11. den na US Open: O finále se poperou Serena s Azarenkovou a Ósakaová s Bradyovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry žen • Bradyová (28-USA) - Ósakaová (4-Jap.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ) S. Williamsová (3-USA) - Azarenková (Běl.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • M. Pavič/Soares (Chorv./Braz.) - Koolhof/Mektič (8-Niz./Chorv.) | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ)



• Semifinále dvouhry žen •

Jennifer Bradyová (41.) - Naomi Ósakaová (9.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Jennifer Bradyová se před startem letošního US Open na grandslamech nikdy nedostala dál než do osmifinále, v životní formě hrající Američanku dnes čeká útok na jednoznačně největší finále její kariéry. Dnes ale bude mít dosud nejtěžší soupeřku, na druhou stranu centrálního dvorce Arthura Ashe se postaví předloňská vítězka amerického grandslamu, dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová, která obě předchozí čtvrtfinálové účasti na podnicích velké čtyřky přetavila v triumf. Vzájemná bilance je v tuto chvíli vyrovnaná.

Pětadvacetiletá Bradyová si dosud zahrála jediné finále na hlavním okruhu, po restartu sezony slavila premiérový titul v Lexingtonu. O tři roky mladší Ósakaová se do finále dostala již osmkrát, k tomu poslednímu na ze Cincinnati do dějiště US Open přesunuté generálce nenastoupila.

Bradyová má životní formu, ale teď půjde opravdu o hodně a je otázkou, jak to domácí naděje zvládne psychicky. Ósakaová je favoritkou na postup, poslední dvě utkání Japonka odehrála ve výborné formě a nebezpečné Anett Kontaveitovou a Shelby Rogersovou přehrála ve dvou setech. Ósakaová má s velkými zápasy mnohem větší zkušenosti a kdybychom měli srovnat top formu obou aktérek, pak i v tomto ohledu vede Ósakaová.

Tip: Ósakaová ve třech setech

Aktuální forma

Bradyová měla vynikající formu už před pauzou, kdy se po několika velmi cenných skalpech dostala do čtvrtfinále v Brisbane a semifinále v Dubaji. Hned po restartu sezony na skvělé výkony z úvodu roku navázala, když se na novém domácím podniku v Lexingtonu dočkala premiérového titulu.

Cesta turnajem

Na US Open se zatím prezentuje famózní formou. Po cestě do semifinále jen třikrát přišla o vlastní podání a bez ztráty setu vyřadila Annu Blinkovovou, CiCi Bellisovou, Caroline Garciaovou, přemožitelku turnajové jedničky Karolíny Plíškové, vítězku ročníku 2016, trojnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou i Julii Putincevovou.

Historie na US Open

Bradyová si svůj debut v hlavní soutěži domácího grandslamu odbyla v roce 2017 a hned se dostala do druhého týdne, v osmifinále schytala výprask od Karolíny Plíškové. V posledních dvou letech však pokaždé skončila v prvním kole, loni na raketě Aljaksandry Sasnovičové. Letošní semifinále je tak jejím novým maximem.

Jennifer Bradyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (vítězka); Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (vítězka); Dubaj (semifinále)

Bilance: 22-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 22-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 2-10)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jennifer Bradyová - US Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Lexington (vítězka), New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Blinkovová (6-3 6-2), Bellisová (6-1 6-2), Garciaová (6-3 6-3), (17) Kerberová (6-1 6-4), (23) Putincevová (6-3 6-2)

Aktuální forma

Ósakaová se po restartu sezony prezentuje skvělou formou. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows se dostala až do finále, kvůli zranění zadního stehenního svalu však nenastoupila.

Cesta turnajem

Levé stehno má na US Open v každém zápase obvázané a už dvakrát musela do rozhodující sady, a to proti Misaki Doiové v prvním kole a proti Martě Kosťukové v souboji o osmifinále. Mezitím smetla Camilu Giorgiovou. V osmifinále suverénně přehrála nebezpečnou Anett Kontaveitovou, které nenabídla jediný brejkbol. Ani ve čtvrtfinále proti nebezpečné Shelby Rogersové set neztratila.

Historie na US Open

Ósakaová předloni obvykle závěrečný grandslam sezony senzačně ovládla a získala svůj první grandslamový titul, tehdy jí bylo pouhých 20 let. Na něj loni nenavázala, když v osmifinále nestačila na Belindu Bencicovou. Hlavní soutěž hraje popáté a potřetí je ve druhém týdnu.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-0 (kariérní 22-17)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 19-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: New York (finále)

Cesta turnajem: Doiová (6-2 5-7 6-2), Giorgiová (6-1 6-2), Kosťuková (6-3 6-7 6-2), (14) Kontaveitová (6-3 6-4), Rogersová (6-3 6-4)



Serena Williamsová (8.) - Viktoria Azarenková (27.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)

Serena Williamsová se blíží dalšímu útoku na 24. grandslamový vavřín, kterým by vyrovnala rekord Margaret Courtové. V cestě do třetího finále US Open v řadě ale bude muset nejprve najít recept na letos ve Flushing Meadows neporaženou Viktorii Azarenkovou, která se do semifinále grandslamů dostala poprvé od US Open 2013. S Azarenkovou se na US Open utká počtvrté v kariéře, všechny předchozí souboje (3. kolo ročníku 2011 a finále v letech 2012 a 2013) s ní vyhrála, vlastně uspěla ve všech deseti předchozích grandslamových střetnutích a ve vzájemné bilanci dominuje poměrem 18-4.

Williamsová bude usilovat o své celkově 99. finále, 34. na grandslamech, 11. na US Open a šesté po mateřské pauze. O titul naposledy bojovala letos v lednu na menším podniku v Aucklandu. Azarenková měla před necelými dvěma týdny nastoupit k finále Western & Southern Open, ale Naomi Ósakaová odstoupila, a tak brala svůj 21. kariérní titul a první od dubna 2016 bez boje. Dnes zabojuje o své celkově 39. finále, páté na podnicích velké čtyřky.

Jestli může Azarenková konečně proti Williamsové na grandslamech uspět, tak je to teď. Běloruska má naprosto famózní formu, určitě o něco lepší než Williamsová. Američanka je však obrovská šampionka a legenda a Azarenkové nedá jediný míč zadarmo. Doufejme, že nás čeká bitva jako za starých časů. Ať vyhraje ta lepší.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aktuální forma

Williamsová je po restartu sezony velmi aktivní. Na domácí půdě se zúčastnila malého turnaje v Lexingtonu (ve čtvrtfinále prohrála bitvu s krajankou Shelby Rogersovou), i přípravné akce právě ve Flushing Meadows, kde v osmifinále nedopodávala souboj s Marií Sakkariovou. Ve všech pěti zápasech musela do rozhodující sady.

Cesta turnajem

Dvousetového vítězství se dočkala až na US Open proti krajance Kristie Ahnové, set neztratila ani s Margaritou Gasparjanovou. Od té doby zase hraje jen třísetové duely. Ve třetím kole po obratu vyhrála bitvu šampionek se Sloane Stephensovou, v osmifinále po třísetovém dramatu oplatila dva týdny starou porážku Sakkariové a další obrat předvedla ve čtvrtfinálovém souboji tenisových maminek se Cvetanou Pironkovovou.

Historie na US Open

Williamsová hraje své jubilejní dvacáté US Open a útočí na 11. finále. Se šesti triumfy a 106 výhrami je nejúspěšnější hráčkou turnaje. V posledních dvou letech padla až ve finále, nejprve s Naomi Ósakaovou a loni s Biancou Andreescuovou.

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (vítězka)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-2 (kariérní 84-22)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 33-5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 106-13

Nejlepší výsledek: vítězka (1999, 2002, 2008, 2012 - 2014)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 10-3

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Ahnová (7-5 6-3), Gasparjanová (6-2 6-4), (26) Stephensová (2-6 6-2 6-2), (15) Sakkariová (6-3 6-7 6-3), Pironkovová (4-6 6-3 6-2)

Aktuální forma

Azarenková kvůli osobním problémům a částečně i pandemii koronaviru od loňského US Open odehrála jen tři turnaje a přes rok čekala na výhru. Dočkala se před týdnem právě ve Flushing Meadows, kde si nakonec senzačně dokráčela pro 21. titul a první od dubna 2016.

Cesta turnajem

Na skvělé výkony navazuje i na US Open, kde bez ztráty setu a větších potíží přehrála Barbaru Haasovou, nasazenou pětku Arynu Sabalenkovou a Igu Šwiatekovou. Set ztratila pouze v osmifinále, v němž po obratu zdolala poslední českou naději na turnaji Karolínu Muchovou. Ve čtvrtfinále po výborném výkonu povolila Elise Mertensové jediný game. Ve Flushing Meadows vyhrála všech deset letošních zápasů.

Historie na US Open

Azarenková hraje své 13. US Open, ve druhém týdnu je pošesté a konkrétně v semifinále potřetí. Jejím maximem je finále z let 2012 a 2013, ve kterých podlehla právě Sereně Williamsové. Loni skončila již v prvním kole na krajance Aryně Sabalenkové.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (vítězka)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 68-72)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 39-12

Nejlepší výsledek: finále (2012 - 2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 2-0

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (vítězka)

Cesta turnajem: Haasová (6-1 6-2), (5) Sabalenková (6-1 6-3), Šwiateková (6-4 6-2), (20) Muchová (5-7 6-1 6-4), (16) Mertensová (6-1 6-0)



• Finále čtyřhry mužů •

/ M. Pavič / B. Soares - / W. Koolhof / N. Mektič | Arthur Ashe Stadium (21:00 SELČ)

Letošní finále mužské čtyřhry obstarají nenasazená dvojice Mate Pavič, Bruno Soares a nasazené osmičky Wesley Koolhof s Nikolou Mektičem. Bude se jednat o premiérový souboj.

Pavič se Soaresem zahájili spolupráci loni těsně před Wimbledonem. Jediného dosavadního společného triumfu se dočkali loni na Masters v Šanghaji. Sedmadvacetiletý Pavič bude útočit na svou 17. kariérní trofej, druhou grandslamovou (Australian Open 2018). Jeho o 11 let starší parťák má doma již 32 titulů, na grandslamech se radoval dvakrát (Australian Open a US Open 2016).

Cesta turnajem

1K: M. Granollers/Zeballos (3-6 6-4 6-4)

2K: Sock/Withrow (5-7 7-6 6-4)

ČF: J. Murray/Skupski (6-2 7-6)

SF: Rojer/Tecau (6-4 7-5)

Koolhof s Mektičem spolu začali nastupovat letos a stále na první titul čekají, na kontě mají akorát finále z únorového halového podniku v Marseille. Jednatřicetiletý Koolhof ve své kariéře posbíral pět trofejí, jeho vrstevník a parťák Mektič o dvě více. Pro oba se bude jednat o premiérové grandslamové finále v mužském deblu.

Cesta turnajem

1K: Čačič/Šaran (6-4 3-6 6-3)

2K: Bolelli/González (6-4 6-3)

ČF: Gille/Vliegen (7-6 6-3)

SF: (3) Ram/Salisbury (7-6 6-4)