13. den US Open: Senzace letošního ročníku Raducanuová a Fernandezová se utkají o titul

V rámci 13. dne US Open poznáme senzační vítězku letošního ročníku. Ve finále se totiž utkají 18letá Emma Raducanuová a o dva měsíce starší 19letá Leylah Fernandezová. Bude se jednat o první finále teenagerek od US Open 1999. Na programu je také finále mixu.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Raducanuová (Brit.) - Fernandezová (Kan.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ) • Finále mixu • Olmosová/Arevalo (Mex./Sal.) - Krawczyková/Salisbury (2-USA/Brit.) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)



• Finále žen •

Emma Raducanuová (150.) - Leylah Fernandezová (73.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Letošní finále ženské dvouhry na US Open má naprosto nečekané složení. O svůj první grandslamový titul, ve svém prvním grandslamovém finále, v prvním vzájemném souboji se utkají osmifinalistka nedávného Wimbledonu Emma Raducanuová, která jako první v tenisové historie došla z kvalifikace do finále některého z podniků velké čtyřky, a Leylah Fernandezová, jež nikdy předtím na grandslamech nepostoupila do druhého týdne. Osmnáctiletá Britka a o dva měsíce starší 19letá Kanaďanka obstarají první grandslamové finále teenagerek od US Open 1999.

Raducanuová je první britskou finalistkou grandslamů po 44 letech (Virginia Wadeová, prvenství ve Wimbledonu 1977), na US Open má Velká Británie zastoupení ve finále dvouhry žen poprvé od triumfu Wadeové v roce 1968. Zároveň se stala druhou žebříčkově nejníže postavenou finalistkou US Open (Kim Clijstersová, triumf 2009, tou dobou nefigurovala v žebříčku), nejmladší finalistkou grandslamů od prvenství Marie Šarapovové ve Wimbledonu 2004 a nejmladší finalistkou US Open od roku 1999. Za sebou má šest finále s bilancí 3-3, na hlavní tour bude o titul bojovat poprvé.

Finalistka předloňské juniorky Australian Open a vítězka dívčího French Open z roku 2019 Fernandezová je teprve třetí kanadskou finalistkou grandslamů po Eugenii Bouchardové (finále Wimbledonu 2014 ve 20 letech) a Biance Andreescuové (triumf na US Open 2019 v 19 letech). Na profesionální tour bude hrát své páté finále, třetí na nejvyšším okruhu, na němž uspěla předloni na akci ITF W25 a letos na WTA v Monterrey.

Raducanuová své nynější žebříčkové maximum vylepší minimálně o 118 pozic a bude 32. hráčkou světa a britskou jedničkou, v případě triumfu dokonce na 23. příčce. Pořádný skok učiní i Fernandezová. Také ona je momentálně na svém maximu a v pondělí bude nejhůře na 27. místě, pokud vyhraje i finále, pak bude světovou devatenáctkou.

Raducanuová do finále prošla suverénně, v devíti utkáních neztratila jediný set a kosila jednu soupeřku za druhou. Fernandezová naopak musela v posledních čtyřech zápasech do rozhodující sady, jenže měla mnohem těžší cestu a skolila bývalé šampionky a světové jedničky Naomi Ósakaovou a Angelique Kerberovou, světovou pětku Elinu Svitolinovou a druhou hráčku světa Arynu Sabalenkovou.

Obě aktérky ve Flushing Meadows předvedly neuvěřitelné výkony. Favoritkou na postup je Raducanuová, ale hodně bude záležet na tom, jak se obě popasují s nervozitou, která v prvním grandslamovém finále postihne asi každého tenistu.

Tip: Raducanuová ve třech setech

Aktuální forma

Raducanuová si nedávno ve Wimbledonu připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a senzačně došla až do osmifinále. To samé se jí povedlo na US Open, kam přijela po finálové účasti na akci WTA 125 v Chicagu, kde prohrála bitvu o titul s Clarou Tausonovou.

Cesta turnajem

V New Yorku zatím hraje naprosto fantasticky, včetně kvalifikace zvládla už devět zápasů a všechny bez ztráty setu. Osmnáctiletá Britka nedala v hlavní soutěži šanci Stefanii Vögeleové ani Shuai Zhang, zničila obranářku Saru Sorribesovou i domácí přemožitelku světové jedničky Shelby Rogersovou, a porazila také olympijskou vítězku Belindu Bencicovou a řeckou jedničku Marii Sakkariovou. Z posledních 19 utkání má bilanci 17-2.

Historie na US Open

Raducanuová na závěrečném grandslamu sezony debutuje.

Emma Raducanuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (finále)

Bilance: 22-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 17-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 3-2)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (osmifinále)

Emma Raducanuová - US Open

Kariérní bilance: 6-0

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: San José (1. kolo), ITF W100 Landisville (čtvrtfinále), WTA 125k Chicago (finále)

Cesta turnajem: Vögeleová (6-2 6-3), Shuai Zhang (6-2 6-4), Sorribesová (6-0 6-1), Rogersová (6-2 6-1), (11) Bencicová (6-3 6-4), (17) Sakkariová (6-1 6-4)

Aktuální forma

Fernandezová v březnu v Monterrey získala svůj premiérový titul na hlavní tour, jenže až nedávno v Cincinnati dokázala znovu porazit dvě soupeřky po sobě, a to v kvalifikaci. Další sérii výher přidala na US Open, kam přijela v mizerné formě a s letošní bilancí 15-15.

Cesta turnajem

Přesto ve dvou setech přehrála bývalé čtvrtfinalistky Anu Konjuhovou i Kaiu Kanepiovou a po obratech naprosto senzačně vyřadila obhájkyni titulu a světovou trojku Naomi Ósakaovou a i další z bývalých světových jedniček a šampionek newyorského grandslamu Angelique Kerberovou. Ve čtvrtfinále si vyšlápla na další favoritku a členku elitní desítky Elinu Svitolinovou, světovou pětku udolala v tie-breaku rozhodující sady. Ve třech setech přemohla i světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Historie na US Open

V New Yorku debutovala loni a skončila ve druhém kole.

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (triumf)

Bilance: 21-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 8-5 (kariérní 54-31)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Leylah Fernandezová - US Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Montréal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Konjuhová (7-6 6-2), Kanepiová (7-5 7-5), (3) Ósakaová (5-7 7-6 6-4), (16) Kerberová (4-6 7-6 6-2), (5) Svitolinová (6-3 3-6 7-6), (2) Sabalenková (7-6 4-6 6-4)



• Finále mixu •

/ G. Olmosová / M. Arevalo - / D. Krawczyková / J. Salisbury | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)

Joe Salisbury a Desirae Krawczyková se pokusí na US Open, kde Salisbury včera triumfoval ve čtyřhře, navázat na prvenství na letošním French Open. O titul se utkají s překvapivými finalisty Giualianou Olmosovou a Marcelem Arevalem. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.





Olmosová se smíšené čtyřhry na grandslamech účastní potřetí a dosáhla nejlepšího výsledku, Arevalo zkouší mix vůbec poprvé. Osmadvacetilá Mexičanka i 30letý rodák ze Salvadoru budou útočit na první grandslamový titul. Olmosová má ze čtyřhry žen tři trofeje, Arevalo se v klasickém deblu radoval dvakrát.

Cesta turnajem

1K: Loebová/Krueger (5-7 6-3 10-8)

2K: Bencicová/Polášek (7-6 7-5)

ČF: (8) Schuursová/Gille (6-1 1-6 10-7)

SF: Pegulaová/Krajicek (7-6 6-4)





Krawczyková se Salisburym ovládli letošní French Open a hráli semifinále Australian Open. Sedmadvacetiletá Američanka se radovala také letos ve Wimbledonu, který vyhrála s jiným britským deblovým specialistou Nealem Skupským a ve finále porazila právě svého nynějšího parťáka. Ve čtyřhře žen je jejím maximem finále loňského French Open a z této disciplíny má šest titulů. Devětadvacetiletý Salisbury na největších akcích v mixu triumfoval jen s Krawczykovou, z debla mužů ovšem vlastní dva grandslamové vavříny a celkově sedm kousků.

Cesta turnajem

1K: Muhammadová/Withrow (7-6 6-3)

2K: (1) Melicharová/Dodig (7-5 3-6 10-5)

ČF: Perezová/Demoliner (3-6 6-3 10-4)

SF: Jastremská/Purcell (4-6 6-4 10-6)