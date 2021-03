16letá Linda Nosková na ITF v Bratislavě odvrátila mečboly proti Smitkové a má první titul

Linda Nosková patří do generace Lindy Fruhvirtové, s níž slavila spoustu úspěchů na mládežnických turnajích. A obě mladé teenagerky už začaly triumfovat i mezi ženami.



16letá Nosková zahájila sezonu v polovině února na třech turnajích ITF W15 v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde odehrála 10 zápasů s bilancí 7-3. Poprvé si zahrála finále, jednou vypadla v semifinále.



A tento týden už si odchovankyně přerovského klubu došla dokonce pro premiérový titul. Přemožitelku nenašla v hale v Bratislavě, kde v dnešním finále porazila 4-6 7-6 6-4 o deset let starší Terezu Smitkovou.



Nosková přitom s bývalou 57. hráčkou světa a osmifinalistkou Wimbledonu 2014 prohrávala 4-6, 4-5 a 0-30 a při podání soupeřky byla třikrát dva míčky od porážky. Vývoj ale otočila a v tie-breaku si vynutila třetí set.



V něm Nosková prohrávala dokonce 2-5 a při svém podání dvakrát čelila mečbolu. Těžké momenty však proti o deset let starší krajance ustála a zápas ukončila ziskem pěti gamů v řadě.



Ve světovém žebříčku se svěřenkyně hvězdného trenéra Tomáše Krupy, který byl u většiny úspěchů Tomáše Berdycha a vedl také Karolínu Plíškovou či Barbora Strýcovou, posune z 880. místa o více než sto příček. O další body by měla v Bratislavě bojovat i v příštím týdnu.



26letá Smitková si dnes zahrála finále poprvé od července 2018, stejně dlouhé čekání na jubilejní 10. titul ale ve slovenské metropoli neukončila. V O reparát se v Bratislavě pokusí v příštím týdnu..

• ITF W15 BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 15.000 dolarů

nedělní výsledky (21. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Nosková (ČR) - Smitková (3-ČR) 4-6 7-6(4) 7-5