16letá Linda Fruhvirtová v Miami zdeptala Azarenkovou a je už v osmifinále!

Linda Fruhvirtová před měsícem vyhrála turnaj ITF W25 v mexickém Cancúnu a získala nejcennější titul. Nyní díky divoké kartě startuje poprvé v hlavní soutěži prestižního turnaje WTA 1000 a v Miami dokázala vyřadit už tři papírové favoritky.



Teprve 16letá Češka na Floridě poprvé po využití mečbolu porazila členku Top 100 (66. hráčku světa Danku Koviničovou z Černé Hory), vyhrála premiérový zápas proti člence Top 50 (24. hráčce světa Elise Mertensové z Belgie) a zvládla i první souboj s členkou Top 20 (16. hráčkou světa Viktorií Azarenkovou).



Dnešní utkání proti vítězce turnaje z let 2009, 2011 a 2016 Azarenkové měla plně pod kontrolou. Kromě pátého gamu, v němž přišla čistou hrou o podání, skvěle zvládala výměny proti jindy agresivně hrající bývalé světové jedničce a o šestnáct let starší sokyni deptala aktivní a sebevědomou hrou.



Když Fruhvirtová získala šest gamů v řadě a vedla 6-2 a 3-0, dvojnásobná grandslamová šampionka Azarenková si rychle sbalila věci, letmo si podala ruku s talentovanou Češkou i rozhodčí a zamračená prchla z kurtu.

