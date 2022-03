Kvitová v Miami porazila Davisovou, o čtvrtfinále se utká s Kuděrmetovovou

Mezi šestnáctku nejlepších v Miami postoupily dvě české tenistky. Pár hodin po 16leté Lindě Fruhvirtové, která vyřadila trojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou, ve 3. kole uspěla také Petra Kvitová.



32letá rodačka z Bílovce si po úvodní třísetové výhře nad Francouzkou Clarou Burelovou poradila ve dvou setech s domácí Lauren Davisovou. V úvodu zápasu sice třikrát po sobě nedokázala potvrdit brejk, ale od stavu 5-5 už nečelila brejkbolu, získala 8 z 9 gamů a zvítězila 7-5 6-1 (highlights na webu WTA).



Dva zápasy po sobě Kvitová vyhrála teprve podruhé v sezoně, startuje přitom už na osmém turnaji. Naposledy se s Indian Wells loučila s kanárem od Marie Sakkariové, předtím v Dauhá vzdala kvůli obnovenému zánětu zranění.



Přerušit sérii 10 turnajů, na nichž nevyhrála víc jak dva zápasy, se Kvitová pokusí v úterý proti Veronice Kuděrmetovové (h2h 2-0). Tu loni porazila na antuce v Madridu i na hardu v Cincinnati.



Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová dvojka Kvitová v Miami útočí na svůj nejlepší výsledek, kterým jsou čtvrtfinále z let 2014 a 2019. Alespoň v osmifinále proměnila pátý ze šesti posledních startů.

Where we stand in Miami ☀️



Sasnovich vs. Bencic

Saville vs. Bronzetti

Riske vs. Osaka

Collins vs. Jabeur

Badosa vs. Fruhvirtova

Pegula vs. Kalinina

Kvitova vs. Kudermetova

Gauff vs. Swiatek #MiamiOpen