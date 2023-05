12. den v Římě: Medveděv vyzve Tsitsipase, Rune narazí na Ruuda. O titul se utkají Rybakinová s Kalininovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Rybakinová (7-Kaz.) - Kalininová (30-Ukr.) | PREVIEW LS | Center Court (19:00 SELČ) • Semifinále mužů • Rune (7-Dán.) - Ruud (4-Nor.) | PREVIEW LS | Center Court (13:00 SELČ) Medveděv (3-) - Tsitsipas (5-Řec.) | PREVIEW LS | Center Court (14:30 SELČ)



• Finále žen •

Jelena Rybakinová (6.) - Anhelina Kalininová (47.) | Center Court (19:00 SELČ)

Letošní ženské finále Internazionali BNL d'Italia má minimálně z poloviny velmi překvapivé složení. O titul se utkají Jelena Rybakinová, pro níž je antuka zatím nejslabším povrchem, a až 47. hráčka světa Anhelina Kalininová, která absolvuje své největší finále v kariéře a zaútočí na první triumf na okruhu WTA. Dosud se střetly jen loni na zelené antuce v Charlestonu, ve třech setech zvítězila Ukrajinka.

Třiadvacetiletá Rybakinová je první kazašskou finalistkou v historii Internazionali BNL d'Italia. Ještě v březnu neměla na kontě jediné semifinále na turnajích WTA 1000 a teď ji čeká už třetí finále, v Indian Wells porazila Arynu Sabalenkovou a v Miami prohrála s Petrou Kvitovou. Finálové zápasy moskevské rodačce nejdou, vyhrála jen čtyři ze třinácti (na antuce 1:1, obojí WTA 250) a letos jedno ze tří.

Šestadvacetiletá Kalininová si zahraje své teprve druhé finále na nejvyšší tour. Předloni na antukové akci WTA 250 v Budapešti uhrála jen čtyři gamy s Kazachstánkou Julií Putincevovou, navíc schytala kanára. Rodačka z Nové Kachovky může navázat na krajanku Elinu Svitolinovou, která je jedinou další ukrajinskou finalistkou římského podniku, ve Foro Italicu zvládla souboj o titul před šesti lety i o rok později.

Rybakinová bez ohledu na výsledek vylepší minimálně o jednu příčku své žebříčkové maximum. V pondělí bude buď světovou pětkou, nebo čtyřkou. Jisté nové maximum má i Kalininová, figurovat bude na 25. místě, či na devatenáctém.

Úřadující wimbledonská šampionka Rybakinová je celkově mnohem lepší i zkušenější hráčkou než Kalininová, ovšem na antuce má Ukrajinka jednoznačně největší šanci překvapit. Problémem ale může být, že ji čeká teprve druhé finále na nejvyšším okruhu a to jasně největší. Navíc má za sebou dvě vyčerpávající třísetové bitvy. Rybakinová naopak do finále prošla celkem suverénně a páteční semifinále zvládla ve dvou setech, i když se kvůli dešti protahovalo.

Ruská rodačka reprezentující Kazachstán prožívá famózní sezonu a je zaslouženě favoritkou. Pokud nebude zdravotně limitována, měla by uspět a uštědřit Kalininové její první porážku v tomto dějišti.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Rybakinové se nepovedla ani jedna z australských generálek, ovšem na Australian Open byla jediný set od druhého grandslamového vavřínu. Po zisku premiérové trofeje z akcí WTA 1000 v Indian Wells jí chyběla jedna výhra k dosažení Sunshine Doublu, ve finále v Miami podlehla Petře Kvitové. Příprava na French Open se jí i kvůli problémům se zády zpočátku nedařila, ve Stuttgartu vzdala druhé kolo a v Madridu prohrála hned s Annou Kalinskou.

Cesta turnajem

V Římě neztratila po cestě do čtvrtfinále jediný set. Po výhře nad Jasmine Paoliniovou postoupila po skreči Anny Kalinské a následně jasně přehrála favorizovanou Markétu Vondroušovou. Ve čtvrtfinále prohrávala už o set a brejk s vítězkou posledních dvou ročníků Igou Šwiatekovou, manko však zlikvidovala a světová jednička jí v průběhu rozhodující sady vzdala. V semifinále povolila jen šest her Jeleně Ostapenkové.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

I při třetím startu postoupila do osmifinále, poprvé se dostala dál.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (F)

Bilance: 29:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 18:5 (kariérní 59:55)

Bilance ve finále WTA 1000: 1:1 (kariérní 1:1)

Bilance ve finále: 1:2 (kariérní 4:9)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9:2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, Paoliniová (7:6, 6:1), Kalinská (4:3 skreč), Vondroušová (6:3, 6:3), (1) Šwiateková (2:6, 7:6, 2:2 skreč), (20) Ostapenková (6:2, 6:4)

Aktuální forma

Kalininová se až v tomto týdnu dočkala své první letošní semifinálové účasti, čtvrtfinále si v předchozím průběhu této sezony zahrála jen v lednu v Hobartu. Letos střídá lepší a horší výsledky a do Říma přijela se sérií čtyř porážek a zápasovou bilancí 10:10. V průběhu antukového jara neuhrála set s Annou Kalinskou v Charlestonu ani Majar Šarífovou v Madridu.

Cesta turnajem

Ve Foro Italicu se však zase zvedla. Nejprve nepovolila set Anně Blinkovové ani Sofii Keninové, přemožitelce Aryny Sabalenkové, a pak po obratu přehrála bývalou finalistku Madison Keysovou. Ve čtvrtfinále udolala v nejdelším letošním zápase na okruhu WTA Beatriz Haddadovou Maiaovou a tři sety potřebovala i v semifinále s Veronikou Kuděrmetovovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

V minulosti se v tomto dějišti představila pouze loni a nenastoupila k utkání druhého kola.

Anhelina Kalininová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (F)

Bilance: 15:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 2:5)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Anhelina Kalininová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6:0

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Charleston (1K), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6:2, 6:2), Keninová (6:4, 6:2), (19) Keysová (2:6, 6:2, 6:4), (12) Haddadová Maiaová (6:7, 7:6, 6:3), (11) Kuděrmetovová (7:5, 5:7, 6:2)



• Semifinále mužů •

Holger Rune (7.) - Casper Ruud (4.) | Center Court (13:00 SELČ)

Holger Rune se pokusí i své třetí čtvrtfinále na Masters přetavit ve finálovou účast. V semifinále se střetne s Casperem Ruudem, který stále čeká na svůj první triumf na akcích vyšších než ATP 250. I pátý vzájemný souboj se uskuteční na antukových dvorcích, všechny čtyři předchozí vyhrál Ruud.

Dvacetiletý Rune zvládl oba předchozí semifinálové zápasy na Masters, postup slavil loni v pařížské hale Bercy i letos na cihle v Monte Carlu. Na turnajích ATP se mu v této fázi daří obecně, což potvrzuje bilance 7:3 (na antuce 3:1), v letošní sezoně to má 2:2. Rodák z Gentofte se může stát prvním dánským finalistou v historii Internazionali BNL d'Italia.

Čtyřiadvacetiletý Ruud je na tom podstatně hůře. Za sebou má šest semifinále na Masters a do finále se podíval pouze loni na hardu v Miami. Mnohem lepší je jeho celková bilance 16:11 v této fázi (na antuce 12:9). V Římě je v semifinále při třetím startu v řadě, v letech 2020 a 2022 ho ve dvou setech zastavil Novak Djokovič. Ani Norsko ještě nikdy zastoupení ve finále mužské dvouhry ve Foro Italicu nemělo.

Ruud sice ve vzájemné bilanci dominuje, ovšem na všechna střetnutí došlo v době, kdy měl Rune mnohem méně zkušeností než nyní a stále se na nejvyšším okruhu rozkoukával. Mladší z aktérů učinil v posledních měsících značný progres na všech frontách, vyhrál posledních šest duelů s hráči TOP 5 a je naprosto zaslouženě favoritem na postup. Jeho šance zvyšuje extrémní trápení Ruuda v probíhající sezoně. To ale v žádném případě neznamená, že je Nor bez šance.

Tip na vítěze: Holger Rune

Aktuální forma

Rune prožil fenomenální závěr loňské sezony, proto pro něj musí být průběh té dosavadní určitým zklamáním. V aktuálním roce totiž postoupil jen dvakrát do finále a titul bral pouze na ATP 250 v Mnichově, kde po odvrácených mečbolech obhájil titul. Po finále na Masters v Monte Carlu a v německé metropoli se v průběhu antukového jara představil ještě na Masters v Madridu a ve třetím kole nečekaně prohrál třísetovou bitvu s domácím Alejandrem Davidovichem.

Cesta turnajem

Svůj debut v hlavní fázi římského Masters zahájil suverénně, Arthura Filse i domácího bouřliváka Fabia Fogniniho přehrál snadno ve dvou setech. V osmifinále měl však nečekané potíže a proti kvalifikantovi Alexejovi Popyrinovi potřeboval všechny tři sety. Ve čtvrtfinále si ve třech setech vyšlápl na světovou jedničku a šestinásobného šampiona Novaka Djokoviče.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

V hlavní soutěži debutuje, loni skončil v kvalifikaci.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Monte Carlo (F); Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Monte Carlo (F)

Bilance: 26:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 12:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 12:9)

Bilance v semifinále Masters: 1:0 (kariérní 2:0)

Bilance v semifinále: 2:2 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Holger Rune - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (F), Mnichov (T), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, Fils (6:3, 6:3), Fognini (6:4, 6:2), Popyrin (6:4, 5:7, 6:4), (1) Djokovič (6:2, 4:6, 6:2)

Aktuální forma

Ruud se místo přípravy na novou sezonu věnoval exhibičním utkáním napříč Latinskou Amerikou, což mohlo jeho letošní výkony a výsledky ovlivnit. Každopádně v Římě dosáhl na svou teprve druhou vítěznou sérii z celkového počtu 11 akcí. Další výjimkou je triumf na antukovém podniku ATP 250 v Estorilu. Poté ztroskotal na druhém soupeři v Monte Carlu i Barceloně, a v Madridu dokonce prohrál hned s Matteem Arnaldim.

Cesta turnajem

V Římě střídal lepší a horší výkony. Na úvod povolil jen čtyři gamy a nadělil kanára Arthurovi Rinderknechovi, pak v tie-breaku rozhodující sady zdolal Alexandera Bublika a v osmifinále suverénně přehrál Lasla Djereho. Ve čtvrtfinále zastavil ve dvou těsných setech rozjetého Francisca Cerúndola.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Včetně letošního působení postoupil při všech čtyřech startech do osmifinále. Jeho maximem je právě semifinále, neuspěl v něm před třemi lety ani loni.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (T)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (T)

Bilance: 15:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 9:21)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 1:5)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 16:11)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Casper Ruud - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 13:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2022-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, Rinderknech (6:4, 6:0), Bublik (6:1, 4:6, 7:6), Djere (6:1, 6:3), (24) F. Cerúndolo (7:6, 6:4)



Daniil Medveděv (3.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Center Court (14:30 SELČ)

Teprve potřetí v kariéře se Daniil Medveděv dostal do semifinále některého z antukových turnajů na nejvyšším okruhu a stále může dosáhnout na první triumf. V Římě v něm nastoupí proti loňskému finalistovi Stefanosovi Tsitsipasovi. Ve vzájemné bilanci vede 7:4 Medveděv, na antuce je srovnáno 1:1.

Sedmadvacetiletý Medveděv má v semifinálových duelech velice solidní bilanci 32:12 (na Masters 8:3), v letošní sezoně jich moskevský rodák absolvoval šest a nezvládl jen ten úvodní. Na nejpomalejším povrchu hrál semifinále na této úrovni pouze dvakrát, na Masters v Monte Carlu 2019 prohrál s Dušanem Lajovičem a o týden později v Barceloně porazil Keie Nišikoriho. Ve velmi dlouhé historii římského Masters najdeme jediného ruského finalistu, Andrej Česnokov nestačil v souboji o titul v roce 1990 na Thomase Mustera.

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas je naopak dle očekávání jediným řeckým finalistou Internazionali BNL d'Italia. Rodák z Atén má o něco horší čísla než soupeř, v semifinále disponuje bilancí 26:18 (na antuce 11:4). Na Masters je letos takto daleko poprvé a pokusí se vylepšit svou úspěšnost 6:7 v této fázi největších podniků ATP. Konkrétně ve Foro Italicu bude o finále bojovat potřetí, před čtyřmi lety padl ve dvou setech s Rafaelem Nadalem a loni po obratu porazil Alexandera Zvereva.

Tsitsipas sice vyhrál poslední dva souboje loni v Cincinnati a na Turnaji mistrů, ovšem Medveděv si tehdy procházel velkou krizí a teď je v mnohem lepší formě. Výhoda povrchu je jasně na straně řecké jedničky, pro Rusa se naopak jedná o jasně nejslabší povrch. Šance na postup i ankety na vítěze jsou ovšem velmi vyrovnané. To není žádným překvapením, Medveděv má letos motivaci i na oranžové drti a hraje velmi solidně, Tsitsipas si naopak na většině letošních turnajů vedl podprůměrně. Tsitsipas je mírným favoritem, ale opačný výsledek by vzhledem k momentální situaci překvapením nebyl. Medveděv má navíc solidní bilanci 3:3 s hráči TOP 10 na cihle.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Medveděv si ještě na začátku sezony procházel zhruba roční krizí, ale od půlky února začal excelovat a zvládl 26 z následujících 27 duelů. Během fenomenálního období dobyl Rotterdam, Dauhá, Dubaj a Miami a hrál finále i v Indian Wells. Solidně si vede také na antuce, ačkoli se na ní v posledních letech ohromně trápil. V Monte Carlu došel do čtvrtfinále a v Madridu do osmifinále. Do Říma přijel s parádní letošní bilancí 33:5.

Cesta turnajem

V závěrečných kolech nechybí ani v Římě. Postupně si poradil s Emilem Ruusuvuorim, po obratu s Bernabém Zapatou, v osmifinále s bývalým šampionem Alexanderem Zverevem a ve čtvrtfinále s kvalifikantem Yannickem Hanfmannem.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při ani jednom ze tří předchozích startů nevyhrál zápas.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (SF)

Bilance: 37:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 8:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 33:35)

Bilance v semifinále Masters: 2:0 (kariérní 8:3)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 32:12)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (ČF), Madrid (OF)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (6:4, 6:2), (31) Zapata (3:6, 6:1, 6:3), (19) Zverev (6:2, 7:6), Hanfmann (6:2, 6:2)

Aktuální forma

Tsitsipas se letos pravidelně dostává do závěrečných kol a i na čtvrtém turnaji v rámci antukového jara prošel alespoň do čtvrtfinále. I tak ale musí být zklamaný. Na Australian Open prohrál finále s Novakem Djokovičem, od února do konce března se trápil s ramenem, obhajobu v Monte Carlu zakončil porážkou s Taylorem Fritzem ve čtvrtfinále, v Barceloně prohrál i 10. finále na podnicích ATP 500 a v Madridu skončil ve čtvrtfinále na lucky loserovi Janovi-Lennardovi Struffovi.

Cesta turnajem

V Římě si zatím vede velmi solidně a stále neztratil set. Po Nunovi Borgesovi nezaváhal ani proti domácím zástupcům Lorenzovi Sonegovi a Lorenzovi Musettimu a ve čtvrtfinále si poradil se svým neoblíbeným protivníkem Bornou Čoričem.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Za sebou má pět startů a třikrát se podíval minimálně do čtvrtfinále. Jeho maximem je loňské finále, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (F)

Bilance: 27:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 13:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 31:43)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 6:7)

Bilance v semifinále: 3:0 (kariérní 26:18)

Grandslamy: Australian Open (F)

Stefanos Tsitsipas - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 13:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:1

Generálka: Monte Carlo (ČF), Barcelona (F), Madrid (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Borges (6:3, 6:3), Sonego (6:3, 7:6), (18) Musetti (7:5, 7:5), (15) Čorič (6:3, 6:4)