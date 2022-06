13. den na French Open: Semifinále obstarají Nadal se Zverevem a Ruud s Čiličem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Nadal (5-Šp.) - Zverev (3-Něm.) | Court Philippe-Chatrier (14:45 SELČ) Ruud (8-Nor.) - Čilič (20-Chorv.) | Court Philippe-Chatrier (17:30 SELČ)



Rafael Nadal (5.) - Alexander Zverev (3.) | Court Philippe-Chatrier (14:45 SELČ)

Rafael Nadal nebyl před startem letošního French Open největším favoritem, ale ve čtvrtfinále vyřadil Novaka Djokoviče a jeho dnešní protivník Alexander Zverev z cesty odklidil Carlose Alcaraze, a rázem je jasně největším adeptem na titul. Se 13 triumfy nejúspěšnějšího hráče antukového grandslamu čeká jubilejní desátý souboj s německou jedničkou, ve vzájemné bilanci vede 6-3, na antuce 3-1 a loni v Římě se Zverevem přerušil sérii tří porážek. Na grandslamech se potkávají teprve podruhé (Australian Open 2017, pět setů).

Nadal, který dnes slaví 36. narozeniny, se může pochlubit vynikající semifinálovou bilancí 29-7 na grandslamech a i jeho úspěšnost 128-43 v této fázi na hlavním okruhu je famózní. Rodák z Manacoru má na dosah své 130. finále a jubilejní 30. na majorech. V Paříži je mezi nejlepším kvartetem popatnácté a neuspěl pouze loni proti Djokovičovi.

Pětadvacetiletý Zverev tak bohatou historii nemá. Hamburský rodák si zahraje o své 31. finále a teprve druhé na grandslamech (US Open 2020). Do semifinále v areálu Rolanda Garrose se poprvé probojoval loni a prohrál pětisetovou bitvu se Stefanosem Tsitsipasem. Na majorech je mezi posledními čtyřmi popáté (1-3) a může se stát prvním německým finalistou tohoto podniku od roku 1996 (Michael Stich).

Nadal vypadá ve skvělé formě, chodidlo zatím zřejmě drží a se Zverevem by si měl bez větších potíží poradit. Jeho o 11 let mladší protivník sice v úterý slavil premiérový skalp Top 10 na grandslamech a může hrát uvolněně, nicméně na krále antuky v jeho svatostánku by neměl stačit ani nadprůměrný výkon.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Nadal loňskou sezonu uzavřel už v srpnu a letos se vrátil v plné parádě, když zvládl úvodních 20 zápasů, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamovou trofej a ovládl také generálku v Melbourne a Acapulko. Jeho vítězná série se zastavila až ve finále Masters v Indian Wells, kde si přivodil zranění žebra. Do své nejoblíbenější části sezony naskočil až v Madridu, ve čtvrtfinále prohrál s krajanem a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě se mu znovu ozvalo chronické zranění levého chodidla a v osmifinále podlehl Denisovi Shapovalovovi.

Cesta turnajem

Na French Open neztratil set s Jordanem Thompsonem, Corentinem Moutetem ani Boticem van de Zandschulpem. V osmifinále však musel do rozhodující sady se svěřencem svého strýce Félixem Augerem-Aliassimem a ve čtvrtfinále ve čtyřech setech přetlačil svého loňského přemožitele a obhájce titulu Novaka Djokoviče.

Historie na French Open

Nadal je suverénně nejúspěšnějším hráčem antukového grandslamu v historii. Na svém nejoblíbenější turnaji startuje poosmnácté a pouze čtyřikrát si z areálu Rolanda Garrose neodvezl trofej pro vítěze (2009 - osmifinále, 2015 - čtvrtfinále, 2016 - odstoupení před zápasem třetího kola a 2021 - semifinále).

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T)

Největší úspěchy na antuce: French Open (SF)

Bilance: 28-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 5-1 (kariérní 183-100)

Bilance v semifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 29-7)

Bilance v semifinále: 4-0 (kariérní 128-43)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 110-3

Nejlepší výsledek: triumf (2005-08, 2010-14, 2017-20)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 13-1

Generálka: Madrid (ČF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Thompson (6-2 6-2 6-2), Moutet (6-3 6-1 6-4), (26) van de Zandschulp (6-3 6-2 6-4), (9) Auger-Aliassime (3-6 6-3 6-2 3-6 6-3), (1) Djokovič (6-2 4-6 6-2 7-6)

Aktuální forma

Zverev má sice letos solidní bilanci 29-9, nicméně aktuální sezona pro něj zatím musí být velkým zklamáním. Na Australian Open se loučil už v osmifinále, v ve finále v Montpellieru nepotvrdil roli favorita a trofej si neodvezl ani z Indian Wells, Miami, Monte Carla, Mnichova (konec po prvním zápase), Madridu či Říma.

Cesta turnajem

Na French Open v úvodním kole potvrdil zlepšenou formu a suverénně si poradil se Sebastianem Ofnerem. V dalším utkání však pustil Sebastiána Báeze do vedení 2-0 na sety, a dokonce čelil mečbolu. Ve třetím kole proti Brandonovi Nakashimovi a nakonec ani v osmifinálové tříhodinové bitvě s kvalifikantem Bernabém Zapatou naopak ztrátu sady nepřipustil. Ve čtvrtfinále překvapivě vyřadil jednoho z největších favoritů Carlose Alcaraze.

Historie na French Open

Debut v hlavní soutěži si odbyl před šesti lety a ani o rok později se nedostal přes úvodní kola. Při posledních čtyřech návštěvách ovšem ve druhém týdnu nechyběl, jeho nejlepším výsledkem je loňské a letošní semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Montpellier (F); Řím, Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F); Řím, Monte Carlo (SF)

Bilance: 29-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 15-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 42-47)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Bilance v semifinále: 2-2 (kariérní 30-22)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 23-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Madrid (F), Řím (SF)

Cesta turnajem: Ofner (6-2 6-4 6-4), Báez (2-6 4-6 6-1 6-2 7-5), Nakashima (7-6 6-3 7-6), Zapata (7-6 7-5 6-3), (6) Alcaraz (6-4 6-4 4-6 7-6)



Casper Ruud (8.) - Marin Čilič (23.) | Court Philippe-Chatrier (17:30 SELČ)

Zatímco Casper Ruud na grandslamech před startem letošního French Open nikdy nebyl dál než v osmifinále, Marin Čilič si sice v Paříži zahraje semifinále také poprvé, ale má na dosah kompletní sbírku finálových účastí na všech podnicích velké čtyřky. Oba předchozí souboje vyhrál Ruud.

Třiadvacetiletý Ruud bude usilovat o své čtvrté letošní a celkově 12. finále, teprve druhé mimo nejmenší akce ATP 250. V semifinálových duelech má bilanci 11-10, z posledních deseti zvládl osm. Rodák z Osla je prvním norským grandslamovým semifinalistou.

Třiatřicetiletý Čilič je teprve pátým aktivním tenistou, který se na všech majorech dostal do semifinále. Bývalý třetí hráč světa čeká na své 36. kariérní finále od loňského podzimu, na antuce si o titul zahrál šestkrát. V semifinále má rodák z bosenského Medžugorje pozitivní úspěšnost 35-28, na antuce 6-5 a na grandslamech 3-2 (poslední na Australian Open 2018). Posledním chorvatským finalistou French Open je Nikola Pilič (1973).

Čilič se v Paříži prezentuje výbornými výkony, sbírá velký počet es i vítězných úderů a favorizovaného Ruuda tak čeká další velmi těžký zápas. Na antuce je Ruud kvalitnějším hráčem, nicméně se závěrečnými koly grandslamů má mnohem více zkušeností Čilič.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Aktuální forma

Ruud v únoru ovládl další antukovou akci série ATP 250 a v Miami si zahrál své premiérové finále na Masters. V průběhu antukového jara měl ale zpočátku nečekané potíže a zaznamenal i několik překvapivých porážek. Přes čtvrtfinále se dostal až v Římě, kde ho v semifinále zastavil Novak Djokovič. Na poslední akci v Ženevě obhájil loňský triumf.

Cesta turnajem

V Paříži střídá lepší výkony s horšími. S loučícím se Jo-Wilfriedem Tsongou ztratil set a po demolici Emila Ruusuvuoriho musel otáčet stav 1-2 na sety proti Lorenzovi Sonegovi. V osmifinále až na třetí sadu proti Hubertovi Hurkaczovi dominoval. Ve čtvrtfinále měl plné ruce práce s teenagerem Holgerem Runem.

Historie na French Open

V hlavní soutěži debutoval v roce 2018 a vypadl ve druhém kole, při dalších třech návštěvách skončil o kolo dál.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Buenos Aires (T); Miami (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Buenos Aires (T); Řím (SF)

Bilance: 29-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 20-5

Bilance proti hráčům Top 30: 7-5 (kariérní 28-36)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 3-1 (kariérní 11-10)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (T)

Cesta turnajem: Tsonga (6-7 7-6 6-2 7-6), Ruusuvuori (6-3 6-4 6-2), (32) Sonego (6-2 6-7 1-6 6-4 6-3), (12) Hurkacz (6-2 6-3 3-6 6-3), Rune (6-1 4-6 7-6 6-3)

Aktuální forma

Čilič měl výborný vstup do sezony, po semifinále na obou generálkách došel do osmifinále Australian Open. Další vítězné série se ovšem dočkal až na poslední antukové přípravné akci v Římě, kde postoupil mezi nejlepší šestnáctku. Na antuce ve všech 13 letošních zápasech uhrál alespoň set.

Cesta turnajem

V Paříži suverénně vyřadil Attilu Balázse, Mártona Fucsovicse, domácího veterána Gillese Simona i nasazenou a světovou dvojku Daniila Medveděva. Ve čtvrtfinále v tie-breaku pátého setu přetlačil Andreje Rubljova.

Historie na French Open

Za sebou má 15 startů v hlavní fázi a jen pětkrát postoupil do druhého týdne. Semifinále je jeho novým maximem.

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (SF)

Bilance: 18-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 36-93)

Bilance v semifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Bilance v semifinále: 0-2 (kariérní 35-28)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Marin Čilič - French Open

Kariérní bilance: 31-15

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6-0 6-1 6-2), Fucsovics (4-6 6-4 6-2 6-3), Simon (6-0 6-3 6-2), (2) Medveděv (6-2 6-3 6-2), (7) Rubljov (5-7 6-3 6-4 3-6 7-6)