13. den US Open: Teenagerka Gauffová se může stát novou grandslamovou vítězkou, ve finále vyzve Sabalenkovou

V rámci 13. hracího dne letošního ročníku US Open se budou rozdávat další trofeje. Domácí hvězdička Cori Gauffová se může stát před dosažením 20 let novou grandslamovou šampionkou, ve finále vyzve vítězku lednového Australian Open a budoucí světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. O titul se bude bojovat také v mixu, domácí Jessica Pegulaová s Austinem Krajicekem nastoupí proti kazašsko-finské dvojici Anna Danilinová, Harri Heliövaara.

Finále dvouhry žen

Cori Gauffová (6.) - Aryna Sabalenková (2.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Cori Gauffová přečkala zhruba hodinový protest klimatických aktivistů, zvládla těsnou koncovku, zdolala 6:4, 7:5 Karolínu Muchovou a podruhé v kariéře postoupila do finále grandslamů. Českou naději porazila také před pár týdny ve finále na WTA 1000 v Cincinnati a tentokrát potřebovala na uzavření zápasu šest mečbolů.

Devatenáctiletá Američanka vstupovala do letošního US Open jako jedna z hráček s nejlepší formou. Během přípravy vybojovala své první triumfy na akcích vyšších než WTA 250, konkrétně na "pětistovce" ve Washingtonu a na "tisícovce" v Cinnnati. Následně se stala nejmladší domácí finalistkou US Open od Sereny Williamsové v roce 1999.

Po překvapivé porážce se Sofií Keninovou v prvním kole Wimbledonu zvládla 17 z 18 duelů, což zahrnuje čtyři skalpy grandslamových vítězek. Nasazená šestka musela ve třech ze čtyř úvodních zápasů v New Yorku do rozhodujícího dějství, ovšem čtvrtfinále i semifinále zvládla bez ztráty jediného setu.

V 21. století ovládly US Open tři různé Američanky, naposledy Sloane Stephensová v roce 2017, a rodačka z Atlanty se na ně pokusí navázat. Už teď je nejmladší vícenásobnou grandslamovou finalistkou od Marie Šarapovové, která kralovala ve Wimbledonu 2004 a o dva roky později na US Open 2006.

Finalistka místní juniorky z roku 2017 má ve finále na nejvyšším okruhu bilanci 5:1, v této fázi neuspěla pouze proti Ize Šwiatekové na loňském French Open (1:6, 3:6). V letošním roce zvládla všechny tři souboje o titul, dokonce neztratila set a dohromady povolila třem soupeřkám jen 14 gamů.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Eastbourne, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Washington, Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 44:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 32:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 12:20)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance ve finále: 3:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (1K)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 13:4

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Washington (T), Montreal (ČF), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Siegemundová (3:6, 6:2, 6:4), M. Andrejevová (6:3, 6:2), (32) Mertensová (3:6, 6:3, 6:0), Wozniacká (6:3, 3:6, 6:1), (20) Ostapenková (6:0, 6:2), (10) Muchová (6:4, 7:5)

Aryna Sabalenková předvedla v semifinále parádní obrat proti finalistce ročníku 2017 Madison Keysové a znemožnila ryze domácí finále. Světová dvojka a největší favoritka prohrávala už 0:6, 3:5 a 0:15 a také 2:4 v rozhodující sadě, přesto na Američanku recept našla a po velkém boji nakonec zvítězila 0:6, 7:6, 7:6.

V utkání musela několikrát ukázat svou silnou psychickou odolnost. Pětadvacetiletá Běloruska v rozhodujícím dějství dvakrát podávala na setrvání v zápase a získala 14 z posledních 19 bodů. Do té doby turnajem procházela jako nůž máslem, v ani jednom z pěti duelů neztratila více než pět gamů.

Rodačka z Minsku dorazila do New Yorku po sérii tří prohraných semifinále na velkých akcích, ačkoli na French Open, ve Wimbledonu i v Cincinnati byla ve vítězné pozici. Letošní sezona je její jasně nejlepší, kromě lednového Australian Open triumfovala také předtím v Adelaide a ještě na začátku května na antukové "tisícovce" v Madridu.

Bez ohledu na výsledek finále se v pondělí stane novou světovou jedničkou. Ve Flushing Meadows se jí daří dlouhodobě, v roce 2019 tu slavila deblový titul a v posledních dvou letech došla do semifinále dvouhry. Letos vyhrála 50 ze 60 zápasů a teď se pokusí překonat krajanku Viktorii Azarenkovou, která prohrála všechna tři finále na US Open.

V sobotu nastoupí ke svému 24. finále na nejvyšší úrovni (bilance 13:10). Na grandslamech se do závěrečného kola probila podruhé, na lednovém Australian Open přetlačila 4:6, 6:3, 6:4 Jelenu Rybakinovou. Na půdě USA má ve finále úspěšnost 1:3, radovala se pouze v New Havenu 2018, kde vybojovala svůj úplně první titul na hlavní tour.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 50:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 30:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:3 (kariérní 27:27)

Bilance ve finále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance ve finále: 3:2 (kariérní 13:10)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 21:5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Zaněvská (6:3, 6:2), Burrageová (6:3, 6:2), Burelová (6:1, 6:1), (13) Kasatkinová (6:1, 6:3), (23) Qinwen Zheng (6:1, 6:4), (17) Keysová (0:6, 7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 3:2. Američanka vyhrála tři ze čtyř úvodních střetnutí, včetně loňské bitvy v Torontu (7:5, 4:6, 7:6). Sabalenková snížila manko ve vzájemné bilanci po jediném letošním měření sil ve čtvrtfinále v kalifornském Indian Wells. V utkání nečelila brejkbolu a Gauffové uštědřila za 64 minut výprask 6:4, 6:0.

Finále mixu

/ J. Pegulaová / A. Krajicek - / A. Danilinová / H. Heliövaara | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Ryze domácí pár naposledy ovládl mix na US Open v roce 2011, kdy Flushing Meadows dobyli Melanie Oudinová s Jackem Sockem. Už 12 leté čekání mohou ukončit Jessica Pegulaová s Austinem Krajicekem. Proti bude kazašsko-finský tandem Anna Danilinová, Harri Heliövaara. Pro Kazachstán by to byl premiérový triumf v této disciplíně, Finsko už díky Henrimu Kontinenovi jednu trofej má.

Elitní deblisté Pegulaová s Krajicekem to spolu zkouší už poněkolikáté, jejich předchozím maximem bylo semifinále právě na US Open z roku 2021. Devětadvacetiletá Američanka, která je navíc světovou trojkou v singlu, bude hrát své druhé finále na grandslamech, loni na French Open v klasické čtyřhře neuspěla. Rovněž 33letý Američan nastoupí ke svému premiérovému finále v mixu, na majorech ale triumfoval v deblu mužů letos v areálu Rolanda Garrose.

Cesta turnajem

1K: Siegemundová/Gillé (2:6, 6:3, 10:4

2K: Matteková-Sandsová/J. Murray (7:6, 7:5)

ČF: (5) Perezová/Rojer (6:4, 3:6, 10:8)

SF: Townsendová/Shelton (6:7, 6:1, 10:3)

Danilinová s Heliövaarou absolvují první společný turnaj a hned je z toho finálová účast. Ani jeden přitom nepatří do TOP 20 v deblovém žebříčku, Danilinová je na 29. místě a Heliövaara světovou pětadvacítkou. Osmadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán si vyzkouší finále na podnicích velké čtyřky podruhé, loni prohrála ve čtyřhře žen na Australian Open. Čtyřiatřicetiletý Fin okusí atmosféru grandslamového finále poprvé v kariéře.

Cesta turnajem

1K: (6) Melicharová-Martinezová/Ebden (6:3, 5:7, 10:7)

2K: Parksová/Kudla (6:3, 6:3)

ČF: Y. Xu/Vliegen (7:5, 7:6)

SF: Šibaharaová/Pavič (7:6, 6:4)

