11. den Wimbledonu: Vondroušová zabojuje proti Svitolinové o finále, Jabeurová vyzve Sabalenkovou

Semifinále žen

Markéta Vondroušová (42.) - Elina Svitolinová (76.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Markéta Vondroušová s odřenýma ušima zvládla i své druhé grandslamové čtvrtfinále, po parádní otočce v rozhodujícím dějství přemohla nasazenou čtyřku Jessicu Pegulaovou. S Američankou prohrávala v závěrečném setu o brejk, ale po pauze kvůli zatažení střechy se rozjela, otočila manko 1:4 a zvítězila 6:4, 2:6, 6:4.

Ještě na začátku června neměla na kontě jediný odehraný souboj s hráčkami TOP 20 na trávě. V letošním ročníku Wimbledonu ovšem porazila hned dvě takto vysoko postavené soupeřky. Teď má velmi blízko ke druhému grandslamovému finále, na French Open 2019 po cestě do něj coby teenagerka neztratila jediný set, ale ve finále uhrála jen čtyři gamy s Ashleigh Bartyovou.

Na londýnském pažitu porazila ve dvou setech nasazené dvanáctku Veroniku Kuděrmetovovou a dvacítku Donnu Vekičovou a rozhodující sadu potřebovala až v posledních dvou kolech, v osmifinále otočila derby s turnajovou dvaatřicítkou Marií Bouzkovou. Letos vyhrála na travnatých dvorcích sedm z osmi utkání, ačkoli v minulosti zvládla jen dvě ze 12 v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě.

Bývalá světová čtrnáctka, která si loni touto dobou procházela nakonec půlroční zdravotní pauzou, dosud na hlavním okruhu triumfovala pouze jednou, a to na halových betonech ve švýcarském Bielu v roce 2019. Na finálovou účast na této úrovni čeká od zisku stříbra na olympiádě v Tokiu 2021, přestože od té doby hrála pětkrát semifinále.

V open éře je 24letá Češka teprve sedmou levačkou v semifinále Wimbledonu, v posledních 28 letech se dostaly do finále pouze Petra Kvitová a Angelique Kerberová. Zároveň je třetí hráčkou v otevřené éře, která do semifinále nejslavnějšího turnaje prošla přes čtyři nasazené tenistky (Jie Zheng 2008 a Barbora Strýcová 2019, obě prohrály).

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 29:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:3 (kariérní 45:26)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 5:6)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Berlín (ČF)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:2, 7:5), (12) Kuděrmetovová (6:3, 6:3), (20) Vekičová (6:1, 7:5), (32) Bouzková (2:6, 6:4, 6:3), (4) Pegulaová (6:4, 2:6, 6:4)

Elina Svitolinová se postarala o senzaci, když vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, jež se do čtvrtfinále Wimbledonu podívala poprvé. V úvodním dějství prohrávala už 3:5, ale pak začala využívat chyb z forhendu soupeřky a také jejího slabšího druhého servisu a jednu z největších favoritek po téměř třech hodinách udolala 7:5, 6:7, 6:2.

Svou bilanci se světovými jedničkami tak upravila na 7:6 a připsala si jejich první skalp po více než pěti letech. Tímto vítězstvím zajistila Wimbledonu první nenasazenou finalistku od roku 1963, kdy ve finále pět let před startem otevřené éry neuspěla nyní legendární a tehdy 19letá Billie Jean Kingová.

V posledních čtyřech zápasech musela do tie-breaku či rozhodujícího setu, případně se nevyhnula obojímu. Po zraněné pětinásobné šampionce Venus Williamsové (6:4, 6:3) přehrála nasazenou #28 Elise Mertensovou (6:1, 1:6, 6:1), Sofii Keninovou (7:6, 6:2) a Viktorii Azarenkovou (v super tie-breaku), s níž prohrála všech pět předchozích soubojů.

Osmadvacetiletá Ukrajinka vracející se po mateřské pauze uspěla ve 13 z posledních 15 duelů, což zahrnuje triumf ve Štrasburku a také čtvrtfinále French Open. V tuto chvíli je teprve třetí hráčkou, která vyřadila na jednom majoru čtyři grandslamové šampionky, a to po Sereně Williamsové (US Open 1999) a Justine Heninové (French Open 2005). Obě získaly titul.

Za sebou má dvě grandslamová semifinále, obě absolvovala v sezoně 2019. Ve Wimbledonu prohrála za 73 minut 1:6, 3:6 se Simonou Halepovou a na US Open za 70 minut 3:6, 1:6 se Serenou Williamsovou. V open éře se do finále majorů probojovaly jen dvě divoké karty: Kim Clijstersová na US Open 2009 a Justine Heninová na Australian Open 2010.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 17:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 6:4 (kariérní 155:138)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 20:23)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Elina Svitolinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 16:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Birmingham (1K)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6:4, 6:3), (28) Mertensová (6:1, 1:6, 6:1), Keninová (7:6, 6:2), (19) Azarenková (2:6, 6:4, 7:6), (1) Šwiateková (7:5, 6:7, 6:2)

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 2:3, ale vyhrála poslední dvě střetnutí ve čtvrtfinále v Římě 2020 a v semifinále na olympiádě v Tokiu 2021. Zatímco Svitolinová je nyní dvojnásobnou semifinalistkou Wimbledonu, Vondroušová v minulosti vyhrála v All England Clubu jen jeden z pěti zápasů. Šance jsou vyrovnané.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Ons Jabeurová (6.) - Aryna Sabalenková (2.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Ons Jabeurová sehrála ve čtvrtfinále reprízu loňského finále s Jelenou Rybakinovou a její pokus o odvetu byl úspěšný. Loni s Kazachstánkou prohrála z vedení setu. Tentokrát ale sama zdárně otočila nepříznivý vývoj, ačkoli v úvodním dějství nevyužila setbol. V těch následujících však zlikvidovala všech pět brejkbolů (6:7, 6:4, 6:1).

Poslední tři duely odehrála na centrálním dvorci, předtím přemohla 3:6, 6:3, 6:4 Biancu Andreescuovou a smetla 6:0, 6:3 chybující dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou. Pokud zvládne i čtvrteční utkání, stane se teprve čtvrtou ženou, která na jednom majoru vyřadí čtyři grandslamové vítězky (Elině Svitolinové už se to letos ve Wimbledonu povedlo).

Ani 28leté Tunisance se zpočátku v tomto dějišti nedařilo, před vypuknutím pandemie koronaviru tady slavila jen jedno vítězství. Od začátku předloňského roku však v All England Clubu vyhrála 15 ze 17 odehraných zápasů a ve stejném období urvala na svou stranu 27 ze 32 duelů napříč travnatými dvorci.

Z letošních semifinalistek je jedinou, jež už triumfovala na trávě. Přemožitelku nenašla v Birminghamu 2021 (premiérový titul na této úrovni) ani v Berlíně 2022. Do Wimbledonu sice nedorazila v dobré formě, jelikož na generálkách vyhrála jen jedno ze tří utkání, nicméně znovu ukazuje svou sílu na nejslavnějším turnaji.

Bývalá světová dvojka zvládla obě předchozí grandslamová semifinále, loni ve Wimbledonu porazila Tatjanu Mariaovou a o pár měsíců později na US Open přehrála Caroline Garciaovou. Je důležité zmínit, že ještě nikdy nenašla recept na zástupkyni TOP 2 žebříčku, pokud nepočítáme skreč Simony Halepové v Pekingu 2018.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 21:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:1 (kariérní 14:21)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Bilance v semifinále: 1:2 (kariérní 11:5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF)

Ons Jabeurová - Wimbledon

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Frechová (6:3, 6:3), Zhuoxuan Bai (6:1, 6:1), Andreescuová (3:6, 6:3, 6:4), (9) Kvitová (6:0, 6:3), (3) Rybakinová (6:7, 6:4, 6:1)

Aryna Sabalenková je podruhé v kariéře v semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtfinále narazila na Madison Keysovou, na trávě letos neporaženou šampionku poslední generálky v Eastbourne. Ve druhé sadě prohrávala 2:4 a 0:40, ale i díky sérii 12 vyhraných fiftýnů nakonec set na dvorci číslo jedna otočila a zvítězila 6:2, 6:4.

Jedná se o její šestý skalp TOP 20 na britských pažitech a ve čtvrtek bude usilovat o své třetí finále na travnatých dvorcích. V souboji o titul neuspěla v Hertogenboschi 2022 ani Eastbourne 2018. Aktuální světová dvojka, která se nemohla zúčastnit loňského ročníku Wimbledonu, se v případě postupu do finále stane zbrusu novou světovou jedničkou.

Už teď je jasné, že za celý turnaj nenarazí na žádnou grandslamovou šampionku, nicméně čtyři z pěti utkání po cestě do semifinále zvládla bez ztráty setu. Pětadvacetiletá Běloruska měla dosud nejvíce práce ve druhém kole s Varvarou Gračovovou, ruskou rodačku reprezentující Francii zdolala 2:6, 7:5, 6:2.

V All England Clubu účinkuje popáté v kariéře. Při úvodních třech účastech dosáhla dohromady jen na jednu výhru, ale předloni se probojovala až do semifinále a podlehla v něm 7:5, 4:6, 4:6 Karolíně Plíškové. Celkově má v semifinále grandslamových podniků úspěšnost 1:4, dál se dostala pouze letos v lednu v Melbourne, kde triumfovala.

Po postupu do semifinále se stala první hráčkou od Sereny Williamsové v roce 2015, která má v jednom roce na grandslamech bilanci 17:1. V letošním ročníku Wimbledonu nastřílela nejvíce es (35) a v aktuální sezoně se dělí o první místo v počtu titulů (3). Se semifinále grandslamů už má dost zkušeností, do této fáze došla už při čtvrtém vystoupení na majorech v řadě.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); French Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 40:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:2 (kariérní 26:26)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 1:4)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 23:13)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF)

Aryna Sabalenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Udvardyová (6:3, 6:1), Gračovová (2:6, 7:5, 6:2), Blinkovová (6:2, 6:3), (21) Alexandrovová (6:4, 6:0), (25) Keysová (6:2, 6:4)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 3:1. Aktérky se potkaly už na všech površích a Běloruska měla navrch v posledních třech soubojích. To zahrnuje dvousetové vítězství předloni ve čtvrtfinále právě ve Wimbledonu a také těsnou výhru 3:6, 7:6, 7:5 na loňském Turnaji mistryň v Texasu, kde byla dva míčky od dvousetové porážky.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Finále mixu

/ L. Kičenoková / M. Pavič - / Y. Xu / J. Vliegen | Centre Court (17:30 SELČ)

Už ve čtvrtek je na programu první finále. O trofej ve smíšené čtyřhře se utkají turnajové sedmičky Ljudmila Kičenokovová, Mate Pavič s nenasazenými Yi-Fan Xu a Joranem Vliegenem. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Kičenoková s Pavičem spolu hrají podruhé, před šesti lety právě ve Wimbledonu vypadli ve čtvrtfinále. Už ve druhém kole letošního ročníku nejslavnějšího turnaje odvraceli mečbol. Třicetiletá Ukrajinka odehraje své první grandslamové finále napříč všemi disciplínami a zabojuje o svůj devátý titul v deblových soutěžích. Stejně starý Pavič má na kontě 35 trofejí z mužské čtyřhry, z toho tři grandslamové, a v mixu triumfoval na Australian Open 2018 a US Open 2016.

Cesta turnajem

1K: Katóová/Gillé (6:3, 7:5)

2K: Peraová/Mektič (6:7, 7:6, 7:6)

ČF: Danilinová/Mahut (6:3, 6:4)

SF: Nichollsová/O'Mara (7:6, 4:6, 6:3)





Vliegen a Yi-Fan Xu spojili síly poprvé a také oni byli jediný míček od vyřazení, a to hned třikrát v úvodním kole. Čtyřiatřicetiletá Číňanka vlastní 12 deblových vavřínů a bude se snažit na třetí pokus vyhrát grandslamové finále (čtyřhra žen ve Wimbledonu 2019 a na US Open 2020). O to samé se pokusí 30letý Belgičan (nezdary ve čtyřhře mužů na letošním French Open a v mixu na loňském French Open), který má doma sedm titulů.

Cesta turnajem

1K: Krawczyková/N. Skupski (4:6, 7:6, 6:4)

2K: Boulterová/de Minaur (6:3, 4:6, 7:6)

ČF: L. Chan/Dodig (7:6, 6:2)

SF: Sutjiadiová/Middelkoop (6:1, 3:6, 6:3)