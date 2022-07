NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále mužů • Djokovič (1-Srb.) - Kyrgios (Austr.) | Centre Court (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Krejčíková/Siniaková (2-ČR) - Mertensová/S. Zhang (1-Belg./Čína) | Centre Court (17:30 SELČ)



• Finále mužů •

Novak Djokovič (3.) - Nick Kyrgios (40.) | Centre Court (15:00 SELČ)

Novak Djokovič zakončí svůj útok na čtvrtý triumf ve Wimbledonu v řadě a celkově sedmý a také 21. grandslamovou trofej, kterou by stáhl náskok Rafaela Nadala na jediný kousek, proti debutantovi ve finále majorů Nickovi Kyrgiosovi. Dosud se utkali dvakrát, v obou případech v sezoně 2017 (Acapulko a Indian Wells) a pokaždé zvítězil Kyrgios ve dvou těsných setech. Djokovič si však procházel jedním z nejhorších období své kariéry. "Moje práce ještě není u konce. Vím, že jsem proti Kyrgiosovi neuhrál dosud ani set, ale snad to tady bude jiné," řekl bývalý lídr žebříčku.

Pětatřicetiletého Djokoviče čeká rekordní 32. grandslamové finále (20-11), po nezdaru na French Open 2014 zvládl 14 z 18. Rodák z Bělehradu bude usilovat o svůj celkově 88. triumf (bilance ve finále 87-38) a druhý v letošní sezoně (1-1). Teprve podruhé v kariéře ve finále majorů nenarazí na zástupce Top 10, na Australian Open porazil Jo-Wilfrieda Tsongu a získal svůj premiérový titul z podniků velké čtyřky. S nečleny Big Four v této fázi prohrál jen se Stanem Wawrinkou (x2) a Daniilem Medveděvem. Konkrétně ve Wimbledonu má ve finále úspěšnost 6-1, neradoval se pouze v roce 2013, kdy neuhrál set s domácím Andym Murraym. Zatímco nikdo jiný nedosáhl na osm či více finálových účastí na dvou grandslamech, Djokovič si poosmé o titul zahraje už na třetím majoru.

"Nevím, jak to skončí, ale jedna věc je jistá: a to, že z obou stran bude ohňostroj emocí," řekl s úsměvem Djokovič po pátečním semifinále s Britem Cameronem Norriem. "S ohledem na jeho postavení v žebříčku ho někteří mohou považovat za překvapení. My hráči ale dobře víme, jak je nebezpečný. Bude to o detailech," řekl Djokovič. "Především na trávě má velmi dobrou hru, skvělé podání a je sebevědomý. Prostě do toho jde a je komplexním hráčem. Při pohledu na jeho kariéru si všimnete, že proti nejlepším hráčům světa předváděl vždy špičkový tenis. Není to pro mě překvapení, že je ve finále," dodala světová trojka.

Most Grand Slam men’s singles final appearances:



32 - @DjokerNole

31 - Roger Federer

30 - Rafael Nadal

19 - Ivan Lendl

18 - Pete Sampras#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/EPd8EB4Tmk — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022

Sedmadvacetiletý Kyrgios, jehož maximem na grandslamech byla čtvrtfinále ve Wimbledonu 2014 a na Australian Open 2015, se do závěrečného kola dostal poprvé od léta 2019, kdy ve Washingtonu ve svém devátém finále získal šestý titul. Rodák z Canberry je prvním nenasazeným finalistou Wimbledonu od roku 2003, kdy jeho krajan Mark Philippoussis neuhrál set s Rogerem Federerem. Austrálie má zastoupení ve finále majorů poprvé od porážky bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta s Maratem Safinem na Australian Open 2005. Hewitt je zároveň posledním australským grandslamovým vítězem (Wimbledon 2002).

Kyrgios řadu let rozděluje svými výstřelky fanoušky po celém světě. Jen během letošního Wimbledonu obdržel dvě pokuty: za plivnutí směrem k divákovi 10 tisíc dolarů a za nevhodné chování v duelu s Tsitsipasem další čtyři tisíce. Také s Djokovičem neměl dřív nejlepší vztahy, ty se ale trochu obrousily poté, co se Kyrgios Srba veřejně zastal, když se chtěl neočkovaný proti koronaviru zúčastnit letos Australian Open. Od té doby si občas napíšou na Instagramu.

"Jako tenisový fanoušek jsem rád, že je ve finále. Je velmi talentovaný a všichni od něj dřív čekali velké věci. Pak víme, co se s ním spoustu let dělo. Na kurtu i mimo něj ho rozptylovala spousta věcí a nebyl schopný dosáhnout vyrovnaných výkonů. Teď se ale dostal tam, kde potřebuje být a zaslouží si to," řekl Djokovič, pro něhož je Wimbledon o to větší motivací, neboť kvůli neabsolvovanému očkování možná přijde o US Open.

Kyrgios Djokovičovi kompliment vrátil. "Myslím, že už nikdy neuvidíme bojovníka jako je Rafa (Nadal). Nikdy už neuvidíme někoho, kdo ovládá raketu tak lehce jako Roger (Federer). A zřejmě už nikdy nespatříme někoho, kdo vždy vyhraje a ovládá hru tak dobře jako Djokovič," uvedl Kyrgios.

ATP se rozhodla kvůli nemožnosti startu Rusů a Bělorusů neudělovat body do žebříčku. Zároveň ale ty loňské odečte a nejvíce na to doplatí právě obhájce Djokovič, který se kvůli ztrátě 2 000 bodů propadne ze třetího na sedmé místo. Kyrgiose čeká posun o pět příček níže na 45. pozici.

Kyrgios neměl nijak náročnou cestu do finále, jeho pět soupeřů dohromady na trávě posbíralo jen 72 výher, Australan jich sám vlastní 46. V těchto podmínkách je však velmi nebezpečný a hodně bude záležet na tom, jak mu půjde servis a kdy setřese případnou nervozitu, která k premiérovému grandslamovému finále prostě patří. Jak řekl Djokovič, proti nejlepším tenistům světa se vždy umí namotivovat a vybičovat ke skvělým výkonům.

Djokovič je jasným favoritem a tato úloha ho může svazovat. K tomu můžeme přidat tlak nutnosti získat tady titul, protože nejspíše nebude moct startovat v New Yorku. Starší z finalistů má však zkušeností na rozdávání, těch by měl využít, připsat si 28. vítězství v All England Clubu v řadě a prodloužit svou neporazitelnost na slavném centrálním dvorci táhnoucí se od prohraného finále ročníku 2013.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů. Antukové jaro ale mohl absolvovat celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Od té doby nehrál.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu začal čtyřsetovou výhrou nad Soonwoo Kwonem a jako první v historii má na kontě 80 výher na všech čtyřech majorech. V dalších zápasech se podstatně zlepšil a deklasoval Thanasiho Kokkinakise i krajana Miomira Kecmanoviče a v osmifinále až na jeden ztracený set dominoval proti letos na trávě neporažené senzaci Timovi van Rijthovenovi. Ve čtvrtfinále s rozjetým Jannikem Sinnerem se ovšem dostal do úzkých, dokonce prohrával 0-2 na sety, v těch dalších třech však dominoval a posedmé na grandslamech otočil takto nepříznivý stav. Podobný obrat předvedl proti domácímu Cameronovi Norriemu, s ním ale ztratil jen úvodní sadu.

Historie ve Wimbledonu

Po Rogerovi Federerovi, Williamovi Renshawovi a Petovi Samprasovi je se šesti triumfy nejúspěšnějším hráčem nejslavnějšího turnaje. Vítěz posledních tří ročníků absolvuje 17. start, pouze třikrát se nepodíval do druhého týdne.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 22-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 6-0

Bilance proti hráčům Top 50: 15-4 (kariérní 664-177)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 20-11)

Bilance ve finále: 1-1 (kariérní 87-38)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 85-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 6-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-3 3-6 6-3 6-4), Kokkinakis (6-1 6-4 6-2), (25) Kecmanovič (6-0 6-3 6-4), van Rijthoven (6-2 4-6 6-1 6-2), (10) Sinner (5-7 2-6 6-3 6-2 6-2), (9) Norrie (2-6 6-3 6-2 6-4)

Aktuální forma

Kyrgios absolvuje svůj teprve osmý letošní turnaj. Letos mu motivace evidentně nechybí a na všech předvedl velmi solidní výkony a v každém zápase bojoval. Jeho maximem v aktuálním roce je semifinále, poslední dvě si zahrál na přípravkách ve Stuttgartu (Andy Murray) a Halle (Hubert Hurkacz), v obou případech ho zastavil kvalitní travař. Na Mallorce kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k utkání druhého kola.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu však v úvodních kolech vypadal fit, po pětisetové bitvě s domácím outsiderem Paulem Jubbem deklasoval nasazeného Filipa Krajinoviče a ve třetím kole po další skvělém výkonu vyřadil vítěze generálky na Mallorce Stefanose Tsitsipase. V osmifinále ale bojoval kromě s Brandonem Nakashimou i se zraněním ramene a musel opět do pěti setů. Ve čtvrtfinále proti Cristianovi Garínovi nicméně zdravotní problém neřešil a zvítězil bez ztráty sady. V semifinále měl po odstoupení Rafaela Nadala volno.

Historie ve Wimbledonu

Ve Wimbledonu při úvodních třech startech exceloval, při debutu v roce 2014 si vyšlápl na Rafaela Nadala a prošel až do čtvrtfinále, v následujících dvou ročnících byl v osmifinále. Znovu se do druhého týdne podíval až letos.

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (SF)

Bilance: 21-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 12-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 24-39)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 6-3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-)

Nick Kyrgios - Wimbledon

Kariérní bilance: 20-7

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Stuttgart (SF), Halle (SF), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: Jubb (3-6 6-1 7-5 6-7 7-5), (26) Krajinovič (6-2 6-3 6-1), (4) Tsitsipas (6-7 6-4 6-3 7-6), Nakashima (4-6 6-4 7-6 3-6 6-2), Garín (6-4 6-3 7-6), (2) Nadal (bez boje)



• Finále čtyřhry žen •

/ B. Krejčíková / K. Siniaková - / E. Mertensová / S. Zhang | Centre Court (17:30 SELČ)

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mohou podruhé společně ovládnout nejslavnější turnaje světa a získat pátý grandslamový titul. Ve finálovém souboji dvou nejvýše nasazených párů se premiérově utkají s jedničkami Elise Mertensovou a Shuai Zhang.





Krejčíková se Siniakovou tvoří tým, který funguje už velmi dlouho a patří k nejúspěšnějším. Šestadvacetileté Češky spolu vybojovaly už 11 vavřínů a čtyřikrát se radovaly na grandslamech (French Open a Wimbledon 2018, French Open 2021 a Australian Open 2022). Ve finále podniků velké čtyřky disponují bilancí 4-1. Krejčíková má na dosah 13. triumf, Siniaková se radovala 17krát.

Cesta turnajem

1K: Lechemiaová/Párrizasová (6-1 6-1)

2K: Kontaveitová/Rogersová (7-6 6-3)

OF: Flipkensová/Sorribesová (7-6 6-4)

ČF: (10) Melicharová-Martinezová/Perezová (1-6 7-6 6-2)

SF: (4) L. Kičenoková/Ostapenková (6-2 6-2)





Mertensová s Zhang naopak absolvují teprve třetí společný turnaj. Na trávě jsou letos neporaženy (8-0), k finále na generálce v Birminghamu však nenastoupily. Deblová světová jednička Mertensová má na kontě 15 triumfů, 26letá Belgičanka na grandslamech slavila loni na Australian Open a ve Wimbledonu a ještě na US Open 2019. Třiatřicetiletá Zhang vlastní 12 kousků, z toho dva jsou z majorů (Australian Open 2019 a US Open 2021). Z Číňanek v All England Clubu v této disciplíně naposledy triumfovala Shuai Peng v roce 2013.

Cesta turnajem

1K: Bondárová/Minnenová (6-3 6-1)

2K: Golubicová/Osoriová (6-3 6-2)

OF: (15) N. Kičenoková/Olaruová (6-4 6-3)

ČF: (7) Guarachiová/Klepačová (6-3 6-2)

SF: Collinsová/Krawczyková (6-2 3-6 6-3)