14. den US Open: Djokovič znovu po dvou letech útočí na rekord, do cesty se mu opět postaví Medveděv

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry mužů • Medveděv (3-) - Djokovič (2-Srb.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Dabrowská/Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Siegemundová/Zvonarevová (12-Něm./-) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)

Finále dvouhry mužů

Daniil Medveděv (3.) - Novak Djokovič (2.) | Arthur Ashe Stadium (22:00 SELČ)

Daniil Medveděv a Novak Djokovič se měli v posledních letech prát o ty největší tituly z tvrdých povrchů, zejména poté, co se Rus stal v roce 2021 největší hrozbou pro srbského velikána. Medveděv však z této role vypadl, a to po zdrcující porážce s Rafaelem Nadalem ve finále loňského Australian Open, kde měl možnost okamžitě navázat na svůj první grandslamový triumf. Místo toho se propadl do zhruba roční krize.

Djokovič bude mít velkou motivaci v nedělním finále uspět. Právě Medveděv mu totiž před dvěma lety ve finále US Open znemožnil zkompletovat kalendářní Grand Slam, což Srb i kvůli mohutné podpoře publika oplakal. Nejlepší ruský tenista v žebříčku navíc ukončil jeho letošní a celkem 20 zápasů trvající neporazitelnost, když ho porazil v semifinále na začátku března v Dubaji.

Bývalý lídr žebříčku Djokovič v posledních letech dominoval na travnatých dvorcích, zčásti možná i díky postupnému odchodu Rogera Federera, ovšem jeho dominance přesahuje i na tvrdé povrchy. A právě Medveděv byl pro něj v poslední době tou nejtěžší překážkou na betonech. Pokud Rus najde svou nejlepší formu po parádním semifinále i ve finále, pak může být souboj klidně atraktivnější, než kdyby do závěrečného kola prošel Carlos Alcaraz, se kterým Djokovič sehrál už tři parádní bitvy.

Daniil Medveděv je zaslouženě členem užší špičky, jelikož dokáže pravidelně porážet nejlepší hráče světa i bojovat o tituly na hardových grandslamech. Hrozbou je už několik let, ovšem po demoralizující prohře ve finále Australian Open 2022 nebyl zhruba rok skoro vidět a trápil se. Už v úvodu probíhající sezony ovšem začal opět zářit a vyšplhal se zpět do TOP 5 pořadí. Navíc si v semifinále aktuálního ročníku US Open připsal skalp momentální světové jedničky a obhájce trofeje Carlose Alcaraze, svůj možná vůbec nejcennější v tomto roce.

Přesně v takový výsledek určitě doufal. Sedmadvacetiletý Rus totiž se Španělem jasně prohrál oba předchozí letošní souboje a nebyl spokojený s tím, že je Alcaraz považován za největšího rivala Djokoviče. Před startem US Open dal jasně najevo, že chce dominanci Alcaraze a Djokoviče narušit a urvat si v New Yorku kus slávy pro sebe. "Každý tady mluví o očekávaném finále mezi Alcarazem a Djokovičem. To mi nevadí, jejich zápasy jsou pro tenis skvělé. Ale byl bych rád, kdyby se zase mluvilo i o mně. To je můj cíl pro letošní US Open," řekl před vstupem do turnaje.

Rodák z Moskvy si zajistil svou pátou účast ve finále majorů, v čemž je ruským rekordmanem. Na rozdíl od ostatních nečlenů Big Four jako třeba Dominica Thiema, Marina Čiliče a Alcaraze čelil ve všech grandslamových finále někomu z Big Three. Přesto porazil předloni na US Open bez ztráty setu Djokoviče a měl velmi blízko k vítězství nad Rafaelem Nadalem na US Open 2019 i na Australian Open 2022.

Úřadující šampion Masters v Miami je v posledních letech nejpravidelnějším účastníkem závěrečných kol na hardových grandslamech. V letech 2019-21 se dostal do finále těchto akcí dvakrát a ještě hrál semifinále na US Open. K tomu můžeme přidat finále na loňském Australian Open.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 55:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 33:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:4 (kariérní 37:36)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:3)

Bilance ve finále: 5:1 (kariérní 20:13)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 29:5

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 1:1

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6:1, 6:1, 6:0), O'Connell (6:2, 6:2, 6:7, 6:2), Báez (6:2, 6:2, 7:6), (13) De Minaur (2:6, 6:4, 6:1, 6:2), (8) Rubljov (6:4, 6:3, 6:4), (1) Alcaraz (7:6, 6:1, 3:6, 6:3)

Novak Djokovič neměl po cestě do finále žádného výrazně těžšího protivníka a potkal jen jednoho z kolegů z TOP 10 žebříčku. Těžší prověrka mu může v případném těsném finále značně chybět. Navíc narazil v semifinále na nezkušeného domácího mladíka Bena Sheltona, který debutoval v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu teprve před rokem a hrál své vůbec první semifinále na této úrovni.

Jak se dalo očekávat, kosil jednoho soupeře za druhým. Jedinou výjimkou je třetí kolo, v němž likvidoval manko dvou setů proti krajanovi Laslovi Djeremu. V posledních třech dějstvích mu však povolil dohromady jen pět gamů. Zatímco Medveděva čeká páté kariérní finále na grandslamech, 36letý Srb se do závěrečného kola probojoval na všech letošních majorech. Po Australian Open kraloval také na French Open a stal se mužským rekordmanem v počtu grandslamových trofejí. Po pětisetové bitvě ve finále Wimbledonu s Carlosem Alcarazem však přišel o šanci zabojovat o kalendářní Grand Slam.

Vzhledem k jeho už více než dekádu trvající dominanci na grandslamech i na tvrdých površích je překvapivé, že se mu na US Open na jeho poměry nedaří. Na triumf v tomto dějišti čeká už pět let a ve zdejších finále má vysoce negativní úspěšnost. Jedná se o jeho největší počet finálových porážek na některém z grandslamů, ve finále má celkově bilanci 23:12 (na Australian Open 10:0, na French Open 3:4, ve Wimbledonu 7:2 a na US Open 3:6).

Trojnásobný šampion US Open má letos famózní bilanci 26:1 na venkovních betonech. Jediný nezdar zapsal rodák z Bělehradu proti Medveděvovi v semifinále v březnu v Dubaji. S jednou porážkou na tvrdých površích pod širým nebem naposledy zakončil sezonu v roce 2011, kdy vyhrál 40 z 41 duelů v těchto podmínkách. V témže roce porazil na US Open v po sobě jdoucích utkáních Rogera Federera a Rafaela Nadala a poprvé ve Flushing Meadows triumfoval.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Bilance: 44:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 26:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 10:3 (kariérní 250:110)

Bilance ve finále grandslamů: 2:1 (kariérní 23:12)

Bilance ve finále: 4:1 (kariérní 94:40)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F)

Novak Djokovič - US Open

Kariérní bilance: 87:13

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 3:6

Generálka: Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Müller (6:0, 6:2, 6:3), Zapata (6:4, 6:1, 6:1), (32) Djere (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3), Gojo (6:2, 7:5, 6:4), (9) Fritz (6:1, 6:4, 6:4), Shelton (6:3, 6:2, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 9:5. Medveděv půjde do finále ve výborném rozpoložení, protože v semifinále proti Carlosovi Alcarazovi předvedl zřejmě svůj vůbec nejlepší letošní výkon. Djokovič naopak letos v New Yorku svou top formu ještě neukázal, nejspíše jednoduše kvůli tomu, že prostě ještě nemusel. S Medveděvem měl v těchto podmínkách potíže už v minulosti a vzhledem k výkonům ruského soka a také možnému tlaku v podobě útoku na vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových vavřínů se může do problémů dostat i tentokrát.

Možná je to jen náhoda, ale Medveděv si připsal všech pět skalpů Djokoviče ve chvíli, kdy byl jeho soupeř světovou jedničkou. Pokud Djokovič neseděl na tenisovém trůnu (teď je na druhém místě a v pondělí se vrátí do čela), pak s Medveděvem zvládl všech šest soubojů. Bude tak zajímavé sledovat, zda se jedná opravdu jen o náhodu, nebo faktor, který značně ovlivňuje výkon Medveděva a možná i Djokoviče.

Sám Medveděv si tohoto vzorce po vítězství v Dubaji všiml. "Viděl jsem zajímavou statistiku, že to mám s Novakem 5:3, pokud je světová jednička. A pak on vede 6:0, když není. Říkám si, ať tedy zůstane jedničkou, jak dlouho to půjde. Bude to tak pro mě lepší."

Finále čtyřhry žen

G. Dabrowská / E. Routliffeová - L. Siegemundová / V. Zvonarevová | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)

Laura Siegemundová s Věrou Zvonarevovou absolvují své druhé společné US Open a i tentokrát mohou dokráčet až k triumfu. Německo-ruská dvojice bude v překvapivém finále čelit Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové, které mohou naopak v ženské čtyřhře na grandslamech kralovat poprvé. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Dabrowská s Routliffeovou spolu začaly hrát až na začátku probíhající US Open Series a postupně se zlepšují. Jednatřicetiletá Kanaďanka má v této disciplíně na kontě 13 titulů, žádný grandslamový a stále čeká na první letošní. Jak chutná triumf na majorech už ale ví, na French Open 2017 a na Australian Open 2018 ovládla mix. Osmadvacetiletá Novozélanďanka nastoupí ke svému prvnímu finále na podnicích velké čtyřky napříč všemi soutěžemi, v deblu žen dosud posbírala tři trofeje.

Cesta turnajem

1K: Davisová/Detiucová (4:6, 6:1, 6:0)

2K: F. Wu/L. Zhu (6:3, 3:6, 6:3)

OF: Strýcová/Vondroušová (bez boje)

ČF: Fernandezová/Townsendová (2:6, 6:3, 7:6)

SF: (8) S. Hsieh/Xin. Wang (6:1, 7:6)

Siegemundová se Zvonarevovou jsou velmi úspěšným párem, ale moc toho bok po boku neodehrály. Přesto mají skvělou bilanci 40:15 a už čtyřikrát triumfovaly, včetně US Open 2020 třikrát na půdě Spojených států. Pětatřicetiletá Němka vybojovala v ženské čtyřhře celkem 11 vavřínů a na US Open se radovala i v mixu (2016). Devětatřicetiletá Ruska má o dva tituly více a na grandslamech je podstatně úspěšnější: dvakrát hrála finále singla, v deblu slavila na Australian Open 2012 a na US Open 2006 a 2020 a v mixu na US Open 2004 a ve Wimbledonu 2006.

Cesta turnajem

1K: Dolehideová/Muhammadová (7:5, 5:7, 6:4)

2K: Minnenová/Wickmayerová (6:7, 6:2, 6:0)

OF: Montgomeryová/Ngounoueová (6:4, 6:4)

ČF: Azarenková/Haddadová Maiaová (5:7, 7:5, 6:4)

SF: Bradyová/Stefaniová (6:4, 6:1)

Program 14. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 19:00 SELČ)

1. Dabrowská/Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Siegemundová/Zvonarevová (12-Něm./-)

2. Medveděv (3-) - Djokovič (2-Srb.) / nejdříve ve 22:00 SELČ



Kompletní program