11. den v Melbourne: Muchová proti Bradyové zabojuje o finále, Serena se utká s Ósakaovou, Djokoviče čeká senzace Karacev

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (25-ČR) - Bradyová (22-USA) | Rod Laver Arena (5:30 SEČ) • Semifinále dvouhry žen • Ósakaová (3-Jap.) - S. Williamsová (10-USA) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ) • Semifinále dvouhry mužů • Djokovič (1-Srb.) - Karacev (Rus.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (27.) - Jennifer Bradyová (24.) | Rod Laver Arena (5:30 SEČ)

Karolína Muchová bude hrát své premiérové grandslamové semifinále a pokusí se v něm navázat na senzační skalp světové jedničky Ashleigh Bartyové. Její soupeřkou bude Jennifer Bradyová, která postupem mezi nejlepší kvarteto vyrovnala své grandslamové maximum (US Open 2020). Jediný dosavadní souboj se odehrál předloni na antuce v Praze, Muchová zvítězila v tie-breaku rozhodující sady.

Čtyřiadvacetiletá Muchová bude bojovat o své třetí kariérní finále na hlavním okruhu, první mimo nejnižší podniky WTA 250 (Praha a Soul 2019). V případě vítězství se stane první českou grandslamovou finalistkou po necelých dvou letech (French Open 2019, Markéta Vondroušová), konkrétně na Australian Open by měl český tenis ve finále zastoupení přesně po dvou letech (Petra Kvitová, 2019). O rok starší Bradyová si své jediné dosavadní finále zahrála loni v srpnu v Lexingtonu a domácí turnaj vyhrála.

Bradyová má od začátku loňské sezony životní formu a už pošesté postoupila do semifinále, pokaždé na tvrdém povrchu. I proto bude favoritkou. Muchová také na turnaji ztratila jediný set, ale její výkony nebyly tak suverénní a vyrovnané jako ty, které předvedla její dnešní soupeřka. Bradyová už má navíc s grandslamovým semifinále zkušenost.

Tip: Bradyová ve třech setech

Aktuální forma

Muchová hraje po mizérii v loňské sezoně podstatně lépe, ale letos se jí na paty zpočátku lepila smůla. V Abú Zabí nenastoupila k utkání druhého kola, jelikož musela po kontaktu s nakaženou osobou do izolace. Na generálce v Melbourne kvůli zranění břišního svalu odstoupila před čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na úvodním grandslamu sezony neztratila set s Jelenou Ostapenkovou, Monou Barthelovou (poprvé postoupila do třetího kola), Karolínou Plíškovou, přestože s českou jedničkou ve druhé sadě prohrávala 0-5, ani Elise Mertensovou, ačkoli Belgičanka v úvodním dějství vedla už 4-0 a 5-2 se dvěma brejky v zádech. Další senzační obrat předvedla ve čtvrtfinále, v němž prohrávala už 1-6 0-2 se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Historie na Australian Open

Muchová hraje Australian Open potřetí. Při svém předloňském debutu skončila hned v prvním kole, loni o kolo dále na raketě CiCi Bellisové.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 2-2)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Karolína Muchová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ostapenková (7-5 6-2), Barthelová (6-4 6-1), (6) Kar. Plíšková (7-5 7-5), (18) Mertensová (7-6 7-5), (1) Bartyová (1-6 6-3 6-2)

Aktuální forma

Bradyová sice do letošní sezony vstoupila porážkou, nicméně od té doby hraje skvěle a úspěšně navazuje na fantastický loňský rok. Na přípravném turnaji v Melbourne Parku bez ztráty setu došla do semifinále, v němž nestačila na překvapení letošního australského léta Ann Liovou.

Cesta turnajem

Na Australian Open své soupeřky zatím jasně přehrává. Šanci nedala Aljoně Bolšovové, Madison Brengleové, kterým nenabídla jediný brejkbol, Kaje Juvanové ani Donně Vekičové. Ve čtyřech zápasech jen dvakrát ztratila podání. Nejvíce práce měla ve čtvrtfinále, v derby s Jessicou Pegulaovou ztratila první set na turnaji, ale následující dva vyhrála jednoznačně.

Historie na Australian Open

Bradyová v Melbourne Parku debutovala v roce 2017 a z kvalifikace se dostala až do osmifinále. Při dalších dvou startech v hlavní soutěži ovšem nepřešla přes první kolo, loni v něm vypadla se Simonou Halepovou.

Jennifer Bradyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (semifinále)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 5-10)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Jennifer Bradyová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 3 (semifinále)

Cesta turnajem: Bolšovová (6-1 6-3), Brengleová (6-1 6-2), Juvanová (6-1 6-3), (28) Vekičová (6-1 7-5), Pegulaová (4-6 6-2 6-1)



• Semifinále dvouhry žen •

Naomi Ósakaová (3.) - Serena Williamsová (11.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Trojnásobná grandslamová vítězka, předloňská šampionka a úřadující vítězka US Open Naomi Ósakaová si počtvrté v kariéře zahraje grandslamové semifinále a bude usilovat o protažení své stoprocentní úspěšnosti v této fázi grandslamových turnajů. Její soupeřkou bude sedminásobná šampionka Australian Open a majitelka 23 grandslamových vavřínů Serena Williamsová, která stále usiluje o vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 o 16 let mladší Ósakaová.

Třiadvacetiletá Ósakaová bude usilovat o své jubilejní desáté finále, čtvrté grandslamové. Devětatřicetiletá Williamsová zaútočí na 99. finálovou účast, 34. na největších podnicích a první od loňského ledna, kdy triumfovala v Aucklandu.

Ósakaová neprohrála už 19 zápasů v řadě a poslední turnajovou porážku utrpěla loni právě na Australian Open. Skvělou fazónu má letos v Melbourne Parku i Williamsová a je nejvíce fit po porodu. Mírnou favoritkou je Ósakaová a zaslouženě. Nebylo by však překvapením, kdyby tentokrát svou sílu na grandslamech ukázala Williamsová a prošla do sobotního finále. V Melbourne navíc v semifinále (8-0) nikdy neprohrála.

Tip: Ósakaová ve třech setech

Aktuální forma

Ósakaová se momentálně veze na vítězné vlně 19 zápasů. Japonka poslední porážku na turnajích zaznamenala loni ve třetím kole právě na Australian Open. Bývalá světová jednička startovala na jedné z generálek a poradila si s Alizé Cornetovou, Katie Boulterovou i Irinou Beguovou. K semifinále kvůli menšímu, ale nijak vážnému zranění nenastoupila.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradila s Anastasií Pavljučenkovovou, Caroline Garciaovou i Ons Džabúrovou. V osmifinále po obratu a dvou odvrácených mečbolech zdolala výborně hrající Garbiñe Muguruzaovou. Ve čtvrtfinále povolila jen čtyři hry nejstarší debutantce ve čtvrtfinále grandslamů v open éře Su-Wei Hsieh.

Historie na Australian Open

Ósakaová hraje na Australian Open pošesté a potřetí je ve druhém týdnu. Nejlépe si vedla předloni, kdy ve finále porazila Petru Kvitovou. Loňská obhajoba titulu pro ni skončila ve třetím kole po porážce s Cori Gauffovou.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 17-12)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-0)

Naomi Ósakaová - Australian Open

Kariérní bilance: 20-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (6-1 6-2), Garciaová (6-2 6-3), (27) Džabúrová (6-3 6-2), (14) Muguruzaová (4-6 6-4 7-5), Su-Wei Hsieh (6-2 6-2)

Aktuální forma

Williamsová letos ještě nezaznamenala porážku. Na generálce v Melbourne Parku se dostala do semifinále, k němuž kvůli zranění pravého ramene nenastoupila.

Cesta turnajem

Přemožitelku zatím nenašla ani na Australian Open, kde bez ztráty setu vyřadila Lauru Siegemundovou, Ninu Stojanovičovou i Anastasii Potapovovou a v osmifinále ve třech setech zdolala skvěle hrající Arynu Sabalenkovou. Ve čtvrtfinále ve dvou setech porazila světovou dvojku Simonu Halepovou.

Historie na Australian Open

Williamsová hraje své jubilejní dvacáté Australian Open a v minulosti se jen čtyřikrát nedostala do druhého hracího týdne, naposledy loni, kdy ve třetím kole senzačně prohrála s Qiang Wang. Celkem osmkrát byla ve finále a sedmkrát uspěla.

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 176-71)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 33-6)

Serena Williamsová - Australian Open

Kariérní bilance: 92-12

Nejlepší výsledek: vítězka (2003, 2005, 2007, 2009 - 2010, 2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 8-0

Generálka: Melbourne 2 (semifinále)

Cesta turnajem: Siegemundová (6-1 6-1), Stojanovičová (6-3 6-0), Potapovová (7-6 6-2), (7) Sabalenková (6-4 2-6 6-4), (2) Halepová (6-3 6-3)



• Semifinále dvouhry mužů •

Novak Djokovič (1.) - Aslan Karacev (114.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Vítěz posledních dvou ročníků a světová jednička Novak Djokovič bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu, útoku na celkově devátý triumf v Melbourne Parku a 18. grandslamový vavřín proti senzaci letošního ročníku Australian Open Aslanovi Karacevovi, který prožívá pohádkový debut v hlavní soutěži grandslamů. Bude se jednat o premiérový souboj.

Třiatřicetiletý Djokovič bude bojovat o své celkově 117. finále, 28. grandslamové a deváté v Melbourne. Sedmadvacetiletý Karacev ještě nikdy předtím na hlavním okruhu nepřešel přes druhé kolo. Rodák z Moskvy se může stát prvním ruským finalistou Australian Open od triumfu Marata Safina v roce 2005 a prvním ruským grandslamovým finalistou od US Open 2019 (Daniil Medveděv).

Djokovič paradoxně až v semifinále narazí na svého žebříčkově nejslabšího soupeře na turnaji. Pokud srbský tenista v Melbourne Parku přešel přes čtvrtfinále, vždy nakonec dokráčel k titulu. Tohle pravidlo by Karacev ohrozit neměl, i když hraje v životní formě. Na zkušeného a také velmi dobře hrajícího Djokoviče by to stačit nemělo.

Tip: Djokovič ve třech setech

Aktuální forma

Djokovič do letošní sezony stejně jako do té loňské vstoupil v ATP Cupu. Ve dvouhře si sice svou neporazitelnost udržel, když zdolal Denise Shapovalova a po obratu Alexandera Zvereva, nicméně Srbsko skončilo už ve skupině a loňské prvenství neobhájilo.

Cesta turnajem

Na Australian Open největší favorit začal suverénním vítězstvím nad svým oblíbeným soupeřem Jérémym Chardym, ve druhém kole ztratil set se skvěle hrajícím Francesem Tiafoem a ve třetím kole si zranil břišní sval a s Taylorem Fritzem musel do rozhodující sady. V osmifinále vyhrál i svůj 12. souboj s Milosem Raonicem, tentokrát ve čtyřech setech. Stejný počet setů potřeboval ve čtvrtfinále proti Alexanderovi Zverevovi.

Historie na Australian Open

Djokovič je s osmi triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne startuje posedmnácté a v minulosti se pouze třikrát nedostal do druhého týdne. Pokud přešel přes čtvrtfinále, pak to vždy dotáhl až k titulu.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 161-27)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 27-11)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 80-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-20)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance v semifinále: 8-0

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Chardy (6-3 6-1 6-2), Tiafoe (6-3 6-7 7-6 6-3), (27) Fritz (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2), (14) Raonic (7-6 4-6 6-1 6-4), (6) A. Zverev (6-7 6-2 6-4 7-6)

Aktuální forma

Karacev loni po restartu sezony zazářil na českých challengerech, rozehrál se do životní formy a díky ní má jistotu, že se v novém vydání žebříčku poprvé objeví v elitní stovce, a dokonce padesátce žebříčku ATP. Ruský tenista s přehledem vyhrál všechny tři zápasy v Dauhá a poprvé prošel kvalifikací grandslamového turnaje.

Cesta turnajem

V hlavní soutěži nedal šanci Gianlucovi Magerovi, smetl Jegora Gerasimova a suverénně a bez ztráty setu přehrál i světovou devítku Diega Schwartzmana. V osmifinále proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu se Rusovi zpočátku nedařilo a prohrával už 0-2 na sety, přesto slavil postup. Ve čtvrtfinále vyřadil zraněného Grigora Dimitrova.

Historie na Australian Open

Sedmadvacetiletý Karacev v hlavní soutěži grandslamů účinkuje poprvé.

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Aslan Karacev - Australian Open

Kariérní bilance: 5-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Mager (6-3 6-3 6-4), Gerasimov (6-0 6-1 6-0), (8) Schwartzman (6-3 6-3 6-3), (20) Auger-Aliassime (3-6 1-6 6-3 6-3 6-4), (18) Dimitrov (2-6 6-4 6-1 6-2)