šampion.



"Můj tým a rodina se mnou prošly úžasnou cestu. Jsem vděčný, že tolerujete i mou horší část charakteru. Občas to se mnou nemíváte jednoduché... Nevím proč se směješ, Gorane," usmál se na svého chorvatského trenéra Ivaniševiče.



"Věřím, že mi odpustíte. Znovu opakuji, tahle trofej je vaše stejně jako moje," dodal směrem ke svému boxu, v němž stejně jako v semifinále chyběl jeho otec Srdjan poté, co po čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem pózoval s fanoušky vyjadřujícími podporu Rusku a prezidentovi Vladimiru Putinovi a raději se rozhodl z očí veřejnosti stáhnout.



Djokovič si v rekordním 33. grandslamovém finále připsal 22. titul, vyrovnal historický rekord Rafaela Nadala a odskočil třetímu Rogeru Federerovi (20), čtvrtému Petu Samprasovi (14) a pátému Bjornu Borgovi (11). Více singlových trofejí získala pouze Serena Williamsová mezi ženami (23).



Letos v Melbourne Djokovič prohrál v sedmi duelech jen 65 gamů, méně jich cestou za grandslamovým titulem ztratil jen během Australian Open 2011 (60) a Australian Open 2019 (62).



"Srbsko a Řecko nemá velkou tenisovou tradici. Myslím, že tohle je zpráva všem malým tenistům, kteří sledují tenis a sní o tom, že se jednou dostanou na tenhle kurt a zahrají si tu stejně jako já se Stefanosem. Věřte, že je to možné a nenechte si své sny vzít. Nezáleží na tom, jaké má vaše země tenisovou tradici. Na cestě budete mít spoustu překážek, ale čím víc jich překonáte, tím víc vás to posílí a budete lepšími lidmi. I když najdete jenom jednoho člověka, který vám bude věřit, tak se ho držte," dodal rodák z Bělehradu odvahu svým budoucím následovníkům.



Svou neporazitelnost na australském kontinentu od začátku roku 2019 protáhl už na 41 duelů. Z posledních 61 zápasů v Austrálii má bilanci 59-2, z posledních 87 zápasů pak 94-3.



Díky triumfu se navíc Djokovič už posedmé v kariéře posune na post světové jedničky. Dosud na 1. místě žebříčku ATP strávil rekordních 373 týdnů.



Letos vyhrál všech deset zápasů, před třemi týdny po odvrácení mečbolu proti Sebastianu Kordovi triumfoval v Adelaide. Dnes v celkově 132. finále vybojoval 93. titul a v historické tabulce překonal čtvrtého Nadala. Víc trofejí mají ve sbírce už jen Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) a Ivan Lendl (94).



Djokovič se stal třetím nejstarším vítězem Australian Open po Kenu Rosewallovi (ročníky 1971 a 1972 vyhrál ve věku 36 a 37 let) a Rogeru Federerovi (ročník 2018 vyhrál ve věku 36 let).



Novak Djokovič



✅ 10. titul na AO (rekord)

✅ 22. GS titul (rekord)

✅ 93. titul (překonal čtvrtého Nadala)

✅ 3. nejstarší vítěz AO

✅ na AO neporažen 28 zápasů

✅ posedmé se vyhoupne na 1. místo (374. týden)



https://t.co/hokNjE9BRn pic.twitter.com/odnbrOtMTH — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) January 29, 2023



Tsitsipas, první řecký finalista Australian Open, hrál finále grandslamu podruhé v kariéře, ale stejně jako na Roland Garros 2021 nestačil na Djokoviče. Na pařížské antuce mu nestačilo ani vedení 2-0 na sety.



24letý Řek dnešní porážkou přišel i o premiérový skok do čela světového žebříčku, posunem na 2. místo alespoň o jednu pozici vylepší své dosavadní maximum.



"Měl jsem to privilegium hrát už několik těžkých zápasů, které ze mě dostávají maximum. Jsou to zápasy, pro které tvrdě pracuju, ale dnes jsem bohužel až ten druhý. Novak je jedním z nejlepších v historii," řekl zklamaný Tsitsipas.



"Rád bych ti poděkoval, jak si posunul hranice našeho sportu a zvýšil jeho kvalitu a konkurenci. Není to snadné odcházet i z druhého finále jako poražený, ale vždy budu odhodlán vrátit se na kurt a dál pracovat. Jsem šťastný, že mám kolem sebe obrovskou podporu a mohu se živit hraním tenisu," dodal nejlepší tenista v historii řeckého tenisu.