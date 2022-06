11. den na French Open: Pegulaová se pokusí zastavit Šwiatekovou, Rune zkusí vyřadit i Ruuda

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Kuděrmetovová (29-) - Kasatkinová (20-) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (11-USA) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Rubljov (7-) - Čilič (20-Chorv.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) Ruud (8-Nor.) - Rune (Dán.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Veronika Kuděrmetovová (29.) - Darja Kasatkinová (20.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Veronika Kuděrmetovová zvládla své premiérové osmifinále na grandslamech a ve čtvrtfinále narazí na svou stejně starou krajanku Darju Kasatkinovou, která v předchozích dvou bojích o semifinále na majorech (French Open a Wimbledon 2018) neuspěla. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil loni v petrohradské hale, Kasatkinová zvítězila po obratu.

Bývalá šampionka místní juniorky Kasatkinová je favoritkou zaslouženě. Se závěrečnými koly na grandslamech má více zkušeností a hlavně má v posledních týdnech stabilnější formu a lepší výsledky. V Paříži je navíc suverénní.

Tip na vítězku: Darja Kasatkinová

Aktuální forma

Kuděrmetovová na začátku roku ukončila krizi ze druhé půlky loňské sezony, v úvodních měsících dosáhla na dvě finálové účasti a také čtvrtfinále v Indian Wells a osmifinále v Miami. Další finále přidala na první antukové akci v Istanbulu, ale na dalších dvou turnajích ztroskotala hned na úvodní soupeřce.

Cesta turnajem

Na French Open měla v prvním kole potíže s kvalifikantkou Lin Zhu, další dvě kola proti kvalifikantce Aleksandře Kruničové i Paule Badosaové (skreč) zvládla bez ztráty setu. V osmifinále po obratu vyřadila Madison Keysovou.

Historie na French Open

V hlavní fázi v minulosti startovala třikrát a ani jednou se nedostala přes třetí kolo.

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul, Dubaj, Melbourne 1 (F)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (F)

Bilance: 20-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-4 (kariérní 11-27)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Veronika Kuděrmetovová - French Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6-4 3-6 6-3), Kruničová (6-3 6-3), (3) Badosaová (6-3 2-1 skreč), (22) Keysová (1-6 6-3 6-1)

Aktuální forma

Kasatkinová měla skvělý vstup i do letošní sezony, na obou australských generálkách došla do semifinále a na Australian Open do třetího kola. Na další čtvrtfinálovou účast ale čekala čtyři měsíce, v Římě po cestě mezi nejlepší kvarteto vyřadila Leylah Fernandezovou či Paulu Badosaovou a až v souboji o finále ji těsně zastavila Ons Džabúrová.

Cesta turnajem

V Paříži zatím dominuje, šanci nedala Rebecce Šramkové, Fernandě Contrerasové, Shelby Rogersové ani nasazené Camile Giorgiové.

Historie na French Open

Při všech šesti předchozích účastech zvládla první kolo, ale jen jednou se podívala do druhého týdne. Postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (SF)

Bilance: 22-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 10-7 (kariérní 53-71)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Darja Kasatkinová - French Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Madrid (OF), Řím (SF)

Cesta turnajem: Šramková (6-2 6-0), Contrerasová (6-0 6-3), Rogersová (6-3 6-2), (28) Giorgiová (6-2 6-2)



Iga Šwiateková (1.) - Jessica Pegulaová (11.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Iga Šwiateková je poslední zástupkyní z Top 10 na letošním French Open a od začátku turnaje jasnou favoritkou na titul. V této roli se 32 zápasů neporažená 20letá Polka pokusí pokračovat proti 28leté Američance Jessice Pegulaové, která ještě v semifinále majorů nikdy nebyla (loni i letos prohrála čtvrtfinále na Australian Open). Poslední střetnutí letos v Miami vyhrála Šwiateková a srovnala vzájemnou bilanci na 1-1.

Pegulaová by měla být pro Šwiatekovou dle papírových předpokladů nejtěžší možnou soupeřkou ze zbývajících hráček na turnaji. Světová jednička měla v posledních dvou kolech menší potíže, ale větší zaváhání nepřipustila. Podobný scénář by mohl nabídnout tento souboj. Od Šwiatekové se nicméně očekává, že vylepší svou famózní bilanci 21-2 ve čtvrtfinále na profesionální úrovni a 12-1 na nejvyšším okruhu.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková začala sezonu pod novým koučem a v Adelaide i na Australian Open se dostala do semifinále. Po překvapivé porážce s Jelenou Ostapenkovou ve druhém kole v Dubaji zatím přemožitelku nenašla a kralovala v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu i Římě, a navíc se ztrátou jediného gamu zvládla obě utkání v kvalifikaci Billie Jean King Cupu.

Cesta turnajem

V Paříži v dominanci pokračuje. Kvalifikantce Lesje Curenkové i zkušené Alison Riskeové povolila pouhé dvě hry, problémy měla až s Dankou Koviničovou a také v osmifinále s Qinwen Zheng, se kterou ztratila úvodní set.

Historie na French Open

Při všech třech účastech postoupila do druhého týdne, po osmifinále v roce 2019 tu předloni získala svůj vůbec první titul a loni vypadla ve čtvrtfinále.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (T)

Bilance: 41-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 13-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 11-1 (kariérní 22-14)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 18-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Řím (T)

Cesta turnajem: Curenková (6-2 6-0), Riskeová (6-0 6-2), Koviničová (6-3 7-5), Qinwen Zheng (6-7 6-0 6-2)

Aktuální forma

Pegulaová letos v podstatě sbírá ty nejlepší výsledky pouze na největších turnajích. Zatímco na akcích nižších kategorií než WTA 1000 a mimo grandslamy má bilanci 2-4, na Australian Open byla ve čtvrtfinále, v Dauhá v osmifinále, v Miami v semifinále, v Madridu ve finále a v Římě v osmifinále.

Cesta turnajem

Daří se jí také na French Open, kde si poradila s Qiang Wang, nebezpečnou Anhelinou Kalininovou, loňskou semifinalistkou Tamarou Zidanšekovou i Irinou Beguovou a s největší pravděpodobností si zajistila debut v Top 10.

Historie na French Open

Letos si odbývá svůj čtvrtý start v hlavní soutěži antukového grandslamu a poprvé se probojovala přes úvodní kola.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F)

Bilance: 23-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-6 (kariérní 9-16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - French Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (F), Řím (OF)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6-2 6-4), Kalininová (6-1 5-7 6-4), (24) Zidanšeková (6-1 7-6), Beguová (4-6 6-2 6-3)



• Čtvrtfinále mužů •

Andrej Rubljov (7.) - Marin Čilič (23.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Bývalý šampion US Open Marin Čilič si v předchozím kole vyšlápl na ruskou jedničku Daniila Medveděva a to samé se mu může podařit proti ruské dvojce Andrejovi Rubljovovi, který bude útočit na své premiérové grandslamové semifinále. Ve vzájemné bilanci vede 4-2 Rubljov, nicméně na letošním Australian Open se radoval 33letý Chorvat a přerušil s o devět let mladším soupeřem sérii čtyř porážek.

Rubljov měl v této fázi grandslamů vždy těžkého soupeře, ovšem ani v jednom ze čtyř čtvrtfinále nedokázal uhrát set. Čilič jich má za sebou 13 a jen ve dvou případech schytal jasnou porážku. Pokud srovnáme výkony obou aktérů v Paříži, pak si Čilič vede podstatně suverénněji a mohl by dosáhnout na první semifinále na majorech od Australian Open 2018.

Tip na vítěze: Marin Čilič

Aktuální forma

Rubljov má letos na kontě už tři trofeje, stále však čeká na premiérový triumf na Masters i výraznější výsledek na grandslamových turnajích. Na posledních dvou generálkách v Madridu a Římě se mu moc nedařilo, v Madridu skončil už ve čtvrtfinále na raketě Stefanose Tsitsipase a v Římě ho vyřadil hned Filip Krajinovič.

Cesta turnajem

Na French Open ztratil set se Soonwoo Kwonem, Federicem Delbonisem, Cristianem Garínem i Jannikem Sinnerem, který mu nakonec vzdal.

Historie na French Open

V Paříži zatím střídá mizerný výsledek s výrazně lepším. Při debutu v hlavní fázi v roce 2017 vypadl v prvním kole, předloni se dostal do čtvrtfinále a loni ztroskotal hned na prvním protivníkovi.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (T)

Bilance: 29-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčům Top 30: 8-5 (kariérní 53-57)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-4)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Andrej Rubljov - French Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Madrid (ČF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-7 6-3 6-2 6-4), Delbonis (6-3 3-6 6-2 6-3), Garín (6-4 3-6 6-2 7-6), (11) Sinner (1-6 6-4 2-0 skreč)

Aktuální forma

Čilič měl výborný vstup do sezony, po semifinále na obou generálkách došel do osmifinále Australian Open. Další vítězné série se ovšem dočkal až na poslední antukové přípravné akci v Římě, kde postoupil mezi nejlepší šestnáctku. Na antuce ve všech 12 letošních zápasech uhrál alespoň set.

Cesta turnajem

V Paříži suverénně vyřadil Attilu Balázse, Mártona Fucsovicse, domácího veterána Gillese Simona i nasazenou a světovou dvojku Daniila Medveděva.

Historie na French Open

Za sebou má 15 startů v hlavní fázi a jen pětkrát postoupil do druhého týdne. Čtvrtfinále je jeho maximem, zahraje si jej potřetí.

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (ČF)

Bilance: 17-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 35-93)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-8)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Marin Čilič - French Open

Kariérní bilance: 30-15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017-18, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6-0 6-1 6-2), Fucsovics (4-6 6-4 6-2 6-3), Simon (6-0 6-3 6-2), (2) Medveděv (6-2 6-3 6-2)



Casper Ruud (8.) - Holger Rune (40.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)

Holger Rune na French Open pokračuje v senzační jízdě a debutu na mužském French Open. Devatenáctiletý Dán, který nikdy předtím na grandslamech nepřešel přes první kolo, se dnes utká s Casperem Ruudem. I 23letého Nora čeká premiéra ve čtvrtfinále majorů. Všechny tři předchozí duely se odehrály na antuce a Ruud je vyhrál ve dvou setech, v tom posledním letos v Monte Carlu už měl však potíže.

Rune, šampion pařížské juniorky z roku 2019, se od posledního souboje ještě zlepšil a hlavně ve čtyřech zápasech ztratil jediný set, takže by měl být fyzicky připravený a vyhnout se křečím, které ho kvůli dlouhým bitvám často sužují. Ruud tak bude mít plné ruce práce, protože o čtyři roky mladší soupeř se s ním dokáže měřit ve všech směrech a nezalekne se žádného favorita. Pro oba aktéry se jedná o obrovskou příležitost projít do semifinále grandslamů.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Aktuální forma

Ruud v únoru ovládl další antukovou akci série ATP 250 a v Miami si zahrál své premiérové finále na Masters. V průběhu antukového jara měl ale zpočátku nečekané potíže a zaznamenal i několik překvapivých porážek. Přes čtvrtfinále se dostal až v Římě, kde ho v semifinále zastavil Novak Djokovič. Na poslední akci v Ženevě obhájil loňský triumf.

Cesta turnajem

V Paříži střídá lepší výkony s horšími. S loučícím se Jo-Wilfriedem Tsongou ztratil set a po demolici Emila Ruusuvuoriho musel otáčet stav 1-2 na sety proti Lorenzovi Sonegovi. V osmifinále až na třetí sadu proti Hubertovi Hurkaczovi dominoval.

Historie na French Open

V hlavní soutěži debutoval v roce 2018 a vypadl ve druhém kole, při dalších třech návštěvách skončil o kolo dál.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Buenos Aires (T); Miami (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Buenos Aires (T); Řím (SF)

Bilance: 28-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 19-5

Bilance proti hráčům Top 50: 14-7 (kariérní 56-50)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (T)

Cesta turnajem: Tsonga (6-7 7-6 6-2 7-6), Ruusuvuori (6-3 6-4 6-2), (32) Sonego (6-2 6-7 1-6 6-4 6-3), (12) Hurkacz (6-2 6-3 3-6 6-3)

Aktuální forma

Rune na začátku letošní sezony figuroval těsně za elitní stovkou žebříčku, teď uzavírá nejlepší čtyřicítku. Zatímco úvodní tři měsíce se mu moc nepovedly, od začátku dubna exceluje na antuce, svém nejoblíbenějším povrchu. Před měsícem v Mnichově si dokonce došel pro první titul z turnajů ATP a v semifinále poslední generálky v Lyonu sehrál vyrovnanou partii s pozdějším šampionem Cameronem Norriem.

Cesta turnajem

Na French Open skvělou formu potvrzuje, set nepovolil světové patnáctce Denisovi Shapovalovovi, Henrimu Laaksonenovi ani Hugovi Gastonovi a v osmifinále ve čtyřech sadách senzačně přehrál loňského finalistu a největšího favorita dolní poloviny pavouka Stefanose Tsitsipase.

Historie na French Open

Debut.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Lyon (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Lyon (SF)

Bilance: 27-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 21-7

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 2-3)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Holger Rune - French Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Řím (Q), Lyon (SF)

Cesta turnajem: (14) Shapovalov (6-3 6-1 7-6), Laaksonen (6-2 6-3 6-3), Gaston (6-3 6-3 6-3), (4) Tsitsipas (7-5 3-6 6-3 6-4)