12. den ve Wimbledonu: Djokovič a Norrie se utkají o finále, v něm už čeká Kyrgios

Novak Djokovič (3.) - Cameron Norrie (12.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na čtvrtý triumf ve Wimbledonu v řadě a celkově sedmý a také 21. grandslamovou trofej, kterou by stáhl náskok Rafaela Nadala na jediný kousek, proti Cameronovi Norriemu. S posledním domácím zástupcem, jenž vůbec poprvé účinkuje ve druhém týdnu majorů, se utkal pouze na loňském Turnaji mistrů a povolil mu jen tři gamy.

Pětatřicetiletý Djokovič má v semifinále grandslamů parádní bilanci 31-11, od startu roku 2013 dokonce 22-3 a se soupeři mimo Top 10 zvládl 12 ze 14. Konkrétně ve Wimbledonu v této fázi uspěl v sedmi z deseti případů a už šestkrát v řadě neprohrál. Sedmým triumfem by dohnal Peta Samprase a Williama Renshawa, před nimi je už jen Roger Federer s osmi trofejemi. Jen tito pánové dokázali v All England Clubu ovládnout čtyři ročníky v řadě. Rodák z Bělehradu je ve Wimbledonu neporažen 26 zápasů.

Šestadvacetiletý Norrie vlastní čtyři vavříny z nejvyššího okruhu, jeden z nich má jihoafrický rodák z Masters, a byl v Top 10, ovšem až v letošním ročníku Wimbledonu se poprvé dostal do druhého týdne majorů. První domácí semifinalista Wimbledonu od triumfu Andyho Murrayho v roce 2016 uspěl v posledních devíti semifinále (celková bilance 10-6), dvě výhry si připsal proti Stefanosovi Tsitsipasovi a Andrejovi Rubljovovi, kteří v tu dobu figurovali v Top 5 žebříčku.

Od Djokoviče se očekává, že bude v tomto souboji dominovat. Bývalý lídr žebříčku je v posledních letech na trávě nejlepším hráčem a s Norriem, který to má se zástupci elitní desítky 4-23 a na trávě 0-5, měl papírově velmi snadný los do semifinále a nemá s touto fází grandslamů žádnou zkušenost, by si měl bez větších problémů poradit. Norrie navíc nikdy neporazil člena Big Four (0-9).

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů. Antukové jaro ale mohl absolvovat celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Od té doby nehrál.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu začal čtyřsetovou výhrou nad Soonwoo Kwonem a jako první v historii má na kontě 80 výher na všech čtyřech majorech. V dalších zápasech se podstatně zlepšil a deklasoval Thanasiho Kokkinakise i krajana Miomira Kecmanoviče a v osmifinále až na jeden ztracený set dominoval proti letos na trávě neporažené senzaci Timovi van Rijthovenovi. Ve čtvrtfinále s rozjetým Jannikem Sinnerem se ovšem dostal do úzkých, dokonce prohrával 0-2 na sety, v těch dalších třech však dominoval a posedmé na grandslamech otočil takto nepříznivý stav.

Historie ve Wimbledonu

Po Rogerovi Federerovi, Williamovi Renshawovi a Petovi Samprasovi je se šesti triumfy nejúspěšnějším hráčem nejslavnějšího turnaje. Vítěz posledních tří ročníků absolvuje 17. start, pouze třikrát se nepodíval do druhého týdne.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 21-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 5-0

Bilance proti hráčům Top 20: 6-3 (kariérní 351-134)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 31-11)

Bilance v semifinále: 2-1 (kariérní 124-46)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 84-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 7-3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-3 3-6 6-3 6-4), Kokkinakis (6-1 6-4 6-2), (25) Kecmanovič (6-0 6-3 6-4), van Rijthoven (6-2 4-6 6-1 6-2), (10) Sinner (5-7 2-6 6-3 6-2 6-2)

Aktuální forma

Norrie do sezony vstoupil čtyřmi porážkami v řadě, ale v únoru se rozjel. Letos triumfoval v Delray Beach a na antuce v Lyonu, po titulu sahal i v Acapulku. Na generálkách od sebe asi čekal mnohem víc, v londýnském Queen's Clubu ztroskotal hned v úvodním kole na raketě Grigora Dimitrova a v Eastbourne ve čtvrtfinále nestačil na Maxima Cressyho.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu nadělil ve třech úvodních zápasech kanára, zatímco s Pablem Andújarem ani Stevem Johnsonem neztratil set, s Jaume Munarem hrál všech pět možných. V osmifinále sadu bez ztráty gamu nezískal, ale ve třech setech zastavil rozjetého Tommyho Paula. Ve čtvrtfinále absolvoval další pětisetovou bitvu, tentokrát s Davidem Goffinem.

Historie ve Wimbledonu

Na domácím majoru se postupně zlepšuje, při úvodních dvou startech prohrál hned v prvním kole, před třemi lety ve druhém a loni ve třetím.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Delray Beach (T); Acapulko (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (SF)

Bilance: 32-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-5 (kariérní 4-23)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 3-0 (kariérní 10-6)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

Cameron Norrie - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Queens (1K), Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Andújar (6-0 7-6 6-3), Munar (6-4 3-6 5-7 6-0 6-2), Johnson (6-4 6-1 6-0), (30) Paul (6-4 7-5 6-4), Goffin (3-6 7-5 2-6 6-3 7-5)