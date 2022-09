11. den na US Open: O finále se utkají Šwiateková se Sabalenkovou a Džabúrová s Garciaovou

V rámci 11. hracího dne poznáme finalistky letošního ročníku US Open. O účast v sobotním souboji o titul se utkají světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková s Arynou Sabalenkovou a finalistka nedávného Wimbledonu Ons Džabúrová se 13 zápasů neporaženou Caroline Garciaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Garciaová (17-Fr.) - Džabúrová (5-Tun.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Sabalenková (6-) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)



Caroline Garciaová (17.) - Ons Džabúrová (5.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Caroline Garciaová ve svém premiérovém semifinále na grandslamech vyzve finalistku nedávného Wimbledonu Ons Džabúrovou, jež si v této fázi čtyř největších podniků zahraje podruhé v kariéře. První jmenovaná už ve třetím zápase po sobě narazí na soupeřku, kterou nikdy neporazila. Se světovou pětkou prohrála na US Open 2019 i předloňském Australian Open.

Osmadvacetiletá Garciaová je teprve třetí francouzskou semifinalistkou US Open v open éře a může se stát druhou finalistkou po Mary Pierceové, která tady v roce 2005 v souboji o titul neuspěla. V semifinálových duelech má vyrovnanou bilanci 12-12. Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye bude útočit na své 14. kariérní finále, čtvrté v letošním roce.

Její vrstevnice Džabúrová se naopak může pochlubit pozitivní semifinálovou úspěšností 9-3, navíc zvládla osm z posledních devíti a všech pět v tomto roce. Rodačka z tuniského Ksar Hellalu má na dosah své jubilejní 10. finále a je vůbec první arabskou a africkou semifinalistkou v semifinále závěrečného grandslamu sezony.

Garciaová je favoritkou zaslouženě. Momentálně se veze na vlně 13 výher, minulé souboje evidentně neřeší a její cesta mezi nejlepší kvarteto byla mnohem přesvědčivější. Francouzka ani jednou nemusela do rozhodujícího dějství a maximálně ztratila čtyři gamy na set. Džabúrová má zase na své straně parádní semifinálovou bilanci a rovněž disponuje velkou šancí zabojovat o první grandslamový titul.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Aktuální forma

Garciaová si ještě před třemi měsíci procházela dlouhou krizí. Po deblovém triumfu na French Open se ale postupně dostala do fantastické formy a vyhrála 31 z posledních 35 duelů. Na trávě v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a přemožitelku nenašla ani na antuce ve Varšavě a na poslední velké generálce v Cincinnati, kde porazila Marii Sakkariovou, Jessicu Pegulaovou, Arynu Sabalenkovou či Petru Kvitovou a jako první z kvalifikace ovládla podnik série WTA 1000.

Cesta turnajem

Na vítězné vlně pokračuje v New Yorku. Šanci nedala Kamille Rachimovové, Anně Kalinské, bývalé šampionce Biance Andreescuové, Alison Riskeové-Amritrajové ani jedné z největších favoritek Cori Gauffové.

Historie na US Open

Ani při jednom z předchozích devíti startů v hlavní soutěži se nepodívala do druhého týdne.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (T)

Bilance: 40-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 16-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-2 (kariérní 21-46)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 3-2 (kariérní 12-12)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Caroline Garciaová - US Open

Kariérní bilance: 15-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Rachimovová (6-2 6-4), Kalinská (6-3 6-1), Andreescuová (6-3 6-2), (29) Riskeová-Amritrajová (6-4 6-1), (12) Gauffová (6-3 6-4)

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodních měsících sezony trápila se zády, dokonce musela vynechat Australian Open. Pořádně se rozjela až na antuce, na nejpomalejším povrchu triumfovala v Madridu a hrála finále v Charlestonu a Římě. Excelovala i na trávě, po prvenství v Berlíně došla až do finále Wimbledonu. Porážka s Jelenou Rybakinovou ji však zřejmě dost rozhodila, protože generálky se jí vůbec nepovedly, na třech turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry.

Cesta turnajem

Na US Open ale vypadá zpět ve formě, bez ztráty setu si poradila s Madison Brengleovou a Elizabeth Mandlikovou a pak otočila souboj s další domácí zástupkyní Shelby Rogersovou. V osmifinále vyřadila Veroniku Kuděrmetovovou, se kterou prohrála všechny tři předchozí souboje, a ve čtvrtfinále rozjetou Ajlu Tomljanovicovou a vůbec poprvé letos na betonech prošla do semifinále.

Historie na US Open

Hlavní soutěž závěrečného majoru sezony absolvuje posedmé a poprvé se probila do druhého týdne, v posledních třech ročnících skončila ve třetím kole.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (SF)

Bilance: 43-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-8

Bilance proti hráčkám Top 20: 7-6 (kariérní 25-30)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále: 5-0 (kariérní 9-3)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F)

Ons Džabúrová - US Open

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Brengleová (7-5 6-2), Mandliková (7-5 6-2), (31) Rogersová (4-6 6-4 6-3), (18) Kuděrmetovová (7-6 6-4), Tomljanovicová (6-4 7-6)



Iga Šwiateková (1.) - Aryna Sabalenková (6.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)

Iga Šwiateková je jedinou semifinalistkou letošního US Open, která už má grandslamový titul. O své třetí finále na podnicích velké čtyřky bude usilovat proti Aryně Sabalenkové, která obě předchozí semifinále na majorech (Wimbledon a US Open 2021) prohrála. Světová jednička suverénně ovládla všechny tři letošní souboje a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Jednadvacetiletá Šwiateková je vůbec první polskou čtvrtfinalistkou a nyní už i semifinalistkou závěrečného grandslamu sezony. Rodačka z Varšavy má v semifinálových bojích výbornou úspěšnost 10-3 a na grandslamových turnajích 2-1. Na dosah má už sedmou letošní finálovou účast, první od druhého triumfu na French Open.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková může postoupit do svého třetího letošního a 18. kariérního finále, premiérového na grandslamových podnicích. Rodačka z Minsku si letos zahraje semifinále popáté (2-2) a celkově podevětadvacáté (17-11). Loni tady v této fázi prohrála bitvu s Leylah Fernandezovou. Jedinou běloruskou finalistkou US Open je Viktoria Azarenková (x3).

Šwiateková letos v Dauhá, Stuttgartu i Římě naprosto dominovala, Sabalenkové dohromady povolila pouhých 12 gamů. Teď je ale situace trochu jiná, světová jednička hraje po ztrátě 37zápasové neporazitelnosti v mnohem slabší formě, kdežto Sabalenková si na US Open vede až na utkání druhého kola velmi solidně. Šwiateková je zaslouženě favoritkou, ale asi by nebylo zase tak velkým překvapením, kdyby v momentálním rozpoložení s takto kvalitní soupeřkou prohrála. Na druhou stranu zvládla posledních osm střetnutí s kolegyněmi z Top 10, dokonce bez ztráty setu.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková prožívá naprosto neskutečnou sezonu. Do New Yorku dorazila s fenomenální bilancí 50 výher a pouhých sedmi porážek, podruhé ovládla antukové French Open a v aktuálním roce triumfovala celkem šestkrát. Ve třetím kole Wimbledonu však přišla o neuvěřitelnou sérii 37 vítězství, nejdelší v tomto století, a od té doby se trápí. Na domácí antuce ve Varšavě skončila už ve čtvrtfinále a na velkých generálkách v Torontu ani Cincinnati nepřešla přes osmifinále.

Cesta turnajem

Na US Open se možná znovu chytla, bez ztráty setu si poradila s Jasmine Paoliniovou, bývalou šampionkou Sloane Stephensovou i další domácí zástupkyní Lauren Davisovou. V osmifinále však znovu potvrdila, že stále není v nejlepší formě, Jule Niemeierové dovolila vedení setu a brejku. Ideální nebyl ani její výkon ve čtvrtfinále, proti domácí Jessice Pegulaové pětkrát nepotvrdila brejk a dvakrát utkání nedopodávala.

Historie na US Open

Na US Open hraje počtvrté a každým startem se zlepšuje. Při debutu před třemi lety vypadla ve druhém kole, o rok později ve třetím a loni v osmifinále.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 55-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 33-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 8-1 (kariérní 13-7)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 2-1)

Bilance v semifinále: 6-2 (kariérní 10-3)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 6-0), Stephensová (6-3 6-2), Davisová (6-3 6-4), Niemeierová (2-6 6-4 6-0), (8) Pegulaová (6-3 7-6)

Aktuální forma

Sabalenková má letos obrovské potíže s dvojchybami, v aktuálním roce jich nasekala jasně nejvíc ze všech hráček na tour (celkem 367 ve 46 zápasech). Přesto si zahrála finále v Hertogenboschi a Stuttgartu a semifinále v Římě a Cincinnati, kde ve třech setech podlehla pozdější šampionce Caroline Garciaové. Stále jí však hrozí, že poprvé od roku 2017 zakončí sezonu bez triumfu na hlavním okruhu.

Cesta turnajem

Na US Open zpočátku střídala lepší a horší výkony, v úvodním kole nedala šanci Catherine Harrisonové, ve druhém otáčela stav 2-6 1-5 a likvidovala dva mečboly proti Kaie Kanepiové a ve třetím přejela Claru Burelovou. V osmifinále zvládla parádní bitvu s domácí Danielle Collinsovou a ve čtvrtfinále nedala šanci mizerně hrající Karolíně Plíškové.

Historie na US Open

Hned při svém debutu v hlavní soutěži se dostala do osmifinále, následovala dvě vyřazení ve druhém kole a loňské semifinále.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 29-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 18-21)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Bilance v semifinále: 2-2 (kariérní 17-11)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 15-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: San José (ČF), Toronto (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Harrisonová (6-1 6-3), Kanepiová (2-6 7-6 6-4), Burelová (6-0 6-2), (19) Collinsová (3-6 6-3 6-2), (22) Kar. Plíšková (6-1 7-6)