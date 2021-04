17 setů neporažený Tsitsipas je ve finále i v Barceloně. O titul se utká s Nadalem

Stefanos Tsitsipas letos na antuce ještě neprohrál. Před šesti dny v Monte Carlu získal první trofej z turnaje Masters 1000 a nyní na vítězné vlně pokračuje i na podniku ATP 500 v Barceloně, kde zvládá souboje hráčů nové generace.



22letý Řek si poradil s 23letým Španělem Jaumem Munarem, 22letým Australanem Alexe de Minaurem, 20letým Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem i s 19letým Italem Jannikem Sinnerem, kterého v dnešním semifinále přehrál dvakrát 6-3.

Statistiky zápasu

Sinner - Tsitsipas 1 esa 2 2 dvojchyby 1 52 %

1. podání 'in' 75 %

57 %

úsp. 1. podání 72 %

58 %

úsp. 2. podání 60 %

13 winnery 17 17 nevyn. chyby 18 9/11 hra na síti 9/15 0/4 brejkboly 3/10 čas: 1:23

"Dnes jsem hrál trpělivě, což byl klíč k úspěchu. Snažím se zlepšovat nejen ve své hře, mimo kurt pracuju také na psychice a v zápasech cítím, že je to dobrá cesta," řekl pátý hráč světa Tsitsipas, který neprohrál 9 zápasů a 17 setů v řadě.



Na katalánské antuce přišel pouze jednou o podání, když odvrátil 12 z 13 brejkbolů, a zajistil si své celkově 15. finále.



Vítěz Turnaje mistrů z roku 2019 a majitel šesti titulů z akcí ATP se do finále v Barceloně dostal opět po třech letech a stejně jako tehdy v něm vyzve Rafaela Nadala (h2h 2-7).



V roce 2018 s ním ve vůbec prvním vzájemném duelu uhrál jen tři gamy, od té doby už však dokázal o dvanáct let staršího Španěla dvakrát porazit: předloni v semifinále antukového Masters v Madridu a letos ve čtvrtfinále Australian Open.

Statistiky zápasu

Nadal - Carreňo 3 esa 4 3 dvojchyby 1 63 %

1. podání 'in' 83 %

77 %

úsp. 1. podání 55 %

52 %

úsp. 2. podání 33 %

19 winnery 18 10 nevyn. chyby 14 2/3 hra na síti 2/4 4/10 brejkboly 1/4 čas: 1:29

11násobný šampion Nadal si v druhém dnešním semifinále poradil snadno 6-3 6-2 s krajanem Pablem Carreñem a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 8-0.



"Se svým výkonem jsem dnes spokojený. Každým dnem se tady zlepšuju a myslím, že dnes to bylo zatím nejlepší," komentoval Nadal, který v prvních dvou kolech musel do tří setů s Iljou Ivaškou a Keiem Nišikorim. Ve čtvrtfinále nezaváhal s Cameronem Norriem.



34letý Nadal bude v neděli ve svém 124. finále bojovat o celkově 87. titul, z toho 61. z antuky. V Barceloně hraje pošestnácté, do finále se dostal podvanácté a ještě nikdy v něm neprohrál.