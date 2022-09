13. den na US Open: Džabúrová má znovu na dosah první grandslamový titul, ve finále vyzve světovou jedničku Šwiatekovou

V rámci 13. hracího dne se rozhodne o vítězce letošního US Open. Ons Džabúrová bude mít po Wimbledonu další možnost zabojovat o premiérový grandslamový triumf, ve finále vyzve dvojnásobnou šampionku French Open a světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Na programu je také finále mixu, které obstarají dvojice Storm Sandersová, John Peers a Kirsten Flipkensová, Édouard Roger-Vasselin.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Džabúrová (5-Tun.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ) • Finále mixu • Sandersová/Peers (4-Austr.) - Flipkensová/Roger-Vasselin (Belg./Fr.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



• Finále žen •

Iga Šwiateková (1.) - Ons Džabúrová (5.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

V závěrečném letošním grandslamovém finále žen se potkávají dvě hráčky, které od začátku loňské sezony dosáhly na nejvyšší počet výher. Světová jednička Iga Šwiateková v květnu na antuce v Římě jasně ovládla poslední a jediný finálový souboj finalistek, Ons Džabúrovou přehrála jednoznačně dvakrát 6-2 a srovnala vzájemnou bilanci na 2-2.

Jednadvacetiletá Šwiateková po nezdaru v premiérovém finále na nejvyšším okruhu (Lugano 2019, Polona Hercogová) uspěla ve všech devíti, dokonce soupeřkám nepovolila set ani více než pět gamů. Na dosah má svůj třetí grandslamový titul, předloni na French Open smetla Sofii Keninovou a letos Cori Gauffovou. Jako první Polka se na US Open dostala do čtvrtfinále a nyní se může stát nejmladší majitelkou tří grandslamových trofejí od Marie Šarapovové v roce 2008.

Rodačce z Varšavy se vyplácí před důležitými zápasy spolupráce s psychologem. "Je to rozdíl. Když se mi dříve nedařilo, panikařila jsem. Teď je pro mě snazší si vše logicky analyzovat a přemýšlet nad tím, co mohu změnit," řekla. Nasazené jedničky se v tomto dějišti do finále dostaly celkem 29krát a ve 20 případech se radovaly, jako poslední Serena Williamsová (2013-14) a Justine Heninová (2007).

We have a Top-5 matchup for the women's title! pic.twitter.com/l9iVzUOw8g — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022

Osmadvacetiletá Džabúrová nikdy předtím na US Open neprošla do druhého týdne a teď je teprve šestou ženou za posledních 30 let, která na svá úvodní dvě grandslamová finále dosáhla na dvou po sobě jdoucích majorech. Před dvěma měsíci sahala po titulu ve Wimbledonu a podlehla Jeleně Rybakinové. Ve finálových duelech má rodačka z Ksar Hellalu úspěšnost 3-6, všechny tři trofeje posbírala v posledních 15 měsících. Na tvrdých površích obě finále prohrála, s Darjou Kasatkinovou v hale v Moskvě 2018 a Garbiňe Muguruzaovou před rokem v Chicagu.

Tunisanka má další šanci stát se premiérovou grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí. "Z každého finále, do kterého se dostanu, si něco vezmu. Zvláště po Wimbledonu jsem se toho hodně naučila. Dám do toho vše a chci tu vyhrát titul," uvedla.

Šwiateková si pohodlně udrží post světové jedničky, dokonce může překonat hranici 10 tisíc bodů a svůj náskok navýšit na více než 5 000 bodů. Dvojkou bude právě Džabúrová, která vyrovná své žebříčkové maximum.

Most Grand Slam final appearances in 2022:



Iga Swiatek- 2

Ons Jabeur- 2 pic.twitter.com/p21Sgz9KiO — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022

Obě aktérky musely po cestě do finále řešit řadu komplikací a už mají s grandslamovým finále zkušenost. V semifinále předvedla lepší výkon Džabúrová, ale proti Šwiatekové ji čeká velmi těžký úkol. Její soupeřka totiž zvládla posledních devět soubojů s kolegyněmi z Top 10. "Proti Ons to bude fyzicky náročný zápas. Má dobré údery a solidní hru od základní čáry. Musím být opatrná," řekla Šwiateková.

Šwiateková se bude muset každopádně zlepšit na servisu, v posledních třech zápasech o něj přišla celkem 16krát. Polce, jak sama řekla, vůbec nesedí míče, se kterými se hraje, žádný ze zápasů v New Yorku nezakončila s pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb. Džabúrová zase v semifinále poprvé v sezoně nečelila jedinému brejkbolu a ve Flushing Meadows dohromady trefila 159 winnerů a 161 minel, ani ona tedy není v pozitivních číslech.

Šwiateková je kurzovou favoritkou, nicméně za nás jsou šance naprosto vyrovnané.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková prožívá naprosto neskutečnou sezonu. Do New Yorku dorazila s fenomenální bilancí 50 výher a pouhých sedmi porážek, podruhé ovládla antukové French Open a v aktuálním roce triumfovala celkem šestkrát. Ve třetím kole Wimbledonu však přišla o neuvěřitelnou sérii 37 vítězství, nejdelší v tomto století, a od té doby se trápila. Na domácí antuce ve Varšavě skončila už ve čtvrtfinále a na velkých generálkách v Torontu ani Cincinnati nepřešla přes osmifinále.

Cesta turnajem

Na US Open se znovu chytla, bez ztráty setu si poradila s Jasmine Paoliniovou, bývalou šampionkou Sloane Stephensovou i další domácí zástupkyní Lauren Davisovou. V osmifinále však znovu potvrdila, že stále není v nejlepší formě, Jule Niemeierové dovolila vedení setu a brejku. Ideální nebyl ani její výkon ve čtvrtfinále, proti domácí Jessice Pegulaové pětkrát nepotvrdila brejk a dvakrát utkání nedopodávala. Problémy měla i v semifinále, s Arynou Sabalenkovou v rozhodujícím dějství prohrávala 0-2 a 2-4.

Historie na US Open

Na US Open hraje počtvrté a každým startem se zlepšuje. Při debutu před třemi lety vypadla ve druhém kole, o rok později ve třetím a loni v osmifinále.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 56-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 34-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 9-1 (kariérní 14-7)

Bilance ve finále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 6-0 (kariérní 9-1)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 6-0), Stephensová (6-3 6-2), Davisová (6-3 6-4), Niemeierová (2-6 6-4 6-0), (8) Pegulaová (6-3 7-6), (6) Sabalenková (3-6 6-1 6-4)

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodních měsících sezony trápila se zády, dokonce musela vynechat Australian Open. Pořádně se rozjela až na antuce, na nejpomalejším povrchu triumfovala v Madridu a hrála finále v Charlestonu a Římě. Excelovala i na trávě, po prvenství v Berlíně došla až do finále Wimbledonu. Porážka s Jelenou Rybakinovou ji však zřejmě dost rozhodila, protože generálky se jí vůbec nepovedly, na třech turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry.

Cesta turnajem

Na US Open je ale zpět ve formě, bez ztráty setu si poradila s Madison Brengleovou a Elizabeth Mandlikovou a pak otočila souboj s další domácí zástupkyní Shelby Rogersovou. V osmifinále vyřadila Veroniku Kuděrmetovovou, se kterou prohrála všechny tři předchozí souboje, a ve čtvrtfinále rozjetou Ajlu Tomljanovicovou a vůbec poprvé letos na betonech prošla do semifinále. V něm po skvělém výkonu nedala šanci 13 zápasů neporažené Caroline Garciaové.

Historie na US Open

Hlavní soutěž závěrečného majoru sezony absolvuje posedmé a poprvé se probila do druhého týdne, v posledních třech ročnících skončila ve třetím kole.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (F)

Bilance: 44-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-4 (kariérní 10-17)

Bilance ve finále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Bilance ve finále: 2-3 (kariérní 3-6)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F)

Ons Džabúrová - US Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Brengleová (7-5 6-2), Mandliková (7-5 6-2), (31) Rogersová (4-6 6-4 6-3), (18) Kuděrmetovová (7-6 6-4), Tomljanovicová (6-4 7-6), (17) Garciaová (6-1 6-3)



• Finále mixu •

/ S. Sandersová / J. Peers - / K. Flipkensová / E. Roger-Vasselin | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Ještě před startem singlového finále žen se odehraje souboj o titul v mixu. Finálové utkání obstarají australská dvojice Storm Sandersová, John Peers a belgicko-francouzský tandem Kirsten Flipkensová, Édouard Roger-Vasselin. Bude se jednat o premiérový souboj.





Sandersová s Peersem hned první společný turnaj přetavili ve finále. Osmadvacetiletou Australanku čeká vůbec první grandslamové finále napříč všemi disciplínami. Její o šest let starší krajan si finále mixu zahraje poprvé, nicméně má na kontě deblový triumf z Australian Open 2017.

Cesta turnajem

1K: Harrisonová/Galloway (6-3 7-5)

2K: Peraová/Withrow (6-4 6-4)

ČF: Fernandezová/Sock (7-5 7-6)

SF: McNallyová/Blumberg (6-2 6-7 10-8)





Flipkensová s Rogerem-Vasselinem to spolu v minulosti zkusili už na US Open 2019 a vypadli ve druhém kole. Šestatřicetiletá Belgičanka stejně jako Sandersová absolvuje své první finále na majorech. Osmatřicetiletý Francouz je na tom zase stejně jako Peers, v mixu o titul zabojuje poprvé a ve čtyřhře ovládl French Open 2014.

Cesta turnajem

1K: Olmosová/Arévalo (6-4 6-4)

2K: Melicharová-Martinezová/Krawietz (7-6 7-6)

ČF: Stosurová/Ebden (6-7 6-4 11-9)

SF: (2) S. Zhang/Pavič (6-4 5-7 10-6)