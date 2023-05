11. den v Madridu: Alcaraze v semifinále čeká Čorič. V repríze finále kvalifikace se utkají Struff s Karacevem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Alcaraz (1-Šp.) - Čorič (17-Chorv.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) Struff (Něm.) - Karacev (-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)



Carlos Alcaraz (2.) - Borna Čorič (20.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Carlos Alcaraz má na papíře velmi snadnou cestu k úspěšné obhajobě loňského triumfu. V semifinále změří síly se světovou dvacítkou Bornou Čoričem, a pokud potvrdí roli favorita, narazil by ve finále na kvalifikanta Aslana Karaceva, nebo lucky losera Jana-Lennarda Struffa. S chorvatskou jedničkou se utká poprvé.

Čerstvě 20letý Alcaraz se i na svém šestém letošním turnaji dostal do semifinále, jediný nezdar zaregistroval na Masters v Miami proti Jannikovi Sinnerovi. Celkově má v této fázi bilanci 12-6, na Masters 3-2 a konkrétně v Madridu 1-0 (loni v parádní bitvě udolal Novaka Djokoviče). Rodák z El Palmaru je jedním ze tří domácích šampionů v historii Mutua Madrid Open, spolu s pětinásobným vítězem Rafaelem Nadalem a svým koučem Juanem Carlosem Ferrerem.

Šestadvacetiletý Čorič zvládl poslední dvě semifinále na podnicích Masters a vylepšil svou bilanci na 2-1. Dnes má možnost dosáhnout na poloviční úspěšnost v semifinálových duelech na nejvyšší tour (nyní 8-9). Rodák ze Záhřebu naposledy o finále bojoval loni ve Vídni a bude útočit na první finále od srpnového triumfu v Cincinnati. Jediným chorvatským finalistou v historii turnaje je Ivan Ljubičič, v roce 2005 (hrálo se na betonu v hale) podlehl Nadalovi.

Alcaraz nehraje v Madridu v nejlepší formě, v úvodním zápase mohl prohrávat o set a brejk s Emilem Ruusuvuorim, do manka brejku se dostal i proti Grigorovi Dimitrovovi a daleko k rozhodujícímu setu neměl ani proti Karenovi Chačanovovi ve čtvrtfinále. I tak by si měl s Čoričem poradit. Nejlepší Chorvat v žebříčku ATP by měl s největší pravděpodobností větší šanci na tvrdém povrchu a bude se muset spoléhat na svou solidní obranu a větší počet nevynucených chyb domácí hvězdy.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz naskočil do sezony kvůli zranění až v půlce února, na čtyřech z pěti turnajů prošel do finále a triumfoval v Buenos Aires, na Masters v Indian Wells a také v Barceloně. Jedinou výjimkou je třísetová semifinálová porážka na Masters v Miami s Jannikem Sinnerem. Do antukového jara vstoupil kvůli dalším zdravotním potížím až před dvěma týdny v Barceloně, v ani jednom z pěti zápasů neztratil set a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu.

Cesta turnajem

V Madridu měl na úvod nečekané potíže s Emilem Ruusuvuorim, dokonce mohl prohrávat o set a brejk. S Grigorem Dimitrovem si naopak poradil celkem snadno a v repríze loňského finále deklasoval mizerně hrajícího Alexandera Zvereva. Ve čtvrtfinále s Karenem Chačanovem neměl daleko k rozhodující sadě.

Historie na Mutua Madrid Open

Předloňský debut zakončil ve druhém kole, ovšem loni tu porazil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče a získal titul.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 27-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 17-1

Bilance proti hráčům Top 20: 9-2 (kariérní 31-16)

Bilance v semifinále Masters: 1-1 (kariérní 3-2)

Bilance v semifinále: 4-1 (kariérní 12-6)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (2-6 6-4 6-2), (26) Dimitrov (6-2 7-5), (13) Zverev (6-1 6-2), (10) Chačanov (6-4 7-5)

Aktuální forma

Čorič se loni vrátil po roční zdravotní pauze, dlouho se mu nedařilo, ale v srpnu senzačně ovládl Masters v Cincinnati a i díky své nejcennější trofeji se vrátil do nejlepší dvacítky žebříčku. Letos však spadl do krize, na úvodních sedmi individuálních turnajích slavil jedinou vítěznou sérii a byl nejdál ve čtvrtfinále v Dubaji a Montpellieru. Do Madridu přijel se šňůrou pěti porážek, v Monte Carlu prohrál s Nicolásem Jarrym a v Banja Luce s Laslem Djerem.

Cesta turnajem

V Madridu se zase chytl. Po Hugovi Gastonovi nepovolil set ani světové patnáctce Hubertovi Hurkaczovi, v osmifinálovém maratonu po třech a půl hodinách udolal domácího Alejandra Davidoviche a ve čtvrtfinále si snadno poradil s lucky loserem Danielem Altmaierem.

Historie na Mutua Madrid Open

Letošní start je jeho šestým. Při třech předchozích vypadl nejpozději ve druhém kole a v letech 2017-18 tu uhrál čtvrtfinále a osmifinále. Semifinále je tak jeho novým maximem.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 11-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 18-37)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 2-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 8-9)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Borna Čorič - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (1K), Banja Luka (2K)

Cesta turnajem: volný los, Gaston (6-3 6-3), (12) Hurkacz (7-6 6-3), (29) Davidovich (6-7 6-3 7-6), Altmaier (6-3 6-3)



Jan-Lennard Struff (65.) - Aslan Karacev (121.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Jan-Lennard Struff je teprve třetím lucky loserem v semifinále turnajů Masters (od roku 1990). Aby to bylo ještě zajímavější, střetne se v něm se svým přemožitelem z kvalifikace Aslanem Karacevem. Oba nastoupí ke svému premiérovému semifinálovému duelu na největších podnicích ATP. Jediný předchozí souboj sehráli před několika dny právě tady v kvalifikačních bojích.

Třiatřicetiletý Struff zvládl čtvrtfinále na Masters na třetí pokus. Rodák z Warsteinu má v semifinálových bojích na této úrovni katastrofální úspěšnost 1-8, jediné finále si zahrál předloni v Mnichově. Navíc ho čeká premiérové semifinále na akcích vyšších než ATP 250 a první od Petrohradu 2021. V pátek může navázat na jediného německého finalistu v historii tohoto podniku, dvojnásobného šampiona a loňského finalistu Alexandera Zvereva.

Karacev, který v Madridu dosáhl na své premiérové čtvrtfinále a zároveň semifinále na Masters, se naopak může pochlubit pozitivní bilancí 4-2 v semifinálových zápasech na hlavní tour. Letos v této fázi neuspěl v Puné, kde rodák z Vladikavkazu odehrál své první semifinále po roce. Jediným ruským finalistou a zároveň šampionem Mutua Madrid Open je Marat Safin (2004, hrálo se na tvrdém povrchu v hale).

Od předchozího měření sil se mohlo leccos změnit. Struff totiž vyhrál následujících pět zápasů, ve čtvrtfinále si vyšlápl na Stefanose Tsitsipase a mohl by si proti Karacevovi věřit, ačkoli s ním v kvalifikaci jasně prohrál. Sám Karacev se ale v hlavní soutěži rozjel a vyřadil mimo jiné Alexe de Minaura a Daniila Medveděva. Šance jsou vyrovnané a pro oba se jedná o jedinečnou příležitost dosáhnout na největší finále v kariéře. Rusovi by mohla k postupu pomoct mnohem lepší bilance v semifinále na nejvyšším okruhu.

Tip na vítěze: Aslan Karacev

Aktuální forma

Struff si v posledních letech procházel krizí, ovšem letos je zase zpět ve formě. V aktuálním roce posbíral už 33 výher, což je více než v posledních třech sezonách. Přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšší tour se poprvé dostal na Masters v Indian Wells a to samé se mu povedlo i na podniku stejné kategorie v Miami. Zatímco v Mnichově i Marrákeši ztroskotal v prvním kole, na Masters v Monte Carlu to dotáhl z kvalifikace až do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Ve finále kvalifikace jasně prohrál s Aslanem Karacevem, ale dostal druhou šanci. V hlavní fázi dokonale využil příznivého losu a postupně vyřadil Lorenza Sonega, Bena Sheltona, Dušana Lajoviče a Pedra Cachína, poslední tři jmenované ve třech setech. Další třísetovou bitvu zvládl ve čtvrtfinále, v němž zaskočil bývalého finalistu a loňského semifinalistu Stefanose Tsitsipase.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu startuje počtvrté a nikdy předtím nepřešel přes druhé kolo.

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 33-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 11-4

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 17-6 (kariérní 323-178)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 1-8)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jan-Lennard Struff - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K), Monte Carlo (ČF), Mnichov (1K)

Cesta turnajem: Sonego (6-3 6-1), (32) Shelton (4-6 7-6 7-5), Lajovič (6-7 6-3 6-3), Cachín (7-6 6-7 6-3), (4) Tsitsipas (7-6 5-7 6-3)

Aktuální forma

Karacev zahájil sezonu postupem do semifinále v Puné, ovšem na dalších šesti turnajích včetně jednoho challengeru nedokázal postoupit přes první kolo hlavní soutěže. O něco lépe si vedl semifinalista předloňského Australian Open na své poslední akci v Mnichově, kde pokračoval v antukovém jaru, prošel kvalifikací, vyřadil Daniela Altmaiera a ve druhém kole nestačil na pozdějšího finalistu Botice van de Zandschulpa.

Cesta turnajem

V Madridu prožívá znovuzrození a zajistil si návrat do Top 100 pořadí. Včetně kvalifikace tu zvládl už sedm zápasů a ztratil v nich dohromady jediný set. V hlavní fázi porazil Lasla Djereho, Botice van de Zandschulpa, Alexe de Minaura, bývalou světovou jedničku Daniila Medveděva i rozjetého Zhizhen Zhanga.

Historie na Mutua Madrid Open

Při předloňském debutu prošel do osmifinále, loni se loučil hned v prvním kole.

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Puné (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-3 (kariérní 32-34)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Aslan Karacev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: Djere (7-6 7-5), (23) van de Zandschulp (6-2 7-5), (16) de Minaur (6-3 4-6 6-4), (2) Medveděv (7-6 6-4), Zhizhen Zhang (7-6 6-4)