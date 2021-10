11. den v Indian Wells: Semifinále obstarají Dimitrov s Norriem a Fritz s Basilašvilim

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Dimitrov (23-Bulh.) - Norrie (21-Brit.) | Stadium 1 (22:30 SELČ) Fritz (31-USA) - Basilašvili (29-Gruz.) | Stadium 1 (23:59 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Kuděrmetovová/Rybakinová (Rus./Kaz.) - S. Hsieh/Mertensová (2-Tchaj-wan/Belg.) | Stadium 1 (20:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Peers/Polášek (7-Austr./SR) - Karacev/Rubljov (Rus.) | Stadium 1 (neděle 2:30 SELČ)



• Semifinále mužů •

Grigor Dimitrov (28.) - Cameron Norrie (26.) | Stadium 1 (22:30 SELČ)

Grigor Dimitrov se po dvou letech probojoval do semifinále turnajů Masters a o druhé finále na podnicích této kategorie se utká s Cameronem Norriem, jehož předchozím maximem na Masters bylo jediné osmifinále. Bývalý třetí hráč světa se pokusí svému dnešnímu protivníkovi oplatit letošní porážku z Miami.

Třicetiletý Dimitrov stále čeká na svou první trofej od prvenství na Turnaji mistrů 2017, finále naposledy absolvoval na začátku sezony 2018 v rotterdamské hale. Na Masters byl ve finále pouze jednou, a to v Cincinnati 2017, kde v souboji o titul porazil Nicka Kyrgiose. Zároveň může Bulharsku zajistit premiérovou účast ve finále mužské dvouhry BNP Paribas Open, z jeho země takto daleko postoupila pouze Manuela Malejevová (triumf 1989).

Šestadvacetiletý Norrie bude útočit na své již šesté letošní a celkově sedmé finále, první mimo menší akce ATP 250 a ATP 500. Z Britů se v minulosti do finále "pátého grandslamu" probojovali Greg Rusedski (1998), Tim Henman (2002 a 2004) a Andy Murray (2009), všichni tři se museli spokojit s trofejí pro poraženého finalistu.

Šance na postup do nedělního finále jsou naprosto vyrovnané. Dimitrov se v Indian Wells rozjel do formy, na kterou jsme u něj byli před několika lety zvyklí. Norrie zase prožívá životní sezonu a nezalekne se žádného soupeře. Tentokrát by mohl rozhodnout až třetí set.

Tip: Norrie ve třech setech

Aktuální forma

Dimitrova už několik let trápí různé zdravotní potíže. Bývalý třetí hráč světa a šampion Turnaje mistrů byl v předchozím průběhu letošní sezony pětkrát ve čtvrtfinále a dál se dostal až před dvěma týdny na poslední generálce v San Diegu, kde po vítězství nad Aslanem Karacevem vylepšil své letošní maximum. V souboji o finále podlehl Casperovi Ruudovi.

Cesta turnajem

V Indian Wells si zatím vede skvěle. Šanci nedal Danielovi Altmaierovi ani Reillymu Opelkovi a po parádním obratu z 4-6 1-4 vyřadil čerstvého grandslamového šampiona, největšího favorita a nasazenou jedničku Daniila Medveděva. Další obrat předvedl ve čtvrtfinále proti rozjetému Hubertovi Hurkaczovi.

Historie na BNP Paribas Open

"Pátého grandslamu" se účastní poosmé a nikdy předtím se nedostal dál než do třetího kola.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego (semifinále)

Bilance: 22-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-9

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-0 (kariérní 30-28)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní )

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (2. kolo)

Grigor Dimitrov - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: San Diego (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Altmaier (6-4 6-2), (16) Opelka (6-3 6-4), (1) Medveděv (4-6 6-4 6-3), (8) Hurkacz (3-6 6-4 7-6)

Aktuální forma

Norrie prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. V letošní sezoně má za sebou už desáté čtvrtfinále, pětkrát byl ve finále a v Los Cabos získal svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Poslední finále absolvoval na generálce v San Diegu, kde mimo jiné porazil Denise Shapovalova a Andreje Rubljova, ve finále byl ale bez šance proti rozjetému Casperovi Ruudovi.

Cesta turnajem

V Indian Wells musel v úvodních třech zápasech do rozhodující sady. Jihoafrický rodák postupně zdolal Tennyse Sandgrena, Roberta Bautistu a Tommyho Paula. Ve čtvrtfinále naopak deklasoval mizerně hrajícího Diega Schwartzmana.

Historie na BNP Paribas Open

V kalifornské poušti si odbývá svou třetí účast, obě předchozí pro něj skončily v úvodním kole.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (triumf); San Diego, Queens, Lyon, Estoril (finále); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (triumf); San Diego (finále); Delray Beach (semifinále)

Bilance: 49-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 23-11

Bilance proti hráčům Top 21-30: 6-3 (kariérní 10-7)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Cameron Norrie - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: San Diego (finále)

Cesta turnajem: volný los, Sandgren (6-4 5-7 6-0), (15) Bautista (6-4 5-7 6-3), Paul (6-4 4-6 6-2), (11) Schwartzman (6-0 6-2)



Taylor Fritz (39.) - Nikoloz Basilašvili (36.) | Stadium 1 (23:59 SELČ)

Místo největších favoritů Alexandera Zvereva a Stefanose Tsitsipase obstarají druhé semifinále mužské dvouhry Taylor Fritz a Nikoloz Basilašvili, jejichž předchozím maximem na Masters bylo osmifinále. I počtvrté se potkávají na venkovních betonech, ve vzájemné bilanci vede 2-1 Fritz. Letos se utkali na dvou turnajích po sobě, v Dauhá byl úspěšnější Basilašvili, v Dubaji postoupil Fritz.

Třiadvacetiletý Fritz bude útočit na své největší finále, celkově šesté a první od loňského března. Posledním domácím finalistou BNP Paribas Open je John Isner, který v roce 2012 v souboji o titul nestačil na Rogera Federera.

Devětadvacetiletý Basilašvili byl letos ve finále dvakrát a pokaždé si odvezl trofej pro vítěze. Ve finálových bojích má bilanci 5-2 a stejně jako jeho dnešní soupeř bude usilovat o svůj nejlepší výsledek mimo menší akce ATP 250 a ATP 500. Zároveň se může stát prvním gruzínským finalistou podniků Masters.

Fritz byl ve všech čtyřech zápasech v kalifornské poušti outsiderem a připsal si velmi cenné skalpy, Basilašvili překvapil hlavně v posledním utkání. Mírným favoritem je Fritz, který bude mít výhodu domácího prostředí a větší podpory obecenstva.

Tip: Fritz ve třech setech

Aktuální forma

Fritz se v předchozím průběhu letošní sezony čtyřikrát probojoval do semifinále, ale na první finálovou účast od loňského března stále čeká. V posledních dvou měsících neměl dobrou formu, po semifinále v Atlantě dokázal uspět jen ve dvou ze sedmi utkání, dokonce měsíc čekal na vítězství a prošel si sérií čtyř porážek.

Cesta turnajem

V Indian Wells ovšem nepřestává překvapovat. Bez ztráty setu přehrál svého talentovaného krajana Brandona Nakashimu i nejlepší dva italské tenisty v žebříčku Mattea Berrettiniho a Jannika Sinnera. Ve čtvrtfinále proti rozjetému Alexanderovi Zverevovi odvrátil mečbol na servisu i returnu.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje pošesté a značně vylepšil své maximum na turnaji, tím předchozím bylo osmifinále z roku 2018.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Los Cabos, Cagliari, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta, Los Cabos, Dauhá (semifinále)

Bilance: 26-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 20-12

Bilance proti hráčům Top 31-50: 5-6 (kariérní 23-20)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (2. kolo)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: San Diego (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Nakashima (6-3 6-4), (5) Berrettini (6-4 6-3), (10) Sinner (6-4 6-3), (3) Zverev (4-6 6-3 7-6)

Aktuální forma

Basilašvili letos triumfoval na venkovních betonech v Dauhá a antuce v Mnichově. Na 15 turnajích ovšem ztroskotal na úvodním protivníkovi. Vyrovnanou formu nemá ani v posledních týdnech, v Cincinnati prohrál v prvním kole, na US Open a v hale v Métách zvládl dva zápasy a na poslední generálce v San Diegu byl nad jeho síly hned Lorenzo Sonego.

Cesta turnajem

V Indian Wells si na úvod poradil s domácím kvalifikantem Christopherem Eubanksem, poté měl namále proti Albertovi Ramosovi, který dokonce podával na postup, a v osmifinále přehrál trápícího se Karena Chačanova. Ve čtvrtfinále překvapil třísetovým vítězstvím nad nasazenou dvojkou Stefanosem Tsitsipasem.

Historie na BNP Paribas Open

Hlavní soutěž "pátého grandslamu" absolvuje počtvrté, při předchozích startech se nedočkal jediné výhry.

Nikoloz Basilašvili - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Dauhá (triumf); Halle, Cagliari (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 33-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-10

Bilance proti hráčům Top 31-50: 8-4 (kariérní 23-25)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Nikoloz Basilašvili - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Méty (čtvrtfinále), San Diego (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Eubanks (6-4 6-3), Ramos (4-6 7-6 6-2), (24) Chačanov (6-4 7-6), (2) Tsitsipas (6-4 2-6 6-4)



• Finále čtyřhry žen •

/ V. Kuděrmetovová / J. Rybakinová - / S. Hsieh / E. Mertensová | Stadium 1 (20:00 SELČ)

O letošní triumf ve čtyřhře žen se utkají ruské rodačky Veronika Kuděrmetovová a Jelena Rybakinová s vítězkami letošního Wimbledonu Su-Wei Hsieh a Elise Mertensovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Kuděrmetovová a Rybakinová spolu hrají třetí turnaj, na akcích stejné kategorie v Montréalu prošly do semifinále a v Cincinnati skončily ve druhém kole. Zatímco 24letá Kuděrmetovová už byla šestkrát ve finále a má dva tituly, z toho jeden z podniků WTA 1000 (Wuhan 2019), o dva roky mladší Rybakinová se začala čtyřhře více věnovat až letos a je ve finále poprvé.

Cesta turnajem

1K: Ar. Rodionovová/An. Rodionovová (6-3 3-6 10-6)

2K: (4) Guarachiová/Krawczyková (6-3 6-7 10-0)

ČF: Bouzková/Hradecká (1-6 6-1 10-3)

SF: L. Kičenoková/Ostapenková (6-4 6-3)





Hsieh s Mertensovou se daly dohromady v průběhu antukového jara, Hsieh dříve hrála s Barborou Strýcovou a Mertensová s Arynou Sabalenkovou, která se ale chce více soustředit na singlovou kariéru. Tchajwanku a Belgičanku čeká druhé společné finále, ve Wimbledonu zdolaly právě Kuděrmetovovou a její krajanku Jelenu Vesninovou. Pětatřicetiletá Hsieh bude usilovat o svůj jubilejní 30. vavřín, 12. z turnajů WTA 1000. Pětadvacetiletá Mertensová má ve své sbírce 13 trofejí, na podnicích této kategorie triumfovala třikrát.

Cesta turnajem

1K: Anisimovová/Jastremská (6-1 6-1)

2K: Matteková-Sandsová/Šwiateková (1-6 6-4 10-8)

ČF: Fernandezová/Gauffová (7-5 6-4)

SF: (3) Aojamaová/Šibaharaová (6-2 6-0)



• Finále čtyřhry mužů •

/ J. Peers / F. Polášek - / A. Karacev / A. Rubljov | Stadium 1 (neděle 2:30 SELČ)

O premiérový společný triumf na turnajích Masters se utkají sedmá nasazená dvojice John Peers, Filip Polášek s ruským duem Aslan Karacev, Andrej Rubljov. Páry se potkávají poprvé.





Peers s Poláškem spolu začali hrát na začátku sezony amerických betonů a ve finále jsou podruhé, před dvěma týdny v San Diegu titul nezískali. Třiatřicetiletý Peers si dělá zálusk na 25. trofej, čtvrtou z akcí této kategorie. Šestatřicetiletý Polášek má doma 15 vavřínů, z Masters jeden.

Cesta turnajem

1K: Behar/Escobar (7-5 6-7 10-7)

2K: Koolhof/Rojer (6-4 7-6)

ČF: (1) Mektič/Pavič (6-2 6-3)

SF: (8) Dodig/Melo (6-4 7-6)





Karacev s Rubljovem jsou hlavně skvělými singlisty, ale daří se jim i v deblu. Na individuálních turnajích ATP jsou zatím neporaženi, v březnu ovládli podnik v Dauhá. Pro 28letého Karaceva se jednalo o první deblové finále. O čtyři roky mladší Rubljov už o titul bojoval čtyřikrát (bilance 2-2), na Masters dvakrát s krajanem Karenem Chačanovem (0-2).

Cesta turnajem

1K: de Minaur/Opelka (6-4 6-4)

2K: Bolelli/González (6-3 5-7 10-3)

ČF: Bopanna/Shapovalov (6-4 6-4)

SF: Puetz/Venus (6-3 4-6 10-5)