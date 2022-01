14. den v Melbourne: Nadal zabojuje o rekordní 21. trofej, v cestě mu stojí Medveděv. Krejčíkovou a Siniakovou čeká finále debla

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Nadal (6-Šp.) - Medveděv (2-Rus.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále čtyřhry žen • Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Danilinová/Haddadová Maiaová (Kaz./Braz.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)



• Finále mužů •

Rafael Nadal (5.) - Daniil Medveděv (2.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

Daniil Medveděv loni ve finále Australian Open nestačil na Novaka Djokoviče a lídrovi žebříčku ATP poté porážku oplatil ve finále US Open, čímž mu znemožnil získat rekordní 21. grandslamovou trofej. To samé se mu může podařit proti šampionovi ročníku 2009 Rafaelovi Nadalovi. S antukovým králem má vzájemnou bilanci 1-3 a bude mu určitě chtít vrátit těsnou prohru z finále US Open 2019.

Pětatřicetiletý Nadal před dvěma týdny na generálce v Melbourne absolvoval své již 126. kariérní finále a získal 89. titul. Na grandslamech byl v minulosti ve finále 28krát (20-8, naposledy French Open 2020), konkrétně na Australian Open pětkrát (1-4, naposledy 2019). Rodák z Manacoru je stále jediným španělským šampionem úvodního grandslamu sezony.

O deset let mladší Medveděv odehraje své 24. kariérní finále (13-10), čtvrté na grandslamech (1-2, na Australian Open 0-1). Posledním ruským vítězem úvodního podniku velké čtyřky je Marat Safin (2005). Rodák z Moskvy má šanci jako první v open éře na premiérový grandslamový triumf hned navázat dalším. Dva grandslamy v řadě z aktivních tenistů vyhráli jen členové Big Three.

Medveděv v pondělí zůstane na druhém místě. Už teď má ale v podstatě jistotu, že Djokoviče z tenisového trůnu sesadí, jelikož Srbovi se za měsíc odečtou body za loňský triumf na Australian Open. Nadal bude nehledě na výsledek finále stále světovou pětkou.

Nadal se v Melbourne Parku neprezentoval nijak oslnivými výkony a výpadky měl i Medveděv. Největší favorit však v semifinále se Stefanosem Tsitsipasem svou formu pozvedl a je na tom o něco lépe ve všech směrech. Nadal ovšem může rekordní trofej urvat díky zkušenostem a ve finále se herně podstatně zlepšit, pokud ho nebude svazovat myšlenka na překonání rekordu. Medveděv každopádně do utkání vstoupí jako favorit, což je vzhledem k jeho výkonům v těchto podmínkách v posledních letech naprosto zasloužená pozice.

"Myslím, že se Nadal tenkrát koukal a teď se zase bude dívat Djokovič," řekl s úsměvem Medveděv k tomu, že může i Španělovi znemožnit získat rekordní 21. trofej. "Jsem nadšený, že můžu zabránit dalšímu zápisu do historie. To mě baví. Z mého pohledu ale není zápas o 21. titulu, já jdu vyhrát druhý. Vím, o co tu jde, ale neposlouchám to. Mým cílem je vyhrát finále."

Na rekord se snaží nemyslet ani Nadal. "Je to hlavně o Australian Open," řekl. "Jsem rád, že jsem součástí skvělé tenisové éry a je jedno, jestli bude mít někdo o jeden víc či míň. Dokázali jsme skvělé věci."

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Nadal se loni často trápil zdravotně, poprvé od sezony 2016 nezískal grandslamový titul a tenisový rok uzavřel už v srpnu. Do aktuální sezony i přes neúspěchy na exhibici v Abú Zabí a nákazu Covidem-19 vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když bez ztráty setu ovládl generálku v Melbourne, připsal si 89. titul, první na tvrdém povrchu po téměř dvou letech, a teprve podruhé triumfoval na australském kontinentu.

Cesta turnajem

Na Australian Open si poradil s Marcosem Gironem, Yannickem Hanfmannem, Karenem Chačanovem i Adrianem Mannarinem, po cestě do čtvrtfinále ztratil jediný set. V souboji o semifinále ovšem i kvůli žaludečním potížím zahodil vedení 2-0 na sety a Denise Shapovalova udolal až v páté rozhodující sadě. V semifinále ve čtyřech setech přehrál Mattea Berrettiniho.

Historie na Australian Open

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem pětkrát zahrál finále, naposledy v roce 2019, kdy prohrál s Novakem Djokovičem, a jen jednou uspěl (2009). Úvodního podniku velké čtyřky se účastní posedmnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále. Australian Open je jeho nejhorším grandslamem.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne (triumf)

Bilance: 9-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 179-99)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 20-8)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 89-37)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 75-15

Nejlepší výsledek: triumf (2009)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 1-4

Generálka: Melbourne (triumf)

Cesta turnajem: Giron (6-1 6-4 6-2), Hanfmann (6-2 6-3 6-4), (28) Chačanov (6-3 6-2 3-6 6-1), Mannarino (7-6 6-2 6-2), (14) Shapovalov (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3), (7) Berrettini (6-3 6-2 3-6 6-3)

Aktuální forma

Medveděv jako jediný loni na grandslamech přemohl Novaka Djokoviče a na US Open se dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Do letošní sezony stejně jako do obou předchozích vstoupil v ATP Cupu. V týmové soutěži nezaváhal s Alexem de Minaurem, Matteem Berrettinim ani Félixem Augerem-Aliassimem, recept na něj dokázal najít pouze Ugo Humbert.

Cesta turnajem

Na Australian Open si postupně poradil s Henrim Laaksonenem, domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem, Boticem van de Zandschulpem a objevem dosavadního průběhu sezony Maximem Cressym. Ve čtvrtfinále měl ale namále, s výborně hrajícím Félixem Augerem-Aliassimem prohrával už 0-2 na sety a ve čtvrté sadě čelil mečbolu. V semifinále znovu po roce porazil Stefanose Tsitsipase.

Historie na Australian Open

Medveděv se Australian Open účastní pošesté, ještě před startem loňského ročníku byla jeho maximem osmifinále z let 2019-20. Loni ho podstatně vylepšil, až ve finálovém souboji podlehl Novakovi Djokovičovi.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 9-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-1

Bilance proti hráčům Top 10: 3-0 (kariérní 29-24)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 13-10)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 18-5

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve finále: 0-1

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Laaksonen (6-1 6-4 7-6), Kyrgios (7-6 6-4 4-6 6-2), van de Zandschulp (6-4 6-4 6-2), Cressy (6-2 7-6 6-7 7-5), (9) Auger-Aliassime (6-7 3-6 7-6 7-5 6-4), (4) Tsitsipas (7-6 4-6 6-4 6-1)



• Finále čtyřhry žen •

/ B. Krejčíková / K. Siniaková - / A. Danilinová / B. Haddadová Maiaová | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou(https://www.tenisportal.cz/par/krejcikova/siniakova/) znovu po roce zaútočí na první triumf na Australian Open. Češky jsou tentokrát jasnými favoritkami, ve finále se totiž utkají s překvapením aktuálního ročníku, letos neporaženým párem Anna Danilinová, Beatriz Haddadová Maiaová.





Krejčíkové se Siniakovou by titul slušel, v Melbourne se totiž každým rokem zlepšovaly (OF 2018 - ČF - SF - F 2021) a do letošního finále prošly bez ztráty setu. Češky zaútočí na 11. společnou trofej, čtvrtou grandslamovou (French Open a Wimbledon 2018, French Open 2021). Pětadvacetiletá Siniaková bude usilovat o svůj 16. vavřín, o rok starší Krejčíková jich má doma o pět méně.

Cesta turnajem

1K: Pattinamaová Kerkhoveová/Ar. Rodionovová (6-0 6-2)

2K: Adamczaková/X. Han (6-3 6-3)

OF: Collinsová/Krawczyková (6-4 6-4)

ČF: (9) Dolehideová/Sandersová (6-2 7-6)

SF: (3) Kuděrmetovová/Mertensová (6-2 6-3)





Danilinová s Haddadovou Maiaovou prožívají naprosto snový úvod spolupráce. Po překvapivém triumfu na generálce v Sydney jsou ve finále také na Australian Open, kde musely ve čtyřech z pěti zápasů do rozhodující sady. Pro obě se jedná o premiérové grandslamové finále, 26letá Kazaška se v Sydney radovala ze svého druhého titulu, o rok mladší Brazilka ze třetího.

Cesta turnajem

1K: Bondárová/Kalašnikovová (6-4 6-4)

2K: Martincová/Vondroušová (4-6 6-3 6-2)

OF: Bolšovová/Eikeriová (3-6 6-4 7-6)

ČF: Petersonová/Potapovová (4-6 7-5 6-3)

SF: (2) Aojamaová/Šibaharaová (6-4 5-7 6-4)