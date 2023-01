17letá Fruhvirtová a Plíšková v Melbourne ztratily jen čtyři gamy, Martincová proti favoritce nepřekvapila

Linda Fruhvirtová figurovala loni touto dobou až na úplném konci třetí stovky pořadí, ale díky zisku svého prvního titulu z turnajů WTA, osmifinále na "tisícovce" v Miami a úspěšnému debutu na US Open, kde se z kvalifikace dostala do druhého kola, se vyšvihla do Top 100.

Po senzačním triumfu v září v Čennaí se jí však přestalo dařit. Sedmnáctiletá Češka, která je nejmladší vítězkou loňských podniků na nejvyšším okruhu, vypadla v prvním kole v Soulu, Monastiru, Guadalajaře i letos v Aucklandu.

Sérii přerušila až při své premiéře na Australian Open. Starší z talentovaných sester využila příznivého losu a poradila si 6-0 6-4 s Jaimee Fourlisovou. Zpočátku na kurtu dominovala a vyhrála úvodních osm her, pak ale začala mít problémy na servisu a naposledy si jej udržela za stavu 2-2 ve druhé sadě. Nadále však excelovala na returnu a ani Australanka už game na podání nezískala.

Jedna z nejtalentovanějších teenagerek současnosti má nyní velkou příležitost vylepšit své grandslamové maximum. Ve druhém kole se totiž neutká s nasazenou Kaiou Kanepiovou, ale překvapivě svede premiérový souboj s další domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou. Aktuálně 167. hráčka světa přitom proti favorizované estonské veteránce returnovala na udržení se v zápase.

2019 - Linda Fruhvirtova is the youngest European player to win a Women's Singles main draw match at the Australian Open since Iga Swiatek in 2019. Future.@WTA_insider @WTA | #AusOpen2023 #AusOpen pic.twitter.com/6IGC3eST5C — OptaAce (@OptaAce) January 17, 2023

Karolína Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, do sezony naskočila až v březnu, střídala horší a lepší období a rok zakončila s nelichotivou bilancí 21-21 a čtyřmi porážkami v řadě.

Bývalé světové jedničce se nepovedla ani příprava na úvodní grandslam roku, v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou, na druhém podniku dokonce musela poprvé od srpna 2014 do kvalifikace.

Na Australian Open se těsně vešla mezi nasazené a své působení odstartovala semifinalistka ročníku 2019 jasnou výhrou 6-1 6-3 nad Xiyu Wang z Číny. Třicetiletá Češka si držela pod zataženou střechou (kvůli horku) vyrovnaný poměr vítězných úderů a nevynucených chyb, jediný brejkbol odvrátila a za pouhých 64 minut mohla slavit své nejsuverénnější vítězství od září a teprve třetí v letošním roce.

Rodačka z Loun postoupila při posledních sedmi účastech v tomto dějišti minimálně do třetího kola. O protažení této série zabojuje proti Soraně Cirsteaové, nebo Julii Putincevové.

Former #1 Karolina Pliskova (now outside top 30) loved it today under the MCArena roof: 6-1, 6-3 over Wang Xiyu to reach the 2nd round of the #AusOpen.



Looked great!



Faces Cirstea or Putintseva next. — José Morgado (@josemorgado) January 17, 2023

Tereze Martincové se loni vůbec nepodařilo navázat na životní sezonu 2021, během níž debutovala v Top 100 a která ji před necelým rokem vynesla až do Top 40. Pouze na čtyřech z 25 turnajů se podívala přes druhé kolo a nejdál byla v semifinále v Nottinghamu.

Ještě horší vstup do nového tenisového roku prožívá letos. Po Aucklandu a Hobartu ztroskotala hned v prvním kole také na Australian Open, kde v hlavní fázi debutovala loni a připsala si jednu výhru. Na rozdíl od generálek ale měla velmi těžký los, na úvod úterního programu podlehla v Rod Laver Areně 1-6 4-6 letos neporažené světové pětce Aryně Sabalenkové.

Pražská rodačka nevyužila ve třetím gamu ani jeden ze čtyř brejkbolů (tři měla v řadě), vzápětí sama ztratila servis a v úvodním dějství už nezískala jediný game. Také ve druhé sadě mohla jít jako první do vedení brejku, jenže ani pátou příležitost neproměnila, opět zaváhala na podání a manko brejku se jen marně snažila dohnat.

Sabalenková, která na jedné ze silně obsazených generálek v Adelaide získala svůj první titul od května 2021 a letos se v Melbourne Parku řadí mezi hlavní adeptky na titul, ve druhém kole narazí na Shelby Rogersovou. S Američankou vyhrála obě předchozí střetnutí.

Zápas prvního kola dnes odehrají ještě Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Tomáš Macháč. Včera postoupily Petra Kvitová, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová, mezi muži Jiří Lehečka s Daliborem Svrčinou.