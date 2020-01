12. den v Melbourne: O poslední místo ve finále se utkají Thiem a Zverev. Strýcová zaútočí na deblový triumf

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry mužů • Thiem (5-Rak.) - A. Zverev (7-Něm.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále čtyřhry žen • S. Hsieh/Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Babosová/Mladenovicová (2-Maď./Fr.) | Rod Laver Arena (6:30 SEČ)



• Semifinále dvouhry mužů •

Dominic Thiem (5.) - Alexander Zverev (7.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Dominic Thiem se vůbec poprvé mimo antukové French Open dostal do semifinále grandslamu a bude útočit na své třetí grandslamové finále. Alexandera Zvereva naopak čeká vůbec první semifinále na grandslamech. Poslední souboj loni v semifinále Turnaje mistrů vyhrál Thiem a ve vzájemné bilanci vede 6-2.

Šestadvacetiletý Thiem si v minulosti zahrál finále 25krát a 16krát slavil triumf. O čtyři roky mladší Zverev má za sebou 18 finálových duelů s bilancí 11-7.

Thiem si v předchozím kole vyšlápl na Rafaela Nadala a na svého příštího soupeře umí dle vzájemné bilance mnohem lépe. V Melbourne mu letos jeho agresivní hra vychází a pokud tomu nebude jinak ani v pátek, měl by se radovat z postupu do dalšího kola. Zvereva však nelze podceňovat, i on předvádí na Australian Open velmi slušné výkony.

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Aktuální forma

Thiemovi se premiéra v novém ATP Cupu vůbec nepovedla, porazil sice Diega Schwartzmana, ale prohrál s Bornou Čoričem a Hubertem Hurkaczem.

Cesta turnajem

Na Australian Open začal hladkým vítězstvím nad Adrianem Mannarinem, proti domácímu outsiderovi Alexovi Boltovi naopak otáčel stav 1-2 na sety, ve třetím kole si poradil s Taylorem Fritzem a v osmifinále bez ztráty setu porazil svého oblíbeného soka Gaëla Monfilse. Ve čtvrtfinále si nejlepší Rakušan vyšlápl na světovou jedničku a vítěze ročníku 2009 Rafaela Nadala a poprvé postoupil do semifinále grandslamu mimo antukové French Open.

Historie na Australian Open

Thiem až při své letošní, celkově sedmé, účasti prošel do čtvrtfinále. Předtím byl nejdále v osmifinále. Loni ve druhém kole vzdal Alexejovi Popyrinovi.

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 26-37)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Dominic Thiem - Australian Open

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (skupina, bilance 1-2)

Cesta turnajem: Mannarino (6-3 7-5 6-2), Bolt (6-2 5-7 6-7 6-1 6-2), (29) Fritz (6-2 6-4 6-7(5) 6-4), (10) Monfils (6-2 6-4 6-4), (1) Nadal (7-6 7-6 4-6 7-6)

Aktuální forma

Zverev se zúčastnil premiérového ATP Cupu a své zemi vůbec nepomohl, jelikož prohrál všechna tři singlová utkání.

Cesta turnajem

V Melbourne Parku ovšem německý mladík po cestě do čtvrtfinále neztratil set, když si postupně poradil s Marcem Cecchinatem, Egorem Gerasimovem, Fernandem Verdascem i 15 zápasů neporaženým Andrejem Rubljovem. Set mu dokázal sebrat až vítěz ročníku 2014 Stan Wawrinka, Zverev ovšem po prohrané úvodní sadě dominoval a poprvé postoupil do semifinále grandslamového turnaje.

Historie na Australian Open

Zverev se v Melbourne do druhého týdne poprvé podíval loni, kdy hlavní soutěž odehrál počtvrté. V osmifinále nestačil na Milose Raonice.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 24-30)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (skupina, bilance 0-3)

Cesta turnajem: Cecchinato (6-4 7-6 6-3), Gerasimov (7-6 6-4 7-5), Verdasco (6-2 6-2 6-4), (17) Rubljov (6-4 6-4 6-4), (15) Wawrinka (1-6 6-3 6-4 6-2)



• Finále čtyřhry žen •

/ S. Hsieh / B. Strýcová - / T. Babosová / K. Mladenovicová | Rod Laver Arena (6:30 SEČ)

České barvy se díky Barboře Strýcové objeví ve finále letošního ročníku Australian Open. Třiatřicetiletá rodačka z Plzně nastoupí po boku Su-Wei Hsieh proti předloňským šampionkám a loňským finalistkám Tímee Babosové a Kristině Mladenovicové. Vzájemná bilance je před pátečním soubojem vyrovnaná. Oba páry do finále prošly bez ztráty setu.

Strýcová s Hsieh spolu začaly naplno spolupracovat od loňské sezony a mají na kontě už šest společných triumfů, ten poslední získaly zkraje roku v Brisbane a letos ještě neokusily porážku. Loni ve Wimbledonu se Strýcová vůbec poprvé dostala do finále grandslamu a uspěla. Hsieh na podnicích velké čtyřky slavila už ve Wimbledonu 2013 a na French Open 2014. Strýcová má doma sbírku 28 trofejí, Hsieh má o tři méně.

Cesta turnajem

1K: Bouzková/Zidanšeková (6-3 7-5)

2K: Davisová/Golubicová (6-1 7-5)

OF: Juraková/Stojanovičová (6-4 6-4)

ČF: Bradyová/Dolehideová (6-2 6-2)

SF: (4) Krejčíková/Siniaková (6-2 6-3)

Babosová s Mladenovicovou obnovily spolupráci předloni a jsou velmi úspěšné. Společně vyhrály dva grandslamy (Australian Open 2018 a French Open 2019), loňský Turnaj mistryň a celkem devět turnajů. Zatímco Babosová se jiného grandslamového triumfu nedočkala, Mladenovicová slavila ještě na French Open 2016. Maďarka i Francouzka budou usilovat o 23. deblový titul.

Cesta turnajem

1K: Jakupovičová/Olaruová (7-5 6-3)

2K: Bartyová/Görgesová (7-5 6-4)

OF: (15) Kužmová/Sasnovičová (7-6 6-3)

ČF: Gauffová/McNallyová (6-2 6-4)

SF: (7) H. Chan/L. Chan (7-5 6-2)