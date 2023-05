12. den v Madridu: Další souboj světové jedničky a dvojky, ve finále se poperou Šwiateková se Sabalenkovou

Iga Šwiateková (1.) - Aryna Sabalenková (2.) | Manolo Santana Stadium (18:30 SELČ)

Iga Šwiateková je královnou žebříčku WTA a na záda jí nejvíce dýchá právě Aryna Sabalenková, která momentálně ztrácí zhruba 2 000 bodů. Po Stuttgartu obstarají finále i v Caja Mágica. Ve vzájemné bilanci má navrch 5-2 Šwiateková, která vyhrála všechny tři souboje na antuce i obě finále (Stuttgart 2022-23). Se Sabalenkovou v obou případech prohrála na Turnaji mistryň.

Jednadvacetiletá Šwiateková má ve finálových duelech famózní bilanci celkově (13-3) i na prestižních "tisícovkách" (5-1). Po nezdaru v tom premiérovém už prohrála jen s Barborou Krejčíkovou loni v ostravské hale a letos na WTA 1000 v Dubaji. Rodačka z Varšavy je první polskou finalistkou v historii Mutua Madrid Open. V roli světové jedničky triumfovaly v tomto dějišti pouze Dinara Safinová v roce 2009 a Serena Williamsová před deseti lety.

Pětadvacetiletá Sabalenková disponuje ve finále bilancí 12-10 a v pozitivních číslech je i na WTA 1000 (4-1), o finálovou neporazitelnost na největších akcích WTA přišla v posledním případě letos v Indian Wells. Na antuce (1-4) ani od začátku loňské sezony (2-5) se jí ale ve finále moc nedaří. Letos je ve finále už popáté (2-2). V Madridu dosud více než jednou triumfovaly jen Petra Kvitová (3), Simona Halepová (2) a Serena Williamsová (2), rodačka z Minsku je jedinou běloruskou šampionkou.

