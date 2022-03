12. den v Indian Wells: Finále obstarají Šwiateková se Sakkariovou a Nadal s Fritzem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Šwiateková (3-Pol.) - Sakkariová (6-Řec.) | Stadium 1 (21:00 SEČ) • Finále mužů • Nadal (4-Šp.) - Fritz (20-USA) | Stadium 1 (23:00 SEČ)



• Finále žen •

Iga Šwiateková (4.) - Maria Sakkariová (6.) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

Igu Šwiatekovou už dělí jen jedno vítězství od toho, aby v Indian Wells potvrdila roli největší favoritky a uhájila si svou letošní neporazitelnost na podnicích WTA 1000. Marii Sakkariovou, která po skalpu obhájkyně titulu Pauly Badosaové vylepšila svou mizernou semifinálovou bilanci, naopak čeká největší finále v kariéře. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Sakkariová.

Dvacetiletá Šwiateková absolvovala své první finále v Luganu 2019 a prohrála s Polonou Hercogovou. V následujících čtyřech však excelovala a neztratila set, premiérový titul získala na grandslamovém French Open a v posledních třech finále nadělila soupeřkám tři "kanáry" a dohromady jim povolila jen šest gamů. Na WTA 1000 zvládla obě finále, loni triumfovala v Římě a letos v Dauhá. V neděli se může stát první polskou šampionkou kalifornského turnaje, Agnieszka Radwaňská v roce 2014 ve finále nestačila na Flavii Pennettaovou. V posledních 25 letech se jen čtyřem tenistkám podařilo vyhrát pět turnajů na nejvyšší tour před dosažením věku 21 let.

Šestadvacetiletá Sakkariová má stále na kontě jediný triumf, který získala v roce 2019 na malé antukové akci WTA 250 v marockém Rabatu. Ve finále naopak neuspěla v San José 2018, loni v Ostravě ani letos v Petrohradu. V posledních dvou jí vždy trofej pro vítězku sebrala rozjetá Anett Kontaveitová, před měsícem v Petrohradu jen velmi těsně. Rodačka z Atén je první řeckou finalistkou nejprestižnějších turnajů WTA.

Vítězka tohoto střetnutí se stane novou světovou dvojkou a vylepší své žebříčkové maximum, poražená bude v pondělním vydání světového hodnocení figurovat hned za ní.

Sakkariová má sice ve vzájemné bilanci navrch 3-1, ovšem v posledním souboji před pár týdny v semifinále úvodní letošní "tisícovky" v Dauhá Šwiateková dominovala 6-4 6-3. Ve finále v kalifornské poušti je na rozdíl od katarské metropole favoritkou, měla by tuto roli potvrdit, protáhnout svou aktuální vítěznou sérii na 11 zápasů a jako první v letošní sezoně dosáhnout na metu 20 výher.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale pod vedením nového kouče se okamžitě rozjela. V Adelaide a na Australian Open uhrála semifinále, v Dubaji v tie-breaku rozhodující sady podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a suverénně ovládla úvodní letošní akci WTA 1000 v Dauhá. Letos má na kontě nejvíce výher na tour.

Cesta turnajem

V Indian Wells musela úvodní tři utkání otáčet, po prohrané první sadě jasně přehrála Anhelinu Kalininovou, Claru Tausonovou i bývalou finalistku Angelique Kerberovou. Loni přitom stejný počet úspěšných obratů zaznamenala za celou sezonu. Ve čtvrtfinále povolila jediný game domácí Madison Keysové a v semifinále ve dvou těsných setech zdolala bývalou šampionku Simonu Halepovou.

Historie na BNP Paribas Open

V hlavní soutěži v Indian Wells debutovala loni a v osmifinále nestačila na Jelenu Ostapenkovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 19-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 19-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-1 (kariérní 8-7)

Bilance ve finále WTA 1000: 1-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dubaj (2K), Dauhá (T)

Cesta turnajem: volný los, Kalininová (5-7 6-0 6-1), (29) Tausonová (6-7 6-2 6-1), (15) Kerberová (4-6 6-2 6-3), (25) Keysová (6-1 6-0), (24) Halepová (7-6 6-4)

Aktuální forma

Sakkariová po nepříliš vydařeném australském létě opět válí. V Petrohradu se dostala až do finále, v němž neudržela vedení proti Anett Kontaveitové a svůj druhý titul nezískala. V Dauhá se na první letošní "tisícovce" bez ztráty setu probojovala do semifinále, v němž nestačila na pozdější šampionku Igu Šwiatekovou.

Cesta turnajem

V Indian Wells po cestě do semifinále neztratila set, své letošní působení začala vítězstvím nad Kateřinou Siniakovou, pak smetla Petru Kvitovou, v osmifinále jí po pěti gamech vzdala Darja Savilleová a ve čtvrtfinále zdolala Jelenu Rybakinovou. V semifinále proti obhájkyni titulu Paule Badosaové v úvodním i rozhodujícím dějství dominovala.

Historie na BNP Paribas Open

Hlavní soutěž si poprvé zahrála v roce 2018 a skončila v osmifinále. Při dalších dvou startech ztroskotala hned na úvodní soupeřce.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 20-22)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Maria Sakkariová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dauhá (SF)

Cesta turnajem: volný los, Siniaková (6-3 7-5), (27) Kvitová (6-3 6-0), Savilleová (4-1 skreč), (17) Rybakinová (7-5 6-4), (5) Badosaová (6-2 4-6 6-1)



• Finále mužů •

Rafael Nadal (4.) - Taylor Fritz (20.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Rafael Nadal bude o uhájení své letošní neporazitelnosti, už 21. vítězství v řadě a 37. trofej z Masters, kterou by vyrovnal rekord Novaka Djokoviče, bojovat proti Taylorovi Fritzovi. S Američanem, který si zahraje své největší finále v kariéře, jediný dosavadní souboj předloni ve finále v Acapulku jasně vyhrál.

Pětatřicetiletý Nadal v lednu ovládl podnik ATP 250 v Melbourne a grandslamové Australian Open, v únoru akci ATP 500 v Acapulku a nyní ho dělí jediné vítězství od triumfu na Masters. Ve finále nejprestižnějších turnajů ATP má bilanci 36-16 a posledních šest vyhrál, tato série se táhne od Monte Carla 2018. Konkrétně v Indian Wells, kde je posledním španělským šampionem i finalistou (2013), si o titul zahraje počtvrté, jediný nezdar zaznamenal v roce 2011 proti Djokovičovi. Ve svém 129. kariérním finále má na dosah 92. vavřín.

Čtyřiadvacetiletý Fritz se ve svém největším zápase kariéry pokusí vylepšit svou mizernou finálovou bilanci 1-5, radoval se pouze před třemi lety na trávě v Eastbourne, následující čtyři prohrál. Posledním domácím šampionem je Andre Agassi, jenž v roce 2001 v souboji o titul porazil krajana Peta Samprase. Od té doby byli ve finále James Blake, Mardy Fish, Andy Roddick a John Isner a všichni se museli spokojit s trofejí pro poraženého finalistu.

Nadal se bez ohledu na výsledek finále v pondělí objeví na postu světové trojky. Fritz má jistý debut v Top 15 a návrat na pozici americké jedničky, v případě triumfu poskočí ještě o dvě příčky a bude třináctý.

Nadal měl sice v Indian Wells ve všech pěti zápasech problémy a jeho výkony nejsou úplně přesvědčivé, niméně i tak je v nedělním finále obrovským favoritem. A pokud by Fritz předváděl svůj nejlepší tenis a výborně servíroval, pak by měl ostřílený rodák z Manacoru zužitkovat své zkušenosti, najít cestu k dalšímu letošnímu prvenství a do antukového jara vstoupit neporažen.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Nadal musel loňský tenisový rok kvůli zranění ukončit už v srpnu, přesto prožívá nejlepší vstup do sezony ve své kariéře. Přemožitele nenašel na generálce v Melbourne ani na Australian Open, kde získal rekordní 21. grandslamovou trofej, a bez ztráty setu ovládl silně obsazené Acapulko. Letos má stoprocentní bilanci 20-0.

Cesta turnajem

V Indian Wells na vítězné vlně pokračuje, přestože měl potíže ve všech zápasech. V tom úvodním dokonce v rozhodující sadě prohrával o dva brejky se Sebastianem Kordou. Další manko musel řešit v úvodním setu proti Danielovi Evansovi a ve druhé sadě proti Reillymu Opelkovi, s oběma si nakonec poradil bez nutnosti rozhodujícího dějství. Ve čtvrtfinále s Nickem Kyrgiosem na poslední chvíli otočil úvodní dějství a australského bouřliváka nakonec zdolal ve třech setech. Podobný průběh měla i semifinálová bitva s krajanem Carlosem Alcarazem.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells startuje popatnácté, pouze dvakrát se nedostal do druhého týdne a třikrát triumfoval, naposledy v roce 2013.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1, Australian Open, Acapulko (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1, Australian Open, Acapulko (T)

Bilance: 20-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 20-0

Bilance proti hráčům Top 20: 7-0 (kariérní 328-130)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 36-16)

Bilance ve finále: 3-0 (kariérní 91-37)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 59-10

Nejlepší výsledek: triumf (2007, 2009, 2013)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 3-1

Generálka: Acapulko (T)

Cesta turnajem: volný los, Korda (6-2 1-6 7-6), (27) Evans (7-5 6-3), (17) Opelka (7-6 7-6), Kyrgios (7-6 5-7 6-4), (19) Alcaraz (6-4 4-6 6-3)

Aktuální forma

Fritz měl výborný vstup do sezony, v ATP Cupu porazil Félixe Augera-Aliassimeho a Camerona Norrieho a na Australian Open postupem do osmifinále vylepšil své maximum na grandslamech. Na dalších dvou podnicích v Dallasu a Acapulku však překvapivě ztroskotal už na druhém soupeři (Marcos Giron a Jošihito Nišioka).

Cesta turnajem

Nejlepší formou se neprezentuje ani na domácím Masters v Indian Wells, kde až v semifinále potkal zástupce Top 30. Své působení sice začal demolicí Kamila Majchrzaka, jenže pak potřeboval tie-break rozhodující sady proti antukáři Jaumemu Munarovi i Alexovi de Minaurovi a do třetího setu ho donutil i Miomir Kecmanovič. V semifinále ve dvou těsných setech přehrál 13 zápasů neporaženého Andreje Rubljova.

Historie na BNP Paribas Open

Hlavní soutěže "pátého grandslamu" se účastní již pošesté, ve druhém týdnu figuruje potřetí. Jeho předchozím maximem bylo loňské semifinále.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (F)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 10-24)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 14-5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Acapulko (2K)

Cesta turnajem: volný los, Majchrzak (6-1 6-1), Munar (6-4 2-6 7-6), (29) de Minaur (3-6 6-4 7-6), Kecmanovič (7-6 3-6 6-1), (7) Rubljov (7-5 6-4)