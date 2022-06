12. den na French Open: O finále se utkají Šwiateková s Kasatkinovou a Trevisanová s Gauffovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Kasatkinová (20-) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) Trevisanová (It.) - Gauffová (18-USA) | Court Philippe-Chatrier (16:30 SELČ) • Finále mixu • Eikeriová/Vliegen (Nor./Belg.) - Šibaharaová/Koolhof (2-Jap./Niz.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)



• Semifinále žen •

Iga Šwiateková (1.) - Darja Kasatkinová (20.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Iga Šwiateková má na kontě už 33 výher v řadě a je jedinou semifinalistkou letošního French Open, která v této fázi grandslamových turnajů nedebutuje. Světová jednička, největší favoritka a předloňská šampionka se o finále utká s Darjou Kasatkinovou. Bývalou vítězku místní juniorky letos potkává už počtvrté, ve všech třech duelech dominovala a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Jednadvacetiletá Šwiateková má v semifinálových bojích velmi solidní bilanci 9-3. Rodačka z Varšavy dnes zaútočí na své jubilejní desáté finále, už šesté v letošní sezoně a druhé na grandslamových turnajích. Semifinále na majorech si zahraje potřetí, letos neuspěla na Australian Open. V open éře je jedinou polskou finalistkou a zároveň šampionkou antukového podniku velké čtyřky.

Pětadvacetiletá Kasatkinová bude rovněž usilovat o své desáté finále, na něj čeká od loňského srpna. Od té doby prohrála všechna tři semifinále (vše letos) a zhoršila si bilanci v této fázi na 9-7. Rusko může mít druhým rokem po sobě zastoupení ve finále French Open, loni o titul bojovala Anastasia Pavljučenkovová. Poslední ruskou šampionkou je Maria Šarapovová (2014). V posledních 25 letech se jen dvě juniorské šampionky dostaly i do finále dvouhry žen (Justine Heninová a Simona Halepová).

Šwiateková na svou dnešní soupeřku umí a stále platí, že je jasnou favoritkou na letošní triumf v areálu Rolanda Garrose. Kasatkinová sice letos v Paříži ještě neztratila set, nicméně Šwiatekovou by neměla i kvůli posledním třem soubojům ohrozit.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková začala sezonu pod novým koučem a v Adelaide i na Australian Open se dostala do semifinále. Po překvapivé porážce s Jelenou Ostapenkovou ve druhém kole v Dubaji zatím přemožitelku nenašla a kralovala v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu i Římě, a navíc se ztrátou jediného gamu zvládla obě utkání v kvalifikaci Billie Jean King Cupu.

Cesta turnajem

V Paříži v dominanci pokračuje. Kvalifikantce Lesje Curenkové i zkušené Alison Riskeové povolila pouhé dvě hry, problémy měla až s Dankou Koviničovou a také v osmifinále s Qinwen Zheng, se kterou ztratila úvodní set. Ve čtvrtfinále nicméně nedala šanci Jessice Pegulaové.

Historie na French Open

Při všech třech účastech postoupila do druhého týdne, po osmifinále v roce 2019 tu předloni získala svůj vůbec první titul a loni vypadla ve čtvrtfinále.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (T)

Bilance: 42-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 14-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 12-1 (kariérní 23-14)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-1)

Bilance v semifinále: 5-2 (kariérní 9-3)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 19-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Řím (T)

Cesta turnajem: Curenková (6-2 6-0), Riskeová (6-0 6-2), Koviničová (6-3 7-5), Qinwen Zheng (6-7 6-0 6-2), (11) Pegulaová (6-3 6-2)

Aktuální forma

Kasatkinová měla skvělý vstup i do letošní sezony, na obou australských generálkách došla do semifinále a na Australian Open do třetího kola. Na další čtvrtfinálovou účast ale čekala čtyři měsíce, v Římě po cestě mezi nejlepší kvarteto vyřadila Leylah Fernandezovou či Paulu Badosaovou a až v souboji o finále ji těsně zastavila Ons Džabúrová.

Cesta turnajem

V Paříži zatím dominuje, set neztratila s Rebeccou Šramkovou, Fernandou Contrerasovou, Shelby Rogersovou ani nasazenými Camilou Giorgiovou a Veronikou Kuděrmetovovou.

Historie na French Open

Při všech šesti předchozích účastech zvládla první kolo, ale jen jednou se podívala do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále z roku 2018.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (SF)

Bilance: 23-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-6 (kariérní 16-32)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-3 (kariérní 9-7)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Darja Kasatkinová - French Open

Kariérní bilance: 17-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Madrid (OF), Řím (SF)

Cesta turnajem: Šramková (6-2 6-0), Contrerasová (6-0 6-3), Rogersová (6-3 6-2), (28) Giorgiová (6-2 6-2), (29) Kuděrmetovová (6-4 7-6)



Martina Trevisanová (59.) - Cori Gauffová (23.) | Court Philippe-Chatrier (16:30 SELČ)

Martina Trevisanová i Cori Gauffová dnes nastoupí ke svému premiérovému semifinále na grandslamových turnajích. Gauffová může Trevisanové vrátit předloňskou porážku právě z tohoto dějiště a srovnat vzájemnou bilanci na 1-1.

Osmadvacetiletá Trevisanová si své jediné předchozí semifinále na nejvyšším okruhu zahrála před necelými dvěma týdny na antuce v Rabatu a nakonec získala svůj první titul. V open éře je rodačka z Florencie teprve třetí italskou semifinalistkou French Open (Francesca Schiavoneová 2010-11 a Sara Erraniová 2012). V tenisové historii hrály grandslamové finále pouze čtyři italské tenistky, kromě zmíněných Schiavoneové a Erraniové se v souboji o titul na US Open 2015 střetly Flavia Pennettaová a Roberta Vinciová.

Stoprocentní úspěšnost ve finále na hlavní tour má také 18letá Gauffová. Rodačka z floridského Delray Beach zvládla souboj o trofej před třemi lety v linecké hale i loni na antuce v Parmě, nicméně v semifinálových bojích má naopak negativní bilanci 2-4. Za posledních deset let mohou mít Spojené státy zastoupení ve finále French Open už pošesté, naposledy o titul bojovala Sofia Keninová (2020).

Obě aktérky v Paříži předvádí parádní výkony a i Trevisanová mohla mezi nejlepší osmičku projít bez ztráty jediného setu, pokud by ve druhé sadě čtvrtfinálového souboje s Leylah Fernandezovou využila mečbol. Gauffová je celkem jasnou favoritkou, ale jednoduché to mít nebude, jelikož Trevisanová je levačka a obzvláště na antuce je její hra nepříjemná. Navíc se jí v areálu Rolanda Garrose znovu daří a tři z pěti zápasů zakončila s pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Aktuální forma

Trevisanová po šokujícím čtvrtfinále na French Open 2020 úplně odpadla, loni se dokonce vrátila na nižší okruh ITF. V posledních týdnech se však zvedla a teď je v žebříčku nejvýše v kariéře. Její aktuální 10zápasová neporazitelnost začala v minulém týdnu v Rabatu, kde si nakonec i díky skalpu Garbiñe Muguruzaové došla pro svůj premiérový titul z turnajů WTA.

Cesta turnajem

V Paříži v životní formě pokračuje, šanci nedala Harriet Dartové, Magdě Linetteové ani Darje Savilleové, v osmifinále ve dvou těsných setech přetlačila nebezpečnou Aljaksandru Sasnovičovou a ve čtvrtfinále ve třech setech zdolala Leylah Fernandezovou.

Historie na French Open

Po čtvrtfinále ročníku 2020, kdy debutovala v hlavní soutěži, loni skončila ve druhém kole.

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (T)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (T)

Bilance: 20-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 13-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 4-7)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Martina Trevisanová - French Open

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Madrid (Q), Řím (1K), Rabat (T)

Cesta turnajem: Dartová (6-0 6-2), Linetteová (6-3 6-2), Savilleová (6-3 6-4), Sasnovičová (7-6 7-5), (17) Fernandezová (6-2 6-7 6-3)

Aktuální forma

Gauffová letos nemá nejlepší formu a v předchozím průběhu aktuální sezony se mezi nejlepší kvarteto podívala pouze jednou, a to v lednu na malém podniku v Adelaide. Alespoň čtvrtfinále si pak zahrála už jen na konci února v Dauhá. Na French Open přijela po osmifinálových účastech na velkých akcích v Madridu a Římě.

Cesta turnajem

V Paříži využila příznivého losu a zaváhání favoritek a bez ztráty setu si poradila s kvalifikantkou Rebeccou Marinovou, Alison Van Uytvanckovou, Kaiou Kanepiovou, Elise Mertensovou i krajankou a bývalou finalistkou Sloane Stephensovou.

Historie na French Open

V hlavní fázi debutovala předloni a vypadla ve druhém kole, loni ji ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Barbora Krejčíková.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (SF)

Bilance: 19-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-1 (kariérní 32-10)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Madrid (OF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Marinová (7-5 6-0), Van Uytvancková (6-1 7-6), Kanepiová (6-3 6-4), (31) Mertensová (6-4 6-0), Stephensová (7-5 6-2)



• Finále mixu •

/ U. Eikeriová / J. Vliegen - / E. Šibaharaová / W. Koolhof | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

První souboj o titul letošního French Open nabídne finále mixu, v němž se střetnou dvojice Ulrikke Eikeriová, Joran Vliegen a Ena Šibaharaová, Wesley Koolhof. Páry se potkávají poprvé.





Eikeriová s Vliegenem spolu hrají poprvé a ve třech ze čtyř zápasů museli otáčet nepříznivý vývoj. Pro 29letou Norku i o rok mladšího Belgičana se bude jednat o první grandslamové finále. Eikeriová má na kontě jediný deblový titul, Vliegen jich vlastní pět.

Cesta turnajem

1K: (6) Danilinová/Golubjov (4-6 6-3 10-5)

2K: Burelová/Gaston (6-4 6-3)

ČF: (4) Krawczyková/N. Skupski (2-6 7-6 10-8)

SF: Melicharová/Krawietz (1-6 7-6 10-7)





Rovněž Šibaharaová s Koolhofem absolvují první společný turnaj. Čtyřiadvacetiletá Japonka získala osm deblových titulů, ovšem finále majoru si zahraje poprvé. Třiatřicetiletý Koolhof byl ve finále grandslamových podniků jen jednou a na US Open 2020 v klasické čtyřhře, ve které slavil 11. triumfů, neuspěl.

Cesta turnajem

1K: Guarachiová/Rojer (3-6 6-4 10-6)

2K: Schuursová/Middelkoop (6-3 6-4)

ČF: Stosurová/Ebden (6-3 6-4)

SF: (3) Dabrowská/Peers (6-3 6-4)