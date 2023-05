13. den v Římě: Medveděv zaútočí na první antukový triumf, ve finále se utká s favorizovaným Runem

Holger Rune (7.) - Daniil Medveděv (3.) | PREVIEW LS | Center Court (16:00 SELČ)

Holger Rune bude v neděli usilovat o svou nejcennější antukovou trofej. Ve finále možná překvapivě změří síly s Daniilem Medveděvem, který je ve finále na nejpomalejším povrchu po dlouhých čtyřech letech a může dosáhnout na svůj první triumf na oranžové drti na nejvyšším okruhu. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil před několika týdny na antukovém Masters v Monte Carlu a Rune měl jasně navrch.

Dvacetiletý Rune přetavil i své třetí čtvrtfinále na Masters v postup do finále, loni v Paříži zaskočil po obratu Novaka Djokoviče a letos v Monte Carlu nestačil na Andreje Rubljova, ačkoli měl v rozhodující sadě náskok brejku. V neděli ho čeká osmé kariérní finále na nejvyšší úrovni (4:3, v probíhající sezoně 1:1) a v této fázi pravidelně střídá vítězství s porážkou, to poslední skončilo úspěšnou obhajobou před měsícem v Mnichově. Rodáka z Gentofte je prvním dánským finalistou Internazionali BNL d'Italia.

Sedmadvacetiletý Medveděv je na hlavní tour teprve podruhé v kariéře v antukovém finále, v Barceloně 2019 prohrál s Dominicem Thiemem. V aktuálním roce nastoupí moskevský rodák k už šestému souboji o titul (4:1), neuspěl jen proti Carlosovi Alcarazovi v Indian Wells. Celkově má ve finále úspěšnost 19:13 a na Masters 5:3. Ve velmi dlouhé historii římského Masters najdeme jediného dalšího ruského finalistu, Andrej Česnokov nestačil ve finále ročníku 1990 na Thomase Mustera.

Bez ohledu na výsledek finále vylepší Rune své žebříčkové maximum, v pondělí bude nejhůře světovou šestkou. Medveděv v případě porážky zůstane na třetím místě, triumfem by ze druhé příčky odsunul Djokoviče.

Rune to bude mít ve Foro Italicu zřejmě těžší než před zhruba měsícem v Monte Carlu. Medveděv se totiž v následujících týdnech prezentoval lepší formou než v Monaku a v Římě se mu doteď dařilo náramně, ačkoli tu při všech třech předchozích startech ztroskotal na úvodním protivníkovi. Výborně však hraje v italské metropoli i Rune, který zvládl posledních sedm soubojů se zástupci TOP 5 žebříčku a v posledních dvou kolech vyřadil Djokoviče a Caspera Ruuda.

Rune bude mít výhodu v povrchu a je zaslouženě favoritem. Medveděv ale v žádném případě nepostrádá motivaci ani na svém nejslabším povrchu a po dlouhé době má možnost konečně zaregistrovat svůj první antukový triumf na hlavní tour. Díky precizní obraně může klidně i zvítězit, nicméně dravý dánský supertalent by mohl uspět i tentokrát.

Tip na vítěze: Holger Rune

Aktuální forma

Rune prožil fenomenální závěr loňské sezony, proto pro něj musí být průběh té dosavadní určitým zklamáním. V aktuálním roce totiž postoupil jen dvakrát do finále a titul bral pouze na ATP 250 v Mnichově, kde po odvrácených mečbolech obhájil titul. Po finále na Masters v Monte Carlu a v německé metropoli se v průběhu antukového jara představil ještě na Masters v Madridu a ve třetím kole nečekaně prohrál třísetovou bitvu s domácím Alejandrem Davidovichem.

Cesta turnajem

Svůj debut v hlavní fázi římského Masters zahájil suverénně, Arthura Filse i domácího bouřliváka Fabia Fogniniho přehrál snadno ve dvou setech. V osmifinále měl však nečekané potíže a proti kvalifikantovi Alexejovi Popyrinovi potřeboval všechny tři sety. Ve čtvrtfinále si ve třech setech vyšlápl na světovou jedničku a šestinásobného šampiona Novaka Djokoviče. V semifinále otočil manko setu a brejku a na pátý pokus porazil Caspera Ruuda.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

V hlavní soutěži debutuje, loni skončil v kvalifikaci.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Monte Carlo (F); Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Monte Carlo (F)

Bilance: 27:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 13:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 13:9)

Bilance ve finále Masters: 0:1 (kariérní 1:1)

Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Holger Rune - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (F), Mnichov (T), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, Fils (6:3, 6:3), Fognini (6:4, 6:2), Popyrin (6:4, 5:7, 6:4), (1) Djokovič (6:2, 4:6, 6:2), (4) Ruud (6:7, 6:4, 6:2)

Aktuální forma

Medveděv si ještě na začátku sezony procházel zhruba roční krizí, ale od půlky února začal excelovat a zvládl 26 z následujících 27 duelů. Během fenomenálního období dobyl Rotterdam, Dauhá, Dubaj a Miami a hrál finále i v Indian Wells. Solidně si vede také na antuce, ačkoli se na ní v posledních letech ohromně trápil. V Monte Carlu došel do čtvrtfinále a v Madridu do osmifinále. Do Říma přijel s parádní letošní bilancí 33:5.

Cesta turnajem

V závěrečných kolech nechybí ani v Římě. Postupně si poradil s Emilem Ruusuvuorim, po obratu s Bernabém Zapatou, v osmifinále s bývalým šampionem Alexanderem Zverevem, ve čtvrtfinále s kvalifikantem Yannickem Hanfmannem a v semifinále s loňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem. Dohromady ztratil jen jeden set.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při ani jednom ze tří předchozích startů nevyhrál zápas.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (F)

Bilance: 38:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:3 (kariérní 34:35)

Bilance ve finále Masters: 1:1 (kariérní 5:3)

Bilance ve finále: 4:1 (kariérní 19:13)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (ČF), Madrid (OF)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (6:4, 6:2), (31) Zapata (3:6, 6:1, 6:3), (19) Zverev (6:2, 7:6), Hanfmann (6:2, 6:2), (5) Tsitsipas (7:5, 7:5)