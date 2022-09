12 zápasů bez porážky! Nezastavitelná Garciaová vyrovnala své grandslamové maximum, ve čtvrtfinále vyzve Gauffovou

Caroline Garciaová na podzim 2017 zazářila triumfy ve Wuhanu a Pekingu a dotáhla to až na čtvrté místo světového hodnocení. V posledních zhruba čtyřech letech se však plácala v krizi, kterou zlomila až před pár měsíci a zřejmě i díky deblovému prvenství na domácím French Open.

Od začátku června posbírala nejvíce výher na tour (32), prohrála jen šest ze 38 zápasů, triumfovala na trávě v Bad Homburgu (první titul po třech letech), na antuce ve Varšavě a na hardu v Cincinnati, kde jako první kvalifikantka v historii ovládla některý z podniků série WTA 1000. Navíc má na kontě skalpy světové jedničky Igy Šwiatekové, Emmy Raducanuové, Marie Sakkariové, Jessicy Pegulaové, Aryny Sabalenkové či Petry Kvitové.

Na vítězné vlně nyní čítající už 12 utkání pokračuje na US Open. Na závěrečném grandslamu sezony nikdy předtím nepřešla přes třetí kolo, v rámci letošního ročníku ovšem po cestě do čtvrtfinále neztratila jediný set.

Její poslední obětí se stala domácí Alison Riskeová-Amritrajová. Proti Američance odvrátila všechny čtyři brejkboly, nastřílela 30 vítězných úderů a osm es a za necelou hodinu a půl ji porazila 6-4 6-1. Prvním brejkem rozhodla o zisku úvodní sady a pak už dominovala.

Čtvrtfinále na grandslamech si zahraje teprve podruhé v kariéře, před více než pěti lety na domácím French Open v této fázi neuspěla proti Karolíně Plíškové. O premiérové semifinále na této úrovni bude bojovat s jednou z největších favoritek Cori Gauffovou (H2H 0-2).

Rovněž 18letá Američanka absolvovala své první osmifinále v tomto dějišti. Finalistka nedávného French Open v obou setech zlikvidovala manko brejku, zdolala dvakrát 7-5 Shuai Zhang a už potřetí v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamových podniků (1-1), poprvé mimo pařížskou antuku.

Historicky druhá nejmladší deblová světová jednička se stala nejmladší domácí čtvrtfinalistkou závěrečného podniku velké čtyřky od Melanie Oudinové v roce 2009. Také ona měla v osmifinálovém utkání pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb (33-25).

Coco Gauff lets out a roar after notching a 75 75 win over Zhang Shuai. Rallied from a break down at 3-5 to win in two sets.



33 W to 25 UFE for Gauff.

26 W 29 UFE for Zhang.



Gauff becomes the youngest #USOpen quarterfinalist since Melanie Oudin in 2009.



Faces Garcia.