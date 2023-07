13. porážka v řadě. Psychicky nalomená Shuai Zhang v Budapešti neustála křivdu a vzdala

Shuai Zhang se na začátku sezony dostala do osmifinále Australian Open, od 31. ledna ale marně čeká na vítězství. Během uplynulých šesti měsíců utrpěla několik debaklů včetně porážky 0:6, 0:6 a se šňůrou 12 proher dorazila s nalomeným sebevědomím na antuku do Budapešti.

Čtyřiatřicetiletá Číňanka měla v posledních týdnech obavy o své duševní zdraví a po včerejšku se jí přitížilo ještě více. V maďarské metropoli jakoby se v jednu chvíli spikli všichni proti ní.

Přitom bývalá 22. nejlepší singlistka a druhá deblistka světa nastoupila proti domácí Amarisse Tóthové s velkou nadějí na první výhru po dlouhém půl roce. Nezkušená dvacetiletá Maďarka totiž nemá dobré výsledky ani na menších turnajích ITF a v žebříčku se vyšplhala maximálně na 534. místo. V Budapešti si debut na okruhu WTA odbyla jen díky divoké kartě od pořadatelů.

Důvod sporu? Špatné vyhodnocení dopadu míčku

Shuai Zhang získala první dva gamy, ale znovu potvrzovala svou špatnou formu a po spoustě chyb byla ráda, že dohnala manko brejku a vyrovnala na 5:5.

A pak už nastalo ono zmíněné 'spiknutí'. V jedenáctém gamu za stavu 15:15 ukončila dlouhou výměnu winnerem, když její úder z forhendu dopadl na lajnu. Bylo to evidentní z televizních záběrů, z odskoku míčku a nakonec i ze stopy, kterou míček na antukovém kurtu zanechal.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU — LorenaPopa ️‍♀️ (@popalorena) July 18, 2023

Jenže lajnový rozhodčí zahlásil aut, což se Shuai Zhang pochopitelně nelíbilo. Očekávala opravu od umpireové sudí. Ovšem světě, div se, Morgane Laraová po kontrole stopy po dopadu míčku verdikt kolegy nepochopitelně potvrdila.

To byla velká rána pro psychiku čínské tenistky. Asiatka rozhodnutí nechápala, rozčilovala se a neustále ukazovala směrem ke stopě v antuce. Laraová ji ignorovala, o 14 let mladší soupeřka ji vytáčela posměšky a diváci na ni pískali a pokřikovali. Spravedlnosti se nedovolala ani u supervizorky, která jí pouze sdělila, že s rozhodnutím nic neudělá.

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennispic.twitter.com/lU3ORaGL7T — Ryan (@Some1NamedRyan) July 18, 2023

Aktuálně 45. hráčka světa Shuai Zhang se po dlouhých minutách bezvýsledných dohadů do hry vrátila a získala následující výměnu, než jí soupeřka 'zasadila' další ránu. Maďarka došla smazat důkaz po předchozí sporné výměně, čímž trpělivost Číňanky definitivně zlomila.

Shuai Zhang, která v pátek hrála deblové semifinále ve Wimbledonu, po celkově již 29. nevynucené chybě servis neudržela a s pláčem usedla na lavičku. Po krátkém rozhovoru s turnajovou lékařkou se zvedla, podala ruku rozhodčí i soupeřce, jež se netaktně začala radovat, a kvůli panické atace utkání skrečovala.

Shocking scenes in Budapest:



Facing a local player, Zhang Shuai got robbed in a mark at 5-5, complained about the situation, was ignored and then booed. Retired minutes later with a panick attack — she admitted some mental health concerns recently. pic.twitter.com/JksMUzOHsI — José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023

A soupeřka? Ta si užívala vítěznou premiéru na turnaji WTA.

"Není to ideální cesta k vítězství, ale jsem šťastná, že jsem vyhrála. A myslím, že i kdyby zápas neskrečovala, dokázala bych vyhrát," usmívala se Tóthová bez špetky respektu k dvojnásobné grandslamové vítězce ve čtyřhře žen. O čtvrtfinále si zahraje s Ukrajinkou Katerinou Baindlovou.

Amarissa Toth has upset a lot of tennis fans today in Budapest, especially as her opponent was the very popular and experienced Shuai Zhang who has been struggling with her mental health recently.



Toth's Wikipedia page had some extra information added today by a… pic.twitter.com/ooA5ZDBrrb — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) July 18, 2023

Shuai Zhang by se měla pokusit zlomit černou sérii třinácti porážek příští týden v konkurenci světové jedničky Igy Šwiatekové ve Varšavě, případně následující týden v Praze na Livesport Prague Open.